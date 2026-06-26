2026-06-26 12:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
2027年一趟理想又美好的河輪假期 住進歐洲的風景裡
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：2027年歐洲河輪主打慢旅行，串聯古城、酒莊與世界遺產風景。
- 重點二：行程涵蓋萊茵、多瑙、美因與斗羅河，提供多元河輪選擇。
- 重點三：從聖誕塞納河到巴爾幹深度線，主打精品船艙與深度文化體驗。
【旅奇傳媒/編輯部報導】走過歐洲各地，在必訪的經典名城之外，還有河輪旅遊的支持者，悠閒兼具深度的優雅「慢旅行」，成為高端旅遊市場關鍵字，更是2027年最受矚目的旅遊方式之一。
在「移動式精品飯店」上，循著重要河流悠然前行，串聯古城、酒莊、世界遺產與人文風景，不急不忙，舒服成行。理想旅遊「2027歐洲河輪之旅」（https://pse.is/97wttn），精選萊茵河、多瑙河、美因運河，另有葡萄牙斗羅河葡萄酒河谷，透過不同河流風景，獻上一場場充滿風景與故事的歐洲慢旅。
美好河輪 X 塞納河｜2026聖誕冬日奇蹟
2026年歲末，飛往巴黎來一趟童話聖誕！「歐洲河輪～聖誕塞納河．美好河輪之旅10日」（https://pse.is/98vl3z）搭乘VIVA BEYOND全新旗艦首航，沿著巴黎到諾曼第冬日巡航，在璀璨燈火、法式小鎮與節慶氛圍中，進入浪漫聖誕仙境。自巴黎上下船，行經普瓦西（香堤城堡之旅）、維農（莫內故居）、盧昂（諾曼第首都）、萊桑德利（蓋拉爾城堡遺址），並暢遊巴黎迪士尼樂園，體驗冰雪奇緣世界與睡美人粉紅城堡。
美好河輪ｘ萊茵河・美因河・多瑙河｜歐洲三河大縱走
「歐洲河輪～萊茵．美因．多瑙三河串連17日」（https://pse.is/98k7kb）被譽為歐洲河輪最終極航程之一，搭乘「美好河輪」2024年新船 「VIVA Enjoy」，串聯荷蘭、德國、奧地利、匈牙利、斯洛伐克等多國風華，穿越古堡山城、童話小鎮與世界遺產河谷景觀，兼具歷史、人文與自然風光的長天數深度旅程。
路線行經萊茵河古堡群；美因河沿岸城鎮，包含「羅曼蒂克大道」起點～烏茲堡、雙河小威尼斯～班堡，與藍色多瑙河的皇室風華，包含胡桃鉗故事背景～紐倫堡、羅馬帝國北疆～雷根斯堡、三河之城～帕紹，奧地利梅爾克修道院、布拉提斯拉瓦，匈牙利多瑙河明珠～布達佩斯，一次收藏歐洲三大經典河流景觀，適合喜愛人文歷史與悠閒節奏的旅人。
阿瑪迪斯河輪ｘ萊茵河｜最經典的歐洲河輪
若想體驗最具代表性的歐洲河輪，「金色萊茵河10日」（https://pse.is/98k7lf）始終是人氣首選。行程搭乘「阿瑪迪斯河輪」最新船隊「Amadeus Aurea」，自阿姆斯特丹一路航向巴賽爾，穿越荷蘭、德國、法國與瑞士。
萊茵河是歐洲長河之一，同時也是世界上最繁忙的流域之一，走訪最精華萊茵河段，欣賞萊茵河兩岸童話古堡、葡萄園與中世紀小鎮風光，從阿姆斯特丹運河體驗、科隆徒步之旅、科赫姆徒步之旅，還有萊茵河中上游河谷地（Upper Middle Rhine Valley）兩岸佈滿古堡、歷史城鎮和葡萄園，在2,000年的歷史的科布倫茨徒步漫遊，並享受萊茵河畔音樂體驗，浪漫大學城海德堡與美麗的史特拉斯堡也都不會錯過，細細感受德法瑞三國文化交融，品味最純粹的歐洲河輪魅力。
美好河輪ｘ多瑙河｜藍色多瑙河五國風華
提到歐洲河輪，多瑙河始終擁有無可取代的地位，「歐洲河輪～多瑙河．皇家風華五國12日」（https://pse.is/98k7pl）沿著藍色多瑙河航行，一次走訪德國、奧地利、斯洛伐克、匈牙利與捷克等中歐經典五國，漫步維也納、布達佩斯等世界級音樂與藝術之都，感受歐洲皇室文化與古典氣息，行程亦延伸至童話小鎮庫倫諾夫與浪漫之都布拉格，在音樂、藝術與皇室文化交織下，感受中歐最迷人的古典氣息。
美好河輪ｘ多瑙河下游探索｜巴爾幹半島深度探索
想深入東歐與巴爾幹半島，探索較少見的歐洲秘境？選擇「歐洲河輪～多瑙河．巴爾幹半島六國14日」（https://pse.is/98k7rn）一次蒐集六國文化、宗教與歷史風貌，行程搭乘「VIVA Two 美好河輪」，穿越德國、奧地利、斯洛伐克、匈牙利、克羅埃西亞與塞爾維亞六國，感受多瑙河下游壯麗峽谷與異國風情城市，更深入巴爾幹半島文化圈，探索東歐獨特歷史、宗教與民族風情，展現與西歐截然不同的歐洲面貌，適合喜愛深度旅行與人文探索的旅人。
美好河輪ｘ斗羅河酒香之旅｜葡萄牙微醺假期
若偏愛南歐陽光與葡萄酒文化，「歐洲河輪～斗羅河浪漫微醺13日」（https://pse.is/98k7u3）充滿南歐浪漫與愜意的療癒氛圍。旅程搭乘2024年新船「VIVA Porto Mirante」，自世界遺產城市波多出發，展開葡萄牙最浪漫的河輪旅程，航行世界知名葡萄酒產區，沿岸層層梯田葡萄園、酒莊風景與河谷夕陽，品味波特酒文化、葡式美食與南歐慢生活，河谷梯田、酒莊與夕陽風景交織療癒氛圍。旅人還能品味正宗波特酒，並延伸探訪西班牙古城薩拉曼卡，在微醺節奏中感受南歐慢生活。
用河流的速度 重新認識歐洲
相較於陸路重點摘要的旅遊方式，在處處皆古蹟的歐洲，透過河輪旅遊更像是一場住進風景裡的旅行，不用天天換飯店卻能天天抵達新風景。2027年，不妨選一條最嚮往的河流，展開一趟理想又美好的歐洲河輪假期。
【禁止酒駕；飲酒過量，有害（礙）健康。未滿十八歲禁止飲酒】
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精華 FAQ
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文章主打歐洲河輪慢旅行，強調以河流串聯城市、古堡、酒莊與自然景觀，讓旅客在移動式精品飯店中悠閒深度遊覽歐洲。
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內容介紹塞納河聖誕巡航、萊茵美因多瑙三河串連、多瑙河五國與巴爾幹線，以及葡萄牙斗羅河酒鄉之旅，各有不同文化與風景主題。
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河輪旅遊可減少頻繁換飯店與長途拉車，沿途每天都能抵達新景點，兼具舒適、節奏緩慢與深度體驗，特別適合想放鬆又重視文化的人。