2026-06-26 20:33 唐蘋想很多
美夢成真(3) 四大特色主題遊，感受美西豐富多元的魅力
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：美西旅遊結合科技、娛樂、自然與歷史四大特色主題遊。
- 重點二：拉斯維加斯The Sphere以沉浸式科技打造震撼視聽體驗。
- 重點三：惡魔島與紅木蒸汽火車呈現美西懷舊與歷史風貌。
美西旅遊豐富多元，除了壯麗的荒漠奇景，更有特別的「四大特色主題遊」，可在拉斯維加斯The Sphere體驗先進的沉浸式科技，走進好萊塢環球影城逼真的電影場景，乘坐懷舊的百年蒸汽火車穿越紅木森林，搭船到充滿歷史的海上監獄，一趟美國西岸之旅擁有科技、娛樂、自然與歷史，從不同角度感受美西的魅力。
身臨其境的震撼—SPHERE球體秀
花了20億美元打造而成的The Sphere，於2023年正式啟用，外牆覆蓋巨型LED螢幕，夜晚時常變身為地球、月球、笑臉或各種創意影像，是拉斯維加斯新地標。館內擁有超高解析度環繞式LED螢幕，影像幾乎包覆整個視野，不需要戴3D眼鏡就能感受逼真的臨場感，再搭配環繞音響、震動座椅及多種感官特效，讓觀眾彷彿置身在影片場景中，來拉斯維加斯一定要來體驗。
電影主題樂園—好萊塢環球影城
全球有五個環球影城，加州好萊塢環球影城不只是主題樂園，也是一座至今仍在運作的製片廠，旅客不僅能玩遊樂設施，還能深入了解好萊塢電影拍攝的幕後世界。
哈利波特魔法世界
將《哈利波特》的魔法世界真實呈現在旅客眼前，從霍格華茲城堡、活米村到魔法商店街，讓旅客身臨其境走進小說與電影場景。人氣設施「哈利波特禁忌之旅」以裸眼4D乘車系統，跟著哈利波特一起坐上飛天掃帚，在霍格華茲城堡上空翱翔，在魁地奇球場上追逐金探子，還會近距離接觸噴火龍及迎面撲來的催狂魔，冒險過程超級精彩，千萬別錯過了。
超級任天堂世界
超級任天堂世界是環球影城與任天堂重磅合作打造的主題樂園，一走出綠色水管，滿眼都是會動的蘑菇、食人花與庫巴城堡，旅客可透過AR擴增實境裝置，體驗刺激的瑪利歐賽車，在真實佈景的賽道上，瞄準並發射虛擬砲彈，攻擊虛擬實境中的反派角色，刺激又好玩。
推薦的經典設施
好萊塢環球影城是首座影城，擁有許多其他影城看不到的「影史經典」與「片場限定」，「影城之旅」更是好萊塢環球影城獨有，旅客搭乘專屬的遊園車，參觀電影製作的幕後，了解佈景街道的搭建，深入真實電影片場，讓人大開眼界呢！
穿越時空的懷舊之旅—紅木森林蒸汽火車
費爾頓小鎮的「咆哮山莊鐵道」至今仍用傳統方式維護窄軌蒸汽火車頭，這曾是美國西部伐木全盛時期，用來將巨大紅木運出深山的交通工具。坐在敞篷式的開放車廂內，火車緩緩啟動，全程約75分鐘，沿途穿梭在參天高聳的加州紅木林中，耳邊傳來震耳欲聾的鳴笛聲，看著車頭噴出濃濃的白色蒸汽，彷彿進入19世紀美國西部電影的場景中。
最不可能越獄成功的監獄—惡魔島
惡魔島位於舊金山灣中央，搭船前往約15分鐘，最初是座軍事要塞，後來成為美國戒備最森嚴，專門關押危險罪犯的聯邦監獄，由於四周環海，被認為是最不可能越獄成功的監獄，但仍有三人逃跑，生死未卜成為世紀懸案。現今成為監獄遺址，可入內參觀一間間窄小的牢房及禁閉室，陰森氛圍讓人不禁起雞皮疙瘩。
永信旅行社的「美西美夢成真13日」有上述景點的安排，想要參團旅遊不妨參考，相信能帶給你難忘的旅程。
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精華 FAQ
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內文以科技、娛樂、自然與歷史四種面向串起美西旅遊亮點，分別透過The Sphere、好萊塢環球影城、紅木森林蒸汽火車與惡魔島呈現不同體驗。
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The Sphere斥資20億美元打造，外牆覆蓋巨型LED螢幕，夜晚可變換多種影像；館內則以環繞式高解析螢幕、音效與震動座椅帶來沉浸感。
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紅木森林蒸汽火車保留百年窄軌蒸汽運行方式，帶旅客穿越紅木林；惡魔島則是舊金山灣的歷史監獄遺址，能參觀牢房與禁閉室，氣氛陰森。
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