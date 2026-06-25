2026-06-25 09:04 FunTime旅遊比價
彰化美食戰超激烈！這幾家一定要先放收藏名單
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：彰化以肉圓、爌肉飯、肉包等庶民美食最受在地人推崇。
- 重點二：阿泉爌肉飯與肉包成、吳記肉圓等名店各有擁護者。
- 重點三：秀水湯包與兩家咖啡甜點店，展現彰化多元吃喝魅力。
相信許多人都聽過彰化肉圓的鼎鼎大名，肉圓是彰化最有名的小吃，而在地人最愛的庶民美食卻是爌肉飯，除此之外，還有肉包和古早味小吃，應有盡有，許多店家都有自己最獨門的作法與特殊的味道，各有老饕擁護，而本期FunTime小編就要帶大家來看看彰化有哪些美食！
看詳細全文連結：【彰化美食推薦】在地人才懂！老饕最愛的彰化美食大匯集
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彰化爌肉飯
阿泉爌肉飯
阿泉爌肉飯是彰化在地名店，每到用餐時間總是人潮滿滿，如果要來內用，絕對要提早來找位子坐，如果什麼都不知道、呆呆站在攤位前面，可能就要排很久啦！阿泉爌肉飯看起來很樸實、沒有太多配菜，瘦肉偏多、吃起來不會太過油膩，相信女生會比較喜歡～另外，來這邊也推薦喝碗冬粉湯，裡面有瘦肉、木耳和筍干等配料，非常好喝呢！
地址：彰化縣彰化市成功路216號
營業時間：07:00-13:30（售完為止）
彰化肉包
肉包成
來到肉包成，推薦選擇香菇肉包，外皮口感軟，還可以吃到滿滿的香菇，肉質也偏瘦，不用擔心過於油膩，而且除了賣肉包以外，還有其他中式料理可以選擇 ，很棒呢！
地址：彰化縣彰化市成功路110號
營業時間：08:30-21:00
彰化肉圓
吳記老店西門彰化肉圓
吳記老店西門彰化肉圓也是不可錯過的店家之一，特別的是這家肉圓主打牛排肉圓，這響噹噹的招牌吸引許多人慕名而來，黑胡椒牛排肉圓外皮邊緣稍硬，雖然有些網友表示還是比較喜歡傳統肉圓，但是想嚐鮮的朋友們還是可以來吃看看唷！
地址：彰化縣彰化市南校街63號
營業時間：10:30-19:00（週一公休）
彰化在地小吃
一籠湯包（秀水湯包）
秀水湯包在彰化可以說是赫赫有名，更被稱為平價版的鼎泰豐！看到每天的排隊人潮就知道這個響叮噹的名號可不是子虛烏有的，湯包一共有5種口味可以選擇，有鮮肉、鮮蝦、藥膳、干貝和絲瓜蝦仁，每一顆湯包外皮都非常薄，還能透出內餡的顏色，一咬開滿滿的湯汁就會流滿整個湯匙，內餡也給得很大方，調味更是挑不出毛病，鮮美的好滋味讓人默默成為忠實顧客～
地址：彰化縣秀水鄉彰水路一段590號
營業時間：04:30-11:30（週六日營業至12:30，週一公休）
彰化必訪咖啡廳
透明空氣 toumei kuuki
如果有和小編一樣喜歡日式宅邸、榻榻米的朋友絕對不能錯過透明空氣，將枯寂美學帶入設計，很大的室內空間和大片窗戶讓人完全沒有壓迫感，完全預約制的模式除了能保障用餐品質外也增添了一絲神秘感！從烤糰子、空氣千層等點心、飲品到個人鍋物、咖哩等主餐都透露著用心，結合季節性的美味讓人滿足又享受～
地址：彰化縣員林市員集路二段277巷193之180號
營業時間：11:00-17:00
頂讓甜點店
跑咖人注意啦！來彰化玩可別錯過隱藏在老宅2樓的頂讓甜點店～整間店的陳設、擺件和餐具等都充滿濃濃的懷舊風，彷彿回到阿嬤家、照片完全拍不完！店內的甜點水準非常高，絕對不會被歸類在網美店，小編推薦一定要點超人氣的狗狗蛋糕，可愛度爆表！玩累了不妨來這裡小憩一下吧～
地址：彰化縣彰化市民權路198號2樓
營業時間：15:00-21:00（週一二公休、週六日14:00開始營業）
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精華 FAQ
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文章指出彰化最有名的是肉圓，但在地人更愛爌肉飯，另外還有肉包、湯包與各式古早味小吃，形成很有特色的美食版圖。
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阿泉爌肉飯是彰化在地名店，用餐時間人潮很多，建議提早前往。它的肉飯偏樸實、瘦肉較多不油膩，冬粉湯也很受推薦。
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除了阿泉爌肉飯、肉包成、吳記老店西門彰化肉圓與秀水湯包，還推薦透明空氣與頂讓甜點店，涵蓋正餐、小吃和下午茶選擇。
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