韓國人深夜解饞首選！中央韓鍋酒舍「牛腸火鍋」重現道地醒酒湯文化

2026-06-24 20:43 舌尖上的旅人 Eric Hsu
「韭菜豬肉海鮮火鍋」充滿濃濃大海鮮味，讓人一試成癮。徐力剛攝
「韭菜豬肉海鮮火鍋」充滿濃濃大海鮮味，讓人一試成癮。徐力剛攝

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中央韓鍋酒舍推出牛腸火鍋，重現韓國醒酒湯文化。
  • 重點二：嚴選牛腸多道清洗去膜，熬出濃郁深紅湯底與膏脂香。
  • 重點三：另有韭菜豬肉海鮮鍋、牛內臟湯與烤肉等多元選擇。

每一次小酌後，總想找一碗帶著微辣暖意的湯頭，撫慰微醺後的味蕾。在韓國人的飲食記憶裡，解酒湯不只是一道料理，更是一種陪伴生活的日常慰藉，擁有45年歷史的「중앙해장 中央韓鍋酒舍」近期推出全新料理，以一鍋濃郁鮮香的湯底，熬煮出對深夜食光的眷戀。

招牌「牛腸火鍋」承襲韓國本店經典手法，嚴選高品質牛腸，經多道繁複工序細心清洗、去膜，去除雜味後保留最珍貴的膏脂精華，再拌入獨家秘製辣醬入鍋燉煮。隨著湯鍋緩緩沸騰，牛腸內蘊藏的豐潤膏脂逐漸釋放，原本清透的湯色轉化為濃郁深紅，香氣也隨之層層堆疊。 

招牌「牛腸火鍋」挑戰饕客味蕾。徐力剛攝
招牌「牛腸火鍋」挑戰饕客味蕾。徐力剛攝

入口瞬間，先感受到韓式辣醬帶來的辛香開胃，接著是牛腸膏脂化開後散發出的濃厚鮮甜，交織出如奶油般細膩口感。對饕客來說，火鍋的精彩不是結束、而是開始，當鍋底精華收至濃稠，加入白飯、海苔與配料一同拌炒，讓每一粒米吸附滿滿醬香與膏脂，濃縮精華的炒飯讓人一試難忘。

 

海鮮控推薦「韭菜豬肉海鮮火鍋」，能一次嚐到豬肉、藍蟹、鮮蝦、蛤蜊、新鮮時蔬，搭配秘制韭菜醬，冒著騰騰熱氣的湯頭，瞬間讓現場香氣四溢，濃濃海味在舌尖爆開，搭佐肉感十足的豬肉，海陸雙饗超過癮。

剛上桌「韓國蒸蛋」冒著騰騰熱氣，超級誘人。徐力剛攝
剛上桌「韓國蒸蛋」冒著騰騰熱氣，超級誘人。徐力剛攝

高人氣「牛內臟湯」則展現中央韓鍋酒舍歷經45年淬鍊的湯底功夫，以長時間熬煮堆疊出溫潤乳白色澤，入口醇厚卻不厚重，將牛內臟本身的鮮甜與湯頭完美融合，其中牛肚帶有彈韌口感，牛腸滑嫩細緻，帶來絕妙層次感，無論午間補充元氣、晚餐好友相聚，或在微醺之後想以一碗熱湯暖胃收尾都適合。

「烤牛小排」採厚切手法，能嚐到滿滿肉汁。徐力剛攝
「烤牛小排」採厚切手法，能嚐到滿滿肉汁。徐力剛攝

喜愛燒烤的人，推薦必吃「烤牛小排」、「烤豬五花」，厚切牛肉經過燒烤仍保有汁水，無需蘸料就很美味。對於不吃牛的人，店家貼心備有「烤豬五花」，嚴選高品質黑蜜豬為食材，小火慢烤逼出多餘油脂，三層五花口感最佳，包著生菜別有一番風味。

「解酒煎餃子」以牛肚湯為靈感製作。徐力剛攝
「解酒煎餃子」以牛肚湯為靈感製作。徐力剛攝

 經典料理「解酒煎餃子」將牛肚湯再進化，取牛肚湯的「牛肚涼拌料」入餡，搭配新鮮蔬菜包裹，煎出外酥內嫩、飽滿多汁的口感，金黃外皮酥脆可口，濃郁肉香充斥口腔。

 

新推出的「韭菜豬肉海鮮湯飯」承襲韓式湯飯作法，以豬肉熬出鮮甜湯底，加入鮮蝦蛤蜊增添鮮味層次，再放入自製韭菜醬提香。建議將熱湯淋入白飯，讓米飯吸附湯汁精華，吃得到松阪豬的絕妙口感和醇厚肉汁、海味清甜與韭菜香氣。

 

※提醒您：飲酒過量，有礙健康！

精華 FAQ

  • 店家此次主打招牌「牛腸火鍋」，承襲韓國本店經典做法，選用高品質牛腸與秘製辣醬燉煮，呈現濃郁辛香、膏脂豐厚的深夜暖湯風味。

  • 牛腸經過多道清洗與去膜程序，去除雜味後保留膏脂精華，再與辣醬同煮，讓湯色轉深、香氣堆疊，入口時兼具辛香、鮮甜與奶油般細膩感。

  • 文中還推薦韭菜豬肉海鮮火鍋、牛內臟湯、烤牛小排、烤豬五花、解酒煎餃子與韭菜豬肉海鮮湯飯，兼顧海陸風味與韓式宵夜需求。

舌尖上的旅人 Eric Hsu

舌尖上的旅人 Eric Hsu

我是Eric，身兼記者、主編、模特等多重身份，同時也是個嗜吃如命的男子，熱愛一步一腳印探索世界，典型金牛座性格對美的事物異常著迷，喜歡在燈光美氣氛佳環境，來杯微醺酒精放慢步調，以文字描繪感情與時尚觀點

#火鍋 #韓國 #韓式 #美食探店

熱門文章

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課

hotNews__list__item--img

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳
hotNews__list__item--img

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說
hotNews__list__item--img

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局
hotNews__list__item--img

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
往下滑看更多精彩文章
一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

2026-06-17 09:06 Milly

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章精選基隆三間適合久坐的咖啡館，各有港景、甜點與音樂特色。
  • 重點二：夏隆咖啡以手沖咖啡與爵士樂演出營造悠閒氛圍，適合慢慢停留。
  • 重點三：方長咖啡與Eddie's Cafe分別主打港景窗座與自製甜點，讓人放空一下午。

每次到基隆，我都覺得這是一座適合慢慢走、慢慢停留的城市。

少了台北的匆忙節奏，多了海港城市特有的悠閒感。比起安排滿滿景點，我更喜歡找一間咖啡館坐下來，看看窗外的風景，聞著咖啡香，讓時間慢一點流動。

文章目錄

分享3間讓我願意停留許久的基隆咖啡館。有港景、有甜點，也有音樂陪伴，每一間都讓人捨不得太早離開。


夏隆咖啡｜咖啡與爵士樂共享的空間

有些咖啡館讓人記住的是咖啡，有些則是氣氛。

夏隆咖啡兩者都有。

zoomable

店內提供許多手沖咖啡選擇，如果不知道該喝什麼，也可以直接請老闆推薦。咖啡送上桌後，建議慢慢喝，從熱飲一路品嚐到放涼，感受不同溫度下展現出的風味變化。

手沖
手沖

而真正讓這裡與眾不同的，是空間裡濃厚的音樂氣息。店家時常舉辦音樂演出，在悠揚的爵士樂音中度過美好的夜晚。

即使沒有活動的日子，空間裡依然流動著輕鬆自在的節奏。

坐在這裡喝咖啡，不知不覺就會待上很久。

夏隆咖啡 Shalom Cafe營業資訊


方長咖啡｜把基隆港的風景收進窗景裡

方長咖啡位於海洋廣場對面。

走進店裡後，我最喜歡的是靠窗的位置。從窗邊望出去，就是基隆港來來往往的船隻與海港風景。偶爾還能看見黑鳶在空中盤旋，不知不覺便看了很久。

zoomable
靠窗的座位能欣賞基隆港

店內有許多手沖咖啡選擇，點餐前可以先到櫃檯聞香，找到自己喜歡的風味。除了咖啡，也經常推出期間限定的特調與甜點。

櫃檯旁的聞香瓶
櫃檯旁的聞香瓶

這次點了期間限定的「暖域浮光・白」，結合花椒與南薑的香氣。原本以為會帶著刺激的辛香感，入口後卻意外溫潤柔和，尾韻帶著淡淡香料氣息。在基隆潮濕的天氣裡喝上一杯，彷彿整個人都暖了起來。

暖域浮光・白
暖域浮光・白

有時候一間咖啡館最迷人的不是餐點，而是讓人願意放下手機，看著窗外發呆的能力。

方長咖啡Rectengle Café 營業資訊


Eddie's Cafe Et Tiramisu｜小確幸的午後時光

位於成功市場旁的 Eddie's Cafe Et Tiramisu，光是店門口綠意盎然的植栽，就讓人感到很療癒。

這裡最特別的是手沖咖啡的選豆方式。

聞香瓶
聞香瓶

櫃檯擺放著不同咖啡豆，客人可以親自打開瓶蓋聞香，從香氣開始認識咖啡，再把喜歡的那一款交給老闆沖煮。

店名雖然以提拉米蘇聞名，但甜點櫃裡還有蛋糕、布丁、司康等選擇，而且都是店家自行製作。點一份甜點搭配咖啡，就是最舒服的下午茶組合。

提拉米蘇
提拉米蘇

窗外或許沒有壯闊風景，但店裡安靜舒適的氛圍，讓人能看看書，也能安心放空。時間彷彿變得特別緩慢，連翻書的節奏都跟著慢了下來。

Eddie's Cafe Et Tiramisu營業資訊


在基隆，把行程留白一個下午

旅行不一定要一直往下一個景點前進。

有時候最值得記住的時刻，反而是在咖啡館裡看著窗外發呆、閱讀幾頁書，或靜靜聽完一首喜歡的音樂。

這3間咖啡館沒有相同的風格，卻都讓人想多停留一會兒。

下次來到基隆，不妨替自己留白一個下午。或許你會發現，這座港口城市最迷人的風景，不只在街道與海岸，也藏在一杯咖啡與慢下來的時光裡。

精華 FAQ

  • 文章介紹夏隆咖啡、方長咖啡與 Eddie's Cafe Et Tiramisu 三間店，分別以音樂氛圍、港景窗景與甜點手沖聞名，都很適合待上一整個下午。

  • 夏隆咖啡主打多樣手沖咖啡與可請老闆推薦的點法，店內常有爵士樂演出，沒有活動時也保有輕鬆節奏，讓人能在音樂與咖啡香中久坐。

  • 方長咖啡最大亮點是面向基隆港的窗景，能看船隻與黑鳶；Eddie's Cafe則以自製提拉米蘇、蛋糕與聞香選豆方式吸引客人，氛圍安靜舒適。

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#景點 #甜點 #咖啡廳 #美食探店 #基隆美食

熱門文章

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課

hotNews__list__item--img

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳
hotNews__list__item--img

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說
hotNews__list__item--img

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局
hotNews__list__item--img

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
hotNews__list__item--img

台北竟有天然冷氣房！藏在山裡的瀑布秘境，搭公車就能到
往下滑看更多精彩文章
台北竟有天然冷氣房！藏在山裡的瀑布秘境，搭公車就能到

台北竟有天然冷氣房！藏在山裡的瀑布秘境，搭公車就能到

2026-06-02 20:00 Milly

在這炎熱的盛夏，特別想逃離城市的喧囂，到一個只有流水聲與涼意相伴的地方。

這次來到台北近郊的人氣秘境—銀河洞。從捷運站轉乘公車就能抵達，不需要開車，也不用安排整天時間，就能享受一趟被瀑布與森林包圍的療癒散步。

不過由於銀河洞相當熱門，加上公車班次不多，建議提早到站候車，以免錯過班次，下一班可能要等待將近一個小時。

vocus｜新世代的創作平台
大排長龍的公車站

被綠意包圍的森林步道

從公車站下車後，還需要步行一段柏油路才會抵達登山口。

踏入步道的瞬間，明顯感受到氣溫降低不少。高大的樹木形成天然綠色隧道，即使是夏天前來，也能享受難得的清涼感。

vocus｜新世代的創作平台
綠意盎然的階梯步道

雖然前段有不少階梯，但沿途林蔭遮蔽充足，只要放慢腳步，不必急著趕路，很快就能抵達銀河洞最經典的瀑布景觀區。

讓流水聲帶走城市裡的疲憊

銀河洞最迷人的地方，莫過於瀑布與岩壁交織而成的景色。

站在瀑布旁，感受迎面而來的涼風與水氣，耳邊只有規律的流水聲，彷彿連思緒都慢慢沉澱下來。

看著瀑布傾瀉而下，讓平日累積的壓力與煩躁隨著流水一起被沖刷帶走。

zoomable

穿過瀑布下方的步道時，更能感受到沁涼的水霧撲面而來，是夏日最天然的冷氣。

從秘境走向貓空茶香

離開銀河洞後，可以繼續步行前往貓空。

zoomable

這段路線相對平緩，沿途綠樹相伴，不知不覺便抵達熱鬧的貓空商圈。

平緩好走的步道
平緩好走的步道

爬完山後，最幸福的事莫過於找間喜歡的小店坐下來休息。先用一碗冰涼的豆花犒賞自己，微甜的滋味配上山區微風，特別讓人滿足。

zoomable
消暑的豆花

貓空周邊餐廳與茶館眾多，不論想吃午餐、品茶，或只是坐著欣賞山景，都能找到適合自己的角落。

想走得更遠，不妨接上樟樹步道

多數人會選擇從貓空搭纜車或公車下山，但如果還有體力，也能繼續沿著樟樹步道往政治大學方向前進。

沿途能看見農村景色與果樹，經過樟山寺時，別忘了停下腳步欣賞開闊的山景視野。

zoomable
在樟山寺遠眺台北101

接下來一路緩下坡，走來相當輕鬆，不知不覺便抵達政大校園。

給自己半天的山林時光

銀河洞最吸引人的地方，不只是瀑布美景，而是它離城市很近，卻能讓人暫時忘記城市。

不用遠行，也不需要準備專業登山裝備，只要搭上捷運與公車，就能走進森林、聽見瀑布、感受微風吹拂。

當生活節奏太快時，不妨留半天給自己，往山裡走走。或許那些被工作與日常填滿的疲憊，都能在流水聲中慢慢被釋放。

大眾運輸行程規劃

  • 捷運「新店」站，轉乘公車綠12至「銀河洞」站
  • 健行散步路線：銀河洞→貓空→樟樹步道→政治大學
  • 於「政大一」站轉公車至捷運站

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#秘境 #氣溫 #小旅行 #散步趣 #台北景點 #登山步道

熱門文章

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課

hotNews__list__item--img

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳
hotNews__list__item--img

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說
hotNews__list__item--img

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局
hotNews__list__item--img

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
hotNews__list__item--img

台北竟有天然冷氣房！藏在山裡的瀑布秘境，搭公車就能到
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤走過千年【飛驒國分寺】~☆巨銀杏+最古三重塔★

❤日本❤走過千年【飛驒國分寺】~☆巨銀杏+最古三重塔★

2026-06-14 21:25 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：飛驒國分寺位於高山市中心，擁有超過一千二百五十年歷史。
  • 重點二：院內銀杏巨樹與寺院同時期種植，被視為守護高山的神木。
  • 重點三：三重塔建於室町時代，為日本現存最古老三重塔之一。

高山市中心的飛驒國分寺❤

是座承載超過1,250年歷史的古老寺院

以院內銀杏巨樹、日本現存最古老的三重塔聞名

最熱門的觀光季節，就屬銀杏盛開的秋天~!!

飛驒國分寺

創建於西元746年(奈良時代)

聖武天皇祈求國家安定

下令在全國各地興建國分寺

見證了飛驒地區的興衰變遷

成為當地重要歷史文化遺產

院內這棵銀杏樹

據說與寺院同時期種植

歷經數次火災、天災依然屹立不搖

被當地人視為守護高山市的神木

可惜我們去的時候是冬天

但光看其直立高聳的樹幹

足以見證神木的強大氣勢!!

寺院內的三重塔

建於室町時代(1440年左右)

塔高約22公尺

採傳統和樣建築風格

屋頂的優美曲線

展現日本古代建築的精湛工藝

日本現存最古老的三重塔之一

已被指定為國家的重要文化財

逛高山老街必訪景點

別錯過這重要佛教聖地

進入本堂內參觀要收門票囉!!

#飛驒國分寺#日本景點#高山市古寺

精華 FAQ

  • 因為它創建於西元746年，承載超過一千二百五十年歷史，見證飛驒地區興衰，也保存了珍貴寺院建築與文化財，成為高山市重要歷史文化遺產。

  • 這棵銀杏據說與寺院同時期種植，歷經多次火災與天災仍屹立不搖，被當地人視為守護高山市的神木，也是秋季最受矚目的景觀之一。

  • 三重塔建於室町時代約1440年，高約22公尺，採傳統和樣建築風格，屋頂曲線優美，並被指定為國家重要文化財，也是現存最古老三重塔之一。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#銀杏 #日本 #奈良 #打卡景點

熱門文章

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課

hotNews__list__item--img

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳
hotNews__list__item--img

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說
hotNews__list__item--img

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局
hotNews__list__item--img

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
hotNews__list__item--img

台北竟有天然冷氣房！藏在山裡的瀑布秘境，搭公車就能到
往下滑看更多精彩文章
迷客夏夏季菜單必點推薦！2026超人氣TOP10公開，珍珠娜杯紅茶拿鐵奪冠、果茶控必喝這幾杯

迷客夏夏季菜單必點推薦！2026超人氣TOP10公開，珍珠娜杯紅茶拿鐵奪冠、果茶控必喝這幾杯

2026-06-15 10:54 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

夏天一到，手搖飲清單又該更新了！迷客夏公開 2026 夏季超人氣飲品 TOP 10，從經典不敗的鮮奶茶、清爽果茶，到無咖啡因茶飲與咀嚼系配料一次入榜。其中冠軍由「珍珠娜杯紅茶拿鐵」拿下，濃厚茶香搭配綠光鮮奶與白玉珍珠，穩坐迷客夏夏季必點第一名。這次榜單也能看出今年夏天手搖飲趨勢，除了鮮奶茶依舊強勢，帶有荔枝、蜜桃、柳丁、香柚、芒果等水果香氣的果茶也成為消暑主力。想知道迷客夏夏天喝什麼最不踩雷？以下整理迷客夏夏季菜單 TOP 10 必點推薦，咀嚼控、果茶控、奶茶控都能找到命定那一杯。

迷客夏夏季必點TOP1：珍珠娜杯紅茶拿鐵

「珍珠娜杯紅茶拿鐵」是這次迷客夏夏季人氣冠軍，也是品牌經典戰力之一。飲品以斯里蘭卡盧哈娜產區紅茶為基底，帶有天然焦糖、奶油與煙燻香氣，紅茶風味厚實濃郁，卻不會甜膩厚重。搭配迷客夏自家綠光鮮奶後，整體口感更加滑順，再加入無添加焦糖色素的 Q 彈白玉珍珠，茶香、奶香與咀嚼感一次滿足。喜歡鮮奶茶、珍珠奶茶的人，夏天不知道點什麼，選這杯通常不會出錯。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

迷客夏夏季必點TOP2：荔荔茉莉

想喝清爽系果茶，可以先看「荔荔茉莉」。這杯以香甜荔枝果韻搭配清新茉莉綠茶，入口輕盈、不澀口，果香明亮卻不會過度甜膩，很適合炎熱午後想來一杯解渴系手搖飲時點。荔枝香氣本身就很有夏天感，加上茉莉綠茶的清新尾韻，喝起來有一種乾淨又舒服的花果茶感，是果茶控可以優先收進清單的選項。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

迷客夏夏季必點TOP3：白甘蔗青茶

「白甘蔗青茶」主打台灣 100% 在地白甘蔗原汁，並運用 HPP 高壓滅菌技術保留原始風味與品質。白甘蔗的自然清甜搭配青茶茶韻，喝起來圓潤順口，不會有過度人工的甜感。這杯很適合喜歡甘蔗青茶、但又怕太甜的人。夏天喝起來有清爽感，也比厚重奶茶更適合搭配正餐或下午茶。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

迷客夏夏季必點TOP4：蜜桃烏龍

「蜜桃烏龍」是果香與茶香平衡得很討喜的一杯。蜜桃香氣甜美飽滿，搭配帶有焙火茶韻的烏龍茶，入口有水果的酸甜，尾韻又有烏龍茶的焙香，層次感比一般果茶更明顯。如果你喜歡果茶，但又不想只有甜味，這杯會很適合。蜜桃香不會搶走茶感，烏龍茶也能讓整體喝起來更耐喝。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

迷客夏夏季必點TOP5：柳丁綠茶

「柳丁綠茶」是迷客夏元老級經典果茶之一，以台灣在地柳丁搭配帶有茉莉花香的綠茶，喝得到天然柑橘精油香氣，清新、明亮又很有夏天味道。柳丁的酸甜感本來就很適合消暑，加上綠茶基底後更能中和甜度，整杯喝起來清爽不膩。想找一杯日常安全牌果茶，柳丁綠茶依然很值得點。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

迷客夏夏季必點TOP6：香柚綠茶

喜歡酸甜、解膩系飲品的人，可以選「香柚綠茶」。這杯以紅葡萄柚製成果露，搭配茉莉綠茶，喝起來有紅葡萄柚與柑橘的微酸氣息，尾韻清爽，很適合吃完大餐後來一杯。香柚綠茶的魅力在於不會太厚重，果香乾淨，茶味也能拉出清爽感。夏天想喝點有酸度、又不想太甜，這杯可以列入口袋名單。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

迷客夏夏季必點TOP7：原片初露青茶

單茶控不能錯過「原片初露青茶」。這杯選用台灣在地原片青茶，茶湯淡雅清香、圓潤甘甜，就算選無糖也順口回甘。對不愛奶、不愛果香的人來說，原片初露青茶是很舒服的日常選擇。沒有太多複雜風味，反而能喝到單純茶香，夏天點微冰或去冰都很適合。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

迷客夏夏季必點TOP8：輕纖蕎麥茶

「輕纖蕎麥茶」是無咖啡因愛好者很適合的一杯。迷客夏透過獨家製程帶出蕎麥香氣，喝起來溫潤回甘，不像一般茶飲有明顯茶澀感。這杯適合晚上想喝手搖飲、但又不想攝取咖啡因的人，也很適合平常偏好穀物香、清爽系茶飲的族群。想找一杯沒有負擔感的夏季飲品，可以試試輕纖蕎麥茶。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

迷客夏夏季必點TOP9：茉香綠茶拿鐵

「茉香綠茶拿鐵」把清新的茉莉綠茶與迷客夏綠光鮮奶結合，喝起來比一般紅茶拿鐵更清爽，奶香柔和、茶感乾淨，很適合喜歡鮮奶茶但又怕太厚重的人。咀嚼控也可以加點白玉珍珠，讓綠茶拿鐵多一點 Q 彈口感。這杯很適合作為下午茶飲品，清爽度和滿足感都有。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

迷客夏夏季必點TOP10：夏嶼果茶

「夏嶼果茶」一聽名字就很有度假感，結合芒果濃郁香甜、香柚飽滿果香，再用檸檬微酸收尾，黃橙色視覺也很有夏日氛圍。這杯適合喜歡熱帶水果風味的人，芒果香氣鮮明，香柚與檸檬則讓整體不會太膩。想喝一杯有夏日感、拍照也好看的果茶，可以選夏嶼果茶。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

網友隱藏版推薦：荔多鮮奶果昔＋荔荔椰果

除了 TOP 10，迷客夏也公開網友熱推隱藏版喝法：「荔多鮮奶果昔＋荔荔椰果」。香甜荔枝香氣融合酸甜多多與綠光鮮奶，做成細緻綿密的果奶冰沙，喝起來有果香、有奶香，也有冰沙的沁涼口感。再搭配微脆晶透的荔荔椰果，咀嚼感更升級。這杯很適合喜歡荔枝、多多、冰沙與配料的人，夏天點起來療癒感很高。

員工私心推薦：海鹽芒果綠＋綠茶凍

員工私心推薦的特調則是「海鹽芒果綠＋綠茶凍」。金黃芒果香甜融合檸檬與海鹽，酸甜清爽中帶有淡淡鹹味，尾韻更有層次。搭配門市手工自製的 Q 彈綠茶凍後，整杯不只更有口感，也讓茶香與果香變得更完整。喜歡芒果、海鹽系飲品，或平常點飲料一定要加料的人，這杯很值得試。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

#手搖 #迷客夏 #夏夏季人氣

熱門文章

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課

hotNews__list__item--img

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳
hotNews__list__item--img

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說
hotNews__list__item--img

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局
hotNews__list__item--img

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
hotNews__list__item--img

台北竟有天然冷氣房！藏在山裡的瀑布秘境，搭公車就能到
往下滑看更多精彩文章
日月潭住宿推薦【力麗哲園飯店－日潭館】親子旅遊首選，絕美湖景客房，從早到晚都能欣賞湖光山色。飯店樓下就是伊達邵老街，帶你輕鬆玩兩天一夜!

日月潭住宿推薦【力麗哲園飯店－日潭館】親子旅遊首選，絕美湖景客房，從早到晚都能欣賞湖光山色。飯店樓下就是伊達邵老街，帶你輕鬆玩兩天一夜!

2026-06-17 11:48 鍾小殷的幸福玩樂趣

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：力麗哲園日潭館位於伊達邵碼頭旁，步行可逛老街搭船。
  • 重點二：湖景四人房可眺望日月潭，陽台寬敞且房內乾淨舒適。
  • 重點三：餐飲公設豐富，含湖畔火鍋、早餐、泳池及親子設施。

日月潭是遠近馳名的知名景點，也是外國遊客來台灣旅遊，必去的景點之一。

生為台灣人，相信大家對於日月潭都不陌生，

甚至是去過不只一次的地方吧!

不知道大家都是去一日遊，還是會選擇在日月潭住一晚呢?

我真心推薦日月潭非常值得住上一晚，

因為到了傍晚，整個日月潭會呈現出截然不同的迷人風貌。

少了白天的遊客人潮，多了幾分悠閒與寧靜，

讓人能夠放慢腳步，好好感受這片山水之美。

這次我們安排了一趟日月潭兩天一夜小旅行，

入住位於伊達邵碼頭旁的力麗哲園飯店－日潭館。

不但擁有絕佳地理位置，步行就能逛伊達邵老街，

房間還能直接欣賞日月潭湖景喔!

力麗哲園飯店－日潭館 地理位置與停車

力麗集團在日月潭不只一間飯店，

除了我們這次入住的力麗哲園飯店－日潭館，

還有力麗哲園飯店－月潭館、力麗日月潭哲園會館，

以及最新的力麗溫德姆溫泉酒店。

力麗哲園飯店－日潭館就位在伊達邵碼頭旁邊，它的地理位置真的超方便。

走下樓就是伊達邵老街，想吃美食、買伴手禮完全不用開車，

步行幾分鐘就能抵達碼頭搭船遊湖，日月潭纜車站也在附近。

停車位的部分，飯店一樓只有幾個平面車位，

停滿的話，先把行李卸下，

接著會有專人導引至力麗溫德姆溫泉酒店停放。

力麗溫德姆溫泉酒店的停車場共有B1~B3地下三層，約169個車位。

住宿的話，可以免費停到隔天中午12點喔!

力麗哲園飯店－日潭館 飯店大廳

力麗哲園飯店-日潭館以貼近天然原始風貌下去設計，創造出一種溫馨的感覺。

我特別喜歡它們的大廳，是半露天式的迎賓大廳，結合咖啡雅座。

我覺得跟我們之前去富國島住的飯店蠻像的，帶了點東南亞風情。

大廳備有咖啡機、飲水機。

以及一些餅乾點心，提供給旅客自行取用。

櫃台這邊會陳列一些商品，像是飯店最近在推好眠體驗，

提供助眠精油、舒眠噴霧、熱敷眼罩、助眠草本茶....等等。

還有各種不同樣式、軟硬度的枕頭。

畢竟旅行最幸福的事之一，就是玩得開心，也能睡得香甜，

來到日月潭度假，不只是放鬆身心，也能趁機好好補充睡眠能量。

力麗哲園飯店－日潭館 湖景四人房

先來開箱我們這次入住的房間，是看得到湖景的豪華四人房喔!

房間比我想像中高級很多耶!

木質地板搭配典雅的裝潢。

37吋液晶電視、冰箱、保險箱....

基本的配備都有，重點房間乾淨度我很滿意。

因為一開始我沒有找到拖鞋，直接光腳踩在地板上，

完全沒有沙沙的灰塵，清潔度給他一個讚!

咖啡包、日月潭阿薩姆紅茶免費提供。

沒有供應瓶裝水，但有水壺，

每層樓都有一個飲水機，有需要的旅客自行取用。

衛浴部份我也很喜歡，乾濕分離。

免治馬桶，再加一分。

附有浴缸，晚上泡個澡是一定要的吧!

話說這兩顆，林恰恰一開始以為是裝飾品，

又問我飯店為什麼要把食物放在浴室?

他完全不知道這是泡澡球耶XDD

再來看看這間房間最大的亮點，就是景觀陽台啦!

可以直接眺望日月潭湖景，而且陽台空間還蠻大的，

大概就是站滿四個大人，都不會擁擠的程度。

從我們房間陽台望出去，眼前就是伊達邵自行車道。

沿著湖岸蜿蜒而行的車道，搭配一旁的湖光山色，景色相當迷人。

坐在陽台上放空，看著旅人悠閒騎著單車經過，

光是待在房間裡欣賞風景，就讓人覺得十分愜意。

重點這片湖景，從日出到日落，你都可以盡情欣賞。

來到日月潭，就是要住一晚湖景房啊!

當你坐在陽台，看著眼前湖光山色，隨著時間變化不同樣貌時，

就會明白這一晚有多值得。

力麗哲園飯店－日潭館 公共設施

除了迷人的湖景，力麗哲園-日潭館也有一些公設，

包括室內游泳池、男女三溫暖、健身房、撞球室。

不過設施不是在日潭館裡面，它們是跟力麗日月潭哲園會館合作，

要另外走路至力麗日月潭哲園會館使用。

但不用擔心，兩間飯店距離非常近，有多近呢?

不到100公尺，大概就是走路1分鐘的事情。

室內游泳池

室內游泳池開放時間為早上八點到下午五點半，

水溫比較偏冷一點喔!

室內有個好處，不用擔心外面天氣如何，

像我們造訪這天，雖然有下點雨，一樣可以在飯店裡面開心游泳。

健身器材

所有公設都在同一個樓層，在游泳池旁邊，就是運動器材。

一些簡單的運動器材，旁邊還有按摩椅。

如果不想運動，就來按摩吧!

撞球間、兒童圖書區

大一點的孩子想打打撞球，這裡也有。

小一點的孩子，有一個圖書區跟小小溜滑梯，稍微陽春版的兒童休憩區。

如果在日月潭想找一個可以蹓小小孩的地方，推薦大家可以去魯魯札札咖啡親子館。

後面文章會介紹到，有需要的家長可以參考喔!

男女三溫暖

飯店還有男女三溫暖，

開放時間為18:00到22:30，16歲以上才能使用喔!

力麗哲園飯店－日潭館 魚藻餐廳 湖畔晚餐

同樣在力麗日月潭哲園會館裡面，有間魚藻餐廳，

這裡也是隔天用早餐的地方。

我們晚上直接在這裡吃晚餐，享用湖畔火鍋，超愜意。

我們吃的是雙人火鍋套餐-昆布火鍋，

兩大一小吃下來，對我們一家三口來說份量剛剛好。

認真說火鍋蠻有質感的。

而且口味比我原本預期的還要好，尤其是香菇，軟嫩中帶著濃郁香氣。

我平常對香菇沒有特別喜愛，但這一餐火鍋的香菇幾乎都是我吃的。

火鍋本身就是讓人很有幸福感的食物啊!

餐點附一人一杯果汁。

我們五點半入座用餐，剛好可以伴隨日落，

一次收藏黃昏與夜晚的日月潭。

就算不是住宿的客人，也可以去魚藻餐廳用餐。

光是這片湖景，就很值得。

力麗哲園飯店－日潭館 自助式早餐

隔天早餐一樣是在魚藻餐廳享用，提供自助式早餐。

雖然不是走浮誇路線，但該有的品項都有。

中式粥品、熱炒、清粥小菜。

到西式麵包、沙拉、水果與飲品。

可說是中西式餐點兼具。

還可以自己煮麵來吃，吃一餐抵兩餐的概念。

因為住台中的關係，我們幾乎都只會去日月潭一日遊。

記得好多年前一個同事跟我說，妳一定要在日月潭住一晚試試，我一直不以為然。

之前有真的去住了一晚，但當時住的飯店比較偏，看不到湖。

這次住了一晚後才發現，原來日月潭真正迷人的地方，

是晚上遊客散去之後的那份悠閒與寧靜。

坐在陽台看著湖面波光粼粼，漫步伊達邵老街，

隔天再用一頓豐盛早餐開啟旅程，

這樣的旅行步調真的很舒服。

力麗咖啡廳

這趟旅程，我們還去了幾個不錯的點，一併分享給大家。

位於伊達邵遊客中心二樓的力麗咖啡館，

我個人覺得可以算是私房景點。

坐擁第一排湖景視野，點杯飲品。

來個甜點。

微風輕拂看著船在湖面來回駛過，彷彿時間就這樣跟著慢了下來。

旅人Bike自行車出租

來到日月潭，騎自行車也是必做事情之一。

力麗哲園-日潭館飯店一樓有跟旅人Bike合作，直接出租腳踏車很方便。

記得房間陽台望出去的自行車道嗎?

我們一早吃完早餐，就是沿著這條自行車道，騎到日月潭纜車站。

沿途景色，美不勝收。

林恰恰說，日月潭不管去幾次，每次去他都還是覺得好漂亮。

魯魯札札咖啡親子館

最後就是前面文章提到的，有帶小小孩出遊，

家長想要一個讓小孩放電的地方，

不怕日曬雨淋，那就去魯魯札札咖啡親子館吧!

距離飯店不遠，一樣是走幾步路就到的距離。

館內除了提供咖啡、飲品與輕食外，還規劃了孩子們喜愛的遊戲區。

有適合2-6歲小小孩的區域，可開賽車、積木區、伴家家酒。

另一側則是適合2-12歲孩童的大型遊戲區，有溜滑梯、攀爬設施、球池等遊樂設備。

是一個夏天可以避暑，下雨可以避雨的小孩放電好去處。

好山好水的日月潭兩天一夜之旅，

讓我懂了之前同事所說的，台灣人一定要在日月潭過一夜啊!

有機會的話，

來去力麗哲園住間湖景房吧!

力麗哲園 日潭館

地址:南投縣魚池鄉水秀街7號

電話:049-28500022

官網:https://sunmoonlake-sun.lealeahotel.com/

精華 FAQ

  • 最大亮點是緊鄰伊達邵碼頭與老街，房內就能看見日月潭湖景，尤其湖景四人房的陽台視野寬敞，白天與夜晚都能欣賞不同風貌。

  • 飯店公設需步行到合作館使用，但距離不到百公尺，包含室內泳池、健身房、三溫暖與兒童圖書區，親子旅客也能就近安排活動。

  • 很適合兩天一夜慢遊，白天可逛老街、騎車或搭船，傍晚回房看湖景，晚上再吃湖畔火鍋，隔天享用早餐後繼續輕鬆遊覽。

鍾小殷的幸福玩樂趣

鍾小殷的幸福玩樂趣

喜歡用文字紀錄生活中的任何事物。身份是普通上班族、鍾小姐、林太太與苳苳媽。食尚玩家駐站部落客、媽媽經駐站作家、暢NEWS駐站作家。七年級中段班，一家三口，帶著小孩在現實裡，努力樂活。 部落格:http://cetustar.com 粉絲團:鍾小殷幸福玩樂趣 https://www.facebook.com/cetustar 合作邀約洽談 mail:cetustar717@gmail.com

#溫泉 #日月潭 #台灣人 #南投旅遊 #住宿推薦 #南投日月潭

熱門文章

【1,762億身後事，他的女兒說：「我以為還有時間」】 —— 尹衍樑的傳承安排，是一堂所有家庭都應該上的人生課

hotNews__list__item--img

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳
hotNews__list__item--img

網友最愛「讓人又虐又甜」陸劇TOP 8！新劇《翹楚》強勢入榜，第一名白鹿主演無話可說
hotNews__list__item--img

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局
hotNews__list__item--img

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
hotNews__list__item--img

台北竟有天然冷氣房！藏在山裡的瀑布秘境，搭公車就能到

最新文章

韓國人深夜解饞首選！中央韓鍋酒舍「牛腸火鍋」重現道地醒酒湯文化

韓國人深夜解饞首選！中央韓鍋酒舍「牛腸火鍋」重現道地醒酒湯文化

#火鍋 #韓國 #韓式 #美食探店

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2026.06.24 11
綠竹筍評鑑揭曉，職人之手淬煉今夏最強綠寶石！

綠竹筍評鑑揭曉，職人之手淬煉今夏最強綠寶石！

#綠竹筍

享民頭條 2026.06.24 11
[台南美食]新營溫體牛肉湯推薦，滷肉飯吃到飽，激推創意料理｜新營宇航涮牛肉湯

[台南美食]新營溫體牛肉湯推薦，滷肉飯吃到飽，激推創意料理｜新營宇航涮牛肉湯

#創意料理

Rhsuan 2026.06.24 13
吃。嘉義市。美食｜西區。「阿婆炸麻糬」網路知名的排隊古早味點心，傳承二代數十年下午茶點心。

吃。嘉義市。美食｜西區。「阿婆炸麻糬」網路知名的排隊古早味點心，傳承二代數十年下午茶點心。

#嘉義 #下午茶 #美食探店

樂天小高＠美食之旅 2026.06.24 27
台菜不只適合長輩！3 間逢甲質感台菜餐廳推薦，聚餐約會都適合

台菜不只適合長輩！3 間逢甲質感台菜餐廳推薦，聚餐約會都適合

#餐廳 #台灣 #中式料理 #美食探店 #台中旅遊

七分之二的探索 2026.06.24 34
一口咬下夏日流光！台北晶華攜手DOLCE TACUBO打造台灣限定冰品饗宴

一口咬下夏日流光！台北晶華攜手DOLCE TACUBO打造台灣限定冰品饗宴

#台北晶華 #台灣 #霜淇淋 #美食探店

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2026.06.24 102
32樓高空泳池迎夏日派對！板橋凱撒攜benefit打造限定波光體驗

32樓高空泳池迎夏日派對！板橋凱撒攜benefit打造限定波光體驗

#板橋 #彩妝 #美國 #美食探店 #住宿推薦

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2026.06.24 24
動漫迷準備訂房！《進擊的巨人》《航海王》雙IP攻進花蓮，暑假行程一次看

動漫迷準備訂房！《進擊的巨人》《航海王》雙IP攻進花蓮，暑假行程一次看

#航海王 #進擊的巨人 #花蓮 #遠雄海洋公園 #進擊的夏天 #鯉魚潭

女子漾／編輯周意軒 2026.06.24 92
入住日本三景絕美海景溫泉飯店 獨享限量松島「四大觀」秘境探索

入住日本三景絕美海景溫泉飯店 獨享限量松島「四大觀」秘境探索

#宮城縣 #溫泉 #日本

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.06.24 36
國內龍頭航空公司聯名紐約精品推盥洗包 引爆Threads討論熱潮！絕美兩色包可直接變側背包

國內龍頭航空公司聯名紐約精品推盥洗包 引爆Threads討論熱潮！絕美兩色包可直接變側背包

#紐約 #華航 #中華航空

享民頭條 2026.06.24 221
18+