2026-06-26 08:02 旅遊經
2026 竹博會新竹展區在交大校園祕境 古老竹子化身最潮空間美學！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：陽明交大校園成為2026竹博會新竹展區常設展場。
- 重點二：展區以竹的日常與未來為主軸，結合校園竹構創作。
- 重點三：橋繭、竹穹林與AR竹屋展現竹構工法與科技應用。
2026 竹博會新竹展區在交大校園祕境，圖為竹旋幻居(圖：臺灣竹會提供)
【旅遊經 洪書瑱報導】
台灣許多大學不僅是學術殿堂，其獨特的建築美學以及地理優勢，讓校園成為絕美的觀光與攝影勝地，其中因「竹湖」而有古典之美的陽明交大校園，如今還成為台灣少見的竹構實驗基地，這是由林業及自然保育署與臺灣竹會攜手推動人才培育，歷經五年的能量累積，讓習以為常的竹子從傳統工藝走向現代建築與生活空間，不僅讓竹子美學在交大化身為最有趣的展覽舞台與基地。而這裡也是2026 竹博會新竹展區的常設展場！
今(2026)年新竹展區以「竹的日常與未來」為主軸，不同於排排站的靜態展覽，陽明交大把整個校園變成了竹構創新的實踐現場，走在校園裡，除了能看到各種實驗性的竹構建築，還能發現學生們延伸創作的藝術裝置，這裡不僅是設計師與國際團隊交流的前端基地，更是週末看展、體驗設計能量的絕佳去處。
臺灣竹會理事長許倍銜分享，這幾年最大的收穫是看見越來越多年輕建築師與學生投入，讓竹構真正走入大家的專業與生活。林業及自然保育署署長林華慶也提到，竹子作為台灣珍貴的在地資源，不僅具備極佳的固碳能力，更是回應氣候變遷與綠色經濟的綠色力量。
※.作品介紹：
一、橋繭 Bridge Cocoon，漫步竹構光影廊道──
橋繭_ 在落羽松湖畔的一座秘境小橋，一個如蟲繭般依附橋上的竹構，引人走近想一探究竟。從兩端微微地低頭進入，再慢慢直挺身子，眼見中央最高的竹拱以全竹環繞 _郭恩愷 攝
坐落於陽明交通大學落羽松湖畔，《橋繭》是近年台灣最具代表性的竹構作品之一，設計師郭恩愷以昆蟲築繭為靈感，將原本應用於木構造的「蒸氣彎曲樹」工法首次導入竹構，發展出創新的「蒸氣彎竹」技術，讓整支桂竹在不切斷纖維的情況下形成優雅拱弧。作品依附於湖畔小橋而生，竹拱、竹紙、繃布與回收海廢浮球共同構成如繭般的空間，白天透光、夜晚發光，行走其中彷彿經歷一場「破繭而出」的旅程。這件作品不僅展現竹構工法的創新突破，也獲得「第七屆ADA新銳建築獎」的新銳首獎。
橋繭_ 設計者同時也是工程施作者，從自然建築的森林木構到竹構，將自身致力「蒸汽彎曲樹」工法首度應用於竹構上，也是運用全長圓徑桂竹以 『蒸汽彎曲竹』 詮釋在建築尺度
二、竹穹林 Bamboo Dome，數位設計與竹構工法的結合──
竹穹林日景
為日本結構技師萩生田秀之與台灣結構技師陳冠帆的共同設計作品，以「竹拱圈」為核心概念，設計團隊特別選擇設置於工程館旁，希望透過竹材這種自然材料，讓工程與建築相關科系學生重新思考結構設計的可能性。空中俯瞰，《竹穹林》猶如透過放射狀排列形成宛如星芒般展開的空間構造，走入其中，則能感受到層層竹拱所形成的半開放空間。
竹穹林夜景
三、竹旋幻居 MemutAR，當AR科技遇見竹建築，未來的竹屋不再只是想像──
竹旋幻居
《竹旋幻居（MemutAR）》坐落於陽明交通大學湖畔，由香港大學建築學院副院長、高仕棠（Kristof Crolla）率領 LEAD 團隊所設計。整座建築先由峇里島竹工匠預製，再拆解海運至台灣，透過 AR 技術輔助定位與組裝，由台灣團隊完成重建，展現數位工具如何突破地域限制，讓高技術竹構得以跨國合作與複製。
四、竹構微型屋 Tiny House，從竹亭走向竹屋，探索未來居住可能──
竹構微型屋 Tiny House，從竹亭走向竹屋，探索未來居住可能
過去多年來，台灣竹構發展多以亭子、棚架或公共裝置為主，但若要讓竹真正走入日常生活，「居住空間」將是不可避免的重要課題。由臺灣竹會與林業及自然保育署合作推動的竹構微型屋計畫嘗試發展符合當代生活需求的竹構住居原型。這座微型屋透過模組化設計概念可依需求擴充組合成更大的生活空間；建築外殼則運用雙層屋頂設計，形成自然通風散熱的空氣層，以回應台灣高溫潮濕的氣候條件。牆體內部更結合竹材與泥土填充技術，提升隔音與隔熱性能，探索竹構建築作為實際居住空間的可能性。
民眾若至新竹，不妨挑個晴朗的日子走入校園，覓尋綠意間的作品，從彎竹的曲線韻味、數位設計與 AR 技術的科技感、到模組化住居的未來實驗，感受在當代日常中傳統的竹子如何持續被賦予驚豔的新角色。
以上圖片：臺灣竹會提供
精華 FAQ
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因陽明交大擁有竹湖等優美環境，又長期作為竹構實驗與人才培育基地，能讓展覽結合校園景觀、建築教育與創作實踐，成為展示竹材新應用的理想場域。
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橋繭以昆蟲築繭為靈感，首度把蒸氣彎曲工法導入竹構，讓桂竹不切斷纖維形成拱弧，並結合竹紙、繃布與海廢浮球，呈現日夜皆具光影效果的空間。
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竹構微型屋嘗試把竹材從亭棚延伸到居住空間，以模組化設計、雙層屋頂與竹土牆體提升通風、隔熱與隔音表現，回應台灣高溫潮濕氣候下的實際生活需求。