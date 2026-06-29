2026-06-29 16:03 旅遊經
烽火過後轉身的韓國慶尚南道「晉州」 旅遊勝地以及拍了就能變富翁神秘傳說景點推薦！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：晉州以壬辰之亂與晉州大捷奠定歷史與文化地位。
- 重點二：南江流燈、矗石樓與晉州城構成最具代表性的夜景。
- 重點三：勝山富子村、樹木園與汗蒸幕展現療癒與傳奇魅力。
烽火過後轉身的韓國慶尚南道「晉州」 旅遊勝地以及拍了就能變富翁神秘傳說景點推薦！(圖：晉州南江覽公園，亞洲朋友 Asiafriend提供)
【旅遊經 洪書瑱報導】
被歷史學家視為「近代東亞史的起點」，就發生在16 世紀末改變東亞歷史的「壬辰之亂」，雖然許多人的目光總聚焦於海上名將李舜臣的龜船傳奇。然而，這場牽動明朝、朝鮮與日本三國命運的戰爭中，陸上戰局最關鍵的轉折點，當屬爆發於韓半島南部的「晉州大捷」，這場由金時敏將軍率領軍民以寡敵眾的愛國勝仗，不僅讓「晉州」一詞在歷史上刻下了英勇與忠義的烙印，更形塑了這座城市跨越數百年的獨特文化。如今慶尚南道的「晉州」，早已從昔日的軍事防禦重鎮，蛻變為一座將「歷史水岸」、「財閥風水」、「現代夜觀」與「療癒風情」等完美融合旅遊勝地，邀您一邊來回溯當年的烽火歲月，一邊感受兼具古樸與現代交織而成的療癒系旅遊城市。為此邀您從「歷史」、「傳奇」與「療癒」三大方向領略慶尚南道「晉州」的旅遊魅力！
一、烽火過後的璀璨，晉州城與矗石樓與您的歷史對話：
晉州城門口(攝影：洪書瑱)
南江(攝影：洪書瑱)
晉州必遊，也是認識晉州歷史文化的第一站必是「晉州城」。晉州城被國家指定為第 118 號史蹟。這座「城」始建於古代，並於 1379 年擴建來抵禦倭寇，在壬辰之亂期間扮演了極重要的戰略屏障。當年金時敏將軍率領全城抵抗日軍，其所展現的愛國與守護精神，至今仍是晉州人的驕傲。漫步在古城牆邊，一旁「南江」潺潺流過，白天的雄偉、夜晚點燈後，與江面波光交織出晉州最具代表性的絕美夜景。
矗石樓(圖：亞洲朋友 Asiafriend提供)
晉州「論介」是一位重要心存大義，愛國的女性人物(圖：亞洲朋友 Asiafriend提供)
晉州城_19歲抱著倭將投江殉國的忠義烈女「論介」傳奇大石(圖：亞洲朋友 Asiafriend提供)
晉州「論介」是一位重要心存大義，愛國的女性人物(攝影：洪書瑱)
晉州城一景(攝影：洪書瑱)
晉州城一景(攝影：洪書瑱)
晉州城一景(攝影：洪書瑱)
國立晉州博物館(攝影：洪書瑱)
國立晉州博物館(攝影：洪書瑱)
古城內最吸睛的建築，莫過於矗立在南江峭壁上的「矗石樓」，這座建於高麗時期（1241 年）的樓閣，被譽為嶺南地區最美麗的建築之一，它在戰爭時為指揮本部──「南將臺」，平時則是鄉試的考場。矗石樓除了能遠眺南江美景外，19歲抱著倭將投江殉國的忠義烈女「論介」傳奇緊密相連，也為這裡留下了女性堅毅與愛國情操的柔情。
晉州南江流燈節，今(2026)年將於10月3日 ~ 10月18日13:00~23:00登場(圖：晉州市提供)
晉州南江流燈展覽館外觀(攝影：洪書瑱)
晉州南江流燈展覽館(攝影：洪書瑱)
晉州南江流燈展覽館(攝影：洪書瑱)
晉州南江流燈展覽館(圖：亞洲朋友 Asiafriend提供)
「金時敏號」觀光遊覽船登船處(攝影：洪書瑱)
南江夜遊景色(攝影：洪書瑱)
南江夜遊景色(攝影：洪書瑱)
雖然戰爭的硝煙早已遠去，但當時士兵利用燈火作為軍事通信的傳統，如今已演變成韓國代表性與地方特色的「晉州南江流燈」，若想深入了解這段歷史，平時可至「晉州南江流燈展覽館」，展覽館內常設展示了流燈文化從軍事信號演變為平安祈福的感人歷程；每年都會舉辦「晉州南江流燈節」慶典，今(2026)年將於10月3日 ~ 10月18日13:00~23:00登場，活動內容包括：水上燈展、懸掛許願燈、放流燈與水上煙火秀等，相關訊息可至活動官網(https://yudeung.com/)查詢。另外，遊客亦可搭乘近年推廣夜間觀光最受歡迎的「金時敏號」觀光遊覽船，沿著南江緩緩航行，自水面仰望矗石樓與晉州城的璀璨夜色，而這片夜景在不同的心境，也有不同的感受，或感遊船的浪漫夜景，或感歷史的烽火連天的景象！
二、風水與財閥的傳奇，探訪地靈人傑「勝山富子村」的具財之地──
富者松，據傳在這棵松樹前拍照，就能成為富翁。(圖：亞洲朋友 Asiafriend提供)
勝山富子村(攝影：洪書瑱)
勝山富子村(攝影：洪書瑱)
勝山富子村(攝影：洪書瑱)
勝山富子村(攝影：洪書瑱)
除了沉重的歷史與耀眼的夜景，晉州還擁有一段帶有神祕風水色彩的近代傳奇之地，位於智水面的「勝山富子村」，被譽為「韓國財閥的故鄉」。這座背倚防禦山、前臨南江的韓屋村，完美契合了傳統風水學中的「背山臨水」絕佳條件。令人驚嘆的是，這裡聚集了 LG 集團創辦人具仁會、GS 集團、LIG 集團等知名企業家族的故居。村內當時的「智水初等學校」更是赫赫有名，三星集團創辦人李秉喆與 LG 創辦人具仁會曾在此同窗就讀，甚至有超過 30 位韓國百大財閥出身於此，而今這成為「企業家精神中心」，到這裡一定得與「富者樹」拍照，這是一棵非常有名的松樹，由三星、LG以及曉星等三位創始人在校就讀時共同親手栽種，據傳在這棵松樹前拍照，就能成為富翁。若您漫步在富子村古樸的石牆與韓屋巷弄間，彷彿能沾染這份傳奇的財富福氣。
三、自然療癒系景點，慶尚南道樹木園，感受花與葉的舒心，以及傳統汗蒸幕：
慶尚南道樹木園(圖：亞洲朋友 Asiafriend提供)
金山炭火窯汗蒸幕(圖：亞洲朋友 Asiafriend提供)
金山炭火窯汗蒸幕(圖：亞洲朋友 Asiafriend提供)
晉陽湖(圖：亞洲朋友 Asiafriend提供)
想要放鬆身心的旅客，則不能錯過占地 117 公頃的「慶尚南道樹木園」，園區蒐集保存超過 3,000 種國內外植物，以溫帶植物為中心，結合了森林療癒與自然體驗，是近年深受韓國家庭喜愛的療癒景點，尤以春花與秋楓時最為迷人。另，「金山炭火窯汗蒸幕」，利用木炭與高溫黃土石窯舒緩旅途疲勞，這裡保留傳統地方溫度，更能體驗最道地的韓國傳統汗蒸文化。若想探尋壯麗湖景，由鏡湖江與德川江匯流而成的「晉陽湖」以及其周邊的公園、畔步道與慶南唯一的動物園，亦是放鬆的絕佳去處。
晉州觀光諮詢中心外觀(攝影：洪書瑱)
「晉州觀光諮詢中心」，這裡提供多語言旅遊手冊與特色吉祥物紀念品(圖：亞洲朋友 Asiafriend提供)
晉州大捷歷史公園的歷史遺跡(攝影：洪書瑱)
晉州大捷歷史公園，因晉州是南韓發展航太產業的核心重鎮之一故有許多太空藝術裝置(攝影：洪書瑱)
晉州大捷歷史公園的吉祥物哈摸（Hamo 하모)與阿優(Ayo 아요）(攝影：洪書瑱)
晉州大捷歷史公園(攝影：洪書瑱)
想親自感受這座城市的魅力嗎？建議前往鄰近晉州城，位於晉州大捷歷史公園中的「晉州觀光諮詢中心」，這裡提供多語言旅遊手冊與特色吉祥物紀念品，是認識晉州的第一站。值得一提的是──目前台灣台中也有快閃店──「KOREA 晉州市代表文化商品POP-UP展覽」，有興趣的民眾，不妨前往！
Hamo Call Bus「觀光型 Hamo 預約巴士（하모콜버스）」(攝影：洪書瑱)
單程票價只要1,650 韓元
韓國晉州也輕鬆遊，不妨利用晉州 Hamo Call Bus「觀光型 Hamo 預約巴士（하모콜버스）」，乘客可透過「티머니GO」App 或電話進行預約，即可前往如：晉州中央市場、國立晉州博物館、慶尚南道樹木園及科學教育院等 24 個重要觀光與文化設施，單程票價只要1,650 韓元，除了星期一停運，營運時間為9時至18時。除了文字亦可透過影片來了解晉州，隨著行腳節目主持人「廖科溢」的腳步，在《「台灣人的旅程 韓國人的故事」晉州篇》一起同遊晉州的古今！
※.「KOREA 晉州市代表文化商品POP-UP展覽」：
台中快閃店──「KOREA 晉州市代表文化商品POP-UP展覽」外觀(圖：亞洲朋友 Asiafriend提供)
台中快閃店──「KOREA 晉州市代表文化商品POP-UP展覽」館內一隅(圖：亞洲朋友 Asiafriend提供)
活動地址：台中市西屯區台灣大道四段798號（K-DUCKY）
營業時間：週一～五 11:00-20:00；週六～日 11:00-21:00
※.影片：
精華 FAQ
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晉州因壬辰之亂中的晉州大捷而名留史冊，晉州城、矗石樓等古蹟保存完整，讓旅客能直接感受朝鮮時代的戰爭記憶與忠義精神。
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南江流燈源自戰時燈火通信，現已成為代表性文化節慶；展覽館可了解其演變，年度流燈節則有水上燈展、許願燈、放流燈與煙火秀。
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勝山富子村背山臨水、風水被視為極佳，聚集多位韓國財閥家族故居，還有傳說中拍照可致富的富者松，吸引遊客前往祈福取景。