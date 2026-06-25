AI重點 文章重點整理： 重點一： 漫聚時光森林營地位於南投埔里，主打親子懶人露營體驗。

漫聚時光森林營地位於南投埔里，主打親子懶人露營體驗。 重點二： 園區提供親子帳、戲水池、球池與多種遊樂設施。

園區提供親子帳、戲水池、球池與多種遊樂設施。 重點三：一泊二食含火烤兩吃、宵夜、早餐，還有啤酒無限暢飲。

想找一間適合帶小朋友、設施完善、餐點豐富的南投親子懶人露營，真心推薦漫聚時光森林營地！位在埔里群山環繞的森林裡，環境清幽、氛圍舒適，不管是初次露營或帶低齡孩子入住都很合適。一泊二食搭配多樣設施與宵夜時段，讓整趟旅程從入住到退房都相當充實。

【漫聚時光森林營地】南投埔里親子露營｜一泊二食！親子四人帳、火烤兩吃吃到飽、啤酒無限暢飲，還有免費宵夜

自駕前往非常方便，園區備有專屬停車格，停車輕鬆無負擔。

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報到櫃台旁的販售部商品種類齊全，泡麵、零食、飲料、冰淇淋、精釀啤酒一應俱全，現場也提供多項娛樂器材租借服務，來這裡幾乎不用大包小包攜帶用品，輕鬆出發就能享受露營樂趣。

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園區房型選擇十分多元，包含自搭營地、哈比屋、露營車、親子帳、四人帳、雙人帳以及質感滿分的太空Villa，不論是小家庭或多人出遊，都能找到適合的住宿選擇。

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這次我們入住的是專為親子家庭設計的親子帳，帳篷內部採用柔和色調，整體視覺感受溫馨放鬆。最讓爸媽安心的設計，就是床墊直接鋪設於地面，不用擔心孩子睡覺翻身跌落，對低齡孩童家庭來說相當友善。

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帳內空間十分寬敞，即使將行李全部攤開擺放也不顯擁擠，活動起來依然自在。室內也配有冷暖氣設備，無論哪個季節入住，都能維持穩定舒適的住宿體驗。

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帳篷內設有圍欄式獨立遊戲區，讓孩子不用離開帳篷就能隨時玩耍，另外一旁還規劃了小巧休憩區，大人能好好放空一下。

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最後是獨立衛浴空間，使用體驗相當不錯，出水量充足、水溫穩定，不會出現忽冷忽熱的情況。園區也提供洗髮精、潤絲精與沐浴精等盥洗用品，不需額外準備太多行李。

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進出帳篷時都會記得隨手拉上拉鍊，避免蚊蟲趁機跑進來。

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園區最受小朋友喜愛的就是戲水池區，水深約八十公分，搭配充氣滑水道，玩起來相當過癮。水池上方設有遮陽網，不用擔心孩子長時間玩水曝曬，園區也提供兒童手搖船體驗；紜紜一看到戲水池就興奮地想下水，整個下午幾乎都待在水池區來回玩耍，完全捨不得離開。

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戲水池旁還有溫馨的室內球池區，遇到雨天或不想下水時，也有室內空間可以繼續放電。

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另外還規劃了白細砂砂池，上方搭設遮陽帳，只要自備挖沙工具，小朋友就能在這裡盡情玩沙。紜紜在砂池裡一下挖沙、一下堆小山，玩得非常投入。

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親子遊樂區設備也很豐富，溜滑梯、蹺蹺板、搖搖馬、鞦韆通通都有；還有射箭場與飛鏢靶，大人小孩都能一起體驗。

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來到投幣式遊樂區，娃娃機、打地鼠等設施讓紜紜玩得不亦樂乎。

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散步時還能看見結實纍纍的蓮霧樹，對孩子來說也是難得的自然觀察體驗。

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玩累了還有貼心的下午茶時段，現場供應熱騰騰的關東煮，肚子餓時可以先墊墊胃，補充體力後再繼續探索園區。

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晚餐提供火烤兩吃歡樂吧，現場規劃完整醬料區，各式醬料可依照個人口味自由搭配。餐食選擇相當豐富，從新鮮蔬菜、肉品到海鮮都有準備，不論喜歡燒烤還是火鍋都能一次滿足。

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除了自行烹煮的食材外，熟食區也備有波浪麵、滷豬腳、炒高麗菜、花椰菜等品項，肚子餓時可以先享用熱騰騰的熟食，不必等待烤物或火鍋煮熟。現場還提供滷肉飯與王子麵自由取用，大人小孩都能找到自己喜歡的餐點，吃得相當滿足。

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最吸引人的莫過於飲料與啤酒無限暢飲，光是啤酒喝到飽就讓人覺得誠意十足。現場提供柏克金啤酒與 KIRIN 麒麟一番搾，冰涼順口、清爽不膩，搭配熱騰騰的火鍋與香氣四溢的燒烤特別對味，讓晚餐吃起來更加過癮。

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原本以為晚餐已經夠豐盛，沒想到晚上竟然還安排了宵夜時段，讓人有種驚喜加碼的感覺。現場提供多款人氣炸物，包含雞塊、薯條、鹽酥雞、甜不辣、洋蔥圈以及炸土魠魚，最後再搭配清爽解膩的新鮮西瓜，吃完相當滿足。

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享用完宵夜後，我們在營區裡散步走走，夜幕低垂後的營地少了白天的熱鬧，多了一份寧靜與悠閒，回到帳篷後簡單盥洗休息，我們一家人很快就進入夢鄉，一夜好眠直到天亮。

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隔天早上供應豐富的自助式早餐，菜色選擇不少，番茄炒蛋、三色豆炒麵、炒青菜、舒肥雞肉、小熱狗、炸薯餅、芋泥包、奶黃包以及果醬吐司通通都有，讓人吃得相當滿足，為第二天行程補足滿滿能量。

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早餐後我們參加多肉植物盆栽DIY活動，大人小孩一起動手合作完成，紜紜很認真地挑選自己喜歡的多肉植物，小心翼翼地將它們放進恐龍造型盆栽裡，完成了專屬我們的作品，也替這趟露營留下溫暖又可愛的紀念。

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整體入住體驗令人印象深刻，營區被綠意與樹木環繞，環境舒適宜人，親子設施也相當豐富，一泊二食的餐點內容充實，加上啤酒無限暢飲與宵夜時段，讓大人小孩都能玩得開心、吃得滿足，若正在尋找適合親子同遊的懶人露營地，漫聚時光森林營地會是值得列入口袋名單的選擇。

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漫聚時光森林營地

電話：049 2900389

地址：南投縣埔里鎮蜈蚣里乾溪景觀橋545號

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