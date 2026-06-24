2026-06-24 20:05 享民頭條
綠竹筍評鑑揭曉，職人之手淬煉今夏最強綠寶石！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：北市綠竹筍評鑑吸引九區農會、106位筍農同場競技。
- 重點二：木柵周鏵鎯奪冠，張紹彥以7.3度高甜度拿下甜筍王。
- 重點三：北市府同步推採筍體驗、食農教育與餐廳限定料理。
記者/鄭欣宜報導
每年入夏，臺北近郊竹林便迎來綠竹筍的盛產時節，清甜爽脆、纖維細緻的「臺北綠竹筍」素有「仲夏綠寶石」美稱。今年北市府產業局攜手臺北市農會推出「職人之手」系列整合行銷活動，從產地故事、食農教育到評鑑競賽，全方位呈現臺北綠竹筍的職人精神與品質實力。今天上午在臺北市政府1樓中庭登場的「2026臺北市綠竹筍品質評鑑比賽暨頒獎典禮」，正是本季活動的最高潮，由全市筍農好手齊聚一堂，角逐年度三大殊榮。
本次評鑑比賽匯集本市9個區農會多達106位好手共襄盛舉，依筍體外觀完整度、色澤光澤、肉質纖維細緻度及甜度等四大面向進行專業評選，從中選出「冠軍」、「甜筍王」及「美筍王」三大獎項，表彰臺北綠竹筍職人在栽培管理的用心與深厚功力。
其中，「冠軍」由木柵區筍農周鏵鎯奪得，其筍形勻稱端正、筍殼緊實，整體品質表現穩定出眾；「甜筍王」則由木柵區筍農張紹彥拿下，其筍心甜度高達7.3度，入口清甜爽脆，宛如天然水果般的鮮甜滋味；「美筍王」則由士林區筍農王文玉奪得，其筍型勻稱優美、色澤潔白、外形微彎飽滿厚實，視覺與口感兼具，充分展現臺北綠竹筍職人對細節的極致追求。
北市府產業局表示，今年產業局以「職人之手」為主題，希望讓市民看見每一支優質綠竹筍背後，都是筍農數十年如一日在竹林中累積的功夫與堅持。為確保綠竹筍食用安全，凡參與本次評鑑者皆須事先通過農藥殘留檢驗合格，落實源頭管理與品質控管，讓民眾能安心選購、安心品嚐臺北市優質綠竹筍。
臺北市農會理事長潘清森表示，綠竹筍是臺北市最具代表性的夏季農產，市府與農會持續推動「從產地到餐桌」理念，今年自6月23日至7月22日，特別與天成大飯店翠庭中餐廳合作，由主廚以本次評鑑獲獎及優質綠竹筍入菜，推出期間限定綠竹筍主題料理，邀請市民從餐桌品味臺北仲夏的職人滋味。
除了評鑑競賽與餐桌饗宴，產業局也同步推出「採筍趣」體驗活動，由北投、士林、景美、木柵、松山等五區農會於7至8月舉辦，邀請民眾走入筍園、化身一日筍農，親身體驗挖筍樂趣與職人智慧。此外，6月27日至28日臺北市農會將於花博農民市集規劃綠竹筍食農教育攤位，透過互動展示與模擬採筍體驗，讓更多市民認識臺北綠竹筍的栽培故事與在地價值。
今日揭曉的三大獎項，只是這個夏天的起點。從評鑑現場的專業比拚、餐桌上主廚的巧手詮釋，到產地裡的採筍體驗與花博市集的食農教育，北市府產業局將陸續推出一系列活動，邀請市民從不同角度走入臺北綠竹筍的職人世界。相關活動資訊將持續更新於「台北市農會休閒農業資訊入口網」及臺北市政府產業發展局Facebook粉絲專頁，歡迎市民把握產季，親自品嚐這份來自職人之手的仲夏鮮甜。
精華 FAQ
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本次評鑑由臺北市九個區農會共106位筍農參加，依外觀、色澤、纖維細緻度與甜度進行專業評選，最後選出冠軍、甜筍王與美筍王三大獎項。
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冠軍由木柵區周鏵鎯奪得，筍形端正且品質穩定；甜筍王是木柵區張紹彥，筍心甜度達7.3度；美筍王由士林區王文玉獲得，外形勻稱潔白又飽滿。
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北市府同步推出餐廳限定綠竹筍料理、北投等五區的採筍趣體驗，以及花博農民市集食農教育攤位，讓民眾從產地、餐桌到互動展演認識臺北綠竹筍。
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