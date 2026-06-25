2026-06-25 11:17 女子漾／編輯周意軒
台中西區新酒吧太有戲！「美村藥舖」喝孟婆湯逃逸人間、Zodiac Pour把星座裝進酒杯
台中西區夜生活又有新亮點！近期新開酒吧話題不只拼裝潢，更開始把「故事感」放進酒杯裡。位在美村路的「美村藥舖」以中藥房、漢方調酒與台味料理打造沉浸式微醺空間；另一間「Zodiac Pour」則主打星盤、星座與人際連結，從調酒、咖啡到西式餐點，都讓人有種「今晚不是單純喝酒，是來認識自己」的感覺。想找台中新酒吧、台中西區酒吧、約會酒吧或姊妹微醺聚會，這兩間可以先收進口袋名單。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
美村藥舖：藏在中藥房後的台式微醺桃花源
「美村藥舖」由尊鴻餐飲集團打造，並攜手台南人氣酒吧「赤崁中藥行」，以「萬般皆苦，逃逸人間」作為核心概念，把台灣人熟悉的中藥行、漢方文化與深夜餐酒館結合，打造出一間很有故事感的台中西區新酒吧。店址位在台中市西區美村路一段185號2樓，營業時間為每日18:00至02:00。
最有記憶點的是它的入場儀式。美村藥舖以speakeasy形式呈現，客人會由「引路人」帶入空間，並喝下一碗迎賓酒「孟婆湯」，像是替今晚按下暫停鍵，先把白天的壓力、身分和煩惱放在門外。店內也設計了「人間葫蘆」與求籤互動，若抽中特吉籤，還有機會獲得限定Shot招待，讓喝酒不只是點杯調酒，而是一整套微醺儀式感。
空間設計也很適合拍照。傳統中藥櫃、磨石子地板、串珠門簾、榫卯工藝，加上昏黃燈光，讓整間店有種台式復古又神祕的氛圍。不是那種高冷難靠近的酒吧，而是帶一點人情味、帶一點江湖感，很適合下班後想找地方放空，也適合朋友聚會慢慢聊。
美村藥舖必喝：東泉辣椒、青草茶、秋水茶都能變調酒
美村藥舖的酒單以漢方、草本與台灣在地風味為主軸，將台中人很熟的味道重新變成大人系調酒。像是「行火散」把台中經典東泉辣椒醬概念入酒，結合辛香、酸菜發酵氣息、花椒紅酒與花生醬波本威士忌，聽起來很瘋，卻很有台中性格，適合搭配重口味料理。
想喝清爽草本系，可以選「本草行」，以青草茶、決明子、仙草、梅子醋與深色蘭姆酒堆疊茶韻，入口比較開胃。另一杯「美村百草引」則是長島冰茶變奏版，融合四季春茶、青草茶、柑橘酒香與可樂，酒感比較明顯，適合想要喝得有感的人。「秋水飲」則以台中百年解暑飲品「羅氏秋水茶」為靈感，透過Infusion技法萃取羅勒紅酒、沙士等草本氣息，台味、茶感與酒香一次到位，很適合推薦給第一次來的人。
美村藥舖也能吃飽：滷味、四神湯、麻辣拌麵超有台味
除了調酒，美村藥舖的餐點也很有記憶點。餐點設計圍繞中藥材、台灣香料與夜晚小食，像是「鎮店解憂滷味盤」搭配手工研磨甘草椒鹽粉，「阿嬤四神湯」走暖胃醒酒路線，「烈方麻辣拌麵」則適合喜歡重口味的人。另外還有「百補小酥肉」、「人情菜尾湯」等料理，把眷村、辦桌、台式宵夜感都放進酒吧裡。對於不想只喝酒、也想找一間可以邊吃邊聊的餐酒館來說，美村藥舖會比一般純酒吧更好入門。
美村藥舖
地址：台中市西區美村路一段185號2樓
營業時間：週一至週日 18:00－02:00
電話：04-2302-7168
特色：漢方調酒、台式餐點、中藥房Speakeasy、孟婆湯迎賓酒、抽籤互動
Zodiac Pour：星座控會愛的台中西區新開酒吧
另一間同樣位在台中西區的新酒吧「Zodiac Pour」，主打星盤與星座主題，店名就很有宇宙感。品牌介紹中提到，Zodiac Pour希望以黃道十二宮為話題，找出每個人的酒與故事，也希望來到空間裡的客人能感受到溫度與連結。店址位在台中市西區華美街480巷13號，並可透過Instagram私訊預訂大桌座位。
Zodiac Pour主要提供調酒、咖啡與西式餐點，也會不定期安排小型駐唱與Podcast錄製節目。這讓它不只是深夜酒吧，也有點像午後到夜晚都能待著的微醺據點。官方介紹也提到，空間以「酒的餘韻、咖啡的香氣、好心情」作為氛圍想像，走的是比較溫柔、療癒、有人味的路線。如果你是星座控，或是每次聚會都忍不住聊上升、月亮、金星星座的人，這間會很容易打中你。比起單純點一杯漂亮調酒，Zodiac Pour更像是讓人用星座找到共同語言，喝到最後可能連朋友的戀愛模式、工作壓力和最近水逆都聊開了。
Zodiac Pour
地址：台中市西區華美街480巷13號
特色：星盤星座主題、調酒、咖啡、西式餐點、小型駐唱、Podcast錄製活動
預訂方式：可透過官方Instagram私訊預訂大桌座位