2026-06-26 16:05 舌尖上的旅人 Eric Hsu
帝王蟹千層塔太犯規！誠品行旅夏季新菜曝光 海味、戰斧豬、甜點一次攻略
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：誠品行旅In Between推出夏季新菜，主打海味果香與時令食材。
- 重點二：帝王蟹千層塔、油封鴨腿捲等前菜，展現酥脆與清新層次。
- 重點三：戰斧豬、現流海魚與三款甜點，組成完整夏季饗宴。
迎接初夏到來，誠品行旅「In Between 之間餐廳」推出全新夏季菜單，由主廚黃士恭Sam領軍，以海味、果香與季節食材入饌，帶給饕客味覺全新享受。
招牌「帝王蟹千層塔 鮭魚卵 水耕野菜 檸檬油醋醬汁」黑色瓷盤裝盛手工千層酥皮，包裹著來自深海的鮮甜帝王蟹肉，外層點綴晶瑩鮭魚卵、茴香頭與檸檬油醋醬汁，入口充滿酥脆、柔嫩與酸香明亮的節奏。另道「油封鴨腿捲 蕈菇 杏桃 香料沙拉 柑橘薄荷醬汁」以歐洲夏日熟成料理為靈感，鴨腿經低溫油封緊緊鎖住肉質的柔嫩，包裹在酥脆外皮，外酥內嫩超級誘人，內餡夾入蕈菇、杏桃乾、蔓越莓與香料沙拉，佐以柑橘薄荷醬汁提升清新風味。
「野生嘉鱲魚 冬瓜 糖果番茄 甘樹子醬汁」以台灣風土為發想，細膩勾勒出海洋與土地交會的鮮明滋味，精選肉質細緻野生嘉鱲魚入饌，採用香煎手法鎖住魚肉鮮味，加入破布子小火燉煮，美味再升級。
主菜必嚐「本島現流海魚 海大黑虎蝦 白酒烏魚子醬汁」精選當天現流海魚與黑虎蝦，小火香煎引出魚肉細緻風味，搭佐烏魚子熬製的醬汁，大海風味濃厚。招牌主餐「頂級美國純種極黑豬戰斧 焦化奶油燉肉醬汁」是肉肉控的最愛，主廚選用油花分布均勻的極黑豬戰斧，加入以焦化奶油、雞汁熬製的醬汁，彈牙肉質十分美味，咀嚼後帶有淡淡堅果香氣，讓人回味再三。
甜點端出「香椰百香果」，巧妙揉合百香果酸香，與滑順的椰子慕斯、芒果風味，完美展現夏日的清新活力；「玫瑰紅石榴」則以玫瑰馥郁花香交織紅石榴果餡的甜美；「紅柚鐵觀音」以台灣茶香為核心，融入紅柚清爽果韻與夏威夷果酥餅的堅果香氣。
精華 FAQ
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本次菜單由主廚黃士恭主導，強調海味、果香與季節食材的搭配，菜色涵蓋前菜、主菜到甜點，呈現清爽又豐富的夏日餐飲風格。
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帝王蟹千層塔以手工千層酥皮包裹帝王蟹肉，搭配鮭魚卵、水耕野菜、茴香頭與檸檬油醋醬汁，入口兼具酥脆、柔嫩與酸香明亮層次。
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主菜有現流海魚、黑虎蝦與極黑豬戰斧，強調海陸鮮味與肉香；甜點則有香椰百香果、玫瑰紅石榴、紅柚鐵觀音，展現清新果韻與茶香。
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