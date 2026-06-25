2026-06-25 22:40 舌尖上的旅人 Eric Hsu
初夏最奢華燒肉盛宴登場 老乾杯新品解鎖和牛珍稀部位「千本筋、天狗」
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：老乾杯與KANPAI CLASSIC推出初夏新菜單，主打日本四大銘柄牛。
- 重點二：升級和牛拼盤與匠套餐登場，並首度推出千本筋、天狗等珍稀部位。
- 重點三：多道創意料理結合燒肉、壽喜燒與釜飯，強調職人火候與層次風味。
和牛控有福了！迎接初夏到來，老乾杯與KANPAI CLASSIC攜手推出全新菜單，嚴選日本4大銘柄牛入饌，升級演繹經典和牛拼盤，更首度帶來「千本筋」、「天狗」兩大珍稀部位，以少見部位的獨特口感與層次，帶領老饕探索日本和牛的迷人魅力。
一席炭火、一盤極致和牛，從油花綻放的瞬間，展開一場關於香氣與口感的細膩探索。升級版「和牛拼盤」嚴選7款精選燒肉，從入口即化的「紛雪燒」、細緻柔嫩的「特選姿切」，到香氣馥郁的「鹽蔥燒」、濃郁多汁的上等牛五花、牛肋條與橫膈膜，搭配紐約客、菲力等牛排部位，一次品嚐日本和牛多部位的豐富層次，每人999元起。此外，全新「匠套餐」一次匯集15道精選料理，從升級版和牛拼盤到多款全新佳餚，細細呈現職人對肉品風味的極致追求，每人1980元。
此次餐期最吸睛的非「千本筋」、「天狗」兩大珍稀部位莫屬，每頭和牛僅能取量不足1公斤，其中「千本筋」為牛腱心核心部位，因佈滿細緻筋絡得名，燒烤後口感脆彈、富有嚼勁，建議先從原味嚐起，再蘸佐特製「青辣椒金桔醬」，微酸醬汁能襯托和牛風味，美味再升級。招牌「天狗」取自上板腱部位，外型因神似傳說中日本天狗的長鼻而得名，入口軟嫩多汁，是老饕的最愛。
創意料理「醃漬甜蝦日本和牛燒肉壽司」展現和牛與日式職人料理的細膩交融。現場由專人掌握火候，將和牛燒烤至3分熟口感最佳，粉嫩色澤透出誘人光澤，柔嫩肉質宛如一襲輕柔綿被，覆蓋於昆布醃漬甜蝦與醋飯之上，再點綴晶瑩鮭魚卵，層層堆疊出鮮甜、油香與米飯甘醇交織的豐富滋味。
被老饕視為燒肉珍品的橫隔膜，此次菜單升級中，以兩種不同風味進行詮釋，招牌「澳洲和牛厚切橫隔膜」以牛排料理手法重新演繹，厚實切法鎖住豐沛肉汁，搭配奶油鐵板淋醬與金黃炸蒜片，入口可感受炙燒後的焦香與和牛油脂交織出的醇厚滋味。另款「澳洲和牛薄切橫隔膜」以輕盈方式呈現，搭配茗荷金桔碰醋醬，酸香清爽的層次巧妙平衡和牛油膩，入口柔嫩不膩。
燒肉店也能吃到壽喜燒，老乾杯推出「涮涮壽喜燒日本和牛紐約客」，跳脫傳統生蛋黃沾醬，改搭配山藥泥特製醬汁，細膩的質地包覆涮煮的和牛，讓豐盈油脂在口中展現，山藥泥的清雅與和牛肉香完美結合，讓人一試難忘。
金黃色的「和牛香味玉子燒」也是一大亮點，主廚以牛油煎製玉子燒，佐以特製和牛銀羹，軟滑雞蛋在口中化開，鹹中帶香超級誘人。清爽風味的「日本和牛鮮味岩手盛岡金桔冷麵」也是一絕，彈牙冷麵吸附湯汁精華，自製高湯以牛骨燉煮，結合柴魚旨味與金桔果香，是夏季必嚐美食。
人氣「日本和牛旨煮半熟蛋天婦羅釜飯」將日式風味與台式熟悉滋味巧妙交織，打造一鍋令人回味的米食盛宴。嚴選日本和牛入鍋，融入壽喜燒特有的甘醇鹹香，加入台式油蔥酥與蝦米，堆疊出多層次風味，搭配流心的半熟蛋，一起拌入熱騰騰釜飯中，愈嚼愈迷人。
精華 FAQ
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最大亮點是與KANPAI CLASSIC聯手推出初夏新菜單，嚴選日本四大銘柄牛，並首度端出千本筋、天狗兩種稀有部位，讓饕客一次品嚐多層次和牛風味。
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千本筋來自牛腱心核心，筋絡細密，烤後脆彈有嚼勁；天狗取自上板腱，外型得名於天狗長鼻，口感則軟嫩多汁，都是每頭和牛可取量極少的部位。
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菜單還有和牛燒肉壽司、厚切與薄切橫隔膜、涮涮壽喜燒紐約客、和牛香味玉子燒、金桔冷麵與旨煮半熟蛋天婦羅釜飯，結合日式與台式元素。
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