【嘉義美食懶人包】來去嘉義吃吃喝喝！精選12間嘉義美食｜嘉義小吃推薦｜老店雞肉飯、網美系冰品、超人氣飲料、現烤甜甜圈、排隊碳烤玉米、部落老麵包｜文化路夜市 X 朴子夜市｜吃爆嘉義靠這篇！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章精選12間嘉義美食，涵蓋雞肉飯、冰品與夜市小吃。

文章精選12間嘉義美食，涵蓋雞肉飯、冰品與夜市小吃。 重點二： 店家分布嘉義市、朴子、番路與竹崎，路線豐富多元。

店家分布嘉義市、朴子、番路與竹崎，路線豐富多元。 重點三：從老店到排隊名攤，主打在地特色與高人氣必吃款。

嘉義美食真的很強！每年凱南都會和家人或揪朋友來嘉義吃吃喝喝，去年更是每個月就來嘉義一趟！今年第一篇「嘉義美食懶人包」搶先精選整理出12間店，都是凱南自己很喜歡的嘉義美食，跟著吃準沒錯！

來到嘉義，美味的靈魂核心絕對是一碗噴香的雞肉飯；除此之外，還橫跨了嘉義市、朴子市、番路鄉與竹崎鄉等區域，從具觀光盛名的文化路夜市，到一週只開一天的朴子夜市，這篇清單裡包含了讓少女心噴發的網美系冰品、山上的傳奇現烤甜甜圈，還有那支讓人心甘情願排隊的碳烤玉米等，歡迎大家親自來一嘗這12樣嘉義味。

(※店面位置與價格調整，請依現場公告為準)

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【呆獅雞肉飯】

地址：嘉義市西區民族路665號

▲「呆獅雞肉飯」在饕客口中始終獲得極高的評價，不想踩地雷一定要來這裡吃。

介紹到嘉義雞肉飯，在地人口袋名單少不了這家「呆獅雞肉飯」，甚至是很多朋友心目中的第一名扛霸子，有著50年歷史，價位親民合理，一吃讓人愛上。

▲窄小傳統的用餐空間，非常具有老店氛圍，每到用餐時間一位難求。

▲必吃雞肉飯，再點個味噌魚湯和一份雞肉，滷大腸、滷白菜等等幾樣小菜，實在滿意！

【阿焜早點】

地址：嘉義市西區仁愛路536號

▲「阿焜早點」靠近嘉義火車站附近，步行約五分鐘左右會到，超多人推薦過！

這家傳統早餐攤「阿焜早點」屹立不搖超過30年，剛開店就能看見忠實老饕漸漸圍聚過來，賣著各式各樣便宜又好吃的中式餐點，蛋餅、蔥餅、芋頭餅或是胡椒蔥餅等，都是店裡的紅牌明星，再配上一杯豆漿或米漿，早已是嘉義人十分熱愛的早餐組合，就連油子異鄉都會想念這一味。蔥餅的搶手程度非常驚人！另外，以自製粉漿現煎成的蛋餅，口感完勝現成的冷凍餅皮，較厚較有Q軟度，口味果然不錯！現場和我們一樣在等待蔥餅出爐的饕客好多好多！

▲真材實料的傳統好味道，已被老饕們堪稱是嘉義火車站周邊CP值最高的在地美食。

這裡有賣煎餃、燒餅、蔥餅、鮮肉包、水煎包、紅豆餅…等等，以傳統中式早餐為主，走得是親民價位，非常划算耶！(價錢調整請依店家現場為準)，古早味粉漿蛋餅幾乎人人必點，軟軟嫩嫩QQ的，香氣非常足！發現很多人也都推薦胡椒蔥餅，下次來試試看。

▲聽聞是一家排隊早餐店，果不其然，大清早就已經排出一條長長人龍了。

【打貓冰果室】

地址：嘉義市東區中山路76號

▲這家「打貓冰果室」位於嘉義東區中山路和民國路十字路口，清楚好找。

店名取作『打貓』深具嘉義在地情誼，選用民雄特產鳳梨食材製作冰飲品掀起話題，現在已是討論度高的熱門冰店，一到假日小店時常爆滿，就連網路口碑都非常好，以鳳梨為主打的招牌打貓冰、打貓水果雪花冰、打貓多肉冰等，有太多人分享了。

凱南特別請店家介紹幾款同樣超厲害而且是必嘗鮮的冰品及飲料來試試，有口感濃郁滿分的「小農宇治抹茶雪花冰」及可口誘人的「好芒布丁冰」兩招牌，飲料大推清爽解渴的打貓水果茶，其中有近期將推出的隱藏版「牛奶布丁冰沙」，一口氣分享給大家知道，品嚐完忽然羨慕起嘉義人有這麼幸福的消暑選擇！

▲內用空間不大，不一會兒就坐滿了吃冰的客人，生意真的很不錯，可見冰品實力抓得住很多人的心。

「打貓冰果室」以木質建材裝潢出半開放式的店面，氛圍樸實有溫度。

▲如果第一次來不曉得要吃什麼，這裡有很多文宣圖示介紹可以參考，其中小農宇治抹茶雪花冰、好芒布丁冰、打貓水果茶和牛奶布丁冰沙都很值得品嚐。

其中，這款《好芒布丁冰》不愧為熱銷人氣王，光是賣相直接大殺四方，超滿意！清涼剉冰上放了滿滿滿的切塊芒果，最上頭還有手工製作的布丁，絕對真材實料，夏天看到這個誰能抗拒得了啊！快來大口吃芒果、大口吃冰、大口吃布丁吧！

【奮起湖阿良現烤甜甜圈】

地址：嘉義縣竹崎鄉中和村奮起湖117號

▲循階梯往下，很快傳來陣陣烤甜甜圈的香氣，【阿良】店面正被人群包圍。

在奮起湖擁有高知名度的【阿良現烤甜甜圈】絕對讓您吃到熱騰騰的香酥甜甜圈，對烘焙有興趣的老闆阿良從退伍後回到奮起湖賣起甜甜圈，熱賣至今超過10多年的時間，堅持現點現烤，用心維護品質，饕客們口耳相傳和網路好評，慢慢累積出知名度，剛烤出來的甜甜圈口感酥鬆紮實，目前一共原味、草莓、起司、巧克力四種選擇，除此，還有日式麻糬、小米麻糬以及黑頭火車燒煎餅，一次滿足眾饕客豐富味蕾。

▲放入甜甜圈專用的烤爐裡，一共四台機器在烤，每一台可以烤五個甜甜圈。

每當出爐時的那股香氣頓時飄散出來，光是用看的視覺感就非常加分，油油亮亮又帶有獨特紋路美感的甜甜圈令人食指大動，不愧是公認必買美食。不過由於做法費工，有些甜甜圈口味不一定會有，老闆說有時會缺一些口味，也因為供應數量有限，當天太熱銷的品項就容易缺貨，建議可先打電話詢問。

▲剛烤出來的甜甜圈一定要先拍照囉，現烤現吃的口感與溫度實在是一級棒吶！

帶有深焦色的外觀，外皮酥香，內裡鬆軟紮實，巧克力口味是我心裡的NO.1巧克力的濃郁度剛剛好，沒有過度的甜膩感，十分爽口，完全可以征服我的喜好。

▲一次購買十個會裝成提盒，既然久久跑一趟奮起湖，若只買兩、三個那就太可惜了啦！

阿良老闆有告知說常溫可放到一天，若冰起來可以多放幾天沒問題，要吃再加熱。

【家香味碳烤玉米】

訂購專線：0912-507-320

▼夜市出攤地點：

(週一)土庫夜市

(週二)彩虹夜市

(週三)北港同仁夜市

(週四)彩虹夜市

(週五)布袋興中市場

(週六)嘉義朴子夜市

(週日)斗六光觀夜市

▲列出朴子夜市必吃美食名單，這攤「家香味碳烤玉米」一定會上榜！

週六晚上就在嘉義朴子夜市解決晚餐；一看到「家香味碳烤玉米」排著滿滿的客人，我們很自然地跟著排了！看著炭爐上的烤玉米，實在好吸引人啊！炭烤的香氣基本上先贏一半了，再加上自家特調的獨家醬料，厚厚的刷上玉米，烤出完美色澤，凱南真的無法抗拒；另外，闆娘當天還推薦，愛吃辣的朋友一定要買辣味，精心調製過招牌辣深受熟客們肯定，鹹香辣的比例完美，聚在一起太強了啦！

▲喜歡吃碳烤玉米的朋友別錯過「家香味碳烤玉米」，當天等待烤玉米的人潮沒少過，吃第一口就會覺得等待是值得的了。

等待之餘閒聊了一下，得知闆娘住的村莊裡有8成以上的居民在種糯米玉米，她抱著想為推廣家鄉的玉米盡一份力，藉由賣燒番麥，讓大家吃到糯米玉米的美味，於是開始在各個大大小小的夜市裡擺攤，也會搭配活動市集到不同鄉鎮出攤，這幾年來漸漸賣出好口碑，很多吃過的客人都還會再來。

「家香味碳烤玉米」選用超大支又很飽滿的糯米玉米，品質保證，而且每日新鮮現採；糯米玉米粒口感軟糯，耐嚼飽嘴，尤其均勻刷滿秘製的醬汁，還散發濃厚的炭烤香氣，美味度可想而知啊！

攤位前等待的人潮不斷，但闆娘依舊細心處理每一支玉米，就是要將碳烤玉米最完美的風味與口感提供給願意等待的這些客人，不僅要先刷過，放上烤台之前會先塗層醬料，全程炭火烤，然後炭烤過程中也要持續刷醬，光看到烤玉米的外表色澤逐漸變得深沉，就能很明顯感受到扒上了多厚的醬料了吧！

▲「家香味碳烤玉米」我們一致通過；會讓人一口接著一口停不下來耶！

在嘴裡咀嚼粒粒飽滿的糯米玉米，滋味香甜，與濃郁香鹹的醬料在嘴中交融，香濃可口，齒頰留香。

▲嘉義朴子夜市的規模和人潮超誇張！第一次來逛～有感受到朴子夜市的高人氣。

來到一週只開星期六這一天的朴子夜市，親身感受現場人擠人的夜市風景；在美食攤位眾多的夜市戰區裡，選擇性特別豐富，而這家「家香味碳烤玉米」的美味實力絕對是有目共睹的。

【涼馨綠豆沙】

地址：嘉義縣朴子市北通路120號

訂購專線：0935-383727

(※週六下午至晚上，在嘉義朴子夜市販賣)

▲天氣一熱，好多想買飲料的客人一個接著一個往「涼馨綠豆沙」聚集，不只飲料好喝，價格還很實在。

這家「涼馨綠豆沙」實在太低調了！要不是朴子的粉絲推薦給我們，凱南這次去嘉義旅遊可能還是會錯過這麼好的一家店，感覺觀光客知道的不多，靠的幾乎是一大票朴子當地人的支持，經營至今秉持「良心、安心、用心」三個理念，真材實料，天然喝得出來！

經典招牌必喝綠豆沙，口感相當綿密細緻，入口有明顯的綠豆香氣，好濃好香！使用義美鮮乳調製的綠豆沙牛奶，同樣是人氣NO.1選項，多了一股濃郁的奶香，層次更豐富也更加順口，甜度比例很剛好；受歡迎的還有芭樂冰沙、鳳檸冰沙等；以及芒果冰沙、草莓冰沙等多款季節限定的冰沙飲品；想喝茶飲，這裡也有！想來嘉義朴子市喝杯好喝的飲料消消暑氣，推薦「涼馨綠豆沙」給大家。

▲店家的鎮店之寶-綠豆沙，銷量超好，一天至少賣掉好幾桶，要說是嘉義朴子人最愛的綠豆沙絕對實至名歸。

告訴大家！光這一項「綠豆沙」從綠豆煮好到製冰完成，大概就需要花費2個小時，相當費時費力，凱南個人喜歡喝「涼馨」賣的綠豆沙是因為口感的綿密度和厚實的綠豆香氣，不會水水稀稀的，料好實在，冰涼解熱；我們白天喝完綠豆沙，當晚又跑去朴子夜市，再多買一杯後才回家。

▲看到芭樂冰沙直接點了一杯！百分百芭樂下去打成冰沙，不加任何一滴濃縮汁，真材實料講求天然。

在「涼馨綠豆沙」所以飲品皆使用台糖二砂糖，然後水果系列飲品都不使用果醬，其中鳳檸冰沙就是用金鑽鳳梨搭配二砂糖先熬煮過，再加檸檬提味；凱南喝到的芭樂冰沙都是一顆一顆芭樂來做的唷！水果的香氣特別強烈，原汁原味，芭樂冰沙甘甜順口，入口很清新。

▲每到週六，「涼馨綠豆沙」下午至晚上的時間，就會在朴子夜市賣綠豆沙，攤位很醒目好找。想喝綠豆沙，跟著排隊就對了啦！

全台各地都有大家心目中喜愛的綠豆沙店，如果來到嘉義朴子，不妨試試凱南推薦的這家「涼馨綠豆沙」，沒有華麗的裝潢，相當傳統在地，且堅持不添加化學成份，料好實在，樸實透心涼的綠豆沙深受在地人肯定，使用義美鮮乳調製的綠豆沙牛奶更是熱銷必喝款；還有結合在地鮮果的冰沙和茶飲，買來喝看看就知道多厲害了！

大家記得喔！「涼馨綠豆沙」也會在週六限定的朴子夜市賣綠豆沙；而且絕對可以列為朴子夜市熱門排隊飲料，我們當晚旅程結束前，又真的再去買了一次。

▲晚上我們喝點清爽的選擇，阿薩姆紅茶(固定半糖)、綿綿仙草凍冰沙，太值得大家來嘗鮮了！

凱南個人很喜歡「涼馨」的阿薩姆紅茶，店家配好的甜度，整體喝起來微甜不會膩，也不會澀，爽口解膩也解熱；綿綿仙草凍冰沙有超出我的期待值，甜度控制恰到好處，用料實在，仙草凍冰沙的細緻度出色，比市面一般的飲料好喝太多太多了！越喝越想喝，印象好深刻啊！

【阿娥豆漿豆花】

新址：嘉義市東區延平街233號

▲此照片保留舊址畫面，遭祝融的阿娥豆花老店已搬到延平街233號現址繼續營業！老主顧們緊緊跟隨，生意依舊很好

這家「阿娥豆花」一直是我當初的「文化路夜市美食名單」第一名！超過60年的嘉義在地豆花老店，以豆漿取代糖水的特色吃法，讓自家豆花的風味更出色，入口十分清甜自然，對豆漿豆花印象鮮明深刻，幾年前因為火災的關係，原本舊攤位燒掉了，遷址至延平街233號新店面，更加寬敞舒適。（價格調整請依現場公告為準）

▲綜合豆花吃得到綠豆、紅豆、珍珠、花生和薏仁配料，口感更加豐富。

以非基改黃豆製成的豆花，口感滑順綿密，搭配著微甜涼爽的豆漿還挺有意思！味道十分和諧，其實不需要其他配料，單純點豆漿+豆花足以吃出它的厲害程度。

▲招牌的豆漿豆花肯定是要吃看看啦！第一次來訪的客人，很建議大家吃看看最單純的豆漿豆花。

▲除了招牌的豆漿豆花，還有花生、綠豆、珍珠、薏仁等口味，又或者點綜合豆花，就全部配都能吃到，內行人還會配根油條。

【黃毛ㄚ頭東山鴨頭專賣店】

地址：嘉義市西區文化路77號

▲看到這等待人潮就知道有多好吃了！很多饕客剛點完會先去附近逛一逛再回來拿。

想不到在文化路上有家賣著東山鴨頭超過20年歷史的老店，頂著黃色醒目招牌的「黃毛丫頭」創立於1997年，經過總忍不住停下腳步多看一眼，傳承台南府城家族的獨特滷製秘方是最大特色，吃過會發現這裡的東山鴨頭食材並沒有想像中那麼死甜，反而是鮮甜回甘，吃起來不會太乾也不會太油，店家掌握得滿好的，會越吃越刷嘴，讓人允指回味。

▲攤位上的食材多到讓我難以選擇，每種都好想買來吃看看，皆會以古法滷製，醬汁香甜入味。

想吃鴨排、鴨頭、鴨腿、鴨脖子、鴨腳、鴨翅、鴨腸、鴨心…等等，樣樣不會少，還有豆干、海帶、米血和甜不辣也都是很受歡迎的選擇。

【阿龍土魠魚羹】

地址：嘉義市東區延平街267號

▲嘉義文化路夜市必吃美食還有這家「阿龍土魠魚羹」，作風低調，卻是在地人口中的隱藏版內行美食。

「阿龍土魠魚羹」開業40年，曾被美食節目採訪過，從下午營業到凌晨，是熟門熟路的老饕們熱愛的宵夜美食，最令人津津樂道的不外乎是那「現撈仔」土魠魚食材製作新鮮又美味的小食料理，沾上麵粉現炸的土魠魚塊好特別，外皮炸衣口感鮮脆酥香，內裡的土魠魚肉又嫩，不油膩，再配上小黃瓜片和醬油芥末調醬太有戲啦！儘管價格稍高，但客人會一來再來全因為吃得到「尚青」的口味，我自己從大學時期到現在就來吃過不下三次了。

▲這裡不只有土魠魚、紅燒魚，還吃得到魚皮、魚卵、魚肚及幾樣古早味小吃。

【piepiya部落第一麥老麵包】

地址：嘉義縣番路鄉觸口村梅花五路一巷20號

▲逐鹿部落這裡有一家「piepiya部落第一麥老麵包」，賣著超獨家巨無霸部落老麵包，還有自創醬料，特色十足！

「piepiya部落第一麥老麵包」是由一對愛吃愛玩的夫妻經營，店面外觀的藝術色彩好適合拍照打卡，店名piepiya鄒族語意思是靈魂、信念，秉持著為家人製作餐點的信念及初心，為客人製作出具部落烘焙香氣的老麵包，又大又好吃！在其他地方沒看過這樣的麵包，超級特別欸！算是我意外發現的一家寶藏麵包店！

▲小小的麵包鋪，外頭用鮮豔的顏色彩繪，彷彿一秒來到拉丁美洲般的熱情洋溢奔放。

▲每一個部落老麵包又大又有份量，外表看似樸素平實，內裡卻相當精采，口感討喜，而且越嚼越香，那股純純的麥香會在口中瀰漫開來。

這絕對能列為去逐鹿部落必買的伴手禮，後來發現朋友圈很多人有討論過「Piepiya廚房- 部落第一麥獨家老麵包」，這款巨無霸老麵包有上過電視喔！

▲買一顆老麵包，無論是現場品嚐或帶回家當隔天早餐都非常適合！搭配自創的薑黃起司咖哩醬，有別於一般麵包的風味。

鑽研獨家自製的酸種，讓麵包更有嚼勁、外酥內軟，層次與風味夠豐富，而且因為這種發酵方式，使麵包產生了獨特的酸味與嚼勁，經高溫烘烤後，質地偏鬆軟，但又帶著紮實的口感。在購買麵包時，店家還會附贈一小盒薑黃起司咖哩醬，獨樹一格，搭配著吃，肯定很難忘！

▲瞧這部落老麵包都快要比我和姊姊兩個人的臉都還大了！只要來到逐鹿部落必買！

【知更鳥巢鮮果茶飲】

地址：嘉義市西區國華街262號

▲說到嘉義的飲品店，「知更鳥巢鮮果茶飲」絕對榜上有名！在嘉義無人不知、無人不曉的招牌「葡萄柚綠茶」。

「知更鳥巢」創立於西元1997年2月，近30年的資深資歷，在嘉義市區共有2間店面，主要賣的是新鮮果茶、現打果汁及泡沫茶飲為主。好幾次假日來買飲料，都得跟著長長的隊伍排隊，是嘉義人氣超高的飲料店。目前位於嘉義國華街的店面有翻新過，更加文青有質感！

▲分享幾年前來訪「知更鳥巢鮮果茶飲」，當時還是傳統店面，顧客們頂著大太陽等待買飲料的大排長龍場景，不愧是被譽為嘉義必喝排隊名店，夏日消暑的頭號選擇！

▲「知更鳥巢鮮果茶飲」強調用新鮮水果現打鮮果茶等飲品，店內招牌飲品「葡萄柚綠茶」絕對要來上一杯！

凱南自己最常喝的就是top1招牌「葡萄柚綠茶」，整體風味比例恰到好處，尤其果肉豐富，入口的香氣很自然。另外，像是「百香果綠茶」與「柳橙綠茶」也都很受歡迎！每一杯鮮果汁茶飲的果香與茶香相當平衡。

▲許多人指名推薦必點「百香果綠茶」也是要喝喝看囉！咬得到百香果顆粒，滿滿的水果香甜味帶點微酸滋味，在嘴裡不停繚繞，非常爽快自然，真材實料看的見！

【嘉義噴水雞肉飯-小雅旗艦店】

地址：嘉義市東區小雅路382號

▲號稱五星級平價火雞肉飯，光看餐廳外觀就十分雄偉氣派，店內空間寬敞明亮，還很乾淨，而且本店有免費停車場。

來嘉義旅遊，怎麼能不吃雞肉飯呢！午餐時間來到「嘉義噴水雞肉飯-小雅旗艦店」，給我的第一印象就是超大一間店面！彷彿將庶民小吃做成了國宴等級般的高檔餐廳，大門一推開，完全顛覆我對嘉義火雞肉飯「小吃攤」的想像！有一般小家庭適合的四人座，也有大圓桌，就算老中青大家庭來用餐也不成問題。

▲沒看過這麼大間的嘉義雞肉飯餐廳吧！當天門庭若市的盛況，每桌桌上擺滿雞肉飯以及多道菜餚，還沒點餐前就讓我們期待不已。

▲雖然現場饕客眾多，不過工作人員手腳也算很快，馬上就將座位整理好並引導入座，也貼心的告知我們點餐方式。

▲來到嘉義必點的就是雞肉飯啦！除此之外也有麵類、飯盒類、粥類及各式小菜。在這裡一定可以找到愛吃的品項，只是要擔心選擇障礙發作，因為每一樣看起來都好好吃的感覺…

▲凱南與家人點了招牌的雞絲飯，另外蝦仁飯也是具有南部特色的美食，當然都要點一份來嚐嚐。

▲蝦仁飯上面鋪了好多新鮮飽滿的蝦仁，軟軟嫩嫩的，調味清甜鮮香，撒上蔥花及胡椒粉化龍點睛，整碗飯色香味俱全，鹹香唰嘴！

▲雞絲飯美味不在話下，鮮嫩的雞絲肉處理得很好！軟嫩不柴，加上油蔥酥的香氣完美滲入飯中，油香迷人，有粒粒飽滿的米飯及解膩的醃蘿蔔，讓人吃完唇齒留香，意猶未盡。

▲店內提供的小菜及湯品選項也是琳瑯滿目，很推薦搭配雞絲飯和蝦仁飯，頓時變成一整桌大餐！

我們這次點了雞肉片、季節青菜、蒜泥白肉、紅燒肥腸…等配菜，還有金針排骨湯和綜合海鮮湯，真的隨便點隨便好吃！在「嘉義噴水雞肉飯-小雅旗艦店」完全不怕踩雷耶！

▲尤其這碗綜合海鮮湯，裡面有虱目魚皮、蚵仔、花枝、蝦仁…等，料好豐富，喝上一碗超過癮！

【呆獅雞肉飯】

地址：嘉義市西區民族路665號

【阿焜早點】

地址：嘉義市西區仁愛路536號

【打貓冰果室】

地址：嘉義市東區中山路76號

【奮起湖阿良現烤甜甜圈】

地址：嘉義縣竹崎鄉中和村奮起湖117號

【家香味碳烤玉米】

訂購專線：0912-507-320

▼夜市出攤地點：

(週一)土庫夜市

(週二)彩虹夜市

(週三)北港同仁夜市

(週四)彩虹夜市

(週五)布袋興中市場

(週六)嘉義朴子夜市

(週日)斗六光觀夜市

【涼馨綠豆沙】

地址：嘉義縣朴子市北通路120號

訂購專線：0935-383727

(※週六下午至晚上，在嘉義朴子夜市販賣)

【阿娥豆漿豆花】

新址：嘉義市東區延平街233號

【黃毛ㄚ頭東山鴨頭專賣店】

地址：嘉義市西區文化路77號

【阿龍土魠魚羹】

地址：嘉義市東區延平街267號

【piepiya部落第一麥老麵包】

地址：嘉義縣番路鄉觸口村梅花五路一巷20號

【知更鳥巢鮮果茶飲】

地址：嘉義市西區國華街262號

【嘉義噴水雞肉飯-小雅旗艦店】

地址：嘉義市東區小雅路382號

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