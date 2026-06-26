【嘉義美食懶人包】來去嘉義吃吃喝喝！精選12間嘉義美食｜嘉義小吃推薦｜老店雞肉飯、網美系冰品、超人氣飲料、現烤甜甜圈、排隊碳烤玉米、部落老麵包｜文化路夜市 X 朴子夜市｜吃爆嘉義靠這篇！

2026-06-26 17:04 我是凱南Kenan

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章精選12間嘉義美食，涵蓋雞肉飯、冰品與夜市小吃。
  • 重點二：店家分布嘉義市、朴子、番路與竹崎，路線豐富多元。
  • 重點三：從老店到排隊名攤，主打在地特色與高人氣必吃款。

嘉義美食真的很強！每年凱南都會和家人或揪朋友來嘉義吃吃喝喝，去年更是每個月就來嘉義一趟！今年第一篇「嘉義美食懶人包」搶先精選整理出12間店，都是凱南自己很喜歡的嘉義美食，跟著吃準沒錯！

來到嘉義，美味的靈魂核心絕對是一碗噴香的雞肉飯；除此之外，還橫跨了嘉義市、朴子市、番路鄉與竹崎鄉等區域，從具觀光盛名的文化路夜市，到一週只開一天的朴子夜市，這篇清單裡包含了讓少女心噴發的網美系冰品、山上的傳奇現烤甜甜圈，還有那支讓人心甘情願排隊的碳烤玉米等，歡迎大家親自來一嘗這12樣嘉義味。

(※店面位置與價格調整，請依現場公告為準)

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【呆獅雞肉飯】

地址：嘉義市西區民族路665號

▲「呆獅雞肉飯」在饕客口中始終獲得極高的評價，不想踩地雷一定要來這裡吃。
▲「呆獅雞肉飯」在饕客口中始終獲得極高的評價，不想踩地雷一定要來這裡吃。

介紹到嘉義雞肉飯，在地人口袋名單少不了這家「呆獅雞肉飯」，甚至是很多朋友心目中的第一名扛霸子，有著50年歷史，價位親民合理，一吃讓人愛上。

▲窄小傳統的用餐空間，非常具有老店氛圍，每到用餐時間一位難求。
▲窄小傳統的用餐空間，非常具有老店氛圍，每到用餐時間一位難求。

▲必吃雞肉飯，再點個味噌魚湯和一份雞肉，滷大腸、滷白菜等等幾樣小菜，實在滿意！
▲必吃雞肉飯，再點個味噌魚湯和一份雞肉，滷大腸、滷白菜等等幾樣小菜，實在滿意！

【阿焜早點】

地址：嘉義市西區仁愛路536號

▲「阿焜早點」靠近嘉義火車站附近，步行約五分鐘左右會到，超多人推薦過！
▲「阿焜早點」靠近嘉義火車站附近，步行約五分鐘左右會到，超多人推薦過！

這家傳統早餐攤「阿焜早點」屹立不搖超過30年，剛開店就能看見忠實老饕漸漸圍聚過來，賣著各式各樣便宜又好吃的中式餐點，蛋餅、蔥餅、芋頭餅或是胡椒蔥餅等，都是店裡的紅牌明星，再配上一杯豆漿或米漿，早已是嘉義人十分熱愛的早餐組合，就連油子異鄉都會想念這一味。蔥餅的搶手程度非常驚人！另外，以自製粉漿現煎成的蛋餅，口感完勝現成的冷凍餅皮，較厚較有Q軟度，口味果然不錯！現場和我們一樣在等待蔥餅出爐的饕客好多好多！

▲真材實料的傳統好味道，已被老饕們堪稱是嘉義火車站周邊CP值最高的在地美食。
▲真材實料的傳統好味道，已被老饕們堪稱是嘉義火車站周邊CP值最高的在地美食。

這裡有賣煎餃、燒餅、蔥餅、鮮肉包、水煎包、紅豆餅…等等，以傳統中式早餐為主，走得是親民價位，非常划算耶！(價錢調整請依店家現場為準)，古早味粉漿蛋餅幾乎人人必點，軟軟嫩嫩QQ的，香氣非常足！發現很多人也都推薦胡椒蔥餅，下次來試試看。

▲聽聞是一家排隊早餐店，果不其然，大清早就已經排出一條長長人龍了。
▲聽聞是一家排隊早餐店，果不其然，大清早就已經排出一條長長人龍了。

【打貓冰果室】

地址：嘉義市東區中山路76號

▲這家「打貓冰果室」位於嘉義東區中山路和民國路十字路口，清楚好找。
▲這家「打貓冰果室」位於嘉義東區中山路和民國路十字路口，清楚好找。

店名取作『打貓』深具嘉義在地情誼，選用民雄特產鳳梨食材製作冰飲品掀起話題，現在已是討論度高的熱門冰店，一到假日小店時常爆滿，就連網路口碑都非常好，以鳳梨為主打的招牌打貓冰、打貓水果雪花冰、打貓多肉冰等，有太多人分享了。

凱南特別請店家介紹幾款同樣超厲害而且是必嘗鮮的冰品及飲料來試試，有口感濃郁滿分的「小農宇治抹茶雪花冰」及可口誘人的「好芒布丁冰」兩招牌，飲料大推清爽解渴的打貓水果茶，其中有近期將推出的隱藏版「牛奶布丁冰沙」，一口氣分享給大家知道，品嚐完忽然羨慕起嘉義人有這麼幸福的消暑選擇！

▲內用空間不大，不一會兒就坐滿了吃冰的客人，生意真的很不錯，可見冰品實力抓得住很多人的心。
▲內用空間不大，不一會兒就坐滿了吃冰的客人，生意真的很不錯，可見冰品實力抓得住很多人的心。

「打貓冰果室」以木質建材裝潢出半開放式的店面，氛圍樸實有溫度。

▲如果第一次來不曉得要吃什麼，這裡有很多文宣圖示介紹可以參考，其中小農宇治抹茶雪花冰、好芒布丁冰、打貓水果茶和牛奶布丁冰沙都很值得品嚐。
▲如果第一次來不曉得要吃什麼，這裡有很多文宣圖示介紹可以參考，其中小農宇治抹茶雪花冰、好芒布丁冰、打貓水果茶和牛奶布丁冰沙都很值得品嚐。

其中，這款《好芒布丁冰》不愧為熱銷人氣王，光是賣相直接大殺四方，超滿意！清涼剉冰上放了滿滿滿的切塊芒果，最上頭還有手工製作的布丁，絕對真材實料，夏天看到這個誰能抗拒得了啊！快來大口吃芒果、大口吃冰、大口吃布丁吧！

【奮起湖阿良現烤甜甜圈】

地址：嘉義縣竹崎鄉中和村奮起湖117號

▲循階梯往下，很快傳來陣陣烤甜甜圈的香氣，【阿良】店面正被人群包圍。
▲循階梯往下，很快傳來陣陣烤甜甜圈的香氣，【阿良】店面正被人群包圍。

在奮起湖擁有高知名度的【阿良現烤甜甜圈】絕對讓您吃到熱騰騰的香酥甜甜圈，對烘焙有興趣的老闆阿良從退伍後回到奮起湖賣起甜甜圈，熱賣至今超過10多年的時間，堅持現點現烤，用心維護品質，饕客們口耳相傳和網路好評，慢慢累積出知名度，剛烤出來的甜甜圈口感酥鬆紮實，目前一共原味、草莓、起司、巧克力四種選擇，除此，還有日式麻糬、小米麻糬以及黑頭火車燒煎餅，一次滿足眾饕客豐富味蕾。

▲放入甜甜圈專用的烤爐裡，一共四台機器在烤，每一台可以烤五個甜甜圈。
▲放入甜甜圈專用的烤爐裡，一共四台機器在烤，每一台可以烤五個甜甜圈。

每當出爐時的那股香氣頓時飄散出來，光是用看的視覺感就非常加分，油油亮亮又帶有獨特紋路美感的甜甜圈令人食指大動，不愧是公認必買美食。不過由於做法費工，有些甜甜圈口味不一定會有，老闆說有時會缺一些口味，也因為供應數量有限，當天太熱銷的品項就容易缺貨，建議可先打電話詢問。

▲剛烤出來的甜甜圈一定要先拍照囉，現烤現吃的口感與溫度實在是一級棒吶！
▲剛烤出來的甜甜圈一定要先拍照囉，現烤現吃的口感與溫度實在是一級棒吶！

帶有深焦色的外觀，外皮酥香，內裡鬆軟紮實，巧克力口味是我心裡的NO.1巧克力的濃郁度剛剛好，沒有過度的甜膩感，十分爽口，完全可以征服我的喜好。

▲一次購買十個會裝成提盒，既然久久跑一趟奮起湖，若只買兩、三個那就太可惜了啦！
▲一次購買十個會裝成提盒，既然久久跑一趟奮起湖，若只買兩、三個那就太可惜了啦！

阿良老闆有告知說常溫可放到一天，若冰起來可以多放幾天沒問題，要吃再加熱。

【家香味碳烤玉米】

訂購專線：0912-507-320

▼夜市出攤地點：

(週一)土庫夜市

(週二)彩虹夜市

(週三)北港同仁夜市

(週四)彩虹夜市

(週五)布袋興中市場

(週六)嘉義朴子夜市

(週日)斗六光觀夜市

▲列出朴子夜市必吃美食名單，這攤「家香味碳烤玉米」一定會上榜！
▲列出朴子夜市必吃美食名單，這攤「家香味碳烤玉米」一定會上榜！

週六晚上就在嘉義朴子夜市解決晚餐；一看到「家香味碳烤玉米」排著滿滿的客人，我們很自然地跟著排了！看著炭爐上的烤玉米，實在好吸引人啊！炭烤的香氣基本上先贏一半了，再加上自家特調的獨家醬料，厚厚的刷上玉米，烤出完美色澤，凱南真的無法抗拒；另外，闆娘當天還推薦，愛吃辣的朋友一定要買辣味，精心調製過招牌辣深受熟客們肯定，鹹香辣的比例完美，聚在一起太強了啦！

▲喜歡吃碳烤玉米的朋友別錯過「家香味碳烤玉米」，當天等待烤玉米的人潮沒少過，吃第一口就會覺得等待是值得的了。
▲喜歡吃碳烤玉米的朋友別錯過「家香味碳烤玉米」，當天等待烤玉米的人潮沒少過，吃第一口就會覺得等待是值得的了。

等待之餘閒聊了一下，得知闆娘住的村莊裡有8成以上的居民在種糯米玉米，她抱著想為推廣家鄉的玉米盡一份力，藉由賣燒番麥，讓大家吃到糯米玉米的美味，於是開始在各個大大小小的夜市裡擺攤，也會搭配活動市集到不同鄉鎮出攤，這幾年來漸漸賣出好口碑，很多吃過的客人都還會再來。

「家香味碳烤玉米」選用超大支又很飽滿的糯米玉米，品質保證，而且每日新鮮現採；糯米玉米粒口感軟糯，耐嚼飽嘴，尤其均勻刷滿秘製的醬汁，還散發濃厚的炭烤香氣，美味度可想而知啊！

攤位前等待的人潮不斷，但闆娘依舊細心處理每一支玉米，就是要將碳烤玉米最完美的風味與口感提供給願意等待的這些客人，不僅要先刷過，放上烤台之前會先塗層醬料，全程炭火烤，然後炭烤過程中也要持續刷醬，光看到烤玉米的外表色澤逐漸變得深沉，就能很明顯感受到扒上了多厚的醬料了吧！

▲「家香味碳烤玉米」我們一致通過；會讓人一口接著一口停不下來耶！
▲「家香味碳烤玉米」我們一致通過；會讓人一口接著一口停不下來耶！

在嘴裡咀嚼粒粒飽滿的糯米玉米，滋味香甜，與濃郁香鹹的醬料在嘴中交融，香濃可口，齒頰留香。

▲嘉義朴子夜市的規模和人潮超誇張！第一次來逛～有感受到朴子夜市的高人氣。
▲嘉義朴子夜市的規模和人潮超誇張！第一次來逛～有感受到朴子夜市的高人氣。

來到一週只開星期六這一天的朴子夜市，親身感受現場人擠人的夜市風景；在美食攤位眾多的夜市戰區裡，選擇性特別豐富，而這家「家香味碳烤玉米」的美味實力絕對是有目共睹的。

【涼馨綠豆沙】

地址：嘉義縣朴子市北通路120號

訂購專線：0935-383727

(※週六下午至晚上，在嘉義朴子夜市販賣)

▲天氣一熱，好多想買飲料的客人一個接著一個往「涼馨綠豆沙」聚集，不只飲料好喝，價格還很實在。
▲天氣一熱，好多想買飲料的客人一個接著一個往「涼馨綠豆沙」聚集，不只飲料好喝，價格還很實在。

這家「涼馨綠豆沙」實在太低調了！要不是朴子的粉絲推薦給我們，凱南這次去嘉義旅遊可能還是會錯過這麼好的一家店，感覺觀光客知道的不多，靠的幾乎是一大票朴子當地人的支持，經營至今秉持「良心、安心、用心」三個理念，真材實料，天然喝得出來！

經典招牌必喝綠豆沙，口感相當綿密細緻，入口有明顯的綠豆香氣，好濃好香！使用義美鮮乳調製的綠豆沙牛奶，同樣是人氣NO.1選項，多了一股濃郁的奶香，層次更豐富也更加順口，甜度比例很剛好；受歡迎的還有芭樂冰沙、鳳檸冰沙等；以及芒果冰沙、草莓冰沙等多款季節限定的冰沙飲品；想喝茶飲，這裡也有！想來嘉義朴子市喝杯好喝的飲料消消暑氣，推薦「涼馨綠豆沙」給大家。

▲店家的鎮店之寶-綠豆沙，銷量超好，一天至少賣掉好幾桶，要說是嘉義朴子人最愛的綠豆沙絕對實至名歸。
▲店家的鎮店之寶-綠豆沙，銷量超好，一天至少賣掉好幾桶，要說是嘉義朴子人最愛的綠豆沙絕對實至名歸。

告訴大家！光這一項「綠豆沙」從綠豆煮好到製冰完成，大概就需要花費2個小時，相當費時費力，凱南個人喜歡喝「涼馨」賣的綠豆沙是因為口感的綿密度和厚實的綠豆香氣，不會水水稀稀的，料好實在，冰涼解熱；我們白天喝完綠豆沙，當晚又跑去朴子夜市，再多買一杯後才回家。

▲看到芭樂冰沙直接點了一杯！百分百芭樂下去打成冰沙，不加任何一滴濃縮汁，真材實料講求天然。
▲看到芭樂冰沙直接點了一杯！百分百芭樂下去打成冰沙，不加任何一滴濃縮汁，真材實料講求天然。

在「涼馨綠豆沙」所以飲品皆使用台糖二砂糖，然後水果系列飲品都不使用果醬，其中鳳檸冰沙就是用金鑽鳳梨搭配二砂糖先熬煮過，再加檸檬提味；凱南喝到的芭樂冰沙都是一顆一顆芭樂來做的唷！水果的香氣特別強烈，原汁原味，芭樂冰沙甘甜順口，入口很清新。

▲每到週六，「涼馨綠豆沙」下午至晚上的時間，就會在朴子夜市賣綠豆沙，攤位很醒目好找。想喝綠豆沙，跟著排隊就對了啦！
▲每到週六，「涼馨綠豆沙」下午至晚上的時間，就會在朴子夜市賣綠豆沙，攤位很醒目好找。想喝綠豆沙，跟著排隊就對了啦！

全台各地都有大家心目中喜愛的綠豆沙店，如果來到嘉義朴子，不妨試試凱南推薦的這家「涼馨綠豆沙」，沒有華麗的裝潢，相當傳統在地，且堅持不添加化學成份，料好實在，樸實透心涼的綠豆沙深受在地人肯定，使用義美鮮乳調製的綠豆沙牛奶更是熱銷必喝款；還有結合在地鮮果的冰沙和茶飲，買來喝看看就知道多厲害了！

大家記得喔！「涼馨綠豆沙」也會在週六限定的朴子夜市賣綠豆沙；而且絕對可以列為朴子夜市熱門排隊飲料，我們當晚旅程結束前，又真的再去買了一次。

▲晚上我們喝點清爽的選擇，阿薩姆紅茶(固定半糖)、綿綿仙草凍冰沙，太值得大家來嘗鮮了！
▲晚上我們喝點清爽的選擇，阿薩姆紅茶(固定半糖)、綿綿仙草凍冰沙，太值得大家來嘗鮮了！

凱南個人很喜歡「涼馨」的阿薩姆紅茶，店家配好的甜度，整體喝起來微甜不會膩，也不會澀，爽口解膩也解熱；綿綿仙草凍冰沙有超出我的期待值，甜度控制恰到好處，用料實在，仙草凍冰沙的細緻度出色，比市面一般的飲料好喝太多太多了！越喝越想喝，印象好深刻啊！

【阿娥豆漿豆花】

新址：嘉義市東區延平街233號

▲此照片保留舊址畫面，遭祝融的阿娥豆花老店已搬到延平街233號現址繼續營業！老主顧們緊緊跟隨，生意依舊很好
▲此照片保留舊址畫面，遭祝融的阿娥豆花老店已搬到延平街233號現址繼續營業！老主顧們緊緊跟隨，生意依舊很好

這家「阿娥豆花」一直是我當初的「文化路夜市美食名單」第一名！超過60年的嘉義在地豆花老店，以豆漿取代糖水的特色吃法，讓自家豆花的風味更出色，入口十分清甜自然，對豆漿豆花印象鮮明深刻，幾年前因為火災的關係，原本舊攤位燒掉了，遷址至延平街233號新店面，更加寬敞舒適。（價格調整請依現場公告為準

▲綜合豆花吃得到綠豆、紅豆、珍珠、花生和薏仁配料，口感更加豐富。
▲綜合豆花吃得到綠豆、紅豆、珍珠、花生和薏仁配料，口感更加豐富。

以非基改黃豆製成的豆花，口感滑順綿密，搭配著微甜涼爽的豆漿還挺有意思！味道十分和諧，其實不需要其他配料，單純點豆漿+豆花足以吃出它的厲害程度。

▲招牌的豆漿豆花肯定是要吃看看啦！第一次來訪的客人，很建議大家吃看看最單純的豆漿豆花。
▲招牌的豆漿豆花肯定是要吃看看啦！第一次來訪的客人，很建議大家吃看看最單純的豆漿豆花。

▲除了招牌的豆漿豆花，還有花生、綠豆、珍珠、薏仁等口味，又或者點綜合豆花，就全部配都能吃到，內行人還會配根油條。
▲除了招牌的豆漿豆花，還有花生、綠豆、珍珠、薏仁等口味，又或者點綜合豆花，就全部配都能吃到，內行人還會配根油條。

【黃毛ㄚ頭東山鴨頭專賣店】

地址：嘉義市西區文化路77號

▲看到這等待人潮就知道有多好吃了！很多饕客剛點完會先去附近逛一逛再回來拿。
▲看到這等待人潮就知道有多好吃了！很多饕客剛點完會先去附近逛一逛再回來拿。

想不到在文化路上有家賣著東山鴨頭超過20年歷史的老店，頂著黃色醒目招牌的「黃毛丫頭」創立於1997年，經過總忍不住停下腳步多看一眼，傳承台南府城家族的獨特滷製秘方是最大特色，吃過會發現這裡的東山鴨頭食材並沒有想像中那麼死甜，反而是鮮甜回甘，吃起來不會太乾也不會太油，店家掌握得滿好的，會越吃越刷嘴，讓人允指回味。

▲攤位上的食材多到讓我難以選擇，每種都好想買來吃看看，皆會以古法滷製，醬汁香甜入味。
▲攤位上的食材多到讓我難以選擇，每種都好想買來吃看看，皆會以古法滷製，醬汁香甜入味。

想吃鴨排、鴨頭、鴨腿、鴨脖子、鴨腳、鴨翅、鴨腸、鴨心…等等，樣樣不會少，還有豆干、海帶、米血和甜不辣也都是很受歡迎的選擇。

【阿龍土魠魚羹】

地址：嘉義市東區延平街267號

▲嘉義文化路夜市必吃美食還有這家「阿龍土魠魚羹」，作風低調，卻是在地人口中的隱藏版內行美食。
▲嘉義文化路夜市必吃美食還有這家「阿龍土魠魚羹」，作風低調，卻是在地人口中的隱藏版內行美食。

「阿龍土魠魚羹」開業40年，曾被美食節目採訪過，從下午營業到凌晨，是熟門熟路的老饕們熱愛的宵夜美食，最令人津津樂道的不外乎是那「現撈仔」土魠魚食材製作新鮮又美味的小食料理，沾上麵粉現炸的土魠魚塊好特別，外皮炸衣口感鮮脆酥香，內裡的土魠魚肉又嫩，不油膩，再配上小黃瓜片和醬油芥末調醬太有戲啦！儘管價格稍高，但客人會一來再來全因為吃得到「尚青」的口味，我自己從大學時期到現在就來吃過不下三次了。

▲這裡不只有土魠魚、紅燒魚，還吃得到魚皮、魚卵、魚肚及幾樣古早味小吃。
▲這裡不只有土魠魚、紅燒魚，還吃得到魚皮、魚卵、魚肚及幾樣古早味小吃。

【piepiya部落第一麥老麵包】

地址：嘉義縣番路鄉觸口村梅花五路一巷20號

▲逐鹿部落這裡有一家「piepiya部落第一麥老麵包」，賣著超獨家巨無霸部落老麵包，還有自創醬料，特色十足！
▲逐鹿部落這裡有一家「piepiya部落第一麥老麵包」，賣著超獨家巨無霸部落老麵包，還有自創醬料，特色十足！

「piepiya部落第一麥老麵包」是由一對愛吃愛玩的夫妻經營，店面外觀的藝術色彩好適合拍照打卡，店名piepiya鄒族語意思是靈魂、信念，秉持著為家人製作餐點的信念及初心，為客人製作出具部落烘焙香氣的老麵包，又大又好吃！在其他地方沒看過這樣的麵包，超級特別欸！算是我意外發現的一家寶藏麵包店！

▲小小的麵包鋪，外頭用鮮豔的顏色彩繪，彷彿一秒來到拉丁美洲般的熱情洋溢奔放。
▲小小的麵包鋪，外頭用鮮豔的顏色彩繪，彷彿一秒來到拉丁美洲般的熱情洋溢奔放。

▲每一個部落老麵包又大又有份量，外表看似樸素平實，內裡卻相當精采，口感討喜，而且越嚼越香，那股純純的麥香會在口中瀰漫開來。
▲每一個部落老麵包又大又有份量，外表看似樸素平實，內裡卻相當精采，口感討喜，而且越嚼越香，那股純純的麥香會在口中瀰漫開來。

這絕對能列為去逐鹿部落必買的伴手禮，後來發現朋友圈很多人有討論過「Piepiya廚房- 部落第一麥獨家老麵包」，這款巨無霸老麵包有上過電視喔！

▲買一顆老麵包，無論是現場品嚐或帶回家當隔天早餐都非常適合！搭配自創的薑黃起司咖哩醬，有別於一般麵包的風味。
▲買一顆老麵包，無論是現場品嚐或帶回家當隔天早餐都非常適合！搭配自創的薑黃起司咖哩醬，有別於一般麵包的風味。

鑽研獨家自製的酸種，讓麵包更有嚼勁、外酥內軟，層次與風味夠豐富，而且因為這種發酵方式，使麵包產生了獨特的酸味與嚼勁，經高溫烘烤後，質地偏鬆軟，但又帶著紮實的口感。在購買麵包時，店家還會附贈一小盒薑黃起司咖哩醬，獨樹一格，搭配著吃，肯定很難忘！

▲瞧這部落老麵包都快要比我和姊姊兩個人的臉都還大了！只要來到逐鹿部落必買！
▲瞧這部落老麵包都快要比我和姊姊兩個人的臉都還大了！只要來到逐鹿部落必買！

【知更鳥巢鮮果茶飲】

地址：嘉義市西區國華街262號

▲說到嘉義的飲品店，「知更鳥巢鮮果茶飲」絕對榜上有名！在嘉義無人不知、無人不曉的招牌「葡萄柚綠茶」。
▲說到嘉義的飲品店，「知更鳥巢鮮果茶飲」絕對榜上有名！在嘉義無人不知、無人不曉的招牌「葡萄柚綠茶」。

「知更鳥巢」創立於西元1997年2月，近30年的資深資歷，在嘉義市區共有2間店面，主要賣的是新鮮果茶、現打果汁及泡沫茶飲為主。好幾次假日來買飲料，都得跟著長長的隊伍排隊，是嘉義人氣超高的飲料店。目前位於嘉義國華街的店面有翻新過，更加文青有質感！

▲分享幾年前來訪「知更鳥巢鮮果茶飲」，當時還是傳統店面，顧客們頂著大太陽等待買飲料的大排長龍場景，不愧是被譽為嘉義必喝排隊名店，夏日消暑的頭號選擇！
▲分享幾年前來訪「知更鳥巢鮮果茶飲」，當時還是傳統店面，顧客們頂著大太陽等待買飲料的大排長龍場景，不愧是被譽為嘉義必喝排隊名店，夏日消暑的頭號選擇！

▲「知更鳥巢鮮果茶飲」強調用新鮮水果現打鮮果茶等飲品，店內招牌飲品「葡萄柚綠茶」絕對要來上一杯！
▲「知更鳥巢鮮果茶飲」強調用新鮮水果現打鮮果茶等飲品，店內招牌飲品「葡萄柚綠茶」絕對要來上一杯！

凱南自己最常喝的就是top1招牌「葡萄柚綠茶」，整體風味比例恰到好處，尤其果肉豐富，入口的香氣很自然。另外，像是「百香果綠茶」與「柳橙綠茶」也都很受歡迎！每一杯鮮果汁茶飲的果香與茶香相當平衡。

▲許多人指名推薦必點「百香果綠茶」也是要喝喝看囉！咬得到百香果顆粒，滿滿的水果香甜味帶點微酸滋味，在嘴裡不停繚繞，非常爽快自然，真材實料看的見！
▲許多人指名推薦必點「百香果綠茶」也是要喝喝看囉！咬得到百香果顆粒，滿滿的水果香甜味帶點微酸滋味，在嘴裡不停繚繞，非常爽快自然，真材實料看的見！

【嘉義噴水雞肉飯-小雅旗艦店】

地址：嘉義市東區小雅路382號

▲號稱五星級平價火雞肉飯，光看餐廳外觀就十分雄偉氣派，店內空間寬敞明亮，還很乾淨，而且本店有免費停車場。
▲號稱五星級平價火雞肉飯，光看餐廳外觀就十分雄偉氣派，店內空間寬敞明亮，還很乾淨，而且本店有免費停車場。

來嘉義旅遊，怎麼能不吃雞肉飯呢！午餐時間來到「嘉義噴水雞肉飯-小雅旗艦店」，給我的第一印象就是超大一間店面！彷彿將庶民小吃做成了國宴等級般的高檔餐廳，大門一推開，完全顛覆我對嘉義火雞肉飯「小吃攤」的想像！有一般小家庭適合的四人座，也有大圓桌，就算老中青大家庭來用餐也不成問題。

▲沒看過這麼大間的嘉義雞肉飯餐廳吧！當天門庭若市的盛況，每桌桌上擺滿雞肉飯以及多道菜餚，還沒點餐前就讓我們期待不已。
▲沒看過這麼大間的嘉義雞肉飯餐廳吧！當天門庭若市的盛況，每桌桌上擺滿雞肉飯以及多道菜餚，還沒點餐前就讓我們期待不已。

▲雖然現場饕客眾多，不過工作人員手腳也算很快，馬上就將座位整理好並引導入座，也貼心的告知我們點餐方式。
▲雖然現場饕客眾多，不過工作人員手腳也算很快，馬上就將座位整理好並引導入座，也貼心的告知我們點餐方式。

▲來到嘉義必點的就是雞肉飯啦！除此之外也有麵類、飯盒類、粥類及各式小菜。在這裡一定可以找到愛吃的品項，只是要擔心選擇障礙發作，因為每一樣看起來都好好吃的感覺…
▲來到嘉義必點的就是雞肉飯啦！除此之外也有麵類、飯盒類、粥類及各式小菜。在這裡一定可以找到愛吃的品項，只是要擔心選擇障礙發作，因為每一樣看起來都好好吃的感覺…

▲凱南與家人點了招牌的雞絲飯，另外蝦仁飯也是具有南部特色的美食，當然都要點一份來嚐嚐。
▲凱南與家人點了招牌的雞絲飯，另外蝦仁飯也是具有南部特色的美食，當然都要點一份來嚐嚐。

▲蝦仁飯上面鋪了好多新鮮飽滿的蝦仁，軟軟嫩嫩的，調味清甜鮮香，撒上蔥花及胡椒粉化龍點睛，整碗飯色香味俱全，鹹香唰嘴！
▲蝦仁飯上面鋪了好多新鮮飽滿的蝦仁，軟軟嫩嫩的，調味清甜鮮香，撒上蔥花及胡椒粉化龍點睛，整碗飯色香味俱全，鹹香唰嘴！

▲雞絲飯美味不在話下，鮮嫩的雞絲肉處理得很好！軟嫩不柴，加上油蔥酥的香氣完美滲入飯中，油香迷人，有粒粒飽滿的米飯及解膩的醃蘿蔔，讓人吃完唇齒留香，意猶未盡。
▲雞絲飯美味不在話下，鮮嫩的雞絲肉處理得很好！軟嫩不柴，加上油蔥酥的香氣完美滲入飯中，油香迷人，有粒粒飽滿的米飯及解膩的醃蘿蔔，讓人吃完唇齒留香，意猶未盡。

▲店內提供的小菜及湯品選項也是琳瑯滿目，很推薦搭配雞絲飯和蝦仁飯，頓時變成一整桌大餐！
▲店內提供的小菜及湯品選項也是琳瑯滿目，很推薦搭配雞絲飯和蝦仁飯，頓時變成一整桌大餐！

我們這次點了雞肉片、季節青菜、蒜泥白肉、紅燒肥腸…等配菜，還有金針排骨湯和綜合海鮮湯，真的隨便點隨便好吃！在「嘉義噴水雞肉飯-小雅旗艦店」完全不怕踩雷耶！

▲尤其這碗綜合海鮮湯，裡面有虱目魚皮、蚵仔、花枝、蝦仁…等，料好豐富，喝上一碗超過癮！
▲尤其這碗綜合海鮮湯，裡面有虱目魚皮、蚵仔、花枝、蝦仁…等，料好豐富，喝上一碗超過癮！

【呆獅雞肉飯】

地址：嘉義市西區民族路665號

【阿焜早點】

地址：嘉義市西區仁愛路536號

【打貓冰果室】

地址：嘉義市東區中山路76號

【奮起湖阿良現烤甜甜圈】

地址：嘉義縣竹崎鄉中和村奮起湖117號

【家香味碳烤玉米】

訂購專線：0912-507-320

▼夜市出攤地點：

(週一)土庫夜市

(週二)彩虹夜市

(週三)北港同仁夜市

(週四)彩虹夜市

(週五)布袋興中市場

(週六)嘉義朴子夜市

(週日)斗六光觀夜市

【涼馨綠豆沙】

地址：嘉義縣朴子市北通路120號

訂購專線：0935-383727

(※週六下午至晚上，在嘉義朴子夜市販賣)

【阿娥豆漿豆花】

新址：嘉義市東區延平街233號

【黃毛ㄚ頭東山鴨頭專賣店】

地址：嘉義市西區文化路77號

【阿龍土魠魚羹】

地址：嘉義市東區延平街267號

【piepiya部落第一麥老麵包】

地址：嘉義縣番路鄉觸口村梅花五路一巷20號

【知更鳥巢鮮果茶飲】

地址：嘉義市西區國華街262號

【嘉義噴水雞肉飯-小雅旗艦店】

地址：嘉義市東區小雅路382號

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精華 FAQ

  • 文章共精選整理12間嘉義美食，內容涵蓋正餐、早餐、冰品、飲料、夜市小吃與伴手禮，讓讀者能依照行程快速安排吃喝路線，完整感受嘉義在地風味。

  • 最具代表性的包括雞肉飯、豆漿豆花、綠豆沙、碳烤玉米、東山鴨頭與現烤甜甜圈等，這些店多為老店或排隊名攤，反映嘉義庶民小吃的強大實力。

  • 店家分布涵蓋嘉義市東區與西區，也延伸到朴子市、番路鄉、竹崎鄉等地，並包含文化路夜市與朴子夜市，適合規劃成市區加郊區的美食旅行。

我是凱南Kenan

我是凱南Kenan

部落客/旅遊作家/專題講師，出版《屏時三餐》《凱南帶路遊高雄》《凱南帶路遊高雄2》三本書。 ★旅遊、美食、住宿、活動、出版、演講、商品代售/開箱體驗，歡迎合作邀約：ssss01298@gmail.com

#嘉義 #甜甜圈 #人氣美食 #美食探店 #銅板美食 #文化路夜市

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一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

2026-06-17 09:06 Milly

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章精選基隆三間適合久坐的咖啡館，各有港景、甜點與音樂特色。
  • 重點二：夏隆咖啡以手沖咖啡與爵士樂演出營造悠閒氛圍，適合慢慢停留。
  • 重點三：方長咖啡與Eddie's Cafe分別主打港景窗座與自製甜點，讓人放空一下午。

每次到基隆，我都覺得這是一座適合慢慢走、慢慢停留的城市。

少了台北的匆忙節奏，多了海港城市特有的悠閒感。比起安排滿滿景點，我更喜歡找一間咖啡館坐下來，看看窗外的風景，聞著咖啡香，讓時間慢一點流動。

文章目錄

分享3間讓我願意停留許久的基隆咖啡館。有港景、有甜點，也有音樂陪伴，每一間都讓人捨不得太早離開。


夏隆咖啡｜咖啡與爵士樂共享的空間

有些咖啡館讓人記住的是咖啡，有些則是氣氛。

夏隆咖啡兩者都有。

zoomable

店內提供許多手沖咖啡選擇，如果不知道該喝什麼，也可以直接請老闆推薦。咖啡送上桌後，建議慢慢喝，從熱飲一路品嚐到放涼，感受不同溫度下展現出的風味變化。

手沖
手沖

而真正讓這裡與眾不同的，是空間裡濃厚的音樂氣息。店家時常舉辦音樂演出，在悠揚的爵士樂音中度過美好的夜晚。

即使沒有活動的日子，空間裡依然流動著輕鬆自在的節奏。

坐在這裡喝咖啡，不知不覺就會待上很久。

夏隆咖啡 Shalom Cafe營業資訊


方長咖啡｜把基隆港的風景收進窗景裡

方長咖啡位於海洋廣場對面。

走進店裡後，我最喜歡的是靠窗的位置。從窗邊望出去，就是基隆港來來往往的船隻與海港風景。偶爾還能看見黑鳶在空中盤旋，不知不覺便看了很久。

zoomable
靠窗的座位能欣賞基隆港

店內有許多手沖咖啡選擇，點餐前可以先到櫃檯聞香，找到自己喜歡的風味。除了咖啡，也經常推出期間限定的特調與甜點。

櫃檯旁的聞香瓶
櫃檯旁的聞香瓶

這次點了期間限定的「暖域浮光・白」，結合花椒與南薑的香氣。原本以為會帶著刺激的辛香感，入口後卻意外溫潤柔和，尾韻帶著淡淡香料氣息。在基隆潮濕的天氣裡喝上一杯，彷彿整個人都暖了起來。

暖域浮光・白
暖域浮光・白

有時候一間咖啡館最迷人的不是餐點，而是讓人願意放下手機，看著窗外發呆的能力。

方長咖啡Rectengle Café 營業資訊


Eddie's Cafe Et Tiramisu｜小確幸的午後時光

位於成功市場旁的 Eddie's Cafe Et Tiramisu，光是店門口綠意盎然的植栽，就讓人感到很療癒。

這裡最特別的是手沖咖啡的選豆方式。

聞香瓶
聞香瓶

櫃檯擺放著不同咖啡豆，客人可以親自打開瓶蓋聞香，從香氣開始認識咖啡，再把喜歡的那一款交給老闆沖煮。

店名雖然以提拉米蘇聞名，但甜點櫃裡還有蛋糕、布丁、司康等選擇，而且都是店家自行製作。點一份甜點搭配咖啡，就是最舒服的下午茶組合。

提拉米蘇
提拉米蘇

窗外或許沒有壯闊風景，但店裡安靜舒適的氛圍，讓人能看看書，也能安心放空。時間彷彿變得特別緩慢，連翻書的節奏都跟著慢了下來。

Eddie's Cafe Et Tiramisu營業資訊


在基隆，把行程留白一個下午

旅行不一定要一直往下一個景點前進。

有時候最值得記住的時刻，反而是在咖啡館裡看著窗外發呆、閱讀幾頁書，或靜靜聽完一首喜歡的音樂。

這3間咖啡館沒有相同的風格，卻都讓人想多停留一會兒。

下次來到基隆，不妨替自己留白一個下午。或許你會發現，這座港口城市最迷人的風景，不只在街道與海岸，也藏在一杯咖啡與慢下來的時光裡。

精華 FAQ

  • 文章介紹夏隆咖啡、方長咖啡與 Eddie's Cafe Et Tiramisu 三間店，分別以音樂氛圍、港景窗景與甜點手沖聞名，都很適合待上一整個下午。

  • 夏隆咖啡主打多樣手沖咖啡與可請老闆推薦的點法，店內常有爵士樂演出，沒有活動時也保有輕鬆節奏，讓人能在音樂與咖啡香中久坐。

  • 方長咖啡最大亮點是面向基隆港的窗景，能看船隻與黑鳶；Eddie's Cafe則以自製提拉米蘇、蛋糕與聞香選豆方式吸引客人，氛圍安靜舒適。

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#景點 #甜點 #咖啡廳 #美食探店 #基隆美食

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東京大阪玩膩了？台人瘋去日本這8城市，宮古島果凍海、熊本自駕超吸睛

東京大阪玩膩了？台人瘋去日本這8城市，宮古島果凍海、熊本自駕超吸睛

2026-06-23 16:31 女子漾／編輯許智捷
東京大阪玩膩了？台人瘋去日本這8城市，宮古島果凍海、熊本自駕超吸睛。圖片來源：pexels
東京大阪玩膩了？台人瘋去日本這8城市，宮古島果凍海、熊本自駕超吸睛。圖片來源：pexels

日本旅遊風向正在改變！過去台灣人赴日自由行，多半鎖定東京、名古屋、大阪等「東名阪」經典路線，但近年受到熱門大城市觀光人潮爆滿、住宿價格上漲影響，不少旅客開始轉向機能便利、步調更舒服的二線城市與地方航點。從福岡、仙台到熊本、沖繩，這些兼具美食、交通、自然景觀與度假感的新興城市，正成為台灣人日本自由行的新黑馬。

以下整理近年搜尋熱度與討論度持續升高、深受台灣旅客喜愛的8個日本旅遊城市，帶你一次看懂它們各自爆紅的原因與最適合的玩法。

編輯推薦

傳統三巨頭：熱度不減，玩法轉向深度

東京 Tokyo

東京依然是台灣人赴日旅遊的基本盤，主打奢華購物、潮流快閃與近郊慢活，不管是銀座、表參道、新宿等購物熱區，或是各種期間限定展覽、品牌快閃，都讓它始終保有高人氣。

圖片來源：pexels
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雖然近年市區觀光人潮擁擠，部分自由行老手也開始對東京產生審美疲勞，但東京仍是台灣旅客在日本住宿量最高的城市。

現在台灣人玩東京的方式也開始轉變，不再只是把市區景點塞滿，而是偏向短天數快閃購物，或往箱根、河口湖、輕井澤等近郊延伸，讓東京從「必去大城市」變成更有彈性的旅遊基地。

大阪 Osaka

大阪主打零門檻享樂、主題樂園與美食極樂感，一直穩坐台灣人最愛日本觀光城市前段班。除了日本環球影城持續靠新設施、新園區帶動話題，大阪本身也有濃厚街區人情味，從章魚燒、串炸到黑門市場，各種便宜又大碗的庶民美食都很容易讓人一吃上癮。

圖片來源：pexels
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對家庭旅遊和第一次去日本的旅客來說，大阪幾乎不用做太多功課，白天逛街、玩樂園，晚上吃美食，就能輕鬆收穫滿滿快樂感。

京都 Kyoto

京都一直是台灣人心中最有「日本原型」感的城市，從古寺、神社、町家街景到鴨川散步，都自帶濃厚文化底色。

圖片來源：pexels
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近年旅客玩京都的方式也逐漸從走馬看花式打卡，轉向更講究氛圍的質感慢旅，不少人會選擇入住新興的町家設計旅館，把時間留給和服體驗、茶道、老街散策或在鴨川邊放空一下午，用更慢的節奏感受京都的日常美學。

新四大黑馬：近年搜尋與成長率冠軍

福岡Fukuoka

福岡是近年台灣人赴日旅遊爆紅的黑馬城市，主打時髦港都、神級便利與屋台微醺感。

圖片來源：pexels
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最大優勢就是交通超省時，從福岡機場進市區只要短短5到10分鐘，幾乎一下飛機就能開始逛街吃美食。加上福岡擁有全日本少見的屋台路邊攤夜生活文化，晚上可以邊吃邊感受在地氛圍，白天則能輕鬆攻略博多、天神、大名等商圈。

對台灣旅客來說，三天兩夜就能吃遍豚骨拉麵、牛腸鍋、明太子等經典美食，便利又不過度疲累，也讓福岡成為近年搜尋量與討論度持續飆升的九州新寵。

仙台 Sendai

仙台近年成為台灣人探索日本東北的重要入口，主打東北門戶、秘境溫泉與牛舌美食。台灣旅客本來就對日本東北情有獨鍾，仙台剛好兼具城市機能與地方旅行感，白天可以在市區購物、逛商場，晚上大啖炭烤牛舌，行程安排不會太吃力。

圖片來源：pexels
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以仙台作為據點，也能快速延伸到松島欣賞海景，或前往銀山溫泉感受復古雪國氛圍，對想避開東京大阪人潮、又想玩得有深度的旅客來說，是很適合進階日本自由行的選擇。

熊本 Kumamoto

熊本近年因台積電效應、直飛航線增加與九州旅遊熱度升高，成為台灣旅客心中的九州新寵。

圖片來源：pexels
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除了經典的熊本城、熊本熊部長等必訪元素，自由行旅客更愛把熊本當作自駕起點，開車前往阿蘇火山、草千里、黑川溫泉等自然景點。比起只在城市裡逛街，熊本更適合想放慢腳步、親近大自然的人，沿途能看見壯麗火山地形與遼闊草原，被九州特有的開闊風景包圍，療癒感很強。

名古屋 Nagoya

名古屋近年從過去常被視為中轉站的城市，逐漸變成台灣旅客心中舒服又穩定的日本大城選擇。它的城市步調比東京、大阪更放鬆，不會過度擁擠，住宿價格也相對穩定，加上交通位置很有彈性，可以往高山、白川鄉、岐阜、伊勢等中部地區延伸。

圖片來源：pexels
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近年又因「吉卜力公園」與「樂高樂園」帶動親子旅遊熱度，讓名古屋成為家庭客很愛的安全牌，不用承受大城市的人潮壓力，也能同時滿足購物、美食與親子玩樂需求。

度假感天花板

沖繩本島 Okinawa

沖繩本島的魅力，在於它同時擁有陽光沙灘、美式率性與公路旅行的度假感，是一座「要熱鬧有熱鬧、要放空有放空」的海島目的地。

圖片來源：pexels
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這裡融合琉球傳統文化與美式復古風情，白天可以自駕沿著國道58號線一路向北，窗外一邊是蔚藍大海，一邊是椰子樹與美式餐廳，開過古宇利大橋時，那條筆直通往海中央的公路，更是沖繩自駕最浪漫的畫面。

對喜歡有海、有陽光，同時又想兼顧血拼、美食與度假氛圍的旅客來說，沖繩就是最不容易失手的海島安全牌。

宮古島Miyako Island

如果說沖繩本島是充滿活力的海島度假村，宮古島則更像一座讓人徹底放空的「人間靜土」。這裡沒有大城市的喧囂與塞車，主打湛藍果凍海、極致留白與純粹度假感，最迷人的就是被稱為「宮古藍」的透明海域。

圖片來源：pexels
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近年隨著台灣直飛宮古島下地島機場等航線開通，只要短短約1.5小時，就能抵達細白沙灘與果凍海環繞的離島天堂，也讓它成為不想逛街、不想排行程，只想躺平看海的度假黑馬。

對不想社交、不想燒腦、不想被行程追著跑的人來說，宮古島就是一座真正能讓身心重新充電的海島目的地。

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#日本 #大阪 #東京

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台北竟有天然冷氣房！藏在山裡的瀑布秘境，搭公車就能到

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2026-06-02 20:00 Milly

在這炎熱的盛夏，特別想逃離城市的喧囂，到一個只有流水聲與涼意相伴的地方。

這次來到台北近郊的人氣秘境—銀河洞。從捷運站轉乘公車就能抵達，不需要開車，也不用安排整天時間，就能享受一趟被瀑布與森林包圍的療癒散步。

不過由於銀河洞相當熱門，加上公車班次不多，建議提早到站候車，以免錯過班次，下一班可能要等待將近一個小時。

vocus｜新世代的創作平台
大排長龍的公車站

被綠意包圍的森林步道

從公車站下車後，還需要步行一段柏油路才會抵達登山口。

踏入步道的瞬間，明顯感受到氣溫降低不少。高大的樹木形成天然綠色隧道，即使是夏天前來，也能享受難得的清涼感。

vocus｜新世代的創作平台
綠意盎然的階梯步道

雖然前段有不少階梯，但沿途林蔭遮蔽充足，只要放慢腳步，不必急著趕路，很快就能抵達銀河洞最經典的瀑布景觀區。

讓流水聲帶走城市裡的疲憊

銀河洞最迷人的地方，莫過於瀑布與岩壁交織而成的景色。

站在瀑布旁，感受迎面而來的涼風與水氣，耳邊只有規律的流水聲，彷彿連思緒都慢慢沉澱下來。

看著瀑布傾瀉而下，讓平日累積的壓力與煩躁隨著流水一起被沖刷帶走。

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穿過瀑布下方的步道時，更能感受到沁涼的水霧撲面而來，是夏日最天然的冷氣。

從秘境走向貓空茶香

離開銀河洞後，可以繼續步行前往貓空。

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這段路線相對平緩，沿途綠樹相伴，不知不覺便抵達熱鬧的貓空商圈。

平緩好走的步道
平緩好走的步道

爬完山後，最幸福的事莫過於找間喜歡的小店坐下來休息。先用一碗冰涼的豆花犒賞自己，微甜的滋味配上山區微風，特別讓人滿足。

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消暑的豆花

貓空周邊餐廳與茶館眾多，不論想吃午餐、品茶，或只是坐著欣賞山景，都能找到適合自己的角落。

想走得更遠，不妨接上樟樹步道

多數人會選擇從貓空搭纜車或公車下山，但如果還有體力，也能繼續沿著樟樹步道往政治大學方向前進。

沿途能看見農村景色與果樹，經過樟山寺時，別忘了停下腳步欣賞開闊的山景視野。

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在樟山寺遠眺台北101

接下來一路緩下坡，走來相當輕鬆，不知不覺便抵達政大校園。

給自己半天的山林時光

銀河洞最吸引人的地方，不只是瀑布美景，而是它離城市很近，卻能讓人暫時忘記城市。

不用遠行，也不需要準備專業登山裝備，只要搭上捷運與公車，就能走進森林、聽見瀑布、感受微風吹拂。

當生活節奏太快時，不妨留半天給自己，往山裡走走。或許那些被工作與日常填滿的疲憊，都能在流水聲中慢慢被釋放。

大眾運輸行程規劃

  • 捷運「新店」站，轉乘公車綠12至「銀河洞」站
  • 健行散步路線：銀河洞→貓空→樟樹步道→政治大學
  • 於「政大一」站轉公車至捷運站

Milly

Milly

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#秘境 #氣溫 #小旅行 #散步趣 #台北景點 #登山步道

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2026-06-14 21:25 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：飛驒國分寺位於高山市中心，擁有超過一千二百五十年歷史。
  • 重點二：院內銀杏巨樹與寺院同時期種植，被視為守護高山的神木。
  • 重點三：三重塔建於室町時代，為日本現存最古老三重塔之一。

高山市中心的飛驒國分寺❤

是座承載超過1,250年歷史的古老寺院

以院內銀杏巨樹、日本現存最古老的三重塔聞名

最熱門的觀光季節，就屬銀杏盛開的秋天~!!

飛驒國分寺

創建於西元746年(奈良時代)

聖武天皇祈求國家安定

下令在全國各地興建國分寺

見證了飛驒地區的興衰變遷

成為當地重要歷史文化遺產

院內這棵銀杏樹

據說與寺院同時期種植

歷經數次火災、天災依然屹立不搖

被當地人視為守護高山市的神木

可惜我們去的時候是冬天

但光看其直立高聳的樹幹

足以見證神木的強大氣勢!!

寺院內的三重塔

建於室町時代(1440年左右)

塔高約22公尺

採傳統和樣建築風格

屋頂的優美曲線

展現日本古代建築的精湛工藝

日本現存最古老的三重塔之一

已被指定為國家的重要文化財

逛高山老街必訪景點

別錯過這重要佛教聖地

進入本堂內參觀要收門票囉!!

#飛驒國分寺#日本景點#高山市古寺

精華 FAQ

  • 因為它創建於西元746年，承載超過一千二百五十年歷史，見證飛驒地區興衰，也保存了珍貴寺院建築與文化財，成為高山市重要歷史文化遺產。

  • 這棵銀杏據說與寺院同時期種植，歷經多次火災與天災仍屹立不搖，被當地人視為守護高山市的神木，也是秋季最受矚目的景觀之一。

  • 三重塔建於室町時代約1440年，高約22公尺，採傳統和樣建築風格，屋頂曲線優美，並被指定為國家重要文化財，也是現存最古老三重塔之一。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#銀杏 #日本 #奈良 #打卡景點

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迷客夏夏季菜單必點推薦！2026超人氣TOP10公開，珍珠娜杯紅茶拿鐵奪冠、果茶控必喝這幾杯

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2026-06-15 10:54 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：品牌提供
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夏天一到，手搖飲清單又該更新了！迷客夏公開 2026 夏季超人氣飲品 TOP 10，從經典不敗的鮮奶茶、清爽果茶，到無咖啡因茶飲與咀嚼系配料一次入榜。其中冠軍由「珍珠娜杯紅茶拿鐵」拿下，濃厚茶香搭配綠光鮮奶與白玉珍珠，穩坐迷客夏夏季必點第一名。這次榜單也能看出今年夏天手搖飲趨勢，除了鮮奶茶依舊強勢，帶有荔枝、蜜桃、柳丁、香柚、芒果等水果香氣的果茶也成為消暑主力。想知道迷客夏夏天喝什麼最不踩雷？以下整理迷客夏夏季菜單 TOP 10 必點推薦，咀嚼控、果茶控、奶茶控都能找到命定那一杯。

迷客夏夏季必點TOP1：珍珠娜杯紅茶拿鐵

「珍珠娜杯紅茶拿鐵」是這次迷客夏夏季人氣冠軍，也是品牌經典戰力之一。飲品以斯里蘭卡盧哈娜產區紅茶為基底，帶有天然焦糖、奶油與煙燻香氣，紅茶風味厚實濃郁，卻不會甜膩厚重。搭配迷客夏自家綠光鮮奶後，整體口感更加滑順，再加入無添加焦糖色素的 Q 彈白玉珍珠，茶香、奶香與咀嚼感一次滿足。喜歡鮮奶茶、珍珠奶茶的人，夏天不知道點什麼，選這杯通常不會出錯。

圖片來源：品牌提供
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迷客夏夏季必點TOP2：荔荔茉莉

想喝清爽系果茶，可以先看「荔荔茉莉」。這杯以香甜荔枝果韻搭配清新茉莉綠茶，入口輕盈、不澀口，果香明亮卻不會過度甜膩，很適合炎熱午後想來一杯解渴系手搖飲時點。荔枝香氣本身就很有夏天感，加上茉莉綠茶的清新尾韻，喝起來有一種乾淨又舒服的花果茶感，是果茶控可以優先收進清單的選項。

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迷客夏夏季必點TOP3：白甘蔗青茶

「白甘蔗青茶」主打台灣 100% 在地白甘蔗原汁，並運用 HPP 高壓滅菌技術保留原始風味與品質。白甘蔗的自然清甜搭配青茶茶韻，喝起來圓潤順口，不會有過度人工的甜感。這杯很適合喜歡甘蔗青茶、但又怕太甜的人。夏天喝起來有清爽感，也比厚重奶茶更適合搭配正餐或下午茶。

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迷客夏夏季必點TOP4：蜜桃烏龍

「蜜桃烏龍」是果香與茶香平衡得很討喜的一杯。蜜桃香氣甜美飽滿，搭配帶有焙火茶韻的烏龍茶，入口有水果的酸甜，尾韻又有烏龍茶的焙香，層次感比一般果茶更明顯。如果你喜歡果茶，但又不想只有甜味，這杯會很適合。蜜桃香不會搶走茶感，烏龍茶也能讓整體喝起來更耐喝。

圖片來源：品牌提供
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迷客夏夏季必點TOP5：柳丁綠茶

「柳丁綠茶」是迷客夏元老級經典果茶之一，以台灣在地柳丁搭配帶有茉莉花香的綠茶，喝得到天然柑橘精油香氣，清新、明亮又很有夏天味道。柳丁的酸甜感本來就很適合消暑，加上綠茶基底後更能中和甜度，整杯喝起來清爽不膩。想找一杯日常安全牌果茶，柳丁綠茶依然很值得點。

圖片來源：品牌提供
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迷客夏夏季必點TOP6：香柚綠茶

喜歡酸甜、解膩系飲品的人，可以選「香柚綠茶」。這杯以紅葡萄柚製成果露，搭配茉莉綠茶，喝起來有紅葡萄柚與柑橘的微酸氣息，尾韻清爽，很適合吃完大餐後來一杯。香柚綠茶的魅力在於不會太厚重，果香乾淨，茶味也能拉出清爽感。夏天想喝點有酸度、又不想太甜，這杯可以列入口袋名單。

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迷客夏夏季必點TOP7：原片初露青茶

單茶控不能錯過「原片初露青茶」。這杯選用台灣在地原片青茶，茶湯淡雅清香、圓潤甘甜，就算選無糖也順口回甘。對不愛奶、不愛果香的人來說，原片初露青茶是很舒服的日常選擇。沒有太多複雜風味，反而能喝到單純茶香，夏天點微冰或去冰都很適合。

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迷客夏夏季必點TOP8：輕纖蕎麥茶

「輕纖蕎麥茶」是無咖啡因愛好者很適合的一杯。迷客夏透過獨家製程帶出蕎麥香氣，喝起來溫潤回甘，不像一般茶飲有明顯茶澀感。這杯適合晚上想喝手搖飲、但又不想攝取咖啡因的人，也很適合平常偏好穀物香、清爽系茶飲的族群。想找一杯沒有負擔感的夏季飲品，可以試試輕纖蕎麥茶。

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迷客夏夏季必點TOP9：茉香綠茶拿鐵

「茉香綠茶拿鐵」把清新的茉莉綠茶與迷客夏綠光鮮奶結合，喝起來比一般紅茶拿鐵更清爽，奶香柔和、茶感乾淨，很適合喜歡鮮奶茶但又怕太厚重的人。咀嚼控也可以加點白玉珍珠，讓綠茶拿鐵多一點 Q 彈口感。這杯很適合作為下午茶飲品，清爽度和滿足感都有。

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迷客夏夏季必點TOP10：夏嶼果茶

「夏嶼果茶」一聽名字就很有度假感，結合芒果濃郁香甜、香柚飽滿果香，再用檸檬微酸收尾，黃橙色視覺也很有夏日氛圍。這杯適合喜歡熱帶水果風味的人，芒果香氣鮮明，香柚與檸檬則讓整體不會太膩。想喝一杯有夏日感、拍照也好看的果茶，可以選夏嶼果茶。

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網友隱藏版推薦：荔多鮮奶果昔＋荔荔椰果

除了 TOP 10，迷客夏也公開網友熱推隱藏版喝法：「荔多鮮奶果昔＋荔荔椰果」。香甜荔枝香氣融合酸甜多多與綠光鮮奶，做成細緻綿密的果奶冰沙，喝起來有果香、有奶香，也有冰沙的沁涼口感。再搭配微脆晶透的荔荔椰果，咀嚼感更升級。這杯很適合喜歡荔枝、多多、冰沙與配料的人，夏天點起來療癒感很高。

員工私心推薦：海鹽芒果綠＋綠茶凍

員工私心推薦的特調則是「海鹽芒果綠＋綠茶凍」。金黃芒果香甜融合檸檬與海鹽，酸甜清爽中帶有淡淡鹹味，尾韻更有層次。搭配門市手工自製的 Q 彈綠茶凍後，整杯不只更有口感，也讓茶香與果香變得更完整。喜歡芒果、海鹽系飲品，或平常點飲料一定要加料的人，這杯很值得試。

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#手搖 #迷客夏 #夏夏季人氣

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