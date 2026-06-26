帝王蟹千層塔太犯規！誠品行旅夏季新菜曝光　海味、戰斧豬、甜點一次攻略

2026-06-26 16:05 舌尖上的旅人 Eric Hsu
「帝王蟹千層塔 鮭魚卵 水耕野菜 檸檬油醋醬汁」海陸多重美味一次滿足。Eric Hsu攝
「帝王蟹千層塔 鮭魚卵 水耕野菜 檸檬油醋醬汁」海陸多重美味一次滿足。Eric Hsu攝

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：誠品行旅In Between推出夏季新菜，主打海味果香與時令食材。
  • 重點二：帝王蟹千層塔、油封鴨腿捲等前菜，展現酥脆與清新層次。
  • 重點三：戰斧豬、現流海魚與三款甜點，組成完整夏季饗宴。

迎接初夏到來，誠品行旅「In Between 之間餐廳」推出全新夏季菜單，由主廚黃士恭Sam領軍，以海味、果香與季節食材入饌，帶給饕客味覺全新享受。 

招牌「帝王蟹千層塔 鮭魚卵 水耕野菜 檸檬油醋醬汁」黑色瓷盤裝盛手工千層酥皮，包裹著來自深海的鮮甜帝王蟹肉，外層點綴晶瑩鮭魚卵、茴香頭與檸檬油醋醬汁，入口充滿酥脆、柔嫩與酸香明亮的節奏。另道「油封鴨腿捲 蕈菇 杏桃 香料沙拉 柑橘薄荷醬汁」以歐洲夏日熟成料理為靈感，鴨腿經低溫油封緊緊鎖住肉質的柔嫩，包裹在酥脆外皮，外酥內嫩超級誘人，內餡夾入蕈菇、杏桃乾、蔓越莓與香料沙拉，佐以柑橘薄荷醬汁提升清新風味。

誠品「In Between 之間」餐廳推出全新夏季菜單。Eric Hsu攝
誠品「In Between 之間」餐廳推出全新夏季菜單。Eric Hsu攝

 「野生嘉鱲魚 冬瓜 糖果番茄 甘樹子醬汁」以台灣風土為發想，細膩勾勒出海洋與土地交會的鮮明滋味，精選肉質細緻野生嘉鱲魚入饌，採用香煎手法鎖住魚肉鮮味，加入破布子小火燉煮，美味再升級。

「油封鴨腿捲 蕈菇 杏桃 香料沙拉 柑橘薄荷醬汁」充滿夏日風情。Eric Hsu攝
「油封鴨腿捲 蕈菇 杏桃 香料沙拉 柑橘薄荷醬汁」充滿夏日風情。Eric Hsu攝

主菜必嚐「本島現流海魚 海大黑虎蝦 白酒烏魚子醬汁」精選當天現流海魚與黑虎蝦，小火香煎引出魚肉細緻風味，搭佐烏魚子熬製的醬汁，大海風味濃厚。招牌主餐「頂級美國純種極黑豬戰斧 焦化奶油燉肉醬汁」是肉肉控的最愛，主廚選用油花分布均勻的極黑豬戰斧，加入以焦化奶油、雞汁熬製的醬汁，彈牙肉質十分美味，咀嚼後帶有淡淡堅果香氣，讓人回味再三。

主菜「本島現流海魚 海大黑虎蝦 白酒烏魚子醬汁」能嚐到滿滿大海鮮味。Eric Hsu攝
主菜「本島現流海魚 海大黑虎蝦 白酒烏魚子醬汁」能嚐到滿滿大海鮮味。Eric Hsu攝

「頂級美國純種極黑豬戰斧 焦化奶油燉肉醬汁」肉質彈牙美味。Eric Hsu攝
「頂級美國純種極黑豬戰斧 焦化奶油燉肉醬汁」肉質彈牙美味。Eric Hsu攝

甜點端出「香椰百香果」，巧妙揉合百香果酸香，與滑順的椰子慕斯、芒果風味，完美展現夏日的清新活力；「玫瑰紅石榴」則以玫瑰馥郁花香交織紅石榴果餡的甜美；「紅柚鐵觀音」以台灣茶香為核心，融入紅柚清爽果韻與夏威夷果酥餅的堅果香氣。

甜點「玫瑰紅石榴」花果香氣濃郁，好吃又好拍。Eric Hsu攝
甜點「玫瑰紅石榴」花果香氣濃郁，好吃又好拍。Eric Hsu攝


精華 FAQ

  • 本次菜單由主廚黃士恭主導，強調海味、果香與季節食材的搭配，菜色涵蓋前菜、主菜到甜點，呈現清爽又豐富的夏日餐飲風格。

  • 帝王蟹千層塔以手工千層酥皮包裹帝王蟹肉，搭配鮭魚卵、水耕野菜、茴香頭與檸檬油醋醬汁，入口兼具酥脆、柔嫩與酸香明亮層次。

  • 主菜有現流海魚、黑虎蝦與極黑豬戰斧，強調海陸鮮味與肉香；甜點則有香椰百香果、玫瑰紅石榴、紅柚鐵觀音，展現清新果韻與茶香。

舌尖上的旅人 Eric Hsu

舌尖上的旅人 Eric Hsu

我是Eric，身兼記者、主編、模特等多重身份，同時也是個嗜吃如命的男子，熱愛一步一腳印探索世界，典型金牛座性格對美的事物異常著迷，喜歡在燈光美氣氛佳環境，來杯微醺酒精放慢步調，以文字描繪感情與時尚觀點

#鮭魚 #誠品行旅 #美食探店

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一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

2026-06-17 09:06 Milly

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章精選基隆三間適合久坐的咖啡館，各有港景、甜點與音樂特色。
  • 重點二：夏隆咖啡以手沖咖啡與爵士樂演出營造悠閒氛圍，適合慢慢停留。
  • 重點三：方長咖啡與Eddie's Cafe分別主打港景窗座與自製甜點，讓人放空一下午。

每次到基隆，我都覺得這是一座適合慢慢走、慢慢停留的城市。

少了台北的匆忙節奏，多了海港城市特有的悠閒感。比起安排滿滿景點，我更喜歡找一間咖啡館坐下來，看看窗外的風景，聞著咖啡香，讓時間慢一點流動。

文章目錄

分享3間讓我願意停留許久的基隆咖啡館。有港景、有甜點，也有音樂陪伴，每一間都讓人捨不得太早離開。


夏隆咖啡｜咖啡與爵士樂共享的空間

有些咖啡館讓人記住的是咖啡，有些則是氣氛。

夏隆咖啡兩者都有。

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店內提供許多手沖咖啡選擇，如果不知道該喝什麼，也可以直接請老闆推薦。咖啡送上桌後，建議慢慢喝，從熱飲一路品嚐到放涼，感受不同溫度下展現出的風味變化。

手沖
手沖

而真正讓這裡與眾不同的，是空間裡濃厚的音樂氣息。店家時常舉辦音樂演出，在悠揚的爵士樂音中度過美好的夜晚。

即使沒有活動的日子，空間裡依然流動著輕鬆自在的節奏。

坐在這裡喝咖啡，不知不覺就會待上很久。

夏隆咖啡 Shalom Cafe營業資訊


方長咖啡｜把基隆港的風景收進窗景裡

方長咖啡位於海洋廣場對面。

走進店裡後，我最喜歡的是靠窗的位置。從窗邊望出去，就是基隆港來來往往的船隻與海港風景。偶爾還能看見黑鳶在空中盤旋，不知不覺便看了很久。

zoomable
靠窗的座位能欣賞基隆港

店內有許多手沖咖啡選擇，點餐前可以先到櫃檯聞香，找到自己喜歡的風味。除了咖啡，也經常推出期間限定的特調與甜點。

櫃檯旁的聞香瓶
櫃檯旁的聞香瓶

這次點了期間限定的「暖域浮光・白」，結合花椒與南薑的香氣。原本以為會帶著刺激的辛香感，入口後卻意外溫潤柔和，尾韻帶著淡淡香料氣息。在基隆潮濕的天氣裡喝上一杯，彷彿整個人都暖了起來。

暖域浮光・白
暖域浮光・白

有時候一間咖啡館最迷人的不是餐點，而是讓人願意放下手機，看著窗外發呆的能力。

方長咖啡Rectengle Café 營業資訊


Eddie's Cafe Et Tiramisu｜小確幸的午後時光

位於成功市場旁的 Eddie's Cafe Et Tiramisu，光是店門口綠意盎然的植栽，就讓人感到很療癒。

這裡最特別的是手沖咖啡的選豆方式。

聞香瓶
聞香瓶

櫃檯擺放著不同咖啡豆，客人可以親自打開瓶蓋聞香，從香氣開始認識咖啡，再把喜歡的那一款交給老闆沖煮。

店名雖然以提拉米蘇聞名，但甜點櫃裡還有蛋糕、布丁、司康等選擇，而且都是店家自行製作。點一份甜點搭配咖啡，就是最舒服的下午茶組合。

提拉米蘇
提拉米蘇

窗外或許沒有壯闊風景，但店裡安靜舒適的氛圍，讓人能看看書，也能安心放空。時間彷彿變得特別緩慢，連翻書的節奏都跟著慢了下來。

Eddie's Cafe Et Tiramisu營業資訊


在基隆，把行程留白一個下午

旅行不一定要一直往下一個景點前進。

有時候最值得記住的時刻，反而是在咖啡館裡看著窗外發呆、閱讀幾頁書，或靜靜聽完一首喜歡的音樂。

這3間咖啡館沒有相同的風格，卻都讓人想多停留一會兒。

下次來到基隆，不妨替自己留白一個下午。或許你會發現，這座港口城市最迷人的風景，不只在街道與海岸，也藏在一杯咖啡與慢下來的時光裡。

精華 FAQ

  • 文章介紹夏隆咖啡、方長咖啡與 Eddie's Cafe Et Tiramisu 三間店，分別以音樂氛圍、港景窗景與甜點手沖聞名，都很適合待上一整個下午。

  • 夏隆咖啡主打多樣手沖咖啡與可請老闆推薦的點法，店內常有爵士樂演出，沒有活動時也保有輕鬆節奏，讓人能在音樂與咖啡香中久坐。

  • 方長咖啡最大亮點是面向基隆港的窗景，能看船隻與黑鳶；Eddie's Cafe則以自製提拉米蘇、蛋糕與聞香選豆方式吸引客人，氛圍安靜舒適。

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#景點 #甜點 #咖啡廳 #美食探店 #基隆美食

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東京大阪玩膩了？台人瘋去日本這8城市，宮古島果凍海、熊本自駕超吸睛

東京大阪玩膩了？台人瘋去日本這8城市，宮古島果凍海、熊本自駕超吸睛

2026-06-23 16:31 女子漾／編輯許智捷
東京大阪玩膩了？台人瘋去日本這8城市，宮古島果凍海、熊本自駕超吸睛。圖片來源：pexels
東京大阪玩膩了？台人瘋去日本這8城市，宮古島果凍海、熊本自駕超吸睛。圖片來源：pexels

日本旅遊風向正在改變！過去台灣人赴日自由行，多半鎖定東京、名古屋、大阪等「東名阪」經典路線，但近年受到熱門大城市觀光人潮爆滿、住宿價格上漲影響，不少旅客開始轉向機能便利、步調更舒服的二線城市與地方航點。從福岡、仙台到熊本、沖繩，這些兼具美食、交通、自然景觀與度假感的新興城市，正成為台灣人日本自由行的新黑馬。

以下整理近年搜尋熱度與討論度持續升高、深受台灣旅客喜愛的8個日本旅遊城市，帶你一次看懂它們各自爆紅的原因與最適合的玩法。

編輯推薦

傳統三巨頭：熱度不減，玩法轉向深度

東京 Tokyo

東京依然是台灣人赴日旅遊的基本盤，主打奢華購物、潮流快閃與近郊慢活，不管是銀座、表參道、新宿等購物熱區，或是各種期間限定展覽、品牌快閃，都讓它始終保有高人氣。

圖片來源：pexels
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雖然近年市區觀光人潮擁擠，部分自由行老手也開始對東京產生審美疲勞，但東京仍是台灣旅客在日本住宿量最高的城市。

現在台灣人玩東京的方式也開始轉變，不再只是把市區景點塞滿，而是偏向短天數快閃購物，或往箱根、河口湖、輕井澤等近郊延伸，讓東京從「必去大城市」變成更有彈性的旅遊基地。

大阪 Osaka

大阪主打零門檻享樂、主題樂園與美食極樂感，一直穩坐台灣人最愛日本觀光城市前段班。除了日本環球影城持續靠新設施、新園區帶動話題，大阪本身也有濃厚街區人情味，從章魚燒、串炸到黑門市場，各種便宜又大碗的庶民美食都很容易讓人一吃上癮。

圖片來源：pexels
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對家庭旅遊和第一次去日本的旅客來說，大阪幾乎不用做太多功課，白天逛街、玩樂園，晚上吃美食，就能輕鬆收穫滿滿快樂感。

京都 Kyoto

京都一直是台灣人心中最有「日本原型」感的城市，從古寺、神社、町家街景到鴨川散步，都自帶濃厚文化底色。

圖片來源：pexels
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近年旅客玩京都的方式也逐漸從走馬看花式打卡，轉向更講究氛圍的質感慢旅，不少人會選擇入住新興的町家設計旅館，把時間留給和服體驗、茶道、老街散策或在鴨川邊放空一下午，用更慢的節奏感受京都的日常美學。

新四大黑馬：近年搜尋與成長率冠軍

福岡Fukuoka

福岡是近年台灣人赴日旅遊爆紅的黑馬城市，主打時髦港都、神級便利與屋台微醺感。

圖片來源：pexels
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最大優勢就是交通超省時，從福岡機場進市區只要短短5到10分鐘，幾乎一下飛機就能開始逛街吃美食。加上福岡擁有全日本少見的屋台路邊攤夜生活文化，晚上可以邊吃邊感受在地氛圍，白天則能輕鬆攻略博多、天神、大名等商圈。

對台灣旅客來說，三天兩夜就能吃遍豚骨拉麵、牛腸鍋、明太子等經典美食，便利又不過度疲累，也讓福岡成為近年搜尋量與討論度持續飆升的九州新寵。

仙台 Sendai

仙台近年成為台灣人探索日本東北的重要入口，主打東北門戶、秘境溫泉與牛舌美食。台灣旅客本來就對日本東北情有獨鍾，仙台剛好兼具城市機能與地方旅行感，白天可以在市區購物、逛商場，晚上大啖炭烤牛舌，行程安排不會太吃力。

圖片來源：pexels
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以仙台作為據點，也能快速延伸到松島欣賞海景，或前往銀山溫泉感受復古雪國氛圍，對想避開東京大阪人潮、又想玩得有深度的旅客來說，是很適合進階日本自由行的選擇。

熊本 Kumamoto

熊本近年因台積電效應、直飛航線增加與九州旅遊熱度升高，成為台灣旅客心中的九州新寵。

圖片來源：pexels
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除了經典的熊本城、熊本熊部長等必訪元素，自由行旅客更愛把熊本當作自駕起點，開車前往阿蘇火山、草千里、黑川溫泉等自然景點。比起只在城市裡逛街，熊本更適合想放慢腳步、親近大自然的人，沿途能看見壯麗火山地形與遼闊草原，被九州特有的開闊風景包圍，療癒感很強。

名古屋 Nagoya

名古屋近年從過去常被視為中轉站的城市，逐漸變成台灣旅客心中舒服又穩定的日本大城選擇。它的城市步調比東京、大阪更放鬆，不會過度擁擠，住宿價格也相對穩定，加上交通位置很有彈性，可以往高山、白川鄉、岐阜、伊勢等中部地區延伸。

圖片來源：pexels
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近年又因「吉卜力公園」與「樂高樂園」帶動親子旅遊熱度，讓名古屋成為家庭客很愛的安全牌，不用承受大城市的人潮壓力，也能同時滿足購物、美食與親子玩樂需求。

度假感天花板

沖繩本島 Okinawa

沖繩本島的魅力，在於它同時擁有陽光沙灘、美式率性與公路旅行的度假感，是一座「要熱鬧有熱鬧、要放空有放空」的海島目的地。

圖片來源：pexels
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這裡融合琉球傳統文化與美式復古風情，白天可以自駕沿著國道58號線一路向北，窗外一邊是蔚藍大海，一邊是椰子樹與美式餐廳，開過古宇利大橋時，那條筆直通往海中央的公路，更是沖繩自駕最浪漫的畫面。

對喜歡有海、有陽光，同時又想兼顧血拼、美食與度假氛圍的旅客來說，沖繩就是最不容易失手的海島安全牌。

宮古島Miyako Island

如果說沖繩本島是充滿活力的海島度假村，宮古島則更像一座讓人徹底放空的「人間靜土」。這裡沒有大城市的喧囂與塞車，主打湛藍果凍海、極致留白與純粹度假感，最迷人的就是被稱為「宮古藍」的透明海域。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

近年隨著台灣直飛宮古島下地島機場等航線開通，只要短短約1.5小時，就能抵達細白沙灘與果凍海環繞的離島天堂，也讓它成為不想逛街、不想排行程，只想躺平看海的度假黑馬。

對不想社交、不想燒腦、不想被行程追著跑的人來說，宮古島就是一座真正能讓身心重新充電的海島目的地。

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#日本 #大阪 #東京

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2026-06-02 20:00 Milly

在這炎熱的盛夏，特別想逃離城市的喧囂，到一個只有流水聲與涼意相伴的地方。

這次來到台北近郊的人氣秘境—銀河洞。從捷運站轉乘公車就能抵達，不需要開車，也不用安排整天時間，就能享受一趟被瀑布與森林包圍的療癒散步。

不過由於銀河洞相當熱門，加上公車班次不多，建議提早到站候車，以免錯過班次，下一班可能要等待將近一個小時。

vocus｜新世代的創作平台
大排長龍的公車站

被綠意包圍的森林步道

從公車站下車後，還需要步行一段柏油路才會抵達登山口。

踏入步道的瞬間，明顯感受到氣溫降低不少。高大的樹木形成天然綠色隧道，即使是夏天前來，也能享受難得的清涼感。

vocus｜新世代的創作平台
綠意盎然的階梯步道

雖然前段有不少階梯，但沿途林蔭遮蔽充足，只要放慢腳步，不必急著趕路，很快就能抵達銀河洞最經典的瀑布景觀區。

讓流水聲帶走城市裡的疲憊

銀河洞最迷人的地方，莫過於瀑布與岩壁交織而成的景色。

站在瀑布旁，感受迎面而來的涼風與水氣，耳邊只有規律的流水聲，彷彿連思緒都慢慢沉澱下來。

看著瀑布傾瀉而下，讓平日累積的壓力與煩躁隨著流水一起被沖刷帶走。

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穿過瀑布下方的步道時，更能感受到沁涼的水霧撲面而來，是夏日最天然的冷氣。

從秘境走向貓空茶香

離開銀河洞後，可以繼續步行前往貓空。

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這段路線相對平緩，沿途綠樹相伴，不知不覺便抵達熱鬧的貓空商圈。

平緩好走的步道
平緩好走的步道

爬完山後，最幸福的事莫過於找間喜歡的小店坐下來休息。先用一碗冰涼的豆花犒賞自己，微甜的滋味配上山區微風，特別讓人滿足。

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消暑的豆花

貓空周邊餐廳與茶館眾多，不論想吃午餐、品茶，或只是坐著欣賞山景，都能找到適合自己的角落。

想走得更遠，不妨接上樟樹步道

多數人會選擇從貓空搭纜車或公車下山，但如果還有體力，也能繼續沿著樟樹步道往政治大學方向前進。

沿途能看見農村景色與果樹，經過樟山寺時，別忘了停下腳步欣賞開闊的山景視野。

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在樟山寺遠眺台北101

接下來一路緩下坡，走來相當輕鬆，不知不覺便抵達政大校園。

給自己半天的山林時光

銀河洞最吸引人的地方，不只是瀑布美景，而是它離城市很近，卻能讓人暫時忘記城市。

不用遠行，也不需要準備專業登山裝備，只要搭上捷運與公車，就能走進森林、聽見瀑布、感受微風吹拂。

當生活節奏太快時，不妨留半天給自己，往山裡走走。或許那些被工作與日常填滿的疲憊，都能在流水聲中慢慢被釋放。

大眾運輸行程規劃

  • 捷運「新店」站，轉乘公車綠12至「銀河洞」站
  • 健行散步路線：銀河洞→貓空→樟樹步道→政治大學
  • 於「政大一」站轉公車至捷運站

Milly

Milly

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#秘境 #氣溫 #小旅行 #散步趣 #台北景點 #登山步道

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2026-06-14 21:25 Belinda的玩美甜蜜窩

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文章重點整理：

  • 重點一：飛驒國分寺位於高山市中心，擁有超過一千二百五十年歷史。
  • 重點二：院內銀杏巨樹與寺院同時期種植，被視為守護高山的神木。
  • 重點三：三重塔建於室町時代，為日本現存最古老三重塔之一。

高山市中心的飛驒國分寺❤

是座承載超過1,250年歷史的古老寺院

以院內銀杏巨樹、日本現存最古老的三重塔聞名

最熱門的觀光季節，就屬銀杏盛開的秋天~!!

飛驒國分寺

創建於西元746年(奈良時代)

聖武天皇祈求國家安定

下令在全國各地興建國分寺

見證了飛驒地區的興衰變遷

成為當地重要歷史文化遺產

院內這棵銀杏樹

據說與寺院同時期種植

歷經數次火災、天災依然屹立不搖

被當地人視為守護高山市的神木

可惜我們去的時候是冬天

但光看其直立高聳的樹幹

足以見證神木的強大氣勢!!

寺院內的三重塔

建於室町時代(1440年左右)

塔高約22公尺

採傳統和樣建築風格

屋頂的優美曲線

展現日本古代建築的精湛工藝

日本現存最古老的三重塔之一

已被指定為國家的重要文化財

逛高山老街必訪景點

別錯過這重要佛教聖地

進入本堂內參觀要收門票囉!!

#飛驒國分寺#日本景點#高山市古寺

精華 FAQ

  • 因為它創建於西元746年，承載超過一千二百五十年歷史，見證飛驒地區興衰，也保存了珍貴寺院建築與文化財，成為高山市重要歷史文化遺產。

  • 這棵銀杏據說與寺院同時期種植，歷經多次火災與天災仍屹立不搖，被當地人視為守護高山市的神木，也是秋季最受矚目的景觀之一。

  • 三重塔建於室町時代約1440年，高約22公尺，採傳統和樣建築風格，屋頂曲線優美，並被指定為國家重要文化財，也是現存最古老三重塔之一。

Belinda的玩美甜蜜窩

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#銀杏 #日本 #奈良 #打卡景點

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2026-06-15 10:54 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：品牌提供
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夏天一到，手搖飲清單又該更新了！迷客夏公開 2026 夏季超人氣飲品 TOP 10，從經典不敗的鮮奶茶、清爽果茶，到無咖啡因茶飲與咀嚼系配料一次入榜。其中冠軍由「珍珠娜杯紅茶拿鐵」拿下，濃厚茶香搭配綠光鮮奶與白玉珍珠，穩坐迷客夏夏季必點第一名。這次榜單也能看出今年夏天手搖飲趨勢，除了鮮奶茶依舊強勢，帶有荔枝、蜜桃、柳丁、香柚、芒果等水果香氣的果茶也成為消暑主力。想知道迷客夏夏天喝什麼最不踩雷？以下整理迷客夏夏季菜單 TOP 10 必點推薦，咀嚼控、果茶控、奶茶控都能找到命定那一杯。

迷客夏夏季必點TOP1：珍珠娜杯紅茶拿鐵

「珍珠娜杯紅茶拿鐵」是這次迷客夏夏季人氣冠軍，也是品牌經典戰力之一。飲品以斯里蘭卡盧哈娜產區紅茶為基底，帶有天然焦糖、奶油與煙燻香氣，紅茶風味厚實濃郁，卻不會甜膩厚重。搭配迷客夏自家綠光鮮奶後，整體口感更加滑順，再加入無添加焦糖色素的 Q 彈白玉珍珠，茶香、奶香與咀嚼感一次滿足。喜歡鮮奶茶、珍珠奶茶的人，夏天不知道點什麼，選這杯通常不會出錯。

圖片來源：品牌提供
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迷客夏夏季必點TOP2：荔荔茉莉

想喝清爽系果茶，可以先看「荔荔茉莉」。這杯以香甜荔枝果韻搭配清新茉莉綠茶，入口輕盈、不澀口，果香明亮卻不會過度甜膩，很適合炎熱午後想來一杯解渴系手搖飲時點。荔枝香氣本身就很有夏天感，加上茉莉綠茶的清新尾韻，喝起來有一種乾淨又舒服的花果茶感，是果茶控可以優先收進清單的選項。

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迷客夏夏季必點TOP3：白甘蔗青茶

「白甘蔗青茶」主打台灣 100% 在地白甘蔗原汁，並運用 HPP 高壓滅菌技術保留原始風味與品質。白甘蔗的自然清甜搭配青茶茶韻，喝起來圓潤順口，不會有過度人工的甜感。這杯很適合喜歡甘蔗青茶、但又怕太甜的人。夏天喝起來有清爽感，也比厚重奶茶更適合搭配正餐或下午茶。

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迷客夏夏季必點TOP4：蜜桃烏龍

「蜜桃烏龍」是果香與茶香平衡得很討喜的一杯。蜜桃香氣甜美飽滿，搭配帶有焙火茶韻的烏龍茶，入口有水果的酸甜，尾韻又有烏龍茶的焙香，層次感比一般果茶更明顯。如果你喜歡果茶，但又不想只有甜味，這杯會很適合。蜜桃香不會搶走茶感，烏龍茶也能讓整體喝起來更耐喝。

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迷客夏夏季必點TOP5：柳丁綠茶

「柳丁綠茶」是迷客夏元老級經典果茶之一，以台灣在地柳丁搭配帶有茉莉花香的綠茶，喝得到天然柑橘精油香氣，清新、明亮又很有夏天味道。柳丁的酸甜感本來就很適合消暑，加上綠茶基底後更能中和甜度，整杯喝起來清爽不膩。想找一杯日常安全牌果茶，柳丁綠茶依然很值得點。

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迷客夏夏季必點TOP6：香柚綠茶

喜歡酸甜、解膩系飲品的人，可以選「香柚綠茶」。這杯以紅葡萄柚製成果露，搭配茉莉綠茶，喝起來有紅葡萄柚與柑橘的微酸氣息，尾韻清爽，很適合吃完大餐後來一杯。香柚綠茶的魅力在於不會太厚重，果香乾淨，茶味也能拉出清爽感。夏天想喝點有酸度、又不想太甜，這杯可以列入口袋名單。

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迷客夏夏季必點TOP7：原片初露青茶

單茶控不能錯過「原片初露青茶」。這杯選用台灣在地原片青茶，茶湯淡雅清香、圓潤甘甜，就算選無糖也順口回甘。對不愛奶、不愛果香的人來說，原片初露青茶是很舒服的日常選擇。沒有太多複雜風味，反而能喝到單純茶香，夏天點微冰或去冰都很適合。

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迷客夏夏季必點TOP8：輕纖蕎麥茶

「輕纖蕎麥茶」是無咖啡因愛好者很適合的一杯。迷客夏透過獨家製程帶出蕎麥香氣，喝起來溫潤回甘，不像一般茶飲有明顯茶澀感。這杯適合晚上想喝手搖飲、但又不想攝取咖啡因的人，也很適合平常偏好穀物香、清爽系茶飲的族群。想找一杯沒有負擔感的夏季飲品，可以試試輕纖蕎麥茶。

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迷客夏夏季必點TOP9：茉香綠茶拿鐵

「茉香綠茶拿鐵」把清新的茉莉綠茶與迷客夏綠光鮮奶結合，喝起來比一般紅茶拿鐵更清爽，奶香柔和、茶感乾淨，很適合喜歡鮮奶茶但又怕太厚重的人。咀嚼控也可以加點白玉珍珠，讓綠茶拿鐵多一點 Q 彈口感。這杯很適合作為下午茶飲品，清爽度和滿足感都有。

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迷客夏夏季必點TOP10：夏嶼果茶

「夏嶼果茶」一聽名字就很有度假感，結合芒果濃郁香甜、香柚飽滿果香，再用檸檬微酸收尾，黃橙色視覺也很有夏日氛圍。這杯適合喜歡熱帶水果風味的人，芒果香氣鮮明，香柚與檸檬則讓整體不會太膩。想喝一杯有夏日感、拍照也好看的果茶，可以選夏嶼果茶。

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網友隱藏版推薦：荔多鮮奶果昔＋荔荔椰果

除了 TOP 10，迷客夏也公開網友熱推隱藏版喝法：「荔多鮮奶果昔＋荔荔椰果」。香甜荔枝香氣融合酸甜多多與綠光鮮奶，做成細緻綿密的果奶冰沙，喝起來有果香、有奶香，也有冰沙的沁涼口感。再搭配微脆晶透的荔荔椰果，咀嚼感更升級。這杯很適合喜歡荔枝、多多、冰沙與配料的人，夏天點起來療癒感很高。

員工私心推薦：海鹽芒果綠＋綠茶凍

員工私心推薦的特調則是「海鹽芒果綠＋綠茶凍」。金黃芒果香甜融合檸檬與海鹽，酸甜清爽中帶有淡淡鹹味，尾韻更有層次。搭配門市手工自製的 Q 彈綠茶凍後，整杯不只更有口感，也讓茶香與果香變得更完整。喜歡芒果、海鹽系飲品，或平常點飲料一定要加料的人，這杯很值得試。

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#手搖 #迷客夏 #夏夏季人氣

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