[嘉義太保]楓 檳城美食。肉骨茶/檳城蝦麵/咖哩雞椰漿飯/咖椰吐司 #正宗馬來西亞料理 #太保美食推薦

AI重點 文章重點整理： 重點一： 嘉義太保麻魚寮有馬來西亞人經營的道地料理店。

嘉義太保麻魚寮有馬來西亞人經營的道地料理店。 重點二： 餐點主打肉骨茶、檳城蝦麵、椰漿飯與咖椰吐司。

餐點主打肉骨茶、檳城蝦麵、椰漿飯與咖椰吐司。 重點三：店面簡樸明亮，平價且適合在地人就近品嚐異國味。

在麻魚寮發現一家馬國料理餐廳「楓 檳城美食城」

老闆本人就是馬來西亞人，將自己國家的家常菜餚與調味，如肉骨茶、檳城蝦麵、參巴辣醬及椰漿飯等帶來台灣

省去浮誇亮麗的擺盤與裝潢，注重在料理本身風味

嘉義人不用遠到外縣市或出國，在嘉義太保市就能吃到道地又平價的馬來西亞料理

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營業資訊：0910758177 週六至四11:00-20:00；週五休

餐點介紹：飯/麵/吐司/飲品

用餐日期：2026.06





202606 嘉義太保 楓 檳城美食

▲楓檳城美食 店面

位於嘉義縣太保市麻魚寮最熱鬧的「中山路」上，餐廳外觀是 如貨櫃屋般的一層樓長形方正建築

沒有向外突出的招牌或立牌，不留意的話蠻容易略過、騎車騎過頭





室內沒什麼裝潢，就是白白淨淨的、很明亮，空調也很涼，一半空間是廚房，另一半空間則是三組內用桌位

儘管老闆就在半開放的廚房料理，但室內完全沒有油煙味

門邊牆上有菜單和部分餐點參考照片

楓檳城美食 菜單(拍攝日期：2026 .06)

202606 嘉義太保 楓 檳城美食

▲主食有飯類、湯麵和炒麵；另有肉骨茶、點心烤土司和飲品，品項不複雜，且全部都是馬來西亞特色料理

其中參巴炒飯和參巴炒麵都會加老闆自治參巴辣醬去炒，所以整份都會辣；其他如椰漿飯、檳城蝦麵也都有附參巴醬可自行調味

202606 嘉義太保 楓 檳城美食

椰漿飯

椰漿飯(馬來語為Nasi Lemak)除了一碗以椰漿蒸煮的米飯，搭配旁邊搭配的參巴辣椒醬(Sambal)、小魚花生、和半顆水煮蛋可說是標誌性的搭配；闆娘介紹說，檳城當的最常見配椰漿飯的肉類其實是炸雞，但咖哩雞肉、仁當牛肉等也是相當普遍可見的，老闆考量到台灣人應該比較不習慣正宗香料炸雞的口味與偏乾的口感，於是就固定是搭配咖哩雞肉

202606 嘉義太保 楓 檳城美食

▲「椰漿飯」直接單吃就會有有股淡淡椰香氣，而且它粒粒分明又有Q勁的口感，我很喜歡；可以淋上另外附的咖哩醬或拌入參巴醬一起食用；「咖哩醬」呈水漾，黃咖哩香料味中也帶些椰漿香氣，呈現鹹甜鹹甜的滋味，毫不辛辣，是普遍大眾都能接受的口味；而自製「森巴醬」則就相當有挑戰性了，沾食一點點就會讓我的嘴巴和喉嚨有熱熱燙燙的灼燒感，好在不會持續太久，且喝個冷飲就會有效消弭刺激感，所以讓我被辣了一回合後又會不禁想再蘸點嚐嚐

202606 嘉義太保 楓 檳城美食

檳城蝦麵

蝦麵湯頭紅橙，蝦味濃郁鮮甜卻不油膩；三隻蝦子十分新鮮、肉質很緊緻有彈性；麵則是同時有油麵和米粉，兩種粗度和成分造就截然不同的口感與風味；配菜有空心菜和豆芽餐也份量很多；有搭配一坨參巴醬，拌進湯中會讓湯喝起來多一股辣椒香氣和熱熱灼燒的辣勁，可以視自身吃辣程度來決定要拌多少醬到湯頭中

202606 嘉義太保 楓 檳城美食

肉骨茶

茶湯清澈無油但風味很濃郁、沁甜又順口，可以獨自喝掉一整大碗；豬肉是共有兩塊龍骨肉和兩塊三層肉，配菜則有福山萵苣葉、金針菇、豆皮、丸子；龍骨的肉很大塊、紮實有Q勁，有一點乾但不至於澀

202606 嘉義太保 楓 檳城美食

咖椰吐司

兩面都現烤到微焦、酥酥脆脆的薄片吐司，抹上咖椰醬與夾著一塊奶油；闆娘建議上桌後趕快開吃，可以享受熱又酥的吐司和正在被加熱融化的冰奶油的冰火雙重的口感；咖椰醬則類似牛奶糖或太妃糖的香甜味，跟融化的奶油相搭配有如煉乳的濃郁奶甜味

202606 嘉義太保 楓 檳城美食

(左前)恐龍美祿 (右後)拉茶

「拉茶」的茶與奶香氣各半，濃淡程度一般，甜度約三分到半糖，有甜味但很順口不膩；「恐龍美祿」則各家大同小異，但我覺得冰塊可放再多點，會降低甜敢，喝起來也會更勁涼

以上。