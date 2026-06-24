動漫迷準備訂房！《進擊的巨人》《航海王》雙IP攻進花蓮，暑假行程一次看

今年暑假，花蓮直接變成動漫迷的朝聖地！不只遠雄海洋公園攜手《進擊的巨人》，打造全台首座結合海洋主題樂園與巨人世界觀的沉浸式園區；「2026花蓮FUN暑假」也首度結合國際IP《航海王》，讓魯夫與草帽海賊團登陸鯉魚潭，還有全台最大千陽號、水舞燈光秀與角色打卡點。從白天玩到晚上，花蓮這個暑假真的很有戲。

《進擊的巨人》遠雄海洋公園7月登場

遠雄海洋公園暑期年度活動《進擊的夏天》將於7月1日至8月30日登場，這次攜手全球人氣動漫《進擊的巨人》，把園區變成巨人世界觀延伸出的主題冒險場景。活動內容從巨型場景、主題商店、限定餐飲、聯名商品到遊樂設施全面進擊，讓粉絲不用出國，也能在花蓮感受跨越城牆後的熱血氛圍。

圖片來源：品牌提供

搭摩天輪化身巨人，俯瞰太平洋超震撼，這次最有畫面的亮點，就是「進擊的巨人摩天輪」。在《進擊的巨人》故事裡，海象徵自由與未知世界，而遠雄海洋公園直接把這份情緒搬到真實場景中。當摩天輪緩緩升空，遊客可以從高空俯瞰整片太平洋與園區，視角彷彿瞬間化身巨人，看著腳下景色逐漸縮小、海岸線向遠方延伸。對粉絲來說，這不只是搭遊樂設施，更像是用巨人視角重新感受「自由的彼方」。

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限定主題商店必拍，調查兵團粉絲準備朝聖

園區也在歡樂大街打造《進擊的巨人》限定主題商店，外觀以經典角色、調查兵團與巨人視覺元素佈置，讓人一走近就像踏進人類與巨人對峙的世界。店內同步販售多款聯名限定商品，包含生活用品、紀念收藏周邊與特色商品。想拍照、想收周邊、想把熱血感帶回家，這裡絕對會是粉絲入園後的第一站。

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巨人名場面變餐點，吐司、刨冰、莎夏熱狗都太有梗

除了好拍好逛，這次也有多款《進擊的巨人》限定主題餐飲。最吸睛的「發現牆內巨人吐司」，把作品中的經典震撼場面變成餐桌上的話題美食，光名字就很有記憶點。另外，以主角們首次看見大海為靈感的限定刨冰，則結合清爽口感與海洋意象，很適合暑假炎熱天氣。人氣角色莎夏也被做成巨型熱狗，呼應她貪吃又可愛的角色設定，份量感十足，拍照效果也很強。

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暑期雙人套票1840元起，粉絲可以揪伴一起進擊

活動期間，遠雄海洋公園推出暑期雙人優惠套票，兩人同行1840元起。無論是《進擊的巨人》粉絲，還是想找一個暑假親子旅遊、情侶出遊、朋友小旅行景點的人，都可以把這站排進花蓮行程。

《航海王》也來了！千陽號7月登陸鯉魚潭

另一邊，「2026花蓮FUN暑假」也首度跨界結合國際IP《航海王》，活動將於7月11日至8月16日在花蓮壽豐鄉鯉魚潭登場。這次最大亮點，就是全台最大、15米寬的「千陽號」將現身鯉魚潭，把花蓮最大內陸湖泊變成熱血航海冒險場景。白天可以看巨大船體與角色裝置，晚上還有結合水舞、燈光科技的動漫水岸秀，直接讓鯉魚潭變身暑假最有話題的打卡點。

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魯夫率六大角色現身，花蓮景點變尋寶地圖

這次《航海王》活動也邀請六大經典角色登場，包含魯夫、娜美、喬巴、香吉士、索隆與騙人布。角色將以巨大造型出現在花蓮不同知名景點或交通節點，讓旅客可以邊玩花蓮、邊收集打卡點。對動漫迷來說，這就像把花蓮變成一張現實版尋寶地圖；對親子旅客來說，也很適合安排成暑假小旅行任務，白天跑景點、晚上再回到鯉魚潭看水舞燈光秀。

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白天玩《進擊的巨人》，晚上看《航海王》水舞剛剛好

如果想把兩大IP一次收齊，行程可以這樣排：白天先到遠雄海洋公園玩《進擊的巨人》主題活動，搭摩天輪、逛限定商店、吃聯名餐點；傍晚再前往鯉魚潭，看《航海王》千陽號與水舞燈光秀。一邊是從城牆奔向大海的巨人世界，一邊是草帽海賊團航向花蓮的冒險場景，兩個IP都和「自由、海洋、冒險」有強烈連結，剛好也很符合花蓮山海旅遊的氣質。

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花蓮暑假不只看海，動漫迷、親子客都能玩出新鮮感

今年花蓮暑假活動明顯走向大型IP聯名與沉浸式體驗，不再只是單純看風景，而是把動漫角色、自然景觀、遊樂設施與夜間展演結合在一起。《進擊的巨人》適合想玩樂園、拍主題場景、收藏周邊的粉絲；《航海王》則適合喜歡戶外景點、夜間水舞與角色打卡的旅客。兩個活動時間都落在暑假期間，想安排花蓮兩天一夜或三天兩夜，這波真的可以列入清單。

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【活動資訊】

遠雄海洋公園《進擊的夏天》

活動期間：2026年7月1日至8月30日

活動地點：遠雄海洋公園

活動亮點：《進擊的巨人》摩天輪、限定主題商店、聯名商品、主題餐飲

票價資訊：暑期雙人優惠套票1840元起

【活動資訊】

2026花蓮FUN暑假 ×《航海王》

活動期間：2026年7月11日至8月16日

活動地點：花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭

活動亮點：全台最大15米寬千陽號、六大角色打卡點、水舞燈光秀、動漫水岸場景

登場角色：魯夫、娜美、喬巴、香吉士、索隆、騙人布