2026觀音山食農教育體驗 親子採筍 解密獨門 「土表裂縫」尋寶術 挖出優質觀音山綠竹筍

AI重點 文章重點整理： 重點一： 觀音山綠竹筍六月進入大筍期，甜度高肉質鮮嫩。

觀音山綠竹筍六月進入大筍期，甜度高肉質鮮嫩。 重點二： 活動以親子採筍體驗為主，教學土表裂縫尋筍技巧。

活動以親子採筍體驗為主，教學土表裂縫尋筍技巧。 重點三：活動結合食農教育、人文導覽，並可順遊三芝景點。

六月是新北市五股區觀音山綠竹筍的大筍期，甜度最高、肉質也最鮮嫩，觀音山綠竹筍夏日限定盛事「2026觀音山食農教育體驗」已正式熱鬧登場，今年活動以「大小鋤頭齊出動！親子採筍一日遊」為主題，首波 6月13日、6月28日已熱鬧登場掀起熱潮，緊接著第二波將於 8月15日至 8月30日每週六、日接力開跑。在導覽老師的帶領下走進翠綠竹林，解密獨門 「土表裂縫」採筍尋寶術，學習如何挑選好吃的綠竹筍。

「大小鋤頭齊出動！親子採筍一日遊」活動四大亮點寓教於樂，不只是一場採筍活動，更是一場關於土地、食農與親情的深度對話。

生態教育課：導覽老師表示台灣有近百種的竹種，一年四季都產筍，其中市場常見的食用筍種，依產出季節排序有桂竹筍、轎篙筍、麻竹筍、烏殼綠竹筍、綠竹筍與孟宗竹筍 (台灣冬天唯一的筍子)。根據竹種的生長方式進行分類，可分為「叢生」與「散生」兩種竹種，其中桂竹 (照片) 屬散生竹種，竹桿是單獨生長直立，竹桿間的距離分明，又稱單桿狀竹，竹子的根部發芽長竹筍，竹筍採收了該處就不會再長竹筍，台灣唯一冬季長筍的孟宗竹也是散生竹種的一種。

導覽老師表示綠竹屬叢生竹種，每一叢綠竹就像一家人，每一年產出一代，以觀音山綠竹筍為例，產季五月 (端午節前後) 開始，一直到九月 (中秋節前後) 結束。筍農在管理綠竹林時，會特意留下老、中、青三代。以完整一叢六株為例，第一年老輩 (父) 二株，負責提供養分讓孫輩成長、第二年中輩 (子) 二株、第三年青輩 (孫) 二株，第三年生的竹子最年輕，生產力最好，品質也會是最佳。九月產期結束，待新筍 (曾孫) 長出，筍農會砍除老輩，中輩晉升為老輩，青輩成為中輩，再次進入下一個生產循環。

觀音山綠竹筍，六月為大筍期，產出的稱為「大筍」，長出的第一代筍會有 1 - 4支，竹農採收竹筍時，筍農切下竹筍時，會特意的留下筍頭的芽，讓芽再長成竹筍。採收後約 45 - 60天，筍頭的芽眼會再長出竹筍，因為時序已經進入秋天，所以稱為「秋筍」。

解密獨門 「土表裂縫」採筍尋寶術：綠竹筍怕「出青」變苦影響口感，筍尖一露土曬到太陽，筍尖就會變綠產生苦味。觀察土表裂縫是筍農獨門的尋寶術，鮮嫩的竹筍就藏在一條裂縫下。導覽老師表示消費者如果買到筍尖變綠的竹筍，可延長燙煮時間，加熱可以破壞苦味物質，燙煮久一點，讓苦味成份遇熱自然分解掉，不會影響竹筍風味及口感。

導覽老師示範割竹筍，刀口放於竹筍芽眼位置前一公分，方向準確用力下刀，就能俐落地割下竹筍，方向準確很重要，一不小心就會割傷旁邊的並生的竹筍，除傷害產品等級，也壞了價錢。

導覽老師表示在食用筍種中，綠竹筍甜度最高，肉質也最鮮嫩。新北市五股地區得天獨厚，有觀音山屏障海風，沙質土壤中夾雜著觀音山沉積的火山灰，礦物質豐富，加上雨量適中，因此種出來的觀音山綠竹筍，筍肉比起全台其他產區，更是細緻白皙，富含水份與甜味。

好吃的綠竹筍怎麼挑？導覽老師表示消費者在挑選綠竹筍時，新鮮是首要考量，因此要選黃褐色筍殼、無出青，且底部切面要夠白，底部切面褐化變色，表示綠竹筍放置過久，幼嫩纖維變老，甜度已下降，新鮮的綠竹筍底部切面，可以聞到淡淡的牛奶味。

現採現鮮甜：當季竹筍大餐，體驗從產地到餐桌的零距離，感受最純粹的清甜滋味。

觀音山人文故事：聽在地導覽員講述觀音山的人文風情，對土地的感動。

行前貼心提醒與報名資訊：

活動日期：6/13、6/28 及 8/15~8/30 每周六日，安排一場活動 (採預約報名) 每場限 20人，報名額滿截止。

活動時間：9:30 ~ 16:30

活動地點：新北市五股觀音山 (集合地點將於報名後通知)

活動對象： 歡迎全家大小一同參與 (建議 5歲以上孩童)

裝備建議：由於需深入竹林，請務必穿著長袖衣褲、運動鞋或雨鞋以防蚊蟲及滑倒，並自備防曬帽、水壺。建議家長可多帶一套更換衣物，讓孩子能盡情在自然中享受「野」外樂趣。

報名方式：本活動採取網路線上報名：https://forms.gle/xqZyzwpWteq2Tv5H6

活動詳情資訊，可至新北市五股區公所官網或搜尋「觀音山の物語」粉絲專頁 (

https://www.facebook.com/greenlife7890) 查詢。

北海岸新北市三芝區串聯最新的世紀級地標「淡江大橋」、漫步最經典的「淺水灣」漣漪、探訪「芝蘭公園海上平台」海中戒指的浪漫，走進「三芝遊客中心」名人文物館感念三芝四位名人的生平貢獻，非常適合安排為五股觀音山食農採筍活動後的接續行程。

淡江大橋，這座由國際建築大師札哈·哈蒂 (Zaha Hadid) 團隊設計的世界級地標，以雲門舞集的動態美感為靈感，打造出全球最具規模的單塔不對稱斜張橋。橋體設計精準模擬了四季日照，完全不擋淡水河口的經典夕陽，走在寬敞的人行步道上，你能在夏至時分體驗落日剛好落在橋塔中央的魔幻時刻。

三芝遊客中心，名人文物館裡展示三芝四位名人的生平貢獻，有台灣首位醫學博士—一代名醫杜聰明、台灣首位國際作曲家—江文也、第一位直選總統—李登輝、政治先鋒—傳奇人物盧修一，藉著他們的生平故事，讓遊客了解更多關於三芝的佳話美談，彰顯三芝地靈人傑出名人的好風光。

淺水灣，來到三芝的門戶，大片平緩的弧形沙灘與清澈碧藍的海水，讓這裡成為北台灣最受歡迎的踏浪勝地，園區設有沖洗設備，可盡情嬉玩不怕髒。

芝蘭公園海上平台，從淺水灣沿著步道往東走，就會連接到這座被譽為「北海岸最美伸展台」的海上觀景平台。走過蜿蜒長達 57公尺的藍色波浪長廊直直延伸進海中央，讓人彷彿走在海面上。長廊盡頭是設計師與在地藝術家共同打造的銀色「巨型戒指雕塑」，嵌入閃亮的終身交織意象，是情侶必訪的浪漫打卡聖地。

建議行程路線：淡江大橋人行步道 (看壯麗橋景) → 三芝遊客中心 (探訪人文歷史 → 淺水灣 (踏浪、漫步長堤）→ 芝蘭公園海上平台 (傍晚欣賞海中央落日夕陽)