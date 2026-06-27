【內有影片】櫛田神社：在博多總鎮守穿過日本最大微笑的「多福面」

AI重點 文章重點整理： 重點一： 櫛田神社節分限定設置日本最大多福面供民眾穿過祈福。

櫛田神社節分限定設置日本最大多福面供民眾穿過祈福。 重點二： 多福面可追溯至1961年，高約5.3公尺寬約5公尺。

多福面可追溯至1961年，高約5.3公尺寬約5公尺。 重點三：境內常設飾山笠與多福面並立，展現博多的熱血與溫柔。

地圖

站在被福岡市民親切稱為「櫛田家（おくしださん）」的櫛田神社前，望著那張巨大無比、佔據了整個視線的「多福面（お多福面）」，多數人都會感到震撼無比。

那是一張極具感染力的笑臉：白皙豐潤的雙頰、彎如新月的笑眼，以及一張微微張開、足以讓成年人直立走過的鮮紅色巨口。這是櫛田神社每年為了迎接「節分（立春前一天）」，從一月下旬至二月中旬限定設置的特殊景觀。2026 年 2 月，我們幸運地趕上了這場新春的盛宴。

多福面

遊客們排著隊，依序從多福面的大口中穿過，走進神社。傳說只要穿過這張笑臉的口中，就能將一整年的厄運吞噬，迎來滿滿的福氣與生意興隆。看著家人笑著低頭穿過巨口，這座古老的神社在此刻少了一分肅穆，多了一分人間的歡愉。

櫛田神社創建於西元 757 年（天平寶字元年），千百年來，它一直是博多地區的總鎮守，守護著這座商都的繁榮。

至於這張引人注目的巨型多福面，其歷史可追溯至昭和 36 年（1961 年）。當時為了提振當地的商業士氣，並為節分祭典增添喜氣，神社開始在樓門設置這尊巨大的面具。半個多世紀過去，這張笑臉不僅成了櫛田神社冬末春初的標誌，更以其高約 5.3 公尺、寬約 5 公尺的驚人尺寸，號稱為「日本第一大多福面」。

眼前這尊能抵禦二月寒風的巨型立體面具，其背後的結構計算與匠人手藝，著實令人感到深深的敬佩。它不只是一件祭典裝飾，更是一件結合了信仰與工藝的巨大立體作品。

穿過福神的巨口進入境內，迎面而來的是櫛田神社的另一個驕傲——「飾山笠」。

山笠

每年七月，博多會舉辦充滿陽剛之氣的「博多祇園山笠」祭典，數噸重的山笠在男兒們的呼喝聲中穿梭於市街。祭典結束後，多數的山笠會被拆解，唯獨櫛田神社境內的這座巨大「飾山笠」會常年展示。這座高達十幾公尺、裝飾著華麗武將與神話人物的巨塔，展現了博多男兒的熱血與剛強。

看著一邊是代表著極致溫柔與包容的「多福面」與另一邊象徵著熱血與力量的「飾山笠」，這兩種截然不同的氣質，被完美地揉合在櫛田神社裡。或許這正是博多這座城市的靈魂，帶著乘風破浪的堅韌，也包含著笑迎八方客的柔軟。而多福面也告訴我們，無論人生經歷多少風浪與疲憊，只要還能保持微笑，福氣終會降臨。

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