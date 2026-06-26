2026-06-26 17:06 時尚品味生活誌
全台唯一低海拔原始雨林裡的恐龍世界 三鶯線通車帶動旅遊熱潮 暑假輕鬆走進森林冒險
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：大板根以恐龍主題結合森林生態，打造暑期親子旅遊亮點。
- 重點二：推出沉浸式互動劇場與九週兒童課程，強調玩樂中學習。
- 重點三：三鶯線通車後交通更便利，三峽成為雙北假日出遊新選擇。
大板根推出恐龍劇場與夏日體驗課程 陪親子共度難忘假期，暑假即將到來，不少家長已開始規劃親子出遊行程。今年暑假以孩子最喜愛的恐龍為主題，結合森林生態、互動劇場及兒童體驗課程，推出一系列暑期活動，希望讓孩子在玩樂中學習，也讓家長在綠意環繞的環境中享受難得的放鬆時光。
大板根擁有全台唯一低海拔原始亞熱帶雨林，園區內保有豐富自然生態，每到暑假總吸引不少家庭前來度假。今年特別規劃《雅特蘭提斯：恐龍傳奇》沉浸式互動劇場，以神秘古文明與恐龍世界為故事背景，帶領大小朋友穿越時空，踏入充滿奇幻色彩的恐龍世界。演出結合專業舞台效果、角色互動與劇情任務，孩子們將化身小小探險家，與精靈夥伴攜手尋找神秘能量水晶，面對迅猛龍與暴龍的挑戰，共同守護失落文明的秘密。透過沉浸式參與體驗，讓觀眾不只是觀看演出，更能成為故事中的一份子。
除了精彩劇場演出外，大板根同步推出為期九週的《恐龍舞蹈學院・夏日冒險季》，每週安排不同主題課程，包含舞蹈律動、戲劇表演、魔術互動、默劇體驗及趣味運動等內容，透過專業老師帶領，引導孩子培養表達能力、肢體協調、創造力與團隊合作精神。孩子們在歡樂的學習過程中，不僅能建立自信，也能留下難忘的暑假回憶。
隨著暑假旅遊旺季到來，加上三鶯線捷運即將通車，三峽地區也逐漸成為雙北民眾規劃假日出遊的新選擇。相較於需要長途跋涉的旅遊景點，大板根森林溫泉酒店擁有全台唯一低海拔原始亞熱帶雨林資源，從市區出發即可輕鬆抵達，讓不少家庭選擇利用週末或暑假期間安排一趟親近自然的森林之旅。
大板根表示，近年親子旅遊趨勢逐漸從單純住宿轉向重視體驗與互動，希望透過結合自然生態、表演藝術與戶外探索的活動設計，讓孩子在旅途中獲得更多學習與成長。今年暑假不妨走進森林，遠離都市喧囂，在蟲鳴鳥叫與綠意環繞中，與家人一起創造屬於夏天的美好回憶。
【活動資訊】
活動名稱：雅特蘭提斯：恐龍傳奇 沉浸式互動劇場
活動期間：2026/07/04-2026/08/30(每週六、日)
活動名稱：恐龍舞蹈學院・夏日冒險季
活動期間：2026/07/04-2026/08/30
活動期間：2026/07/04-2026/08/30(每週五、六、日)
【活動資訊與預約】
•官方網站：
https://www.thegreatroots.com/
•專案專線：(02) 2674-9228 分機 1
•地址：新北市三峽區插角里插角79號
精華 FAQ
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今年主打《雅特蘭提斯：恐龍傳奇》沉浸式互動劇場，以及《恐龍舞蹈學院・夏日冒險季》課程，內容涵蓋舞蹈、戲劇、魔術、默劇與運動，讓孩子邊玩邊學。
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活動依托全台唯一低海拔原始亞熱帶雨林，讓親子在綠意環繞中參與劇場與課程，兼具生態、娛樂與放鬆，凸顯森林溫泉酒店的度假特色。
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三鶯線通車後，三峽交通更便利，從雙北市區前往大板根更輕鬆，帶動週末與暑假出遊需求，也讓三峽成為家庭親近自然的新熱門景點。
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