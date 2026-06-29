2026-06-29 13:03 旅遊經
雲品響應2026台東博覽會 邀您看展住進展覽裡，感受「慢」的情調！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：雲品國際響應台東博覽會，推出結合展覽與住宿的慢旅方案。
- 重點二：北町丼飯屋、機關車庫推出限定料理，主打在地海味與米食。
- 重點三：寶桑町屋提供住房加購優惠，讓旅客可住進展區感受文化氛圍。
北町丼飯屋不僅提供美味日式料理，更結合歷史文化與永續發展理念，透過文化資產推廣餐飲文化，讓食客在歷史建築內感受濃厚的和風氛圍。雲品國際提供
【旅遊經 洪書瑱報導】
「2026 TAITUNG EXPO台東博覽會」將於7月3日至8月20日登場！將台東的「慢」，選擇一種與自然共生，與土地共鳴的生活哲學，故今(2026)台東博覽會，特別以「慢經濟」為策展核心，綻放「台東藍」為願景，融合南島文化精神與永續發展理念，鋪展山之路、海之路，到通往世界之路的未來藍圖。誠摯邀請每一位踏上台東的人，放慢腳步，品味這片土地的靜謐與豐盛，找回生活最純粹的節奏。為響應台東大型策展與推動「永續慢經濟」，雲品國際旗下機關車庫、北町丼飯屋與寶桑町屋於今年「2026 TAITUNG EXPO台東博覽會」中，推出期間限定「台東藍物產店」，活動深入台東長濱，透過與在地小農及友善捕撈漁獲合作，將自然農法與在地物產轉化為期間限定的精緻餐飲。
為了響應台東博覽會，「雲品旗下進駐日式古蹟與歷史建築的品牌「北町丼飯屋」與「機關車庫」推出限定菜色，「寶桑町屋」亦推出期間限定住房加購方案，其地理位置恰好落座於2026台東博覽會的核心展區之中，透過將歷史空間與當代策展深度交融，經營團隊打破傳統觀展邊界，邀請國內外旅人前來體驗「住在展覽中、在展覽中用餐」的獨特慢旅生活。
鄰近台東博覽會展區之一的寶桑町屋（Machiya Posong）文創青年旅館設置雅房房型，在此空間可以辦理入住，設有公共浴室、迎賓景觀火爐、共用冰箱等設備雲品國際提供
「寶桑町屋」推出台東博覽會期間限定住房加購方案，透過將歷史空間與當代策展深度交融，經營團隊打破傳統觀展邊界，邀請國內外旅人前來體驗「住在展覽中」的獨特慢旅體驗。雲品國際提供
入住「寶桑町屋」的旅客一出門，即可實地參與多項博覽會亮點。於博覽會期間旅人白天能前往北町日式建築宿舍群三號觀賞「東日晒桑-台東老城區散策計畫微策展」，或在8月7日至8月20日期間參與在北町戶外草地舉辦的「藝起來我家」；夜間則能前往「機關車庫」旁的台東舊站，近距離欣賞7月3日至8月20日展演的「台東線：夢的路線 - 夜間光雕展演」，以及自6月26日起橫跨至9月底的「台東舊站>>>台東線」主題展覽。在充滿檜木香氣與日式榻榻米風情的歷史町家建築中，旅人能一邊看表演，一邊享受完全留白的靜謐時光。
位於臺東市北町日式建築宿舍群的日式木屋「北町丼飯屋」於台東博覽會期間推出期間限定料理與台東物產「金剛米」。
「北町丼飯屋」，為響應2026台東博覽會，特別於展覽期間推出限定創意旬味「白帶魚塔塔手捲」，並推出「金剛海稻米」雲品國際提供
「機關車庫Tea House 1917」中保留了修車溝、水泥柱與工作臺，讓饕客在享用美食之餘，更能認識台東機關車庫的歷史。雲品國際提供
「北町丼飯屋」，為響應2026台東博覽會，特別於展覽期間推出限定創意旬味「白帶魚塔塔手捲」，並推出「金剛海稻米」雲品國際提供
為響應台東博覽會，雲品旗下歷史餐飲據點「北町丼飯屋」與「機關車庫」攜手推出期間限定的「金剛海稻米」，源自東海岸長濱鄉，引接金剛山蘊含天然礦物質的純淨山泉水灌溉，並在太平洋充沛的陽光與夾帶鹽分的海風吹拂下，形成得天獨厚的天然抗病生長環境。在種植過程中，在地農民嚴格秉持「自然農法」，以天然資材與腐植木屑調養土壤微生物生態，成功解決土地酸化問題並恢復自然平衡。這份傳承自大金剛山「千年如一」守護精神的純淨餽贈，不僅重塑了部落的農業生機，更在食安備受重視的今日，為旅人獻上兼具極致在地風味與環境永續的安心食材，每份售價220元，售完為止。
在餐飲的跨界演繹，兩大餐飲據點也嚴格遵循「吃在地、食旬味」的慢食哲學，位於台東歷史建築群的「北町丼飯屋」，為響應2026台東博覽會，特別於展覽期間推出限定創意旬味「白帶魚塔塔手捲」。這道料理嚴選東海岸純淨海域友善捕撈的新鮮白帶魚，將其細緻鮮甜的肉質以精緻的塔塔（Tartare）手法重新演繹，並巧妙揉合台東在地小農栽種的鮮脆蔬果。透過日式手捲的俐落形式完美包覆，不僅展現了跨界融合的料理巧思，更將台東豐饒的海洋恩賜與土地生機濃縮於一口之中。這款充滿在地風土氣息的展期限定海味，將為參與博覽會的旅人帶來最清爽驚豔的味蕾體驗。
位於台東舊站展區旁的文創餐飲基地「機關車庫」推出期間限定的「翠玉白蝦鮮蝦餃」。雲品國際提供
另外，位於台東舊站的文創餐飲基地「機關車庫」則推出期間限定的「翠玉白蝦鮮蝦餃」，嚴選台東純淨養殖的白蝦，以晶瑩剔透的澄皮鎖住海味極鮮，透過細緻的港式點心工藝呈現食材原味，讓饕客在古意盎然的火車頭維修歷史空間中，品嚐到最具台東代表性的在地鮮甜。
除了舌尖上的精緻餐飲，活動企劃更延伸至深度的文化宿旅體驗。深受文青與獨旅族群喜愛的歷史古蹟旅宿「寶桑町屋」，為響應「2026 TAITUNG EXPO台東博覽會」活動，特別於7月3日至8月20日期間，全住房方案皆享有「金剛海稻米」加購優惠方案。旅人不僅能入住充滿檜木香氣與日式榻榻米風情的歷史町家建築，享受完全留白的靜謐時光，凡於活動期間入住，即可以半價110元的優惠加購「金剛海稻米」乙包，將台東土地的永續成果帶回家中。雲品國際表示，期盼民眾到東台灣的國內外旅客，創造兼具文化底蘊與低碳旅遊的高端慢旅體驗。
台東博覽會活動可至官網(https://taitungexpo2026.com.tw/)查詢，專案訊息可至雲品Collection官方網站(https://www.fleur-collections.com/)查詢！
※.機關車庫 Tea House 1917
地址：台東縣台東市桂林北路298號
線上訂位：https://inline.app/booking/-OVkT2sgKt0ilzICITMT:inline-live-3/-OVkT30A3WPI0nL9Sf9-
訂位電話：0972-256-615
※.北町丼飯屋
地址：臺東縣臺東市文化里四維路一段671號
訂位電話：089-330-182
※.寶桑町屋
地址:950台東縣台東市寶桑路404巷60弄7號
電話:089-330181
精華 FAQ
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雲品以旗下北町丼飯屋、機關車庫與寶桑町屋共同參與，推出期間限定餐飲、物產與住房加購方案，讓遊客在歷史建築中體驗展覽與慢旅生活。
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北町丼飯屋推出白帶魚塔塔手捲與金剛海稻米，機關車庫則推出翠玉白蝦鮮蝦餃，皆強調台東在地海產、友善捕撈與自然農法的食材特色。
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寶桑町屋在展期內提供住房者以半價加購金剛海稻米，並位處博覽會核心展區旁，讓旅客可就近看展、住宿與體驗日式歷史空間的靜謐氛圍。