2026-06-25 14:06 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜北區。「溫爸鵝肉」。曾獲得全台鵝肉飯比賽季軍和米其林指南評審員的推薦。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：溫爸鵝肉創立於永康大灣，現址位於台南西門路三段。
- 重點二：店家曾獲全台鵝肉飯比賽季軍，並入選米其林指南推薦。
- 重點三：文章推薦鵝肉飯、鵝肉便當與米血，價格合理且口感佳。
位在西門路上大大扛棒外觀很顯眼。
這間溫爸鵝肉小高在2019年就寫過分享文章，經過7年再次前來外帶回家品嚐，「溫爸鵝肉」於2008年創立於永康大灣地區，再遷移西門路現址繼續經營中，經過18年用心辛苦的經營，近年來獲得米其林指南推薦，還得到全台好吃鵝肉飯大盤點第三名，小高來店家發現顧客是絡繹不絕，老闆本人似乎變得有點老太，觀察菜單，這裡主要賣鵝肉料理、小菜及湯品等，小高就外帶4個鵝肉飯回家享用，品嚐覺得很美味定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
騎樓下有放置料理台當作料理廚房。
廚房裡有4位員工各司其職忙碌中，老闆本人負責最辛苦掌廚的工作，老闆娘則負責招待和結帳工作。
想要室內用餐客人需先點餐，再由工作人員引領入席用餐。
這是店家室內開放式用餐空間，環境整潔明亮冷氣開放，後頭有擺放餐具和佐料供自取。
這張是店家點菜單供顧客直接畫選，餐點品項很多可選擇定價合理範圍。
小高就外帶鵝肉飯80元＋滷蛋15元與鵝肉便當120元。
這是鵝肉飯80元＋滷蛋15元。
這鵝肉飯加上魯蛋總共是95元，這鵝肉飯有鵝肉片、鵝肉絲、筍干及白飯等，再淋上油蔥所煉製鵝油提味。
這是鵝肉便當120元。
這鵝肉便當有鵝肉片、鵝肉絲、筍干、高麗菜、滷蛋及白飯等，再淋上油蔥所煉製鵝油提味。
這鵝肉飯鵝肉很新鮮軟Ｑ好吃，搭配鵝油整體香氣十足真好吃。
這是米血35元。
這米血很軟Ｑ無腥羶味真好吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「溫爸鵝肉」用餐空間很整潔舒服,服務很親切,整體口感水準之上定價合理,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：溫爸鵝肉
地址：70444臺南市北區長興里西門路三段274號
營業時間:11:30–17:00（週日公休）
電話: 06-223-7258
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
精華 FAQ
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溫爸鵝肉現址在台南市北區西門路三段274號，店面外觀有醒目扛棒，位於西門路上相當好找，屬於人潮往來頻繁的地段。
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文中推薦鵝肉飯80元加滷蛋15元、鵝肉便當120元，以及米血35元。餐點以鵝肉片、鵝肉絲、筍干與鵝油提味，價格被評為合理。
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作者認為店內環境整潔明亮、冷氣開放，服務親切，鵝肉新鮮軟Q、香氣足，米血也無腥羶味，整體口感水準之上，值得推薦。
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