2026-06-27 10:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「再回遊樂園 歡樂同學會」全臺主題樂園華山集結！熱鬧迎接暑期到來
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：觀光署偕同全臺主題樂園在華山舉辦暑期聯合記者會。
- 重點二：各樂園以舊照、制服與指定穿搭設計回憶殺優惠活動。
- 重點三：九族、劍湖山等推出門票折扣與水陸遊程搶攻暑假。
【旅奇傳媒/編輯部報導】瞄準2026年暑假黃金商機，交通部觀光署偕同全臺主題樂園於「華山文創園區」熱鬧集結，盛大舉辦「再回遊樂園 歡樂同學會」暑期聯合記者會。活動現場高潮迭起，不僅迎來全臺樂園人氣吉祥物帶來動感十足的伸展臺走秀，現場更特別規劃驚喜的「與偶見面會」，超萌模樣瞬間融化全場，讓大小朋友搶著近距離合照互動。
為了呼應熱血的「同學會」主題，各大園區這次紛紛大玩時光回溯與穿搭密碼，從曬出樂園舊照、到指定色系或制服的趣味穿搭，各樂園都祭出不同的「回憶殺通關密令」來回饋民眾，讓入園本身就變成一場儀式感滿滿的敘舊派對。
觀光署表示，非常推薦民眾約上久未相聚的老同學走進樂園，重溫當年的瘋狂與純真，展開歡樂的青春巡禮消暑之旅。
為了滿足民眾對高 CP 值旅遊的期待，各家主題樂園紛紛端出消暑強檔。
在水陸狂歡與熱血冒險方面，「九族文化村」歡慶40週年，正式解鎖全新「水上劇院」，入園全面享特惠價880元；「劍湖山世界」主打水陸一票暢玩，當月壽星更享有免預約快速通關與專屬生日禮。
「頑皮世界」祭出「一票玩三園」狂歡，能同時暢玩動物園、遊樂園與夏季水樂園；而「麗寶樂園渡假區」今夏也推出「海陸空三選二」999元超值價，可任選兩大場域暢玩。
此外，「義大遊樂世界」給出全民880元激省價；「小叮噹科學主題樂園」祭出當月壽星免費入園；「小人國」推出穿藍上衣全民484元且買陸送水；「六福村」則主打穿背心水樂園450元、穿花襯衫水陸聯票999元，全面引爆夏日狂歡。
除了刺激設施，夏日的山林避暑與深度體驗也同樣精彩。
「尚順育樂世界」暑期套票下殺599元，週末穿校園制服再送旋轉木馬體驗；「西湖渡假村」的「仲夏花火節」主打任一票種「12歲以下兒童免費」，可在氣墊城堡奔跑並欣賞夜空煙火；「柳營尖山埤渡假村」凡滿80歲或身分證含「8」或「0」即享免門票入園，並規劃水球泡泡派對。
「雲仙樂園」祭出空中纜車票買五送一，邀民眾搭纜車賞瀑布、體驗泰雅文化；「宜蘭綠舞莊園」購「水豚躍湖體驗」送超萌牧草券，現場購票滿8張再送1張。
「遠雄海洋公園」推出特惠價950元，邀請大家解鎖「海豚守護基地」；「原生應用植物園」搶攻學生季，穿制服、帶畢冊或學生證即享指定優惠。
而「野柳海洋世界」推出曬老照片現場購票半價、水球大戰與經典水上芭蕾；「東勢林場」搭大眾運輸憑證入園只要60元，都讓夏季旅遊更具回憶價值。
觀光署提醒，為響應環保並紓解交通壓力，民眾搭乘公共運輸入園，不僅有機會享門票折抵，也能免去塞車與停車困擾。2026暑假盛夏全民約起來，快揪親朋好友們馬上出發，寫下屬於自己的難忘夏日回憶。
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精華 FAQ
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活動由交通部觀光署偕同全臺主題樂園共同舉辦，地點選在華山文創園區。現場以吉祥物走秀與偶見面會炒熱氣氛，提前為暑假旅遊造勢。
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多家樂園祭出門票折扣、壽星優惠、買一送一或水陸聯票等方案，像九族、劍湖山、六福村、麗寶與義大都有特價，鎖定親子及學生客群。
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觀光署鼓勵大家揪同學或家人一起入園，重溫青春回憶，也建議優先搭乘公共運輸。如此可減少塞車與停車壓力，還有機會享門票折抵。