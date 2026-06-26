2026-06-26 10:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
台東博覽會啟動！沈文程、李英宏、舒米恩北車獻聲 邀請暑假來台東 找回生活節奏
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台東博覽會於北車啟動，沈文程等歌手到場獻唱宣傳。
- 重點二：展覽以SLOW FOR LIFE為題，串聯城市、文化與生活。
- 重點三：七月起至八月將舉辦開幕音樂會與多項展演活動。
【旅奇傳媒/編輯部報導】台北車站台鐵大廳日前洋溢濃濃台東風情！台東縣長饒慶鈴與金曲歌王沈文程、創作才子李英宏、創作音樂人 Suming 舒米恩共同宣布「2026台東博覽會」（簡稱東博）啟動，並歡迎全國遊客暑假到台東，清晨與傍晚參加「台灣國際熱氣球嘉年華」、白天走訪「東博」展區，夜間欣賞「東博」光雕展演，參加專屬台東的夏日盛會！
當日活動一開始由沈文程帶來經典名曲《來去台東》，並與李英宏共同演唱東博主題曲之一《Nina 來台東》，展現台東自在愜意的生活氛圍；舒米恩則演唱為《凹！你是有的》展覽創作的主題曲《你是有的》，以溫暖真誠的歌聲，提前帶領現場民眾感受即將到來的東博魅力。現場同步發送台東限定版乖乖、初鹿保久乳及限量冰棒，吸引大批觀眾駐足參與，現場洋溢濃濃台東風情。
饒慶鈴縣長表示，「2026台東博覽會」以「SLOW FOR LIFE」為主題，希望透過展覽帶領大家重新認識台東。許多人來到台東，首先看見的是山海風景，但真正讓人留下深刻印象的，往往是這裡的生活方式，以及人與土地之間長久累積的情感連結。這次博覽會以整座城市作為展場，從文化、教育、產業、青年到永續發展等不同面向出發，呈現台東如何在快速變動的時代中，走出屬於自己的發展路徑與生活價值。
台東縣政府表示，「2026台東博覽會」希望透過展覽、表演藝術、城市散策、產業體驗及文化活動，打造一座沒有圍牆的生活博覽會。從呈現台東風土特色與生活智慧的「這超台東：未來超市」、收納台東過去80年的生活，將碎片化的歲月重新拼湊，同時展望台東年輕世代，收錄20位未來之星，可能成為台東未來面貌的「記憶提取所－我們有滋有味的生活」、專屬於台東人「漂流」篇章，收納超過300則田野調查及深度訪談，收集台東人時常面臨「離家」與「返鄉」選擇困難與人生課題，以及對於家鄉認同與驕傲的「微光流金大戯院」，到帶領民眾走進熱氣球世界的「夢想東升 WALK IN 熱氣球」，以及結合 AI 互動科技的「未來人孵化器」，各展區將從不同角度帶領民眾認識台東的過去、現在與未來。
除了主題展覽外，「東博」期間也將推出豐富的戶外展演活動，每逢週末，舊站特區周邊將化身城市劇場，透過踩街遊行、音樂演出、舞蹈、馬戲與街頭藝術等展演形式，讓藝術走入日常生活；夜晚則由光雕展演接力登場，以光影重新詮釋舊鐵道空間，展現城市不同面貌。「東博」也將串聯「2026台灣國際熱氣球嘉年華」，從天空到城市、從白晝到夜晚，共同打造台東夏季最具代表性的生活盛典。
為迎接「2026台東博覽會」登場，07/02將率先舉辦《SLOW FOR LIFE》開幕音樂會，由「NSYO 國家青年交響樂團」攜手16組跨世代音樂人同台演出，以音樂描繪台東16鄉鎮市的人文風景與生活樣貌，正式揭開序幕。演出陣容包括陳建年、南王姊妹花、曹雅雯、謝宇威、舞思愛、王宏恩、舒米恩、范逸臣、蕭煌奇、Matzka、Marz23、洪佩瑜、桑布伊、葉璦菱、ABAO 阿爆與那屋瓦 KD，以及楊乃文等。
饒慶鈴表示，「2026台東博覽會」規劃全縣9大展區、10大策展主題、23檔主題展覽及超過200場活動，串聯不同文化場域與生活現場。今年暑假07/03-08/20，歡迎走進台東，透過展覽認識台東、透過城市閱讀台東，在山海、人文與生活交織的日常中，看見這座城市的現在，也感受台東對未來生活的想像。
◉ 2026台東博覽會｜ TAITUNG EXPO
・展覽期間：2026/07/03（五）～08/20（四）
・「2026台東博覽會」官網：https://taitungexpo2026.com.tw
・「2026台東博覽會」臉書：https://fb.me/taitungexpo2026
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精華 FAQ
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活動在台北車站台鐵大廳舉行，由台東縣長饒慶鈴與沈文程、李英宏、舒米恩共同宣布啟動，現場以演唱與台東特色伴手禮，營造濃厚的台東氛圍。
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本屆以「SLOW FOR LIFE」為主題，規劃全縣9大展區、10大策展主題與23檔主題展覽，並結合城市散策、文化活動、產業體驗與AI互動科技。
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主展期為2026年7月3日至8月20日，7月2日先有《SLOW FOR LIFE》開幕音樂會，期間還將串聯熱氣球嘉年華、週末戶外展演與夜間光雕。