2026-06-25 18:02 旅遊經
了了礁溪推「身心重啟計畫」 週間連住兩晚加贈一晚 盡享四天三夜隱世慢旅
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：了了礁溪推出週間連住兩晚送一晚的身心重啟計畫。
- 重點二：專案主打四天三夜慢旅，含每日慢活早午餐與管家服務。
- 重點三：全館僅30間客房，結合竹林建築與永續設計營造隱世感。
礁溪了了全館僅30間客房，依蘭陽平原地景規劃出「森林」、「平原」與「大地房」等7種房型。 雲品國際提供
【旅遊經 洪書瑱報導】
疫情過後，人們對旅遊的要求發生了根本性的「質變」，從過去那種「打卡式」走馬看花，改為現在更能讓自己隨著步調放慢、追求與自我深度連結的「療癒旅行」成為高端旅遊市場新顯學，愈來愈多高端旅客願意為「什麼都不做」付費，讓每日的呼吸練習、自我對話與一餐慢食，取代密集的觀光清單。雲品國際日前正式接手營運的宜蘭設計旅宿指標「了了礁溪」，也讓「了了」有了不同的「目的」，讓旅人「了」解自我、「了」解心靈，為此，即日起至九月底的每週日到週四間推出「身心重啟計畫」連住方案，專案主打「週間連住兩晚，享第三晚免費入住」，相當於旅客僅需支付三天兩夜總價18,942元起的房價，便能擁有四天三夜的完整慢旅，平均每晚6,314元起，並含每日慢活早午餐。
「了了礁溪」建築外觀由自然洋行曾志偉團隊操刀，以碳化「孟宗竹」包圍，營造出如森林、溫柔樹洞般的庇護空間 雲品國際提供
雲品攜手「了了礁溪」推出「身心重啟計畫」週間買二晚送一晚連住專案，總價18,942元起。雲品國際提供
有別於一般訴求「充實」的度假行程，了了礁溪以「了了分明，如如不動」的禪學精神，在這四天三夜的時光中，為旅人建構了一場溫柔而深層的「內在行為藝術」。當旅人抵達這座隱世秘境，首先由專屬管家領航走過竹林環繞、流水潺潺的藝術梯，在空靈的環境音樂中，一步步把都會喧囂留在橋的另一端；辦理入住時抽取一張專屬「心靈卡牌」獲得給予自我的宇宙啟示，再搭配個人化聆聽音樂與「呼吸手冊」，從調勻氣息、釋放緊繃來重新認識自己。
礁溪了了餐廳Habitat，將房客的早餐進化為Semi Buffet制的早午餐。 雲品國際提供
礁溪了了早午餐除了供應宜花在地特色風味料理外，還有煙燻鮭魚酪梨起司水波蛋酸種麵包」或「脆皮炸雞滑蛋可頌」等選擇，在晨間料理的香氣中從容開啟一天。 雲品國際提供
入住期間刻意「不安排」行程，沒有非走不可的行程，時間被完整地還給旅人。清晨柔光撒落木棧道，旅人得以安心投入這段溫柔的深度內在旅程，讓身體、情緒與能量沉浸在大地的氣息中，透過全然的放空與長住留白，帶來深層的釋放與啟發，找回久違的清晰與平衡，喚醒內在沉睡已久的直覺之聲。
心靈的留白，需要豐饒的慢食來滋養。四天三夜長住方案包含：每日早餐，在Habitat餐廳可品嚐將部落薪傳的生態採集智慧與蘭陽平原在地食材深度結合，把純粹的東台灣「慢食」哲學注入每一道朝食中。為了讓長住旅人徹底擺脫時間束縛，早餐採Semi Buffet形式的「慢活早午餐」，自每日上午8:00一路供應至下午1:30。自助吧檯備有繽紛原生蔬菜、低溫烘焙堅果與在地果乾等；主餐則體現「在地共生」的跨界精神，旅人能同時品嚐到宜蘭傳承名店「阿娘給的蒜味肉羹麵」與花蓮排隊名店「公正包子」，亦能選擇融合異國美學的「煙燻鮭魚酪梨起司水波蛋酸種麵包」或「脆皮炸雞滑蛋可頌」，在晨間料理的香氣中從容開啟一天。
四天三夜身心重啟的實踐，最終交融於這座充滿設計張力的空間中，了了礁溪建築外觀由自然洋行曾志偉團隊操刀，以碳化「孟宗竹」編織包覆，營造出如溫柔樹洞般的庇護空間。內牆則全面採用可吸附濕氣的環保建材「樂土」，再結合台灣原生月桂葉編織盆籃、手工拉胚杯壺等在地工藝，將永續經營理念與自然隱喻完美具象化。全館僅設30間客房，依平原地景規劃出「森林」、「平原」與具備獨特樹洞設計的「大地房」等7種房型。
業者表示，了了礁溪作為「雲品Collection」體系下的風格精品型旅宿範本，未來將持續透過設計力與細緻服務力，為追求精緻留白的旅人提供一處身心靈的極致棲所。「身心重啟計畫」於即日起至九月底的週日到週四間供預訂，總價18,942元起，平均每晚為6314元起，即日起正式開放預訂。
精華 FAQ
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業者推出「身心重啟計畫」，於週日到週四間連住兩晚即可免費入住第三晚，等於用三天兩夜價格享四天三夜行程，適合想放慢步調的旅人。
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專案總價18,942元起，平均每晚6,314元起，並包含每日慢活早午餐。早餐採Semi Buffet形式，從上午8點供應到下午1點30分。
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飯店以竹林、流水與禪意營造靜謐氛圍，入住時有管家引導、心靈卡牌與呼吸手冊，全館僅30間客房，並以永續建材與在地工藝打造設計感。