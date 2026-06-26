2026-06-26 19:23 金亮亮吃喝玩樂趣
【福容徠旅中壢店】中壢住宿推薦｜IKEA森林親子房、親子遊戲室、自助早餐一次滿足
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：福容徠旅中壢店鄰近中壢火車站，交通便利且備有停車場。
- 重點二：IKEA森林親子房結合遊戲帳篷、動物娃娃與投籃設計，童趣十足。
- 重點三：館內有親子遊戲室、自助早餐、健身房與洗衣區等完整設施。
想找交通方便、孩子住得開心、大人也能放鬆的中壢住宿嗎？福容徠旅中壢店緊鄰熱鬧的中壢火車站，大眾運輸好抵達，自駕前來也配有專屬停車場，交通十分便利。
館內設有專屬休憩區，午後供應餅乾、糖果，現場備有象棋、大富翁、圍棋等可供休閒娛樂，泡上一杯咖啡，就能度過悠閒愜意的午後時光。
我本身超愛簡約溫柔的IKEA風格，這次一家三口專門預訂森旅-Forest森林親子房，一推開門就被滿滿童趣融化！
房內擺放一頂小巧可愛的遊戲帳篷，紜紜一見到馬上衝進窩著，開心大喊這是她專屬秘密基地。
房間各處擺滿IKEA動物娃娃，紜紜還調皮騎上大象玩偶，模樣相當可愛。
角落還有投籃球球，不用出房就能讓孩子盡情消耗體力。
客房採大面採光窗，整間空間明亮通透，配置兩張雙人床，活動範圍超寬敞；床鋪中間設置燈光開關，半夜調光不用摸黑。免費WiFi順暢穩定，牆面同時有一般插座與USB充電孔，手機、平板、相機同時充電都沒問題；枕頭軟硬適中、被毯厚薄剛好，床架高度好上下，睡眠體驗完全加分！
電視內容多元，除基本頻道，YouTube、隨選電影、直播電視隨意切換；房內備有桃映紅茶、掛耳綠咖啡、快煮壺及冷水瓶，想泡杯熱茶或咖啡都很方便；抽屜收納空間充足，還有小型辦公桌與座椅，臨時需要處理工作也很方便。
玄關為半開放式衣櫃設計，下方整合保險箱、鞋櫃與小冰箱，冰箱內放有汽水。
浴室規劃乾濕分離，細節滿滿超加分！配備免治馬桶，清潔舒適；備好浴巾、毛巾，洗沐用品是質感茶香系列洗髮精與沐浴乳，還設置浴缸能泡澡放鬆。
這次自備泡泡浴，和紜紜一起共浴玩耍，母女共度超療癒的泡澡時光。
吹風機選用國際牌非按壓款式，不用一直按住就能持續出風，吹頭髮省力許多。
親子遊戲室延續溫馨的 IKEA 風格設計，整體空間明亮柔和，讓人一走進來就覺得很放鬆。裡面擺放著大頂遊戲帳篷，搭配各式可愛的動物娃娃，孩子一進來就容易被吸引住目光。
玩具區則規劃得相當豐富，有辦家家酒組、小汽車、積木等多樣化的玩具選擇，讓不同年齡層的孩子都能找到自己喜歡的玩法，盡情在空間裡探索放電。
遊戲室內專設廁所，另外備有尿布台，照顧幼童十分方便。
免費開放房客使用的健身房採鏡面設計，視覺上放大空間，基礎健身器材一應俱全。
另有獨立商務空間，備有桌墊與小型會議室。
館內規劃自助洗衣區與微波爐專區，出外多天也不用擔心衣物清洗。
早餐提供中西式料理，包含麵食、粥品、白飯、肉燥、蔬菜海帶丸子湯、鱸魚、茶葉蛋、馬鈴薯燉肉及多樣冷盤，也有吐司、生菜沙拉、起司拼盤等輕食。
整餐最讓我念念不忘的就是招牌可頌，體積厚實、外皮層次酥脆，一口咬下滿嘴奶香，滿分推薦！
餐飲空間也貼心備妥兒童專用餐盤、餐具與水杯，紜紜自己動手吃早餐，簡單又有樂趣。
整間徠旅從客房童趣布置、親子遊戲空間，到健身房、商務空間、洗衣區、休憩區等設施完整規劃，特別適合帶小朋友的親子旅遊。空間溫馨舒適，搭配眾多免費設施，整體入住感受很好！如果正在找中壢住宿、桃園親子住宿或鄰近中壢車站的飯店，福容徠旅中壢店會是值得收藏的住宿選擇。
福容徠旅 中壢店
電話：03 4270900
地址：桃園市中壢區石頭里中正路89號
官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/fullon-poshtels/jl/tw/
粉絲團：https://www.facebook.com/fullonposhtel
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精華 FAQ
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本文指出這間飯店特別適合親子旅遊家庭，因為房內與公共空間都充滿童趣，孩子能玩得開心，大人也可享受休憩、健身與便利交通。
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森林親子房內有遊戲帳篷、動物娃娃與投籃球球，能讓孩子在房內放電；親子遊戲室則有玩具、帳篷與尿布台，使用上更貼心。
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早餐有中西式料理、可頌與兒童餐具，選擇豐富；館內另有休憩區、健身房、商務空間、自助洗衣區與微波爐專區，機能完整。
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