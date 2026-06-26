橫越美國／開箱50個公路旅遊靈感 深度自駕推薦路線大公開

2026-06-26 15:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「無界美國」（America The Boundless）公路旅遊推薦路線大公開。　圖：美國國家旅遊局／來源
「無界美國」（America The Boundless）公路旅遊推薦路線大公開。　圖：美國國家旅遊局／來源

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美國國家旅遊局公布50種公路玩法，主打深度自駕體驗。
  • 重點二：66號公路迎百週年，帶動經典與景觀公路再受關注。
  • 重點三：從文化、美食到季節限定路線，美國自駕選擇極為多元。

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著越來越多國際旅客體驗過自駕的獨特魅力，美國公路旅行也發展出多樣化選擇，其中最具代表性的路線就是今年11/11即將迎來的「66號公路」百週年慶。作為慶祝「美國建國250週年」五部曲系列的首發篇章，美國國家旅遊局精選50種公路玩法大公開。

從「66號公路」、「加州1號公路」等經典路線，到較少人熟知的景觀道路，展現橫越美國的旅途。

美國國家旅遊局總裁暨執行長 Fred Dixon 表示：「公路旅行體現美國旅遊核心精神。讓旅客以自己的步調探索美國，並在旅途中發現各地獨特人文與在地文化。研究顯示公路旅行是國際旅客造訪美國主要原因之一。當旅客追求有意義的旅遊體驗，美國公路『無界旅行』（America The Boundless）提供連結在地的理想機會。」

▲美國經典「66公路」密蘇里州「喬普林小鎮」（Joplin）。　圖：美國國家旅遊局／來源
▲美國經典「66公路」密蘇里州「喬普林小鎮」（Joplin）。　圖：美國國家旅遊局／來源

從起點邁向百年經典66公路迎接百週年紀念

芝加哥一路延伸至加州聖塔莫尼卡，「66號公路」全長近 4,000 公里，橫跨美國八個州。這條被譽為「母親之路」的經典公路，象徵美式自由與公路旅行精神，沿途的霓虹招牌、復古餐館、汽車旅館與個性小鎮風情，也共同構成美國最具代表性的公路文化。

適逢「66號公路」迎來100週年，旅客可走訪奧克拉荷馬州埃爾克城（Elk City）的「國家66號公路博物館」（National Route 66 Museum）、德州阿馬里洛（Amarillo）的「Midpoint Cafe」，或關注今年稍晚即將發行的「66號公路」紀念郵票，透過不同方式感受這條傳奇公路的百年魅力。

 

▲「加州1號公路」大瑟爾（Big Sur）被譽為全美最壯麗的海岸景觀公路。　圖：美國國家旅遊局／來源
▲「加州1號公路」大瑟爾（Big Sur）被譽為全美最壯麗的海岸景觀公路。　圖：美國國家旅遊局／來源

經典公路橫越美國深度自駕推薦路線大公開

加州「太平洋海岸公路」（Pacific Coast Highway／California Highway 1）被譽為全球最具代表性的景觀公路之一，沿著太平洋海岸線蜿蜒前行，途經大瑟爾（Big Sur）、蒙特雷（Monterey）、聖路易斯奧比斯保郡（San Luis Obispo） 

、麥克威瀑布（McWay Falls）、紅木森林、濱海小鎮與隱世沙灘，串聯舊金山與洛杉磯之間最經典的加州海岸風光。隨著 Regent’s Slide 修復工程推進，預計今年稍晚將提供更完整的通行體驗。

佛羅里達州「海外公路」（Overseas Highway）作為「美國國道1號」（U.S. Route 1）最南段，連結佛羅里達本島與基韋斯特（Key West，或西礁島），全長約182公里，沿途橫跨42座橋樑，其中最具代表性的「七英哩橋」（Seven Mile Bridge），讓旅客一路穿越碧海與島嶼風景，感受佛羅里達群島獨有的海上公路魅力。

若想挑戰橫越美國的長途旅程，「美國國道20號」（U.S. Route 20）作為美國最長公路，全長超過5,300公里，從麻薩諸塞州波士頓一路延伸至奧勒岡州紐波特（Newport），穿越歷史小鎮、平原、山脈與沙漠，展現美國地理景觀不斷轉換的多樣面貌。

「林肯公路」（Lincoln Highway）是美國第一條橫貫大陸公路，全長約5,454公里，從紐約市一路延伸至舊金山，如今路線串聯14個州，途經費城（Philadelphia）、匹茲堡（Pittsburgh）、芝加哥（Chicago）、奧馬哈（Omaha）、鹽湖城（Salt Lake City）、雷諾（Reno）等城市，帶領旅客穿越美國城市、歷史與公路文化的多重風貌。

位於蒙大拿州「冰河國家公園」（Glacier National Park）的「向陽大道」（Going-to-the-Sun Road），則以全長約80公里的山岳景觀聞名，橫跨美洲大陸分水嶺，沿途欣賞冰河、瀑布與鋸齒狀山峰，狹窄的山壁路段與歷史石砌護欄展現道路工程之美，羅根隘口（Logan Pass）、麥當勞湖（Lake McDonald）與聖瑪麗湖（St. Mary Lake）皆是不容錯過的經典停靠點。

沿著密西西比河展開的「大河之路」（Great River Road）全長約4,800公里，從明尼蘇達州一路延伸至路易斯安那州，串聯 聖保羅（St. Paul）、明尼亞波利斯（Minneapolis）、聖路易斯（St. Louis）、孟菲斯（Memphis）、紐奧良（New Orleans）等河岸城市，是認識美國音樂、美食、歷史與南方文化的重要路線。

若偏好更開闊的荒野景觀，內華達州境內約462公里的「美國50號公路」（U.S. Route 50）路段被稱為「美國最孤寂公路」（The Loneliest Road），沿途可見廢棄小鎮、高地沙漠與一望無際的天空，適合深入體驗更具探索感的美國公路風景。

科羅拉多州的「百萬美元公路」（Million Dollar Highway）則展現洛磯山脈截然不同的壯闊樣貌。這段全長約40公里的「美國550號公路」（U.S. Route 550）連接席爾佛頓（Silverton）與烏雷（Ouray），以高海拔懸崖道路與部分無護欄路段聞名，親眼見證令人屏息的山岳景觀。

一路向南「I-65公路」則串聯芝加哥近郊的密西根湖（Lake Michigan）湖岸與美國南方海灣沿岸全長約1,427公里，橫跨中西部與東南部腹地，沿途可走訪肯塔基州路易斯維爾（Louisville）的「波本威士忌之路」（Bourbon Trail）、田納西州納許維爾（Nashville）的音樂場景，以及阿拉巴馬州莫比爾（Mobile）的歷史與文化風貌，展開一趟從湖岸延伸至陽光海岸的美國縱貫之旅。

通往壯麗目的地的秘境探索小眾公路

除了經典長途公路，美國各地也有許多較少人熟知、卻同樣值得深入探索的景觀路線。橫跨田納西州與北卡羅來納州的「龍之尾」（Tail of the Dragon）全長約18公里卻擁有318個彎道且全程沒有紅綠燈，是重機騎士與跑車愛好者心中的挑戰清單。這條路線穿越「大煙山」（Great Smoky Mountains）一帶的蜿蜒山路、茂密森林與高低起伏地形，展現美國東南部最具張力的山岳公路體驗。

維吉尼亞州的「天際線公路」（Skyline Drive）全長約169公里是「仙納度國家公園」（Shenandoah National Park）內唯一對外開放的公共道路，沿著 「藍嶺山脈」（Blue Ridge Mountains）山脊前行，串聯75個景觀眺望點。沿途可欣賞層疊山景、濃密林冠與季節性野花景觀，是感受阿帕拉契山脈自然風貌的經典路線。

若想放慢速度親近海岸風景，密西西比州的「海灘大道景觀公路」（Beach Boulevard Scenic Drive）（US-90）全長約21公里，沿著墨西哥灣海岸延伸，途經白色沙灘、歷史漁村、藝術街區、「海盜州立公園」（Buccaneer State Park）與自然步道，呈現南方海岸悠閒而多元的旅遊風貌。

橫跨阿肯色州與奧克拉荷馬州的「塔利梅納國家風景道路」（Talimena Scenic Byway）全長約60公里，穿越「沃希托國家森林」（Ouachita National Forest），並以連結阿肯色州明娜（Mena）與奧克拉荷馬州塔利希納（Talihina）兩座小鎮而得名。這條寧靜山路展現阿肯色山區與奧克拉荷馬州喬克托郡（Choctaw County）的自然景致，是適合深度自駕與欣賞山林風光的景觀道路。

再往北前進，阿拉斯加州的「道爾頓公路」（Dalton Highway」全長約666公里，從費爾班克斯（Fairbanks）一帶通往北極海，途中跨越北極圈並翻越「布魯克斯山脈」（Brooks Range」，沿途可見雲杉森林、苔原景觀與遼闊荒野，是一條兼具挑戰性與壯闊自然景觀的偏遠路線。

夏威夷茂宜島的「天堂之路」（Hana Highway） 則帶來截然不同的熱帶公路體驗。這條沿著茂宜島東北海岸蜿蜒前行的道路，全長約103公里，穿越蓊鬱雨林、瀑布與壯觀海岸峭壁，沿途可停靠「伊甸園植物園」（Garden of Eden Arboretum）、路邊高約24公尺的「威陸亞瀑布」（Wailua Falls），以及「懷阿納帕納帕州立公園」（Waiʻānapanapa State Park）的黑沙灘。從山林、海岸到島嶼秘境，「天堂之路」（Hana Highway）展現夏威夷公路旅行獨有的自然層次與探索魅力。

帶你看遍湖岸高山巨木森林的壯遊景觀公路

美國公路旅行的魅力，也展現在沿途不斷轉換的壯麗自然景觀。明尼蘇達州的「北岸觀景公路」（North Shore Scenic Drive）全長約241公里，從德盧斯（Duluth）一路延伸至大波蒂奇（Grand Portage），沿著蘇必略湖（Lake Superior）崎嶇湖岸前行，旅客可欣賞森林、瀑布與湖岸眺望景致，沿途亮點包括鵝莓瀑布（Gooseberry Falls）、碎石岩燈塔（Split Rock Lighthouse）與鋸齒山（Sawtooth Mountains），展現美國北境湖岸的遼闊風貌。

科羅拉多州的「山脊步道公路」（Trail Ridge Road）全長約77公里，是美國海拔最高的連續鋪面道路，穿越「洛磯山國家公園」（Rocky Mountain National Park），最高處超過海拔3,600公尺。旅客可停靠「高山遊客中心」（Alpine Visitor Center）與沿線觀景點，俯瞰下方森林與高山地景，感受洛磯山脈壯闊而多變的自然層次。

同樣位於科羅拉多州的「科羅拉多州歷史溫泉環線」（Colorado Historic Hot Springs Loop），則是一條全長約1,287公里的溫泉主題路線，串聯州西部23處代表性溫泉目的地，從丹佛（Denver）延伸至斯廷博特斯普林斯（Steamboat Springs），旅客可體驗私密湯池到大型礦物溫泉池等多元泡湯選擇。

加州的「巨樹大道」（Avenue of the Giants）全長約50公里，沿「Highway 254」穿越「洪堡紅木州立公園」（Humboldt Redwoods State Park），旅客可放慢車速在世界最高樹種之一的紅木巨樹之間展開沉浸式公路旅行，感受加州森林景觀。

橫跨加州與內華達州的「太浩湖環湖景觀公路」（Lake Tahoe Scenic Loop）全長約116公里，環繞藍寶石般「太浩湖」（Lake Tahoe）湖水前行，夏季欣賞湖岸風光，冬季則展現壯麗雪景，是全年適合造訪的景觀公路。

沿著時光軌跡走進美國故事歷史公路

美國公路旅行不僅展現自然風景，也串聯起不同時代的歷史脈絡。位於賓夕法尼亞州費城的「埃爾弗雷斯小巷」（Elfreth’s Alley）常被稱為「美國最古老的住宅街道」，歷史可追溯至1702年，至今仍保留18世紀住宅與鵝卵石街道，讓旅客彷彿走入早期美國城市生活場景。

橫跨馬里蘭州與賓夕法尼亞州的「國家公路」（The National Road），又稱「坎伯蘭大道」（Cumberland Road） ，雖然多數路段如今已成為（U.S. Route 40）的一部分，但它是美國第一條由聯邦政府出資興建的公路，於19世紀初完工，當時肩負連結東岸與西部邊境的重要角色，沿途至今仍可見歷史石橋與保存下來的收費站建築。

沿著東岸延伸的「國王公路」（King’s Highway）歷史更可追溯至1650年，比美國建國更早。雖然並非所有路段仍持續使用，這條道路曾串聯大西洋沿岸早期殖民聚落，見證美國東岸交通與聚落發展的初始樣貌。

南卡羅來納州的「阿什利河路」（Ashley River Road）則穿越查爾斯頓（Charleston）歷史悠久的「低地」（Lowcountry）地區，這條殖民時期道路兩側可見老橡樹、河岸莊園與南方歷史風景，並途經三處國家歷史地標：德雷頓莊園（Drayton Hall）、米德爾頓莊園（Middleton Place）與聖安德烈聖公會教堂（St. Andrew’s Episcopal Church）。

佛羅里達州的「美國第一趟公路旅行」路線，從彭薩科拉（Pensacola）延伸至聖奧古斯丁（St. Augustine），沿著海岸追溯早期歐洲人在北美的定居歷史。彭薩科拉於1559年建立，被視為美國最早的歐洲定居地，聖奧古斯丁則於1565年建立，是美國持續有人居住最久的歐洲殖民城市。旅客可沿著濱海公路走訪歷史遺址、西班牙殖民時期地標與沿途小鎮，從道路行進之間認識佛羅里達的歷史層次。

橫跨南達科他州與內布拉斯加州的「子午線橋」（Meridian Bridge）位於（U.S. Route 81）沿線，這座建於1924年的升降橋橫跨密蘇里河（Missouri River），是20世紀初交通工程的重要代表。其鋼桁架結構與垂直升降設計，展現當時交通技術的創新與發展。

奧勒岡州的「哥倫比亞河古老公路」（Historic Columbia River Highway）則於1915年完工，是美國最早的景觀公路之一，全長約113公里沿「哥倫比亞河峽谷」（Columbia River Gorge）蜿蜒前行，途經「馬爾特諾馬瀑布」（Multnomah Falls）等代表性瀑布與歷史石造高架道路，展現工程、設計與自然並重的建設典範。

匯流音樂、建築到原民文化的在地旅程文化公路

路易斯安那州的「克里奧爾自然步道－全美道路」（Creole Nature Trail – All-American Road ）全長約290公里，因其原始自然風貌而被親切稱為「路易斯安那州的 Outback」。這條路線穿越「薩賓國家野生動物保護區」（Sabine National Wildlife Refuge）、「卡梅倫大草原國家野生動物保護區」（Cameron Prairie Wildlife Refuge）、「佩韋托森林保護區」（Peveto Woods Sanctuary）與墨西哥灣海灘，沿途可透過賞鳥、釣魚、撿貝與捕蟹等活動，近距離感受濕地生態與海岸文化，其中當地沼澤地區更可觀察超過 400 種鳥類，是自然愛好者不容錯過的路線。

威斯康辛州的「威斯康辛州法蘭克·洛伊·萊特步道」（Wisconsin Frank Lloyd Wright Trail）則以建築為旅程主軸。這條全長約322公里的景觀路線從密爾瓦基（Milwaukee）出發，延伸至威斯康辛州南部，帶領建築愛好者走訪九處「法蘭克·洛伊·萊特」（Frank Lloyd Wright）代表作品與相關場域，其中包含提供公共導覽的建築，以及萊特故居與「塔列辛莊園」（Taliesin），塔列辛莊園同時名列 UNESCO 世界遺產，展現美國現代建築與自然環境之間的獨特連結。

南卡羅來納州的「古拉-吉契文化遺產廊道」（Gullah Geechee Corridor）則帶領旅客深入低地（Lowcountry）地區，認識延續至今的在地文化傳統。旅程可從查爾斯頓（Charleston）出發，沿著濕地公路與橡樹成蔭的鄉間道路，途經麥克萊蘭維爾（McClellanville）、喬治城（Georgetown）與博福特（Beaufort），也可繞行至「聖海倫娜島」（St. Helena Island）。沿途的捕蝦碼頭、禮拜屋與香草籃攤位，保存著早於美國建國以前就已形成的文化記憶。

橫跨密西西比州、阿拉巴馬州與田納西州的「納奇茲小道公路」（Natchez Trace Parkway）全長約714公里，曾是美洲原住民、歐洲移民與早期美國商旅往來的重要道路，沿途亮點包括「鳥鳴谷」（Birdsong Hollow）的雙拱橋、步道遺跡（Sunken Trace）附近被長年行走磨出的土徑，以及美國規模最大的原住民土墩之一「翡翠土墩」（Emerald Mound），串聯自然景觀與深厚歷史脈絡。

音樂同樣是美國文化公路旅行的重要主題。密西西比州的「密西西比藍調之路」（Mississippi Blues Trail）向藍調音樂這項深具美國特色的音樂類型致敬，旅客可沿途探訪「三角洲藍調博物館」（Delta Blues Museum）、被視為「三角洲藍調」發源地之一的「多克利農場」（Dockery Farms），以及昔日知名的「Trumpet Records」，並走進當地 Juke joints（點唱機酒吧），現場感受藍調音樂的靈魂與魅力。

維吉尼亞州的「彎曲之路」（The Crooked Road）則聚焦鄉村音樂文化，「布里斯托」（Bristol）被美國國會正式指定為「鄉村音樂誕生地」，並設有隸屬史密森尼（Smithsonian）體系的「鄉村音樂發源地博物館」（Birthplace of Country Music Museum）。這條自駕路線也串聯「卡特家族之谷 / 卡特音樂中心」（Carter Family Fold），以及位於「藍嶺公園大道」（Blue Ridge Parkway）上的「藍嶺音樂中心」（Blue Ridge Music Center），帶領旅客認識美國鄉村音樂的根源與傳承。

北達科他州的「魔法公路」（Enchanted Highway）則將公路化為戶外藝術廊道。這段連接格萊斯頓（Gladstone）與里真特（Regent）、全長約51公里的道路，沿途可欣賞當地藝術家「Gary Greff」以廢金屬打造的大型雕塑作品，作品矗立於遼闊草原地景之中，其中最具代表性的《Geese in Flight》更被認定為全球最大的廢金屬雕塑。

內華達州的「外星人公路」（Extraterrestrial Highway）（NV-375）全長約158公里，鄰近「51區 」（Area 51），沿途穿越荒漠地景，因 UFO 目擊傳聞、超現實般的景觀與充滿趣味的路邊景點而聞名，開闊夜空也讓這裡成為觀星愛好者與 UFO 迷喜愛的公路路線。

橫跨北達科他州與南達科他州的「美國原住民風景道路」（Native American Scenic Byway），全長約563公里，穿越四個「拉科塔蘇族」（Lakota Sioux）部族土地，包括 Crow Creek、Lower Brule、Cheyenne River 與 Standing Rock。旅客可沿途認識歷史、傳統藝術與文化景觀並感受這些土地與原住民社群緊密相連的重要意義。

起司、果園到波本酒廠風味交織美食家的味覺公路

美國公路旅行也能以味覺作為旅程主軸，從農場、果園、酒廠到路邊餐館，沿途品嚐各地風土與飲食文化。佛蒙特州的「佛蒙特州乳酪之路」（Vermont Cheese Trail）串聯45家在地起司製作者，帶領旅客深入乳製品產區，品嚐手工起司與農場新鮮風味，同時欣賞州內寧靜的鄉村景致，結合田園風光與在地美食。

紐約州「哈德遜河谷」（Hudson Valley）的果園自駕體驗，則讓收穫季變成一趟輕鬆有趣的公路小旅行。位於華威（Warwick）的「瑪斯克果園」（Masker Orchards） 讓旅客可直接開車穿梭蘋果樹林，在車邊停靠採摘新鮮蘋果，再往北前往莫德納（Modena）的「Hurds Family Farm」，則可參加果園高爾夫球車導覽，結合親手採果與悠閒農場遊程，感受紐約州秋季農遊魅力。

肯塔基州的「肯塔基波本小徑」（Kentucky Bourbon Trail）帶領旅客走訪歷史悠久的蒸餾酒小鎮，從洛雷托（Loretto）的 Maker’s Mark、Versailles 的 Woodford Reserve，到各具特色的小型精釀酒廠，探索美國波本威士忌文化。旅客可參觀酒桶倉庫、品嚐小批次波本，並認識石灰岩水源、炭燒橡木桶與時間如何共同形塑這項經典風味。

德州中部的「德州烤肉之路」（Texas BBQ Trail）則展現南方煙燻烤肉文化的代表風貌。洛克哈特（Lockhart）、泰勒（Taylor）與奧斯汀（Austin）等傳奇 BBQ 小鎮各自發展出不同風格，其中奧斯汀的「Franklin Barbecue」曾被 《Bon Appétit Magazine》評為全美最佳。埃爾金（Elgin）則以「德州香腸之都」聞名，位於（Highway 290）旁的「Southside Market」供應 Original Hot Sausage 已超過125年，當地另一家人氣名店「Meyer’s Elgin Smokehouse」則由第四代經營者延續煙燻美味，展現德州在地 BBQ 的深厚傳統。

波多黎各「豬肉公路」（Guavate）山區的 lechoneras（烤乳豬餐廳），則是當地最受喜愛的美食公路旅行之一。從聖胡安（San Juan）往山區前進，沿著 PR-184 可見多家家族經營的路邊餐館，主打以木柴慢火烤製的 lechón asado（全豬烤肉），並搭配 arroz con gandules（鴿豆飯）、morcilla（血腸）與 pasteles（肉餡糕點）等經典配菜。週六午餐時段尤其熱鬧，這段短而富有故事的美食路線，不僅展現波多黎各的料理特色，也延續當地共享餐桌與社群聚會的傳統。

▲密蘇里州「聖路易斯拱門」（The Gateway Arch）被譽為通往美國西部的大門。　圖：美國國家旅遊局／來源
▲密蘇里州「聖路易斯拱門」（The Gateway Arch）被譽為通往美國西部的大門。　圖：美國國家旅遊局／來源

跟著時節展開旅行的季節限定公路

新罕布夏州的「坎卡馬格斯公路」（Kancamagus Highway）全長約55公里，穿越「白山山脈」（White Mountains），以森林景觀、瀑布與山景眺望聞名，每到秋季，沿途層林轉色，成為新英格蘭地區最受矚目的賞楓公路之一。

南達科他州的「針峰公路」（Needles Highway）雖全長僅約23公里，卻以壯觀地質景觀取勝，這條位於「卡斯特州立公園」（Custer State Park）、每年4月至10月開放的道路，穿越 Black Hills，沿途可見狹窄的「針眼隧道」（Needle’s Eye Tunnel）與「大教堂尖塔」（Cathedral Spires）等奇岩地貌與岩石景觀交織出中西部極具辨識度的自駕體驗。

德州丘陵區（Hill Country）的「柳樹環線」（Willow City Loop）則是春季賞花代表路線。每年3月至4月，這條位於弗雷德里克斯堡（Fredericksburg）一帶、全長約21公里的環狀道路，沿途盛開藍帽花（Bluebonnet）、火焰草（Indian paintbrush）與其他原生野花，將田野染成繽紛花海。

科羅拉多州的克雷斯特德比特（Crested Butte）則在6月下旬至7月迎來高山花季，魯冰花（lupine）、耬斗菜（columbine）、火焰草（paintbrush）與向日葵盛放於高山草甸，使克雷斯特德比特與「埃爾克山」（Elk Mountains）一帶獲得「科羅拉多州野花之都」美譽，年度「野花節」（Wildflower Festival）也透過導覽健行與工作坊，讓旅客更深入體驗這段繽紛季節。

新世代旅程：從鐵道旅行到電動車友善路線

除了自駕公路，美國也持續推動傳統交通與新型態旅遊方式的升級。美國國鐵（Amtrak）近年讓「公路旅行」延伸至鐵道旅程，去年推出的「Mardi Gras Service」，重新串聯紐奧良（New Orleans）至莫比爾（Mobile）之間六個停靠站，這也是 「卡崔娜颶風」（Hurricane Katrina）後首度恢復該路段鐵道旅遊服務。今年，Amtrak 也將導入新一代列車，包括高速 Acela 列車、較具環保效益的 Airo 列車，以及服務美國太平洋西北地區 Cascades 路線的新列車，為旅客提供更多元的跨州移動選擇。

華盛頓州的「懷特隘口風景大道」（White Pass Scenic Byway）（U.S. Route 12）則展現景觀公路與電動車旅遊的結合。這條路線不僅可欣賞「雷尼爾山」（Mount Rainier）、「聖海倫火山」（Mount St. Helens）與「亞當斯山」（Mount Adams ）等壯麗山景，也因新建完成的八座電動車充電站，成為對電動車旅客更友善的景觀道路，充電站分布於 Randle、Packwood 與 White Pass Ski Area 等地，讓旅客能以更具彈性的方式探索華盛頓州自然風光。

另類延伸探索從汽車文化到無車秘境

公路旅行的魅力，也能從汽車文化與交通歷史中延伸探索。位於緬因州班哥（Bangor）的「Cole Land Transportation Museum」收藏超過200輛交通工具，從古董車到消防車皆可見其展示，目前由家族第四代成員經營管理，持續保存美國陸上交通發展的歷史記憶。

若想認識底特律（Detroit）為何被稱為「汽車之城」，旅客可前往「亨利福特美國創新博物館」（Henry Ford Museum of American Innovation），館內收藏包含 Rosa Parks 當年乘坐的公車等重要展品，或造訪「福特皮奎特大道工廠博物館」（Ford Piquette Avenue Plant Museum），了解 Model T 誕生地與美國汽車工業發展的重要起點。

在加州洛杉磯「彼得森汽車博物館」（Petersen Automotive Museum），透過珍稀車款、好萊塢電影車與沉浸式展覽，呈現超過百年的汽車發展歷史。

田納西州納許維爾（Nashville）的「Lane Motor Museum」則收藏全美規模最大的歐洲汽車與摩托車典藏，展現不同地區的交通設計與製造工藝。

賓夕法尼亞州奧克斯（Oaks）的「美國珍寶之旅博物館」（American Treasure Tour Museum）面積約9,290平方公尺，館內收藏數千件文物與經典車款，旅客可搭乘館內電車穿梭展區，從多元收藏中感受美國流行文化與懷舊風景。

▲美國經典「66號公路」亞利桑那州金曼市（Kingman）。　圖：美國國家旅遊局／來源
▲美國經典「66號公路」亞利桑那州金曼市（Kingman）。　圖：美國國家旅遊局／來源

作為旅程的另一種收尾，也可前往禁止汽車通行的目的地，感受截然不同的移動節奏。密西根州「麥基諾島」（Mackinac Island）、南卡羅來納州「禿頭島」（Bald Head Island）與紐約市「總督島」（Governors Island）皆以無車街道與濱海風景，提供悠閒而友善的旅行體驗。

若想前往更偏遠的秘境，位於亞利桑那州「大峽谷」（Grand Canyon）谷底的「蘇佩」（Supai）村是「哈瓦蘇佩」（Havasupai）部族擁有約800年歷史的聚落，只能透過直升機、徒步或騾馬抵達，也被視為美國最偏遠的社區之一。壯觀峽谷地景與「哈瓦蘇瀑布」（Havasu Falls），成為旅客完成這趟不易抵達旅程後最珍貴的感動與回報。

以上那一條是你的心目中項想的自駕路線呢?趕快相約三五好友一起出發，探索美國自駕公路之旅的樂趣吧！

◉ 探索更多美國旅遊行程規劃靈感，敬請參閱 AmericaTheBeautiful.com

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精華 FAQ

  • 文章主軸是美國國家旅遊局精選的50種公路旅行玩法，從66號公路、加州1號公路等經典路線，到文化、美食、季節與偏遠秘境路線，全面展示美國自駕旅遊的深度與多樣性。

  • 因為66號公路今年將迎來百週年，被視為美國公路旅行象徵，沿線有復古餐館、汽車旅館與小鎮風情，還能透過博物館、紀念郵票等方式感受其百年文化魅力。

  • 文中將路線分為經典橫越公路、秘境景觀路、歷史文化路、美食味覺路、季節限定路與新世代交通延伸等類型，讓旅客可依興趣選擇不同主題的美國自駕體驗。

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一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

2026-06-17 09:06 Milly

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章精選基隆三間適合久坐的咖啡館，各有港景、甜點與音樂特色。
  • 重點二：夏隆咖啡以手沖咖啡與爵士樂演出營造悠閒氛圍，適合慢慢停留。
  • 重點三：方長咖啡與Eddie's Cafe分別主打港景窗座與自製甜點，讓人放空一下午。

每次到基隆，我都覺得這是一座適合慢慢走、慢慢停留的城市。

少了台北的匆忙節奏，多了海港城市特有的悠閒感。比起安排滿滿景點，我更喜歡找一間咖啡館坐下來，看看窗外的風景，聞著咖啡香，讓時間慢一點流動。

文章目錄

分享3間讓我願意停留許久的基隆咖啡館。有港景、有甜點，也有音樂陪伴，每一間都讓人捨不得太早離開。


夏隆咖啡｜咖啡與爵士樂共享的空間

有些咖啡館讓人記住的是咖啡，有些則是氣氛。

夏隆咖啡兩者都有。

zoomable

店內提供許多手沖咖啡選擇，如果不知道該喝什麼，也可以直接請老闆推薦。咖啡送上桌後，建議慢慢喝，從熱飲一路品嚐到放涼，感受不同溫度下展現出的風味變化。

手沖
手沖

而真正讓這裡與眾不同的，是空間裡濃厚的音樂氣息。店家時常舉辦音樂演出，在悠揚的爵士樂音中度過美好的夜晚。

即使沒有活動的日子，空間裡依然流動著輕鬆自在的節奏。

坐在這裡喝咖啡，不知不覺就會待上很久。

夏隆咖啡 Shalom Cafe營業資訊


方長咖啡｜把基隆港的風景收進窗景裡

方長咖啡位於海洋廣場對面。

走進店裡後，我最喜歡的是靠窗的位置。從窗邊望出去，就是基隆港來來往往的船隻與海港風景。偶爾還能看見黑鳶在空中盤旋，不知不覺便看了很久。

zoomable
靠窗的座位能欣賞基隆港

店內有許多手沖咖啡選擇，點餐前可以先到櫃檯聞香，找到自己喜歡的風味。除了咖啡，也經常推出期間限定的特調與甜點。

櫃檯旁的聞香瓶
櫃檯旁的聞香瓶

這次點了期間限定的「暖域浮光・白」，結合花椒與南薑的香氣。原本以為會帶著刺激的辛香感，入口後卻意外溫潤柔和，尾韻帶著淡淡香料氣息。在基隆潮濕的天氣裡喝上一杯，彷彿整個人都暖了起來。

暖域浮光・白
暖域浮光・白

有時候一間咖啡館最迷人的不是餐點，而是讓人願意放下手機，看著窗外發呆的能力。

方長咖啡Rectengle Café 營業資訊


Eddie's Cafe Et Tiramisu｜小確幸的午後時光

位於成功市場旁的 Eddie's Cafe Et Tiramisu，光是店門口綠意盎然的植栽，就讓人感到很療癒。

這裡最特別的是手沖咖啡的選豆方式。

聞香瓶
聞香瓶

櫃檯擺放著不同咖啡豆，客人可以親自打開瓶蓋聞香，從香氣開始認識咖啡，再把喜歡的那一款交給老闆沖煮。

店名雖然以提拉米蘇聞名，但甜點櫃裡還有蛋糕、布丁、司康等選擇，而且都是店家自行製作。點一份甜點搭配咖啡，就是最舒服的下午茶組合。

提拉米蘇
提拉米蘇

窗外或許沒有壯闊風景，但店裡安靜舒適的氛圍，讓人能看看書，也能安心放空。時間彷彿變得特別緩慢，連翻書的節奏都跟著慢了下來。

Eddie's Cafe Et Tiramisu營業資訊


在基隆，把行程留白一個下午

旅行不一定要一直往下一個景點前進。

有時候最值得記住的時刻，反而是在咖啡館裡看著窗外發呆、閱讀幾頁書，或靜靜聽完一首喜歡的音樂。

這3間咖啡館沒有相同的風格，卻都讓人想多停留一會兒。

下次來到基隆，不妨替自己留白一個下午。或許你會發現，這座港口城市最迷人的風景，不只在街道與海岸，也藏在一杯咖啡與慢下來的時光裡。

精華 FAQ

  • 文章介紹夏隆咖啡、方長咖啡與 Eddie's Cafe Et Tiramisu 三間店，分別以音樂氛圍、港景窗景與甜點手沖聞名，都很適合待上一整個下午。

  • 夏隆咖啡主打多樣手沖咖啡與可請老闆推薦的點法，店內常有爵士樂演出，沒有活動時也保有輕鬆節奏，讓人能在音樂與咖啡香中久坐。

  • 方長咖啡最大亮點是面向基隆港的窗景，能看船隻與黑鳶；Eddie's Cafe則以自製提拉米蘇、蛋糕與聞香選豆方式吸引客人，氛圍安靜舒適。

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#景點 #甜點 #咖啡廳 #美食探店 #基隆美食

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東京大阪玩膩了？台人瘋去日本這8城市，宮古島果凍海、熊本自駕超吸睛

東京大阪玩膩了？台人瘋去日本這8城市，宮古島果凍海、熊本自駕超吸睛

2026-06-23 16:31 女子漾／編輯許智捷
東京大阪玩膩了？台人瘋去日本這8城市，宮古島果凍海、熊本自駕超吸睛。圖片來源：pexels
東京大阪玩膩了？台人瘋去日本這8城市，宮古島果凍海、熊本自駕超吸睛。圖片來源：pexels

日本旅遊風向正在改變！過去台灣人赴日自由行，多半鎖定東京、名古屋、大阪等「東名阪」經典路線，但近年受到熱門大城市觀光人潮爆滿、住宿價格上漲影響，不少旅客開始轉向機能便利、步調更舒服的二線城市與地方航點。從福岡、仙台到熊本、沖繩，這些兼具美食、交通、自然景觀與度假感的新興城市，正成為台灣人日本自由行的新黑馬。

以下整理近年搜尋熱度與討論度持續升高、深受台灣旅客喜愛的8個日本旅遊城市，帶你一次看懂它們各自爆紅的原因與最適合的玩法。

編輯推薦

傳統三巨頭：熱度不減，玩法轉向深度

東京 Tokyo

東京依然是台灣人赴日旅遊的基本盤，主打奢華購物、潮流快閃與近郊慢活，不管是銀座、表參道、新宿等購物熱區，或是各種期間限定展覽、品牌快閃，都讓它始終保有高人氣。

圖片來源：pexels
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雖然近年市區觀光人潮擁擠，部分自由行老手也開始對東京產生審美疲勞，但東京仍是台灣旅客在日本住宿量最高的城市。

現在台灣人玩東京的方式也開始轉變，不再只是把市區景點塞滿，而是偏向短天數快閃購物，或往箱根、河口湖、輕井澤等近郊延伸，讓東京從「必去大城市」變成更有彈性的旅遊基地。

大阪 Osaka

大阪主打零門檻享樂、主題樂園與美食極樂感，一直穩坐台灣人最愛日本觀光城市前段班。除了日本環球影城持續靠新設施、新園區帶動話題，大阪本身也有濃厚街區人情味，從章魚燒、串炸到黑門市場，各種便宜又大碗的庶民美食都很容易讓人一吃上癮。

圖片來源：pexels
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對家庭旅遊和第一次去日本的旅客來說，大阪幾乎不用做太多功課，白天逛街、玩樂園，晚上吃美食，就能輕鬆收穫滿滿快樂感。

京都 Kyoto

京都一直是台灣人心中最有「日本原型」感的城市，從古寺、神社、町家街景到鴨川散步，都自帶濃厚文化底色。

圖片來源：pexels
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近年旅客玩京都的方式也逐漸從走馬看花式打卡，轉向更講究氛圍的質感慢旅，不少人會選擇入住新興的町家設計旅館，把時間留給和服體驗、茶道、老街散策或在鴨川邊放空一下午，用更慢的節奏感受京都的日常美學。

新四大黑馬：近年搜尋與成長率冠軍

福岡Fukuoka

福岡是近年台灣人赴日旅遊爆紅的黑馬城市，主打時髦港都、神級便利與屋台微醺感。

圖片來源：pexels
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最大優勢就是交通超省時，從福岡機場進市區只要短短5到10分鐘，幾乎一下飛機就能開始逛街吃美食。加上福岡擁有全日本少見的屋台路邊攤夜生活文化，晚上可以邊吃邊感受在地氛圍，白天則能輕鬆攻略博多、天神、大名等商圈。

對台灣旅客來說，三天兩夜就能吃遍豚骨拉麵、牛腸鍋、明太子等經典美食，便利又不過度疲累，也讓福岡成為近年搜尋量與討論度持續飆升的九州新寵。

仙台 Sendai

仙台近年成為台灣人探索日本東北的重要入口，主打東北門戶、秘境溫泉與牛舌美食。台灣旅客本來就對日本東北情有獨鍾，仙台剛好兼具城市機能與地方旅行感，白天可以在市區購物、逛商場，晚上大啖炭烤牛舌，行程安排不會太吃力。

圖片來源：pexels
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以仙台作為據點，也能快速延伸到松島欣賞海景，或前往銀山溫泉感受復古雪國氛圍，對想避開東京大阪人潮、又想玩得有深度的旅客來說，是很適合進階日本自由行的選擇。

熊本 Kumamoto

熊本近年因台積電效應、直飛航線增加與九州旅遊熱度升高，成為台灣旅客心中的九州新寵。

圖片來源：pexels
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除了經典的熊本城、熊本熊部長等必訪元素，自由行旅客更愛把熊本當作自駕起點，開車前往阿蘇火山、草千里、黑川溫泉等自然景點。比起只在城市裡逛街，熊本更適合想放慢腳步、親近大自然的人，沿途能看見壯麗火山地形與遼闊草原，被九州特有的開闊風景包圍，療癒感很強。

名古屋 Nagoya

名古屋近年從過去常被視為中轉站的城市，逐漸變成台灣旅客心中舒服又穩定的日本大城選擇。它的城市步調比東京、大阪更放鬆，不會過度擁擠，住宿價格也相對穩定，加上交通位置很有彈性，可以往高山、白川鄉、岐阜、伊勢等中部地區延伸。

圖片來源：pexels
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近年又因「吉卜力公園」與「樂高樂園」帶動親子旅遊熱度，讓名古屋成為家庭客很愛的安全牌，不用承受大城市的人潮壓力，也能同時滿足購物、美食與親子玩樂需求。

度假感天花板

沖繩本島 Okinawa

沖繩本島的魅力，在於它同時擁有陽光沙灘、美式率性與公路旅行的度假感，是一座「要熱鬧有熱鬧、要放空有放空」的海島目的地。

圖片來源：pexels
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這裡融合琉球傳統文化與美式復古風情，白天可以自駕沿著國道58號線一路向北，窗外一邊是蔚藍大海，一邊是椰子樹與美式餐廳，開過古宇利大橋時，那條筆直通往海中央的公路，更是沖繩自駕最浪漫的畫面。

對喜歡有海、有陽光，同時又想兼顧血拼、美食與度假氛圍的旅客來說，沖繩就是最不容易失手的海島安全牌。

宮古島Miyako Island

如果說沖繩本島是充滿活力的海島度假村，宮古島則更像一座讓人徹底放空的「人間靜土」。這裡沒有大城市的喧囂與塞車，主打湛藍果凍海、極致留白與純粹度假感，最迷人的就是被稱為「宮古藍」的透明海域。

圖片來源：pexels
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近年隨著台灣直飛宮古島下地島機場等航線開通，只要短短約1.5小時，就能抵達細白沙灘與果凍海環繞的離島天堂，也讓它成為不想逛街、不想排行程，只想躺平看海的度假黑馬。

對不想社交、不想燒腦、不想被行程追著跑的人來說，宮古島就是一座真正能讓身心重新充電的海島目的地。

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#日本 #大阪 #東京

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2026-06-02 20:00 Milly

在這炎熱的盛夏，特別想逃離城市的喧囂，到一個只有流水聲與涼意相伴的地方。

這次來到台北近郊的人氣秘境—銀河洞。從捷運站轉乘公車就能抵達，不需要開車，也不用安排整天時間，就能享受一趟被瀑布與森林包圍的療癒散步。

不過由於銀河洞相當熱門，加上公車班次不多，建議提早到站候車，以免錯過班次，下一班可能要等待將近一個小時。

vocus｜新世代的創作平台
大排長龍的公車站

被綠意包圍的森林步道

從公車站下車後，還需要步行一段柏油路才會抵達登山口。

踏入步道的瞬間，明顯感受到氣溫降低不少。高大的樹木形成天然綠色隧道，即使是夏天前來，也能享受難得的清涼感。

vocus｜新世代的創作平台
綠意盎然的階梯步道

雖然前段有不少階梯，但沿途林蔭遮蔽充足，只要放慢腳步，不必急著趕路，很快就能抵達銀河洞最經典的瀑布景觀區。

讓流水聲帶走城市裡的疲憊

銀河洞最迷人的地方，莫過於瀑布與岩壁交織而成的景色。

站在瀑布旁，感受迎面而來的涼風與水氣，耳邊只有規律的流水聲，彷彿連思緒都慢慢沉澱下來。

看著瀑布傾瀉而下，讓平日累積的壓力與煩躁隨著流水一起被沖刷帶走。

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穿過瀑布下方的步道時，更能感受到沁涼的水霧撲面而來，是夏日最天然的冷氣。

從秘境走向貓空茶香

離開銀河洞後，可以繼續步行前往貓空。

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這段路線相對平緩，沿途綠樹相伴，不知不覺便抵達熱鬧的貓空商圈。

平緩好走的步道
平緩好走的步道

爬完山後，最幸福的事莫過於找間喜歡的小店坐下來休息。先用一碗冰涼的豆花犒賞自己，微甜的滋味配上山區微風，特別讓人滿足。

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消暑的豆花

貓空周邊餐廳與茶館眾多，不論想吃午餐、品茶，或只是坐著欣賞山景，都能找到適合自己的角落。

想走得更遠，不妨接上樟樹步道

多數人會選擇從貓空搭纜車或公車下山，但如果還有體力，也能繼續沿著樟樹步道往政治大學方向前進。

沿途能看見農村景色與果樹，經過樟山寺時，別忘了停下腳步欣賞開闊的山景視野。

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在樟山寺遠眺台北101

接下來一路緩下坡，走來相當輕鬆，不知不覺便抵達政大校園。

給自己半天的山林時光

銀河洞最吸引人的地方，不只是瀑布美景，而是它離城市很近，卻能讓人暫時忘記城市。

不用遠行，也不需要準備專業登山裝備，只要搭上捷運與公車，就能走進森林、聽見瀑布、感受微風吹拂。

當生活節奏太快時，不妨留半天給自己，往山裡走走。或許那些被工作與日常填滿的疲憊，都能在流水聲中慢慢被釋放。

大眾運輸行程規劃

  • 捷運「新店」站，轉乘公車綠12至「銀河洞」站
  • 健行散步路線：銀河洞→貓空→樟樹步道→政治大學
  • 於「政大一」站轉公車至捷運站

Milly

Milly

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#秘境 #氣溫 #小旅行 #散步趣 #台北景點 #登山步道

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2026-06-14 21:25 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：飛驒國分寺位於高山市中心，擁有超過一千二百五十年歷史。
  • 重點二：院內銀杏巨樹與寺院同時期種植，被視為守護高山的神木。
  • 重點三：三重塔建於室町時代，為日本現存最古老三重塔之一。

高山市中心的飛驒國分寺❤

是座承載超過1,250年歷史的古老寺院

以院內銀杏巨樹、日本現存最古老的三重塔聞名

最熱門的觀光季節，就屬銀杏盛開的秋天~!!

飛驒國分寺

創建於西元746年(奈良時代)

聖武天皇祈求國家安定

下令在全國各地興建國分寺

見證了飛驒地區的興衰變遷

成為當地重要歷史文化遺產

院內這棵銀杏樹

據說與寺院同時期種植

歷經數次火災、天災依然屹立不搖

被當地人視為守護高山市的神木

可惜我們去的時候是冬天

但光看其直立高聳的樹幹

足以見證神木的強大氣勢!!

寺院內的三重塔

建於室町時代(1440年左右)

塔高約22公尺

採傳統和樣建築風格

屋頂的優美曲線

展現日本古代建築的精湛工藝

日本現存最古老的三重塔之一

已被指定為國家的重要文化財

逛高山老街必訪景點

別錯過這重要佛教聖地

進入本堂內參觀要收門票囉!!

#飛驒國分寺#日本景點#高山市古寺

精華 FAQ

  • 因為它創建於西元746年，承載超過一千二百五十年歷史，見證飛驒地區興衰，也保存了珍貴寺院建築與文化財，成為高山市重要歷史文化遺產。

  • 這棵銀杏據說與寺院同時期種植，歷經多次火災與天災仍屹立不搖，被當地人視為守護高山市的神木，也是秋季最受矚目的景觀之一。

  • 三重塔建於室町時代約1440年，高約22公尺，採傳統和樣建築風格，屋頂曲線優美，並被指定為國家重要文化財，也是現存最古老三重塔之一。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#銀杏 #日本 #奈良 #打卡景點

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迷客夏夏季菜單必點推薦！2026超人氣TOP10公開，珍珠娜杯紅茶拿鐵奪冠、果茶控必喝這幾杯

迷客夏夏季菜單必點推薦！2026超人氣TOP10公開，珍珠娜杯紅茶拿鐵奪冠、果茶控必喝這幾杯

2026-06-15 10:54 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：品牌提供
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夏天一到，手搖飲清單又該更新了！迷客夏公開 2026 夏季超人氣飲品 TOP 10，從經典不敗的鮮奶茶、清爽果茶，到無咖啡因茶飲與咀嚼系配料一次入榜。其中冠軍由「珍珠娜杯紅茶拿鐵」拿下，濃厚茶香搭配綠光鮮奶與白玉珍珠，穩坐迷客夏夏季必點第一名。這次榜單也能看出今年夏天手搖飲趨勢，除了鮮奶茶依舊強勢，帶有荔枝、蜜桃、柳丁、香柚、芒果等水果香氣的果茶也成為消暑主力。想知道迷客夏夏天喝什麼最不踩雷？以下整理迷客夏夏季菜單 TOP 10 必點推薦，咀嚼控、果茶控、奶茶控都能找到命定那一杯。

迷客夏夏季必點TOP1：珍珠娜杯紅茶拿鐵

「珍珠娜杯紅茶拿鐵」是這次迷客夏夏季人氣冠軍，也是品牌經典戰力之一。飲品以斯里蘭卡盧哈娜產區紅茶為基底，帶有天然焦糖、奶油與煙燻香氣，紅茶風味厚實濃郁，卻不會甜膩厚重。搭配迷客夏自家綠光鮮奶後，整體口感更加滑順，再加入無添加焦糖色素的 Q 彈白玉珍珠，茶香、奶香與咀嚼感一次滿足。喜歡鮮奶茶、珍珠奶茶的人，夏天不知道點什麼，選這杯通常不會出錯。

圖片來源：品牌提供
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迷客夏夏季必點TOP2：荔荔茉莉

想喝清爽系果茶，可以先看「荔荔茉莉」。這杯以香甜荔枝果韻搭配清新茉莉綠茶，入口輕盈、不澀口，果香明亮卻不會過度甜膩，很適合炎熱午後想來一杯解渴系手搖飲時點。荔枝香氣本身就很有夏天感，加上茉莉綠茶的清新尾韻，喝起來有一種乾淨又舒服的花果茶感，是果茶控可以優先收進清單的選項。

圖片來源：品牌提供
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迷客夏夏季必點TOP3：白甘蔗青茶

「白甘蔗青茶」主打台灣 100% 在地白甘蔗原汁，並運用 HPP 高壓滅菌技術保留原始風味與品質。白甘蔗的自然清甜搭配青茶茶韻，喝起來圓潤順口，不會有過度人工的甜感。這杯很適合喜歡甘蔗青茶、但又怕太甜的人。夏天喝起來有清爽感，也比厚重奶茶更適合搭配正餐或下午茶。

圖片來源：品牌提供
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迷客夏夏季必點TOP4：蜜桃烏龍

「蜜桃烏龍」是果香與茶香平衡得很討喜的一杯。蜜桃香氣甜美飽滿，搭配帶有焙火茶韻的烏龍茶，入口有水果的酸甜，尾韻又有烏龍茶的焙香，層次感比一般果茶更明顯。如果你喜歡果茶，但又不想只有甜味，這杯會很適合。蜜桃香不會搶走茶感，烏龍茶也能讓整體喝起來更耐喝。

圖片來源：品牌提供
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迷客夏夏季必點TOP5：柳丁綠茶

「柳丁綠茶」是迷客夏元老級經典果茶之一，以台灣在地柳丁搭配帶有茉莉花香的綠茶，喝得到天然柑橘精油香氣，清新、明亮又很有夏天味道。柳丁的酸甜感本來就很適合消暑，加上綠茶基底後更能中和甜度，整杯喝起來清爽不膩。想找一杯日常安全牌果茶，柳丁綠茶依然很值得點。

圖片來源：品牌提供
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迷客夏夏季必點TOP6：香柚綠茶

喜歡酸甜、解膩系飲品的人，可以選「香柚綠茶」。這杯以紅葡萄柚製成果露，搭配茉莉綠茶，喝起來有紅葡萄柚與柑橘的微酸氣息，尾韻清爽，很適合吃完大餐後來一杯。香柚綠茶的魅力在於不會太厚重，果香乾淨，茶味也能拉出清爽感。夏天想喝點有酸度、又不想太甜，這杯可以列入口袋名單。

圖片來源：品牌提供
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迷客夏夏季必點TOP7：原片初露青茶

單茶控不能錯過「原片初露青茶」。這杯選用台灣在地原片青茶，茶湯淡雅清香、圓潤甘甜，就算選無糖也順口回甘。對不愛奶、不愛果香的人來說，原片初露青茶是很舒服的日常選擇。沒有太多複雜風味，反而能喝到單純茶香，夏天點微冰或去冰都很適合。

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迷客夏夏季必點TOP8：輕纖蕎麥茶

「輕纖蕎麥茶」是無咖啡因愛好者很適合的一杯。迷客夏透過獨家製程帶出蕎麥香氣，喝起來溫潤回甘，不像一般茶飲有明顯茶澀感。這杯適合晚上想喝手搖飲、但又不想攝取咖啡因的人，也很適合平常偏好穀物香、清爽系茶飲的族群。想找一杯沒有負擔感的夏季飲品，可以試試輕纖蕎麥茶。

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迷客夏夏季必點TOP9：茉香綠茶拿鐵

「茉香綠茶拿鐵」把清新的茉莉綠茶與迷客夏綠光鮮奶結合，喝起來比一般紅茶拿鐵更清爽，奶香柔和、茶感乾淨，很適合喜歡鮮奶茶但又怕太厚重的人。咀嚼控也可以加點白玉珍珠，讓綠茶拿鐵多一點 Q 彈口感。這杯很適合作為下午茶飲品，清爽度和滿足感都有。

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迷客夏夏季必點TOP10：夏嶼果茶

「夏嶼果茶」一聽名字就很有度假感，結合芒果濃郁香甜、香柚飽滿果香，再用檸檬微酸收尾，黃橙色視覺也很有夏日氛圍。這杯適合喜歡熱帶水果風味的人，芒果香氣鮮明，香柚與檸檬則讓整體不會太膩。想喝一杯有夏日感、拍照也好看的果茶，可以選夏嶼果茶。

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網友隱藏版推薦：荔多鮮奶果昔＋荔荔椰果

除了 TOP 10，迷客夏也公開網友熱推隱藏版喝法：「荔多鮮奶果昔＋荔荔椰果」。香甜荔枝香氣融合酸甜多多與綠光鮮奶，做成細緻綿密的果奶冰沙，喝起來有果香、有奶香，也有冰沙的沁涼口感。再搭配微脆晶透的荔荔椰果，咀嚼感更升級。這杯很適合喜歡荔枝、多多、冰沙與配料的人，夏天點起來療癒感很高。

員工私心推薦：海鹽芒果綠＋綠茶凍

員工私心推薦的特調則是「海鹽芒果綠＋綠茶凍」。金黃芒果香甜融合檸檬與海鹽，酸甜清爽中帶有淡淡鹹味，尾韻更有層次。搭配門市手工自製的 Q 彈綠茶凍後，整杯不只更有口感，也讓茶香與果香變得更完整。喜歡芒果、海鹽系飲品，或平常點飲料一定要加料的人，這杯很值得試。

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#手搖 #迷客夏 #夏夏季人氣

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旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.06.26 26
2026 竹博會新竹展區在交大校園祕境 古老竹子化身最潮空間美學！

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#台灣

旅遊經 2026.06.26 39
初夏最奢華燒肉盛宴登場　老乾杯新品解鎖和牛珍稀部位「千本筋、天狗」

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#和牛 #燒肉 #日本 #日本和牛 #美食探店 #老乾杯

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2026.06.25 31
了了礁溪推「身心重啟計畫」 週間連住兩晚加贈一晚 盡享四天三夜隱世慢旅

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#礁溪

旅遊經 2026.06.25 33
台南國際芒果節6/27登場 品味感受香甜芒果文化

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#芒果 #走馬瀨農場 #黃偉哲

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.06.25 21
雙城魅力再續！北投老爺ｘ淡水將捷金鬱金香 推「滬尾．八投 雙城拾光」聯賣專案

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#北投 #北投溫泉 #淡水

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.06.25 20
[嘉義太保]楓 檳城美食。肉骨茶/檳城蝦麵/咖哩雞椰漿飯/咖椰吐司 #正宗馬來西亞料理 #太保美食推薦

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#嘉義 #馬來西亞 #南洋風餐廳 #嘉義景點 #異國料理

小狐尼 aka 孤獨的潤餅獵人 2026.06.25 24
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