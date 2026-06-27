2026-06-27 10:57 熊貓愛吃魚
2026 旭川住宿推薦｜3 間高評價飯店精選，近車站、泡湯、親子一次搞定！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：旭川 JR 飯店直通車站與商場，冬天移動最省力。
- 重點二：Dormy Inn 提供天然溫泉、露天風呂與免費宵夜拉麵。
- 重點三：OMO7 旭川主打親子與滑雪客，房型與設施充滿趣味。
2026 旭川住宿推薦｜3 間高評價飯店精選，近車站、泡湯、親子一次搞定！
計畫去北海道旭川旅遊，卻不知道住哪裡好？旭川近年愈來愈受台灣旅客歡迎，不管是冬天滑雪、夏天搭配富良野賞花，或是專程去旭山動物園，都需要在市區停留幾晚。
▶ 完整攻略：【2026旭川住宿攻略】精選8間超夯住宿，近車站、適合自由行旅客！
旭川 JR 飯店｜出站一分鐘，冬天最省力的選擇
⭐ 評分 4.3 / 5 ｜ 💰 TWD 2,300 起推
這間真的是旭川住宿裡的交通王者！出 JR 旭川站，沿著室內步道走不到一分鐘就到飯店電梯，完全不用踩到雪。更厲害的是飯店跟 Aeon Mall 直接相連，藥妝、超市、餐廳樓下通通搞定，整趟旅程幾乎都不用出門吹冷風。
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Dormy Inn 旭川天然溫泉｜泡湯控必住，連宵夜都幫你顧好
⭐ 評分 4.1 / 5 ｜ 💰 TWD 1,900 起薦
Dormy Inn 系列本來就以溫泉聞名，旭川這間更是少數使用天然溫泉的飯店。室內浴場、露天風呂、桑拿池、冷水池⋯⋯光是泡湯區就讓人想賴著不走。泡完湯還有養樂多和冰棒可以拿，晚上肚子餓還有免費拉麵宵夜！
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OMO7 旭川（星野集團）｜帶小孩去、滑雪客也愛的主題飯店
⭐ 評分 3.9 / 5 ｜ 💰 TWD 2,600 起一
跟旭山動物園合作推出的主題飯店，北極熊房、棕熊房⋯⋯光是聽名字就覺得好想住！大廳擺了桌遊，泡完湯還有免費冰棒，帶小孩來完全不怕無聊。
旭川還有另外 5 間人氣住宿，包括評分最高（4.4 分）的旭川 9C 飯店、可俯瞰大雪山脈的 Y 飯店，以及最平價的 KOKO HOTEL，完整介紹、房型比較與訂房連結都在這裡 👇
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精華 FAQ
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因為它從JR旭川站出站後，沿室內步道不到一分鐘就能到飯店，幾乎不用接觸風雪；而且與Aeon Mall相連，採買、用餐都很方便。
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這間飯店主打天然溫泉，設有室內浴場、露天風呂、桑拿與冷水池，泡完還能拿養樂多和冰棒，晚上另提供免費拉麵宵夜，深受泡湯客喜愛。
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OMO7 旭川很適合帶小孩的家庭與滑雪旅客，因為有和旭山動物園合作的主題房型，像北極熊房、棕熊房，還有桌遊、泡湯後冰棒等娛樂設施。
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