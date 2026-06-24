台菜不只適合長輩！3 間逢甲質感台菜餐廳推薦，聚餐約會都適合

AI重點 文章重點整理： 重點一： 力麗哲園日潭館位於伊達邵碼頭旁，步行可逛老街搭船。

力麗哲園日潭館位於伊達邵碼頭旁，步行可逛老街搭船。 重點二： 湖景四人房可眺望日月潭，陽台寬敞且房內乾淨舒適。

湖景四人房可眺望日月潭，陽台寬敞且房內乾淨舒適。 重點三：餐飲公設豐富，含湖畔火鍋、早餐、泳池及親子設施。

日月潭是遠近馳名的知名景點，也是外國遊客來台灣旅遊，必去的景點之一。

生為台灣人，相信大家對於日月潭都不陌生，

甚至是去過不只一次的地方吧!

不知道大家都是去一日遊，還是會選擇在日月潭住一晚呢?

我真心推薦日月潭非常值得住上一晚，

因為到了傍晚，整個日月潭會呈現出截然不同的迷人風貌。

少了白天的遊客人潮，多了幾分悠閒與寧靜，

讓人能夠放慢腳步，好好感受這片山水之美。

這次我們安排了一趟日月潭兩天一夜小旅行，

入住位於伊達邵碼頭旁的力麗哲園飯店－日潭館。

不但擁有絕佳地理位置，步行就能逛伊達邵老街，

房間還能直接欣賞日月潭湖景喔!

力麗哲園飯店－日潭館 地理位置與停車

力麗集團在日月潭不只一間飯店，

除了我們這次入住的力麗哲園飯店－日潭館，

還有力麗哲園飯店－月潭館、力麗日月潭哲園會館，

以及最新的力麗溫德姆溫泉酒店。

力麗哲園飯店－日潭館就位在伊達邵碼頭旁邊，它的地理位置真的超方便。

走下樓就是伊達邵老街，想吃美食、買伴手禮完全不用開車，

步行幾分鐘就能抵達碼頭搭船遊湖，日月潭纜車站也在附近。

停車位的部分，飯店一樓只有幾個平面車位，

停滿的話，先把行李卸下，

接著會有專人導引至力麗溫德姆溫泉酒店停放。

力麗溫德姆溫泉酒店的停車場共有B1~B3地下三層，約169個車位。

住宿的話，可以免費停到隔天中午12點喔!

力麗哲園飯店－日潭館 飯店大廳

力麗哲園飯店-日潭館以貼近天然原始風貌下去設計，創造出一種溫馨的感覺。

我特別喜歡它們的大廳，是半露天式的迎賓大廳，結合咖啡雅座。

我覺得跟我們之前去富國島住的飯店蠻像的，帶了點東南亞風情。

大廳備有咖啡機、飲水機。

以及一些餅乾點心，提供給旅客自行取用。

櫃台這邊會陳列一些商品，像是飯店最近在推好眠體驗，

提供助眠精油、舒眠噴霧、熱敷眼罩、助眠草本茶....等等。

還有各種不同樣式、軟硬度的枕頭。

畢竟旅行最幸福的事之一，就是玩得開心，也能睡得香甜，

來到日月潭度假，不只是放鬆身心，也能趁機好好補充睡眠能量。

力麗哲園飯店－日潭館 湖景四人房

先來開箱我們這次入住的房間，是看得到湖景的豪華四人房喔!

房間比我想像中高級很多耶!

木質地板搭配典雅的裝潢。

37吋液晶電視、冰箱、保險箱....

基本的配備都有，重點房間乾淨度我很滿意。

因為一開始我沒有找到拖鞋，直接光腳踩在地板上，

完全沒有沙沙的灰塵，清潔度給他一個讚!

咖啡包、日月潭阿薩姆紅茶免費提供。

沒有供應瓶裝水，但有水壺，

每層樓都有一個飲水機，有需要的旅客自行取用。

衛浴部份我也很喜歡，乾濕分離。

免治馬桶，再加一分。

附有浴缸，晚上泡個澡是一定要的吧!

話說這兩顆，林恰恰一開始以為是裝飾品，

又問我飯店為什麼要把食物放在浴室?

他完全不知道這是泡澡球耶XDD

再來看看這間房間最大的亮點，就是景觀陽台啦!

可以直接眺望日月潭湖景，而且陽台空間還蠻大的，

大概就是站滿四個大人，都不會擁擠的程度。

從我們房間陽台望出去，眼前就是伊達邵自行車道。

沿著湖岸蜿蜒而行的車道，搭配一旁的湖光山色，景色相當迷人。

坐在陽台上放空，看著旅人悠閒騎著單車經過，

光是待在房間裡欣賞風景，就讓人覺得十分愜意。

重點這片湖景，從日出到日落，你都可以盡情欣賞。

來到日月潭，就是要住一晚湖景房啊!

當你坐在陽台，看著眼前湖光山色，隨著時間變化不同樣貌時，

就會明白這一晚有多值得。

力麗哲園飯店－日潭館 公共設施

除了迷人的湖景，力麗哲園-日潭館也有一些公設，

包括室內游泳池、男女三溫暖、健身房、撞球室。

不過設施不是在日潭館裡面，它們是跟力麗日月潭哲園會館合作，

要另外走路至力麗日月潭哲園會館使用。

但不用擔心，兩間飯店距離非常近，有多近呢?

不到100公尺，大概就是走路1分鐘的事情。

室內游泳池

室內游泳池開放時間為早上八點到下午五點半，

水溫比較偏冷一點喔!

室內有個好處，不用擔心外面天氣如何，

像我們造訪這天，雖然有下點雨，一樣可以在飯店裡面開心游泳。

健身器材

所有公設都在同一個樓層，在游泳池旁邊，就是運動器材。

一些簡單的運動器材，旁邊還有按摩椅。

如果不想運動，就來按摩吧!

撞球間、兒童圖書區

大一點的孩子想打打撞球，這裡也有。

小一點的孩子，有一個圖書區跟小小溜滑梯，稍微陽春版的兒童休憩區。

如果在日月潭想找一個可以蹓小小孩的地方，推薦大家可以去魯魯札札咖啡親子館。

後面文章會介紹到，有需要的家長可以參考喔!

男女三溫暖

飯店還有男女三溫暖，

開放時間為18:00到22:30，16歲以上才能使用喔!

力麗哲園飯店－日潭館 魚藻餐廳 湖畔晚餐

同樣在力麗日月潭哲園會館裡面，有間魚藻餐廳，

這裡也是隔天用早餐的地方。

我們晚上直接在這裡吃晚餐，享用湖畔火鍋，超愜意。

我們吃的是雙人火鍋套餐-昆布火鍋，

兩大一小吃下來，對我們一家三口來說份量剛剛好。

認真說火鍋蠻有質感的。

而且口味比我原本預期的還要好，尤其是香菇，軟嫩中帶著濃郁香氣。

我平常對香菇沒有特別喜愛，但這一餐火鍋的香菇幾乎都是我吃的。

火鍋本身就是讓人很有幸福感的食物啊!

餐點附一人一杯果汁。

我們五點半入座用餐，剛好可以伴隨日落，

一次收藏黃昏與夜晚的日月潭。

就算不是住宿的客人，也可以去魚藻餐廳用餐。

光是這片湖景，就很值得。

力麗哲園飯店－日潭館 自助式早餐

隔天早餐一樣是在魚藻餐廳享用，提供自助式早餐。

雖然不是走浮誇路線，但該有的品項都有。

中式粥品、熱炒、清粥小菜。

到西式麵包、沙拉、水果與飲品。

可說是中西式餐點兼具。

還可以自己煮麵來吃，吃一餐抵兩餐的概念。

因為住台中的關係，我們幾乎都只會去日月潭一日遊。

記得好多年前一個同事跟我說，妳一定要在日月潭住一晚試試，我一直不以為然。

之前有真的去住了一晚，但當時住的飯店比較偏，看不到湖。

這次住了一晚後才發現，原來日月潭真正迷人的地方，

是晚上遊客散去之後的那份悠閒與寧靜。

坐在陽台看著湖面波光粼粼，漫步伊達邵老街，

隔天再用一頓豐盛早餐開啟旅程，

這樣的旅行步調真的很舒服。

力麗咖啡廳

這趟旅程，我們還去了幾個不錯的點，一併分享給大家。

位於伊達邵遊客中心二樓的力麗咖啡館，

我個人覺得可以算是私房景點。

坐擁第一排湖景視野，點杯飲品。

來個甜點。

微風輕拂看著船在湖面來回駛過，彷彿時間就這樣跟著慢了下來。

旅人Bike自行車出租

來到日月潭，騎自行車也是必做事情之一。

力麗哲園-日潭館飯店一樓有跟旅人Bike合作，直接出租腳踏車很方便。

記得房間陽台望出去的自行車道嗎?

我們一早吃完早餐，就是沿著這條自行車道，騎到日月潭纜車站。

沿途景色，美不勝收。

林恰恰說，日月潭不管去幾次，每次去他都還是覺得好漂亮。

魯魯札札咖啡親子館

最後就是前面文章提到的，有帶小小孩出遊，

家長想要一個讓小孩放電的地方，

不怕日曬雨淋，那就去魯魯札札咖啡親子館吧!

距離飯店不遠，一樣是走幾步路就到的距離。

館內除了提供咖啡、飲品與輕食外，還規劃了孩子們喜愛的遊戲區。

有適合2-6歲小小孩的區域，可開賽車、積木區、伴家家酒。

另一側則是適合2-12歲孩童的大型遊戲區，有溜滑梯、攀爬設施、球池等遊樂設備。

是一個夏天可以避暑，下雨可以避雨的小孩放電好去處。

好山好水的日月潭兩天一夜之旅，

讓我懂了之前同事所說的，台灣人一定要在日月潭過一夜啊!

有機會的話，

來去力麗哲園住間湖景房吧!

力麗哲園 日潭館

地址:南投縣魚池鄉水秀街7號

電話:049-28500022

官網:https://sunmoonlake-sun.lealeahotel.com/