2026-06-30 18:03 旅遊經
2026下半年旅遊熱潮引爆 三大旅行社為郵輪河輪、國旅凍漲、秋冬早鳥優惠各闢戰場
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：可樂旅遊主打迪士尼探險號與歐洲河輪早鳥優惠。
- 重點二：雄獅以國旅升級不加價鎖定暑假避暑與粉絲行程。
- 重點三：五福旅遊迎戰台中夏季旅展推萬元有找與抗漲方案。
2026下半年旅遊熱潮引爆，圖為雄獅首推「古董雙鐵環島三日」，結合國寶級「仲夏寶島號」蒸汽火車與復古懷舊「藍皮解憂號」慢行花東，規劃專屬導覽與車上飲品。圖雄獅旅遊提供
【旅遊經 洪書瑱報導】
隨著全球旅遊市場持續升溫，國人出國度假與國內深度旅遊的需求皆呈現爆發式成長，隨著暑假旅遊旺季的來臨，同時也看準下半年至明年初的旅遊龐大商機，國內各大旅遊巨頭紛紛祭出重磅企劃。其中「可樂旅遊」鎖定頂級主題式郵輪與全新下水的歐洲精緻河輪，強打限時送美金與早鳥優惠；「雄獅旅遊」則深耕國旅市場，推出暑假凍漲、玩法升級不加價的在地深度行程；而「五福旅遊」則迎戰「2026台中國際夏季旅展」，全面祭出「出國萬元有找」與歐美長程線最高折萬元的抗漲一口價方案，各大業者已做準備，搶攻旅客的荷包。
※.郵輪河輪熱潮正夯，可樂旅遊限時送200美元、獨家引進「台式牛肉麵」高檔河輪──
河輪旅遊逐漸成為深度旅遊愛好者的新選擇，尤其50歲以上旅客更重視文化探索、景觀欣賞與舒適的慢遊節奏。（圖／可樂旅遊）
根據國際郵輪協會（CLIA）統計，2025年全球郵輪旅客已高達3,720萬人次，較前一年成長約7.5%，其中亞洲客源市場的增幅更大幅躍升15%。其中台灣近年旅客對「主題式旅遊」的需求明顯增加，帶動了特色郵輪與精緻河輪商品的快速成長。可樂旅遊除了以基隆港為母港的傳統航線外，迪士尼遊輪、歐洲河輪、飛航郵輪（Fly Cruise）等同樣受到不同客群的青睞，而您的目光又「輪」到誰家呢？
◎.迪士尼探險號快閃快搶 指定航次送200美元：
迪士尼探險號打造多元娛樂設施、沉浸式主題空間及精彩舞台演出，開賣以來便吸引不少親子家庭及迪士尼粉絲目光。（圖／可樂旅遊）
在郵輪市場中最受矚目的莫過於今(2026)年3月10日起正式在新加坡啟航的「迪士尼探險號」。由於航程鄰近台灣、飛行時間短，一開賣便成為親子家庭與迪士尼粉絲的瘋搶目標。該船集結了迪士尼、皮克斯、漫威等眾多經典元素，打造出沉浸式的主題空間、多元娛樂設施與精彩的舞台演出，讓台灣旅客不必遠飛歐美，就能體驗原汁原味的迪士尼海上魅力。為了回饋旅客，可樂旅遊特別於明(26)日至6月30日推出限時5天的快閃優惠，凡訂購迪士尼探險號8月、9月指定航次的5日或6日團體、自由行商品（每人最低價36,800元起），每房即可額外獲得200美元的船上消費金，直接折抵船上的餐飲、購物、小費或Wi-Fi等費用。
◎.頂級慢遊新選擇，2026全新「世紀之星號」歐洲河輪──
可樂旅遊獨家包下2026年全新下水的歐洲河輪「世紀之星號」，於10月底推出10至13天河輪團體旅遊商品。（圖／可樂旅遊）
除了熱鬧的海洋郵輪，河輪旅遊也逐漸成為50歲以上、重視文化探索與舒適慢遊節奏之深度旅遊愛好者的新寵。可樂旅遊獨家包下2026年全新下水的歐洲河輪「世紀之星號」，將於10月底推出10至13天的萊茵河團體旅遊商品，並主打全包式奢華服務，團費每人最低190,800元起(含小費），還包含Starlink衛星網路、船上餐飲、指定酒水、岸上觀光行程及船上活動，旅客無需再為額外支出傷腦筋。更特別的是，船上配置中英文雙語團隊。在餐飲設計上，除了沿岸國家的特色料理外，可樂旅遊更為包船航次規劃了專屬的「台味」驚喜，早餐時段提供熱騰騰的粥品、麵點，甚至還能在萊茵河畔品嚐到道地的台式牛肉麵。旅客凡在7月20日前完成報名，還可享有第二人折價8,000元的早鳥驚喜。
◎.郵輪另一個「佔」場五福：
針對喜愛基隆港出發的精打細算型玩家，五福旅遊也精選了熱門航程。歌詩達郵輪莎倫娜號「福岡、釜山自主遊6天」限團指定日期可享同房第二人半價；「沖繩自主遊4日」則祭出15,900元起的抗漲價。此外，亞洲最大旗艦郵輪MSC榮耀號也已開放冬季航程預購，7月31日前報名付訂，可享每房現折6,000元的早鳥卡位優惠。
※.國旅市場升級不加價！雄獅旅遊主打「自然療癒、粉絲經濟、五星美食」三大主題
此波最優惠主打「阿里山避暑二日遊」，享第二人半價優惠，更加碼全團免收小費，每人 2,800 元起。圖雄獅旅遊提供
國內旅遊市場也正經歷一場質變，從過去的「旅遊目的地」導向，轉變為更加重視深度體驗的「旅遊目的性體驗」。今年暑假國內團體行程的銷售已達8成，較去年同期顯著成長3成，其中具備主題深度的行程最受歡迎。為此，雄獅特別在夏季高溫之際，推出「玩法升級不加價」企劃，精選三大主題，更祭出飯店超低折扣與第二人半價等優惠。
◎.自然療癒，高山避暑與海島總兵宴──
雄獅推「台中五星二日」結合奢華典範「臺中勤美洲際酒店」與人氣「森森燒肉盛宴」，活動期間現打 6 折，每人 5,999 元起。圖雄獅旅遊提供
夏季避暑需求高漲，雄獅主打的「阿里山避暑二日遊」每人2,800元起，直接給出「第二人半價」誘因，且加碼全團免收小費，讓旅客輕鬆走入森林享受芬多精。若想體驗離島風情，則有萬元有找的「金門閩南美食總兵宴三日」，每人 8,999元起，行程包含海上巡航一窺金門秘境，更安排旅客化身在地老饕，品嚐道地的閩南總兵辦桌料理。
「金門閩南美食總兵宴三日」安排海上巡航一窺金門秘境，品嚐道地的閩南總兵辦桌料理。圖雄獅旅遊提供
「臺南五星二日」安排入住話題酒店—福爾摩沙遊艇酒店，品嚐精緻的異國百匯自助餐，為旅客帶來沁涼的盛夏假期。圖雄獅旅遊提供
◎.大型活動與粉絲經濟，雙鐵環島與五迷聖地巡禮──
針對暑假親子與追星族群，雄獅首推臺鐵「仲夏寶島號」獨家套票行程（每人 3,299 元起），除了搭乘復古蒸汽火車、品嚐限定臺鐵復刻不鏽鋼便當外，更邀請昔日臺鐵奉茶師傅登車重現經典奉茶文化，並首創親子車廂限定活動，讓小朋友化身「小小火車觀察員」。
想要更深入的火車迷，可選擇「古董雙鐵環島三日」（每人13,999 元起），一次結合國寶級「仲夏寶島號」與復古懷舊「藍皮解憂號」，穿梭於花東夏季的金黃縱谷間。此外，搭配季節盛事的「熱氣球嘉年華三日」每人6,499 元起，不僅能親臨光雕現場，還能體驗抓烤小龍蝦的野趣 。另看準五月天周年慶典活動，雄獅特別規劃限定主題團型「五迷周年青春朝聖高雄一日遊」，讓粉絲重溫青春記憶，臺中出發每人 825 元起。
◎.沁涼美食漫遊，話題五星飯店直衝6折
高溫之下，結合在地美食與星級旅宿的「避暑旅行」正當道。雄獅祭出有感6折起超值行程。例如「台中五星二日」結合奢華頂級的「台中勤美洲際酒店」與人氣爆棚的「森森燒肉盛宴」，活動期間直接打6折，每人只要 5,999 元起；而「台南五星二日」則安排入住話題爆表、擁有絕美水景的「福爾摩沙遊艇酒店」，大啖精緻異國百匯自助餐，每人3,600元起。
※.2026台中夏季旅展抗漲衝鋒！五福旅遊「出國萬元有找」、秋冬歐美長程線大回饋──
坐上日本立山黑部纜車，鳥瞰滿山遍野的極致紅楓(圖：五福旅遊提供)
若計劃在下半年出國旅遊，絕對不能錯過即將於明(26)日至6月29日在台中國際會展中心盛大舉行的「2026台中國際夏季旅展（ATTA）」。看準下半年的旅遊大潮，五福旅遊全面進擊，鎖定暑期最後餘位、秋季賞楓熱銷行程，以及聖誕、跨年早鳥優惠，包括：韓國行程萬元有找、日本跟團免2萬元、歐洲暢遊法國8日免6萬元，郵輪假期15,900元起。此外，現場報名指定行程可享「第二人折2,000至12,000元」不等的激省優惠。現場更特別規劃多款「抗漲一口價」超值方案，提供消費者最精打細算的超值選擇，輕鬆規劃完美假期 ！
前往越南芽莊珍珠島，享受近距離餵食長頸鹿的樂趣(圖：五福旅遊提供)
加拿大尼加拉瀑布染上醉人秋楓，感受磅礴震撼(圖：五福旅遊提供)
捷克布拉格廣場耶誕市集點燈，點亮童話古城冬夜。(圖：五福旅遊提供)
2026下半年的旅遊市場可謂熱鬧非凡，建議有計畫出遊的民眾不妨抓緊這波限時與早鳥優惠，提早規劃好康又完美的旅遊假期。
精華 FAQ
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可樂旅遊以迪士尼探險號與2026全新世紀之星號河輪為主，前者指定航次送200美元船上金，後者主打全包式服務與早鳥第二人折價優惠。
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雄獅主打阿里山避暑、金門閩南美食總兵宴、雙鐵環島與五月天粉絲朝聖等行程，並搭配第二人半價、免小費與五星飯店折扣吸客。
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五福鎖定台中夏季旅展，推出韓國、日本、歐洲與郵輪等產品的萬元有找方案，並提供第二人折價與抗漲一口價，搶攻下半年出國需求。