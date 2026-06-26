橫越美國／開箱50個公路旅遊靈感 深度自駕推薦路線大公開

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國國家旅遊局公布50種公路玩法，主打深度自駕體驗。

美國國家旅遊局公布50種公路玩法，主打深度自駕體驗。 重點二： 66號公路迎百週年，帶動經典與景觀公路再受關注。

66號公路迎百週年，帶動經典與景觀公路再受關注。 重點三：從文化、美食到季節限定路線，美國自駕選擇極為多元。

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著越來越多國際旅客體驗過自駕的獨特魅力，美國公路旅行也發展出多樣化選擇，其中最具代表性的路線就是今年11/11即將迎來的「66號公路」百週年慶。作為慶祝「美國建國250週年」五部曲系列的首發篇章，美國國家旅遊局精選50種公路玩法大公開。

從「66號公路」、「加州1號公路」等經典路線，到較少人熟知的景觀道路，展現橫越美國的旅途。

美國國家旅遊局總裁暨執行長 Fred Dixon 表示：「公路旅行體現美國旅遊核心精神。讓旅客以自己的步調探索美國，並在旅途中發現各地獨特人文與在地文化。研究顯示公路旅行是國際旅客造訪美國主要原因之一。當旅客追求有意義的旅遊體驗，美國公路『無界旅行』（America The Boundless）提供連結在地的理想機會。」

▲美國經典「66公路」密蘇里州「喬普林小鎮」（Joplin）。 圖：美國國家旅遊局／來源

從起點邁向百年經典66公路迎接百週年紀念

從芝加哥一路延伸至加州聖塔莫尼卡，「66號公路」全長近 4,000 公里，橫跨美國八個州。這條被譽為「母親之路」的經典公路，象徵美式自由與公路旅行精神，沿途的霓虹招牌、復古餐館、汽車旅館與個性小鎮風情，也共同構成美國最具代表性的公路文化。

適逢「66號公路」迎來100週年，旅客可走訪奧克拉荷馬州埃爾克城（Elk City）的「國家66號公路博物館」（National Route 66 Museum）、德州阿馬里洛（Amarillo）的「Midpoint Cafe」，或關注今年稍晚即將發行的「66號公路」紀念郵票，透過不同方式感受這條傳奇公路的百年魅力。

▲「加州1號公路」大瑟爾（Big Sur）被譽為全美最壯麗的海岸景觀公路。 圖：美國國家旅遊局／來源

經典公路橫越美國深度自駕推薦路線大公開

加州「太平洋海岸公路」（Pacific Coast Highway／California Highway 1）被譽為全球最具代表性的景觀公路之一，沿著太平洋海岸線蜿蜒前行，途經大瑟爾（Big Sur）、蒙特雷（Monterey）、聖路易斯奧比斯保郡（San Luis Obispo）

、麥克威瀑布（McWay Falls）、紅木森林、濱海小鎮與隱世沙灘，串聯舊金山與洛杉磯之間最經典的加州海岸風光。隨著 Regent’s Slide 修復工程推進，預計今年稍晚將提供更完整的通行體驗。

佛羅里達州「海外公路」（Overseas Highway）作為「美國國道1號」（U.S. Route 1）最南段，連結佛羅里達本島與基韋斯特（Key West，或西礁島），全長約182公里，沿途橫跨42座橋樑，其中最具代表性的「七英哩橋」（Seven Mile Bridge），讓旅客一路穿越碧海與島嶼風景，感受佛羅里達群島獨有的海上公路魅力。

若想挑戰橫越美國的長途旅程，「美國國道20號」（U.S. Route 20）作為美國最長公路，全長超過5,300公里，從麻薩諸塞州波士頓一路延伸至奧勒岡州紐波特（Newport），穿越歷史小鎮、平原、山脈與沙漠，展現美國地理景觀不斷轉換的多樣面貌。

「林肯公路」（Lincoln Highway）是美國第一條橫貫大陸公路，全長約5,454公里，從紐約市一路延伸至舊金山，如今路線串聯14個州，途經費城（Philadelphia）、匹茲堡（Pittsburgh）、芝加哥（Chicago）、奧馬哈（Omaha）、鹽湖城（Salt Lake City）、雷諾（Reno）等城市，帶領旅客穿越美國城市、歷史與公路文化的多重風貌。

位於蒙大拿州「冰河國家公園」（Glacier National Park）的「向陽大道」（Going-to-the-Sun Road），則以全長約80公里的山岳景觀聞名，橫跨美洲大陸分水嶺，沿途欣賞冰河、瀑布與鋸齒狀山峰，狹窄的山壁路段與歷史石砌護欄展現道路工程之美，羅根隘口（Logan Pass）、麥當勞湖（Lake McDonald）與聖瑪麗湖（St. Mary Lake）皆是不容錯過的經典停靠點。

沿著密西西比河展開的「大河之路」（Great River Road）全長約4,800公里，從明尼蘇達州一路延伸至路易斯安那州，串聯 聖保羅（St. Paul）、明尼亞波利斯（Minneapolis）、聖路易斯（St. Louis）、孟菲斯（Memphis）、紐奧良（New Orleans）等河岸城市，是認識美國音樂、美食、歷史與南方文化的重要路線。

若偏好更開闊的荒野景觀，內華達州境內約462公里的「美國50號公路」（U.S. Route 50）路段被稱為「美國最孤寂公路」（The Loneliest Road），沿途可見廢棄小鎮、高地沙漠與一望無際的天空，適合深入體驗更具探索感的美國公路風景。

科羅拉多州的「百萬美元公路」（Million Dollar Highway）則展現洛磯山脈截然不同的壯闊樣貌。這段全長約40公里的「美國550號公路」（U.S. Route 550）連接席爾佛頓（Silverton）與烏雷（Ouray），以高海拔懸崖道路與部分無護欄路段聞名，親眼見證令人屏息的山岳景觀。

一路向南「I-65公路」則串聯芝加哥近郊的密西根湖（Lake Michigan）湖岸與美國南方海灣沿岸全長約1,427公里，橫跨中西部與東南部腹地，沿途可走訪肯塔基州路易斯維爾（Louisville）的「波本威士忌之路」（Bourbon Trail）、田納西州納許維爾（Nashville）的音樂場景，以及阿拉巴馬州莫比爾（Mobile）的歷史與文化風貌，展開一趟從湖岸延伸至陽光海岸的美國縱貫之旅。

通往壯麗目的地的秘境探索小眾公路

除了經典長途公路，美國各地也有許多較少人熟知、卻同樣值得深入探索的景觀路線。橫跨田納西州與北卡羅來納州的「龍之尾」（Tail of the Dragon）全長約18公里卻擁有318個彎道且全程沒有紅綠燈，是重機騎士與跑車愛好者心中的挑戰清單。這條路線穿越「大煙山」（Great Smoky Mountains）一帶的蜿蜒山路、茂密森林與高低起伏地形，展現美國東南部最具張力的山岳公路體驗。

維吉尼亞州的「天際線公路」（Skyline Drive）全長約169公里是「仙納度國家公園」（Shenandoah National Park）內唯一對外開放的公共道路，沿著 「藍嶺山脈」（Blue Ridge Mountains）山脊前行，串聯75個景觀眺望點。沿途可欣賞層疊山景、濃密林冠與季節性野花景觀，是感受阿帕拉契山脈自然風貌的經典路線。

若想放慢速度親近海岸風景，密西西比州的「海灘大道景觀公路」（Beach Boulevard Scenic Drive）（US-90）全長約21公里，沿著墨西哥灣海岸延伸，途經白色沙灘、歷史漁村、藝術街區、「海盜州立公園」（Buccaneer State Park）與自然步道，呈現南方海岸悠閒而多元的旅遊風貌。

橫跨阿肯色州與奧克拉荷馬州的「塔利梅納國家風景道路」（Talimena Scenic Byway）全長約60公里，穿越「沃希托國家森林」（Ouachita National Forest），並以連結阿肯色州明娜（Mena）與奧克拉荷馬州塔利希納（Talihina）兩座小鎮而得名。這條寧靜山路展現阿肯色山區與奧克拉荷馬州喬克托郡（Choctaw County）的自然景致，是適合深度自駕與欣賞山林風光的景觀道路。

再往北前進，阿拉斯加州的「道爾頓公路」（Dalton Highway」全長約666公里，從費爾班克斯（Fairbanks）一帶通往北極海，途中跨越北極圈並翻越「布魯克斯山脈」（Brooks Range」，沿途可見雲杉森林、苔原景觀與遼闊荒野，是一條兼具挑戰性與壯闊自然景觀的偏遠路線。

夏威夷茂宜島的「天堂之路」（Hana Highway） 則帶來截然不同的熱帶公路體驗。這條沿著茂宜島東北海岸蜿蜒前行的道路，全長約103公里，穿越蓊鬱雨林、瀑布與壯觀海岸峭壁，沿途可停靠「伊甸園植物園」（Garden of Eden Arboretum）、路邊高約24公尺的「威陸亞瀑布」（Wailua Falls），以及「懷阿納帕納帕州立公園」（Waiʻānapanapa State Park）的黑沙灘。從山林、海岸到島嶼秘境，「天堂之路」（Hana Highway）展現夏威夷公路旅行獨有的自然層次與探索魅力。

帶你看遍湖岸高山巨木森林的壯遊景觀公路

美國公路旅行的魅力，也展現在沿途不斷轉換的壯麗自然景觀。明尼蘇達州的「北岸觀景公路」（North Shore Scenic Drive）全長約241公里，從德盧斯（Duluth）一路延伸至大波蒂奇（Grand Portage），沿著蘇必略湖（Lake Superior）崎嶇湖岸前行，旅客可欣賞森林、瀑布與湖岸眺望景致，沿途亮點包括鵝莓瀑布（Gooseberry Falls）、碎石岩燈塔（Split Rock Lighthouse）與鋸齒山（Sawtooth Mountains），展現美國北境湖岸的遼闊風貌。

科羅拉多州的「山脊步道公路」（Trail Ridge Road）全長約77公里，是美國海拔最高的連續鋪面道路，穿越「洛磯山國家公園」（Rocky Mountain National Park），最高處超過海拔3,600公尺。旅客可停靠「高山遊客中心」（Alpine Visitor Center）與沿線觀景點，俯瞰下方森林與高山地景，感受洛磯山脈壯闊而多變的自然層次。

同樣位於科羅拉多州的「科羅拉多州歷史溫泉環線」（Colorado Historic Hot Springs Loop），則是一條全長約1,287公里的溫泉主題路線，串聯州西部23處代表性溫泉目的地，從丹佛（Denver）延伸至斯廷博特斯普林斯（Steamboat Springs），旅客可體驗私密湯池到大型礦物溫泉池等多元泡湯選擇。

加州的「巨樹大道」（Avenue of the Giants）全長約50公里，沿「Highway 254」穿越「洪堡紅木州立公園」（Humboldt Redwoods State Park），旅客可放慢車速在世界最高樹種之一的紅木巨樹之間展開沉浸式公路旅行，感受加州森林景觀。

橫跨加州與內華達州的「太浩湖環湖景觀公路」（Lake Tahoe Scenic Loop）全長約116公里，環繞藍寶石般「太浩湖」（Lake Tahoe）湖水前行，夏季欣賞湖岸風光，冬季則展現壯麗雪景，是全年適合造訪的景觀公路。

沿著時光軌跡走進美國故事歷史公路

美國公路旅行不僅展現自然風景，也串聯起不同時代的歷史脈絡。位於賓夕法尼亞州費城的「埃爾弗雷斯小巷」（Elfreth’s Alley）常被稱為「美國最古老的住宅街道」，歷史可追溯至1702年，至今仍保留18世紀住宅與鵝卵石街道，讓旅客彷彿走入早期美國城市生活場景。

橫跨馬里蘭州與賓夕法尼亞州的「國家公路」（The National Road），又稱「坎伯蘭大道」（Cumberland Road） ，雖然多數路段如今已成為（U.S. Route 40）的一部分，但它是美國第一條由聯邦政府出資興建的公路，於19世紀初完工，當時肩負連結東岸與西部邊境的重要角色，沿途至今仍可見歷史石橋與保存下來的收費站建築。

沿著東岸延伸的「國王公路」（King’s Highway）歷史更可追溯至1650年，比美國建國更早。雖然並非所有路段仍持續使用，這條道路曾串聯大西洋沿岸早期殖民聚落，見證美國東岸交通與聚落發展的初始樣貌。

南卡羅來納州的「阿什利河路」（Ashley River Road）則穿越查爾斯頓（Charleston）歷史悠久的「低地」（Lowcountry）地區，這條殖民時期道路兩側可見老橡樹、河岸莊園與南方歷史風景，並途經三處國家歷史地標：德雷頓莊園（Drayton Hall）、米德爾頓莊園（Middleton Place）與聖安德烈聖公會教堂（St. Andrew’s Episcopal Church）。

佛羅里達州的「美國第一趟公路旅行」路線，從彭薩科拉（Pensacola）延伸至聖奧古斯丁（St. Augustine），沿著海岸追溯早期歐洲人在北美的定居歷史。彭薩科拉於1559年建立，被視為美國最早的歐洲定居地，聖奧古斯丁則於1565年建立，是美國持續有人居住最久的歐洲殖民城市。旅客可沿著濱海公路走訪歷史遺址、西班牙殖民時期地標與沿途小鎮，從道路行進之間認識佛羅里達的歷史層次。

橫跨南達科他州與內布拉斯加州的「子午線橋」（Meridian Bridge）位於（U.S. Route 81）沿線，這座建於1924年的升降橋橫跨密蘇里河（Missouri River），是20世紀初交通工程的重要代表。其鋼桁架結構與垂直升降設計，展現當時交通技術的創新與發展。

奧勒岡州的「哥倫比亞河古老公路」（Historic Columbia River Highway）則於1915年完工，是美國最早的景觀公路之一，全長約113公里沿「哥倫比亞河峽谷」（Columbia River Gorge）蜿蜒前行，途經「馬爾特諾馬瀑布」（Multnomah Falls）等代表性瀑布與歷史石造高架道路，展現工程、設計與自然並重的建設典範。

匯流音樂、建築到原民文化的在地旅程文化公路

路易斯安那州的「克里奧爾自然步道－全美道路」（Creole Nature Trail – All-American Road ）全長約290公里，因其原始自然風貌而被親切稱為「路易斯安那州的 Outback」。這條路線穿越「薩賓國家野生動物保護區」（Sabine National Wildlife Refuge）、「卡梅倫大草原國家野生動物保護區」（Cameron Prairie Wildlife Refuge）、「佩韋托森林保護區」（Peveto Woods Sanctuary）與墨西哥灣海灘，沿途可透過賞鳥、釣魚、撿貝與捕蟹等活動，近距離感受濕地生態與海岸文化，其中當地沼澤地區更可觀察超過 400 種鳥類，是自然愛好者不容錯過的路線。

威斯康辛州的「威斯康辛州法蘭克·洛伊·萊特步道」（Wisconsin Frank Lloyd Wright Trail）則以建築為旅程主軸。這條全長約322公里的景觀路線從密爾瓦基（Milwaukee）出發，延伸至威斯康辛州南部，帶領建築愛好者走訪九處「法蘭克·洛伊·萊特」（Frank Lloyd Wright）代表作品與相關場域，其中包含提供公共導覽的建築，以及萊特故居與「塔列辛莊園」（Taliesin），塔列辛莊園同時名列 UNESCO 世界遺產，展現美國現代建築與自然環境之間的獨特連結。

南卡羅來納州的「古拉-吉契文化遺產廊道」（Gullah Geechee Corridor）則帶領旅客深入低地（Lowcountry）地區，認識延續至今的在地文化傳統。旅程可從查爾斯頓（Charleston）出發，沿著濕地公路與橡樹成蔭的鄉間道路，途經麥克萊蘭維爾（McClellanville）、喬治城（Georgetown）與博福特（Beaufort），也可繞行至「聖海倫娜島」（St. Helena Island）。沿途的捕蝦碼頭、禮拜屋與香草籃攤位，保存著早於美國建國以前就已形成的文化記憶。

橫跨密西西比州、阿拉巴馬州與田納西州的「納奇茲小道公路」（Natchez Trace Parkway）全長約714公里，曾是美洲原住民、歐洲移民與早期美國商旅往來的重要道路，沿途亮點包括「鳥鳴谷」（Birdsong Hollow）的雙拱橋、步道遺跡（Sunken Trace）附近被長年行走磨出的土徑，以及美國規模最大的原住民土墩之一「翡翠土墩」（Emerald Mound），串聯自然景觀與深厚歷史脈絡。

音樂同樣是美國文化公路旅行的重要主題。密西西比州的「密西西比藍調之路」（Mississippi Blues Trail）向藍調音樂這項深具美國特色的音樂類型致敬，旅客可沿途探訪「三角洲藍調博物館」（Delta Blues Museum）、被視為「三角洲藍調」發源地之一的「多克利農場」（Dockery Farms），以及昔日知名的「Trumpet Records」，並走進當地 Juke joints（點唱機酒吧），現場感受藍調音樂的靈魂與魅力。

維吉尼亞州的「彎曲之路」（The Crooked Road）則聚焦鄉村音樂文化，「布里斯托」（Bristol）被美國國會正式指定為「鄉村音樂誕生地」，並設有隸屬史密森尼（Smithsonian）體系的「鄉村音樂發源地博物館」（Birthplace of Country Music Museum）。這條自駕路線也串聯「卡特家族之谷 / 卡特音樂中心」（Carter Family Fold），以及位於「藍嶺公園大道」（Blue Ridge Parkway）上的「藍嶺音樂中心」（Blue Ridge Music Center），帶領旅客認識美國鄉村音樂的根源與傳承。

北達科他州的「魔法公路」（Enchanted Highway）則將公路化為戶外藝術廊道。這段連接格萊斯頓（Gladstone）與里真特（Regent）、全長約51公里的道路，沿途可欣賞當地藝術家「Gary Greff」以廢金屬打造的大型雕塑作品，作品矗立於遼闊草原地景之中，其中最具代表性的《Geese in Flight》更被認定為全球最大的廢金屬雕塑。

內華達州的「外星人公路」（Extraterrestrial Highway）（NV-375）全長約158公里，鄰近「51區 」（Area 51），沿途穿越荒漠地景，因 UFO 目擊傳聞、超現實般的景觀與充滿趣味的路邊景點而聞名，開闊夜空也讓這裡成為觀星愛好者與 UFO 迷喜愛的公路路線。

橫跨北達科他州與南達科他州的「美國原住民風景道路」（Native American Scenic Byway），全長約563公里，穿越四個「拉科塔蘇族」（Lakota Sioux）部族土地，包括 Crow Creek、Lower Brule、Cheyenne River 與 Standing Rock。旅客可沿途認識歷史、傳統藝術與文化景觀並感受這些土地與原住民社群緊密相連的重要意義。

起司、果園到波本酒廠風味交織美食家的味覺公路

美國公路旅行也能以味覺作為旅程主軸，從農場、果園、酒廠到路邊餐館，沿途品嚐各地風土與飲食文化。佛蒙特州的「佛蒙特州乳酪之路」（Vermont Cheese Trail）串聯45家在地起司製作者，帶領旅客深入乳製品產區，品嚐手工起司與農場新鮮風味，同時欣賞州內寧靜的鄉村景致，結合田園風光與在地美食。

紐約州「哈德遜河谷」（Hudson Valley）的果園自駕體驗，則讓收穫季變成一趟輕鬆有趣的公路小旅行。位於華威（Warwick）的「瑪斯克果園」（Masker Orchards） 讓旅客可直接開車穿梭蘋果樹林，在車邊停靠採摘新鮮蘋果，再往北前往莫德納（Modena）的「Hurds Family Farm」，則可參加果園高爾夫球車導覽，結合親手採果與悠閒農場遊程，感受紐約州秋季農遊魅力。

肯塔基州的「肯塔基波本小徑」（Kentucky Bourbon Trail）帶領旅客走訪歷史悠久的蒸餾酒小鎮，從洛雷托（Loretto）的 Maker’s Mark、Versailles 的 Woodford Reserve，到各具特色的小型精釀酒廠，探索美國波本威士忌文化。旅客可參觀酒桶倉庫、品嚐小批次波本，並認識石灰岩水源、炭燒橡木桶與時間如何共同形塑這項經典風味。

德州中部的「德州烤肉之路」（Texas BBQ Trail）則展現南方煙燻烤肉文化的代表風貌。洛克哈特（Lockhart）、泰勒（Taylor）與奧斯汀（Austin）等傳奇 BBQ 小鎮各自發展出不同風格，其中奧斯汀的「Franklin Barbecue」曾被 《Bon Appétit Magazine》評為全美最佳。埃爾金（Elgin）則以「德州香腸之都」聞名，位於（Highway 290）旁的「Southside Market」供應 Original Hot Sausage 已超過125年，當地另一家人氣名店「Meyer’s Elgin Smokehouse」則由第四代經營者延續煙燻美味，展現德州在地 BBQ 的深厚傳統。

波多黎各「豬肉公路」（Guavate）山區的 lechoneras（烤乳豬餐廳），則是當地最受喜愛的美食公路旅行之一。從聖胡安（San Juan）往山區前進，沿著 PR-184 可見多家家族經營的路邊餐館，主打以木柴慢火烤製的 lechón asado（全豬烤肉），並搭配 arroz con gandules（鴿豆飯）、morcilla（血腸）與 pasteles（肉餡糕點）等經典配菜。週六午餐時段尤其熱鬧，這段短而富有故事的美食路線，不僅展現波多黎各的料理特色，也延續當地共享餐桌與社群聚會的傳統。

▲密蘇里州「聖路易斯拱門」（The Gateway Arch）被譽為通往美國西部的大門。 圖：美國國家旅遊局／來源

跟著時節展開旅行的季節限定公路

新罕布夏州的「坎卡馬格斯公路」（Kancamagus Highway）全長約55公里，穿越「白山山脈」（White Mountains），以森林景觀、瀑布與山景眺望聞名，每到秋季，沿途層林轉色，成為新英格蘭地區最受矚目的賞楓公路之一。

南達科他州的「針峰公路」（Needles Highway）雖全長僅約23公里，卻以壯觀地質景觀取勝，這條位於「卡斯特州立公園」（Custer State Park）、每年4月至10月開放的道路，穿越 Black Hills，沿途可見狹窄的「針眼隧道」（Needle’s Eye Tunnel）與「大教堂尖塔」（Cathedral Spires）等奇岩地貌與岩石景觀交織出中西部極具辨識度的自駕體驗。

德州丘陵區（Hill Country）的「柳樹環線」（Willow City Loop）則是春季賞花代表路線。每年3月至4月，這條位於弗雷德里克斯堡（Fredericksburg）一帶、全長約21公里的環狀道路，沿途盛開藍帽花（Bluebonnet）、火焰草（Indian paintbrush）與其他原生野花，將田野染成繽紛花海。

科羅拉多州的克雷斯特德比特（Crested Butte）則在6月下旬至7月迎來高山花季，魯冰花（lupine）、耬斗菜（columbine）、火焰草（paintbrush）與向日葵盛放於高山草甸，使克雷斯特德比特與「埃爾克山」（Elk Mountains）一帶獲得「科羅拉多州野花之都」美譽，年度「野花節」（Wildflower Festival）也透過導覽健行與工作坊，讓旅客更深入體驗這段繽紛季節。

新世代旅程：從鐵道旅行到電動車友善路線

除了自駕公路，美國也持續推動傳統交通與新型態旅遊方式的升級。美國國鐵（Amtrak）近年讓「公路旅行」延伸至鐵道旅程，去年推出的「Mardi Gras Service」，重新串聯紐奧良（New Orleans）至莫比爾（Mobile）之間六個停靠站，這也是 「卡崔娜颶風」（Hurricane Katrina）後首度恢復該路段鐵道旅遊服務。今年，Amtrak 也將導入新一代列車，包括高速 Acela 列車、較具環保效益的 Airo 列車，以及服務美國太平洋西北地區 Cascades 路線的新列車，為旅客提供更多元的跨州移動選擇。

華盛頓州的「懷特隘口風景大道」（White Pass Scenic Byway）（U.S. Route 12）則展現景觀公路與電動車旅遊的結合。這條路線不僅可欣賞「雷尼爾山」（Mount Rainier）、「聖海倫火山」（Mount St. Helens）與「亞當斯山」（Mount Adams ）等壯麗山景，也因新建完成的八座電動車充電站，成為對電動車旅客更友善的景觀道路，充電站分布於 Randle、Packwood 與 White Pass Ski Area 等地，讓旅客能以更具彈性的方式探索華盛頓州自然風光。

另類延伸探索從汽車文化到無車秘境

公路旅行的魅力，也能從汽車文化與交通歷史中延伸探索。位於緬因州班哥（Bangor）的「Cole Land Transportation Museum」收藏超過200輛交通工具，從古董車到消防車皆可見其展示，目前由家族第四代成員經營管理，持續保存美國陸上交通發展的歷史記憶。

若想認識底特律（Detroit）為何被稱為「汽車之城」，旅客可前往「亨利福特美國創新博物館」（Henry Ford Museum of American Innovation），館內收藏包含 Rosa Parks 當年乘坐的公車等重要展品，或造訪「福特皮奎特大道工廠博物館」（Ford Piquette Avenue Plant Museum），了解 Model T 誕生地與美國汽車工業發展的重要起點。

在加州洛杉磯「彼得森汽車博物館」（Petersen Automotive Museum），透過珍稀車款、好萊塢電影車與沉浸式展覽，呈現超過百年的汽車發展歷史。

田納西州納許維爾（Nashville）的「Lane Motor Museum」則收藏全美規模最大的歐洲汽車與摩托車典藏，展現不同地區的交通設計與製造工藝。

賓夕法尼亞州奧克斯（Oaks）的「美國珍寶之旅博物館」（American Treasure Tour Museum）面積約9,290平方公尺，館內收藏數千件文物與經典車款，旅客可搭乘館內電車穿梭展區，從多元收藏中感受美國流行文化與懷舊風景。

▲美國經典「66號公路」亞利桑那州金曼市（Kingman）。 圖：美國國家旅遊局／來源

作為旅程的另一種收尾，也可前往禁止汽車通行的目的地，感受截然不同的移動節奏。密西根州「麥基諾島」（Mackinac Island）、南卡羅來納州「禿頭島」（Bald Head Island）與紐約市「總督島」（Governors Island）皆以無車街道與濱海風景，提供悠閒而友善的旅行體驗。

若想前往更偏遠的秘境，位於亞利桑那州「大峽谷」（Grand Canyon）谷底的「蘇佩」（Supai）村是「哈瓦蘇佩」（Havasupai）部族擁有約800年歷史的聚落，只能透過直升機、徒步或騾馬抵達，也被視為美國最偏遠的社區之一。壯觀峽谷地景與「哈瓦蘇瀑布」（Havasu Falls），成為旅客完成這趟不易抵達旅程後最珍貴的感動與回報。

以上那一條是你的心目中項想的自駕路線呢?趕快相約三五好友一起出發，探索美國自駕公路之旅的樂趣吧！

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