2026-06-25 11:02 旅遊經
臺北車站海檬果 花開36載見證愛與希望珍藏感人歲月！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：臺北車站北側海檬果花盛開，成為夏季都會景觀亮點。
- 重點二：這排海檬果源自1990年公益活動，象徵愛與關懷的紀念樹。
- 重點三：海檬果花期長且耐風，但全株有毒，觀賞不可摘食。
臺北車站海檬果 花開36載見證愛與希望珍藏感人歲月！
【旅遊經 洪書瑱報導】
台北車站每天上演著數以計萬人們的擦肩而過的瞬間，同時也交織著無數種人生軌跡，更扮演著相聚與告別的起點，而在每年盛夏時節，當人們步履匆匆穿梭於臺北車站之際，若稍稍放慢腳步，抬頭望向北側市民大道一段的綠蔭，便會發現一朵朵潔白如雪的花朵正盛開著，不是桐花、不是雞蛋花、不是珍珠山馬茶花、也不是日日春，原來悄然綻放於濃綠枝葉之間是「海檬果花」，正為台北車站抹上白綠相間的美麗夏景，它雖鮮少人知道，但這排綠樹白花已陪伴臺北走過三十六餘載歲月，背後還蘊藏著一段充滿關懷與希望的動人故事，更見證臺北車站第四代落成及鐵路地下化景觀縫合歷史。
臺北車站北側臨市民大道一段綠帶的海檬果已進入盛花期
臺北車站等待與目送來自各地來來往往的旅人
將時間拉回到1990年11月4日，當時由日本國平塚北扶輪社、中華民國桃園扶輪社與臺灣鐵路管理局共同舉辦國際扶輪社會服務系列活動，邀請身心障礙兒童搭乘火車專車，自臺北出發前往新竹內灣，列車沿著山線緩緩前行，讓孩子們欣賞沿途風光，感受大自然與鐵道旅行的樂趣，抵達內灣後，並與內灣國小及尖石國小學童共同舉辦聯歡活動，透過交流與陪伴，為孩子們留下難忘回憶。當時主辦單位希望藉由這場充滿愛與關懷的旅程，讓身心障礙兒童拓展視野、豐富人生體驗，也讓社會大眾更加關注弱勢族群需求，共同營造友善包容的社會環境。為紀念這場深具意義的公益活動，特別於臺北車站北側種植原生植物「海檬果」作為紀念樹並設置告示說明，希望愛與關懷的精神能如樹木般持續成長、向下扎根，同樣祝福著來往旅客平安喜樂。
台北市公園處表示，目前臺北車站第四代站體於1989年9月3日啟用，為14項重大建設之一，該工程一併將萬華站至華山站間的鐵軌移入地下化以縫合地區發展，改變臺北市西區市容景觀，成為我們現在看到中華路一段、艋舺大道、市民大道等熟悉街廓。臺北車站不僅是臺灣重要交通樞紐，更是許多人旅程開始與結束的地方，每天數十萬人穿梭其中，匆忙步履間，抬頭欣賞身旁盛開的海檬果花，能感受到溫暖的人文情懷。這些樹木不只是景觀綠化的一部分，更像是一座座活著的紀念碑，記錄著臺北曾經發生過的美好故事。
海檬果為夾竹桃科常綠喬木
臺北車站北側臨市民大道一段綠帶的海檬果已進入盛花期
海檬果的果實外型類似百香果，但百香果花，像天然的時鐘面以及指針與刻度，故百香果台語被稱為「時計果」(攝影：洪書瑱)
臺北車站北側臨市民大道一段綠帶的海檬果目前已進入盛花期，白色花朵於綠葉間點綴綻放，花形優雅醒目，成為都會街景中別具特色的夏季風景。海檬果為夾竹桃科常綠喬木，為臺灣原生樹種，主要分布在海岸沙地或近海河流兩岸，由於樹形優美且耐風能力強，常作為景觀或防風樹種，花形非常類似同科不同屬的日日春。此外，海檬果花期長，可自4月開至10月，盛花期為春末夏初(約4月至6月期間)，所以現在正是賞花的好時節，但提醒「海檬果」雖稱為「果」，但全株有毒性，尤其結成的果，外型有點類似「百香果」，民眾觀賞花朵之餘切勿摘採，也務必不可食用其果實。
歲月流轉，當年的孩子們現在早已長大成人，而這些海檬果也從稚嫩幼苗長成枝幹挺拔的大樹，它們靜靜佇立於車站旁，見證臺北的發展與變遷，當旅人的腳步仍在臺北車站匯聚又散去，陪伴無數人的人生旅程。年復一年，當潔白海檬果花如約盛開，再次點綴蒼翠枝頭，承載的不僅是季節更迭的美麗，更是一段深植於城市記憶中的禮讚篇章與溫暖的生命故事，若您看見或知道，那都會化成這座城市裡風景的柔情！
以上圖片：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供
精華 FAQ
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因為它們是為紀念1990年身心障礙兒童鐵道公益活動而種下，象徵愛與關懷，也陪伴臺北車站與周邊街區走過三十多年變遷，成為城市記憶的一部分。
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目前北側臨市民大道一段的海檬果已進入盛花期，白色花朵點綴綠葉之間，形成清新醒目的夏季街景，為繁忙的車站周邊增添溫暖而優雅的視覺感受。
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海檬果雖然花漂亮，但全株具有毒性，尤其果實外型近似百香果，更不能誤食；民眾只適合遠觀拍照，不宜摘採或接觸，避免造成身體不適。