2026-06-24 13:00 七分之二的探索
台菜不只適合長輩！3 間逢甲質感台菜餐廳推薦，聚餐約會都適合
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章推薦逢甲周邊三間質感台菜餐廳，適合聚餐、約會與家庭聚會。
- 重點二：烏竹樓以餐酒館風格重塑台菜，主打黑豚料理與精緻桌菜呈現。
- 重點三：原味一品鮮與頂園燒鵝担仔廚房，兼顧多人聚餐、空間舒適與經典菜色。
大家一定都有共鳴，聚餐吃來吃去，最後總會回到台菜的懷抱😍 不論是聚餐、約會，還是家庭聚會，台菜絕對是能讓大家都滿意的選擇！尤其是近年來出現許多新派台菜餐廳，在保留傳統台菜靈魂的同時，有了更精緻的空間設計與用餐氛圍，讓台菜也成為了年輕世代約會、慶生或聚會的人氣餐廳。
這次七編特別整理出 3 間現代台菜餐廳，不僅保留道地台灣味，又能享受舒適有質感的用餐環境，更有讓人願意一訪再訪的獨特魅力，下次聚餐不知道吃什麼，不妨從這份名單中挑選！
1.烏竹樓 OT Kitchen
📍地址：台中市西屯區西安街166號
位於台中逢甲商圈的烏竹樓 OT Kitchen，是以餐酒館概念重新詮釋台式料理，烏竹樓的特色是選用台灣黑豬肉作為招牌食材，將熟悉的古早味料理融入更精緻的呈現方式！餐廳的環境採灰白色調與簡約風格打造，營造出與傳統熱炒店完全不同的用餐氛圍，不論是小家庭聚會或多人聚餐都相當適合。
七編這次在烏竹樓點的是 12 道桌菜，完全顛覆七編對桌菜的刻板印象！每一道我都覺得好好吃✨🥰 他們的招牌流心手切黑豚滷肉飯，生食級半熟蛋和滷肉醬汁的搭配，濃郁的醬汁和肥瘦相間的滷肉，真的是讓人一口接一口！
其他像是蒜苗黑豚鹹豬肉、乾煸麻油黑豚松阪豬等，都處理得很好，是非常棒的下飯菜，麻辣白斬雞、埔里筊白筍蔥蛋、塔香蛤蠣等經典台菜同樣表現亮眼，長輩們也都讚不絕口，是一間兼具熟悉台灣味與創新風格的新派台菜
2.原味一品鮮
📍地址：台中市西屯區安和路158號（餐廳鄰近台灣大道與福華飯店商圈）
如果聚餐成員從長輩到小朋友都有，想找一間大家都能吃得滿意的台菜餐廳，那麼原味一品鮮會是相當穩妥的選擇，這裡的菜色選擇多元，而且是闔家友善的口味！從熱炒、煲湯到海鮮料理一應俱全，尤其是每日新鮮直送的鮮魚與泰國蝦更是店內招牌！搭配季節限定食材，不定期推出不同特色料理，讓熟客每次造訪都能品嚐到不一樣的風味✨
一品鮮的餐點部分也特別適合多人共享，七編特別喜歡的菜色是招牌芋泥鴨！外皮酥脆、鴨肉香氣十足，搭配綿密芋泥形成豐富層次，稍微甜鹹交織的風味，是我當天吃到很驚艷的一道，金沙中卷、酸菜肚片鍋也是不少饕客喜歡的人氣料理，當天聚餐也收到了很多人的好評。
除了餐點表現亮眼之外，原味一品鮮的用餐環境也相當加分，寬敞的走道與舒適桌距，即使推嬰兒車或有長輩同行也能自在移動，不會有擁擠壓迫感，店內更設有大還小孩都會愛的自助冰淇淋區，餐後來幾球冰淇淋，將當餐畫上完美結尾！原味一品鮮走的是經典實在路線，能兼顧不同年齡層的飲食需求，是一間適合全家大小一起共享台灣味的聚餐餐廳。
3.頂園燒鵝担仔廚房
📍地址：台中市西區民生北路106號
如果聚餐人數較多，那麼位於台中台灣大道附近的頂園燒鵝担仔廚房，會是相當值得考慮的選擇！環境是以挑高空間搭配木質弧形天花板與大片落地窗設計，白天自然採光充足，讓整體氛圍顯得明亮開闊，且設有多間獨立包廂，宴會空間的場地，可以容納不同的活動需求。
料理方面頂園則以經典台菜與中式熱炒為主，菜色選擇相當豐富，從海鮮、燒烤、熱炒到炸物應有盡有，並可依照用餐人數選擇不同份量；店內最具代表性的招牌燒鵝，七編現在想到還是流口水🤤 燒鵝選用台灣在地鵝肉製作，外皮烤得金黃酥脆，肉質也還是保有水分和彈性，一口咬下去還會滴汁的那種，是許多饕客的必點料理！另外櫻花蝦炒飯以及金絲芋頭卷，也是拿到不少好評的餐點。
頂園因為停車方便、空間寬敞，有多樣經典台菜可供選擇，所以非常適合多人聚餐、家族聚會，甚至是公司 Team Budling！是個兼顧環境、餐點與便利性的穩定選擇。
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從融合餐酒館氛圍的烏竹樓、兼顧所有年齡層與海鮮愛好者需求的原味一品鮮，到適合多人聚餐的頂園燒鵝担仔廚房，每一間都保留了台菜最迷人的靈魂，同時又加入不同風格與特色，讓傳統台菜有了更多元的樣貌✨🍜
所以如果你還在煩惱台中聚餐要吃什麼，不妨從這份名單挑一間，重新感受台菜歷久彌新的魅力吧！
精華 FAQ
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文章主軸是推薦台中逢甲周邊的質感台菜餐廳，特別整理出三間適合聚餐、約會與家庭聚會的店家，讓讀者能在台菜中找到更精緻的用餐選擇。
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烏竹樓以餐酒館概念重新詮釋台式料理，主打台灣黑豬肉與桌菜，空間採灰白簡約風格，菜色兼具熟悉台味與創新感，很適合小家庭或多人聚餐。
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原味一品鮮適合有長輩和小朋友同行的全家聚餐，菜色多元且環境寬敞；頂園燒鵝担仔廚房則因空間大、包廂多與停車方便，特別適合多人宴會或公司聚餐。
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