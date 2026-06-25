2026-06-25 12:10 女子漾／編輯周意軒
世足球迷快衝麥當勞！6款球星杯7/1登場，貝克漢、孫興慜杯款必收
2026 FIFA世界盃熱潮正式延燒到麥當勞！全球麥當勞攜手2026 FIFA世界盃，推出期間限定「FIFA世界盃餐」，台灣麥當勞也宣布自7月1日起正式開賣，不只六款「經典球星杯」原裝登台，還有大麥克風味鷄塊沾醬、美墨莎莎醬系列漢堡、芒果可口可樂氣泡飲、金黃地瓜條等新品與回歸商品同步登場。從球迷收藏、看球聚餐到夏日限定美食，這波可以說是一次把世足儀式感拉滿。
2026 FIFA世界盃餐7月1日登場，六款經典球星杯隨機入手
台灣麥當勞自7月1日上午10點30分起至7月28日推出「FIFA世界盃餐／球星杯餐」，活動期間購買任一超值主餐即可加價120元升級，餐組內容包含主餐一份、中薯一包、38元飲品一杯，以及「經典球星杯」一個。
這次最讓球迷期待的就是六款經典球星杯，杯款集結跨世代足球巨星與麥當勞人氣角色，包含「黃金右腳」貝克漢 David Beckham、「亞洲球王」孫興慜 Son Heung-min、西班牙新星亞馬爾 Lamine Yamal、巴西足球魔術師小羅納度 Ronaldinho、法國傳奇前鋒亨利 Thierry Henry，以及麥當勞人氣角色奶昔大哥。
六款杯身設計以球星招牌名場面為靈感，兼具實用與收藏價值。不過杯款採隨機供應、不可挑款，想收齊全套的球迷，可能要揪朋友一起開吃才有機會提高命中率。
大麥克風味鷄塊沾醬同步登台，薯條鷄塊都能沾
除了球星杯，這次同步登場的「大麥克風味鷄塊沾醬」也很有話題。這款沾醬以麥當勞經典大麥克風味為靈感，結合酸甜美乃滋、芥末、醋與獨家調味，打造出熟悉又濃郁的經典風味。
「大麥克風味鷄塊沾醬」單點10元，不只適合搭配麥克鷄塊，拿來沾薯條也很對味。對於平常就愛大麥克醬香氣的人來說，這次不用點漢堡，也能用沾醬吃到熟悉的靈魂味道。
美墨莎莎醬系列開吃，足球壓紋麵包超應景
看球賽少不了重口味美食，麥當勞這次以本屆世界盃主辦國之一墨西哥為靈感，推出全新「美墨莎莎醬牛肉堡」與「美墨莎莎醬辣鷄堡」，自7月1日上午10點30分起至7月28日限時開賣，或售完為止。
兩款漢堡最大亮點之一，就是使用特製足球壓紋麵包，從外觀就充滿世足氛圍。口味上則搭配由番茄、墨西哥辣椒與青甜椒調製的莎莎醬，再淋上帶有芥末風味的墨西哥蛋黃醬，酸香、微辣、濃郁一次到位，很適合邊看球邊大口咬下。
「美墨莎莎醬牛肉堡」選用四盎司厚實安格斯牛肉，搭配雙醬、生菜與番茄片，單點119元、經典套餐189元。「美墨莎莎醬辣鷄堡」則以辣脆多汁鷄腿排為主角，同樣單點119元、經典套餐189元，適合喜歡酥脆口感與微辣香氣的人。
看球聚餐有新選擇，雙人杯餐、分享盒一次開吃
因應世足觀賽聚餐需求，麥當勞這次也推出多款適合分享的餐組。像是「足球雙人杯餐」就很適合兩人一起看球，內容包含大麥克、大麥克或美墨莎莎醬系列漢堡三擇一、大薯、10塊麥克鷄塊、2杯38元飲品，以及2個經典球星杯，優惠價479元起。
想要多人分食，也可以選擇「美墨分享盒」，包含2份美墨莎莎醬系列漢堡、大薯與20塊麥克鷄塊，優惠價440元起。外送也有限定「美墨芒果可樂餐」，包含1份美墨莎莎醬系列漢堡、6塊麥克鷄塊與芒果可口可樂氣泡飲，優惠價239元起，實際價格依歡樂送與外送平台公告為準。
芒果可口可樂氣泡飲登場，夏天看球更清爽
夏天看球賽，飲料也要夠有季節感。台灣麥當勞自7月1日起至9月1日推出「芒果可口可樂氣泡飲」，單點50元，或售完為止。這款飲品使用台灣愛文芒果汁與印度Alphonso芒果泥調製成果香濃郁的芒果醬，再結合可口可樂的氣泡感，入口有芒果甜香，也有碳酸飲料的爽快感，很適合搭配漢堡、薯條與鷄塊一起享用。
金黃地瓜條期間限定回歸，支持台灣在地農產
除了世足新品，麥當勞人氣配餐「金黃地瓜條」也期間限定回歸。自7月1日上午10點30分起至9月1日登場，或售完為止。「金黃地瓜條」選用台農57號地瓜，外皮金黃酥脆、內裡綿密香甜，能吃到地瓜本身自然甜味。單點售價66元，經典配餐加價16元可升級為地瓜配餐，套餐加點優惠價59元。對吃膩薯條、想換點甜香口感的人來說，這次可以趁期間限定回歸時入手。
麥當勞APP會員抽周邊，球星杯禮盒、迷你足球都有機會中
麥當勞APP會員這次也有多重活動可以參加。7月1日至7月28日期間，麥當勞APP推出三大限定周邊抽獎活動，三款好禮各100組。使用麥當勞APP會員帳號購買任一含經典球星杯的套餐，就有機會抽中「經典球星杯限定禮盒」；透過歡樂送2.0訂購指定套餐，可抽「迷你收藏足球」；以M Point兌換任一回饋品項，則有機會抽中「足球賽事徽章組」。另外，7月1日至7月7日，麥當勞APP也推出限時刮刮樂活動，會員每日可玩一次，且100%中獎，優惠內容包含買就送、指定飲品買一送一、指定餐點折扣等，球迷開吃之前可以先打開APP看看當天有什麼驚喜。