2026-06-27 08:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
海廢轉生／壯圍沙丘生態園區打造創新互動展覽
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：東北角管理處與多方合作，將大溪海廢暫置所廢棄物轉製板材。
- 重點二：壯圍沙丘生態園區設置海廢休憩座椅，提供遊客永續體驗。
- 重點三：以童詩《海洋垃園》策展半年，推廣海洋保護與循環經濟。
【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角管理處）與宜蘭縣政府、宜蘭縣壯圍鄉公所及太古可口可樂等公私協力，藉由宜蘭「大溪海廢暫置所」所收集的海洋廢棄物，轉生為板材。繼建造大溪漁港的海廢暫置所後，持續回饋在地打造成永續公共設施，布置於「壯圍沙丘生態園區」，提供遊客休憩體驗，並攜手多方夥伴以童詩《海洋垃園》為題，打造創新環境教育展，並邀請大家暑假來參與體驗！
東北角管理處處長游麗玉表示，東北角及宜蘭海岸國家風景區已連續10年獲全球百大綠色目的地，「壯圍沙丘生態園區」並獲有「全球綠色目的地百大故事獎」。本次很高興看到這次運用在地循環的理念，落實在公共設施及環境教育展覽，並感謝宜蘭縣政府、宜蘭縣壯圍鄉公所及太古可口可樂等各單位的大力推動及支持，共同實踐資源循環的永續行動，讓民眾來到園區能夠享受休憩及新體驗。
▲讓海廢循環材透過設計，傳遞在地特色風景及海洋保護之雙重價值。 圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
太古可口可樂表示，太古可口可樂長期關注海廢議題，自2023年啟動「See the unSEAn 海廢轉生計畫」，去年於大溪漁港啟用全台首座就地成材的海廢暫置所，已成功建構穩定且完整的海廢回收與再製流程。日前宣示完成「海廢全新 4R 循環模式」最後一塊拼圖，將所收集的海廢垃圾，轉生為永續公共設施，並回饋給宜蘭在地。更攜手「RE-THINK 重新思考環境教育協會」團隊以童詩《海洋垃園》為核心，於「壯圍沙丘生態園區」打造為期半年的大眾環境教育策展，期集結政府跨單位協力，宣導民眾海洋環境保護及循環經濟價值，讓《海洋垃園》變回真正的樂園。
本次特展以童詩《海洋垃園》為核心，用充滿童趣的對比，帶領民眾前進「海底垃園」認識新移民、體驗「深海食堂」的未來垃圾海鮮，並了解台灣第一個用海廢板材打造的暫置所。另搭配策展以海廢所製成之休憩座椅，其以宜蘭海岸海景觀賞日昇月落的美景感受為設計理念，由大溪漁港海廢暫置所蒐集的400公斤海洋廢棄物，再利用轉化為板材，創作日昇月落自然景觀意象的休憩座椅。讓海廢循環材透過設計，提供遊客於「壯圍沙丘生態園區」能夠實際體驗，也讓這份環境行動具備傳遞在地特色風景及海洋保護之雙重價值。
宜蘭縣壯圍鄉的海岸為觀賞龜山島的最美角度，「壯圍沙丘生態園區」以融入宜蘭自然元素呈現沙丘地景風貌及營造沙穴建築空間，現有遊客中心、展覽館及賣店、餐飲等多元空間，適合大朋友及小朋友休憩放鬆、度假旅遊，還可以順遊周邊永鎮濱海驛站、大福觀海旭日平台、大坑觀景台及外澳服務區。
夏日來到宜蘭，一同走進「壯圍沙丘生態園區」，體驗創新互動的環境教育展覽，以實際行動共同推廣海洋永續，並探訪宜蘭海岸精彩魅力。
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精華 FAQ
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展覽以童詩《海洋垃園》為核心，透過童趣對比帶領民眾認識海廢再利用、海洋保護與循環經濟理念，並以互動方式提升環境教育效果。
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大溪海廢暫置所收集的海廢被轉製成板材，進一步做成休憩座椅等公共設施，讓遊客能在園區內實際使用，同時感受海廢循環再生的成果。
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園區結合遊客中心、展覽館與餐飲賣店，並可順遊周邊海岸景點，適合親子休閒旅遊，暑假期間也能參與為期半年的環境教育策展活動。