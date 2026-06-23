2026-06-23 17:59 舌尖上的旅人 Eric Hsu
一口吃進台灣夏日風景 君尹Brisé「沁夏嶼味」以法式料理描繪島嶼四季
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：君尹Brisé六月底推出夏季菜單「沁夏嶼味」，以台灣山海風土入菜。
- 重點二：菜單運用黑鮪魚、生蠔、甜蝦與石老魚等當令海味，搭配多種島嶼食材。
- 重點三：七月十二日週年慶將邀YiYi液藝主理人客座，推出咖啡調飲餐會。
盛夏將至，台北「君尹Brisé」以一場島嶼風味盛宴迎接夏日時節，6月25日起，江丕禮主廚（Chef Pili）推出全新夏季菜單「沁夏嶼味」，以台灣山海風土為靈感，將海港鮮味、日照土地、綠意植被與夏季旬味化為一道道精緻法餐，選用黑鮪魚、法國生蠔、宜蘭甜蝦、澎湖石老魚等當令食材，帶領饕客展開一場從海洋到大地的夏日感官旅程。
此次菜單從波光粼粼的海港、海霧瀰漫的沿岸，到岩礁生態與盛夏土地氣息出發，嚴選黑鮪魚、法國生蠔、宜蘭甜蝦、澎湖石老魚、馬祖淡菜等海味，搭配白玉苦瓜、澎湖角瓜、花蓮金針、埔里百香果、晚香玉筍等季節食材，再融入檸檬馬鞭草、香蜂草、羅勒等香草氣息，呈現清爽、果酸與草本交織的夏日風味。
菜單以「港舟」揭開序幕，黑鮪魚中腹搭配魚子醬、白玉苦瓜與東港櫻花蝦，展現漁港鮮活氣息；「海霧」則以法國生蠔結合小黃瓜山葵雪酪與魚子醬，營造宛如海風拂面的沁涼感受；「夏漣」選用宜蘭甜蝦，佐以埔里百香果與香蜂草，透過果酸提亮蝦肉甘甜。
延續台灣山海意象，「礁岩」以澎湖石老魚、馬祖淡菜搭配花蓮金針，堆疊海洋與土地交融的鮮味深度；「青柔」則以澳洲小牛胸腺搭配香草麵疙瘩、晚香玉筍與羅勒，展現夏日綠意中的柔和質感。
主菜「熟陽」則呼應盛夏炙熱陽光，選用西班牙伊比利黑豬，以炭烤方式帶出豐厚香氣，搭配雲林旭陽紅蘿蔔與赤味噌調味，融合熟果甜韻與微辣尾韻，呈現飽滿而有層次的夏日滋味。
甜點延續島嶼意象，前甜點「竹蔗」以港式涼茶為靈感，結合嘉義甘蔗、綠竹筍與玉蘭花香，帶來清澈消暑的尾韻；主甜點「蜜露」則以雲林阿露斯哈密瓜搭配馬斯卡邦與開心果，將盛夏果香收束於甜美終章。
迎接開幕一週年，君尹7月12日週年慶當天特別邀請榮獲2026 Tatler Best 20 Bars「年度最佳酒吧」的YiYi液藝主理人Jeffrey擔任一日客座，以「孕育」為主題設計4款咖啡調飲，推出有酒精與無酒精版本，搭配夏季套餐，為週年慶增添獨特風味體驗。
全新「沁夏嶼味」夏季菜單，平日午間6道式套餐每人2680元+10%；晚間及假日午間9道式套餐每人3880元+10%。餐酒搭配有酒精3杯1180元、5杯1980元；無酒精3杯980元、5杯1480元。7月12日週年慶調酒餐會僅限當天午餐及晚餐兩場，席次有限，採預約制。
※提醒您：飲酒過量，有礙健康！
精華 FAQ
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本次菜單名為「沁夏嶼味」，靈感來自台灣山海風土與夏日景致，從海港、岩礁到盛夏土地出發，以法式料理手法呈現島嶼四季的風味與感受。
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菜單選用黑鮪魚、法國生蠔、宜蘭甜蝦、澎湖石老魚、馬祖淡菜等海味，並搭配白玉苦瓜、百香果、花蓮金針與香草，強調清爽、果酸與草本層次。
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7月12日週年慶將邀請YiYi液藝主理人Jeffrey客座，設計4款咖啡調飲，提供有酒精與無酒精版本；活動僅限午晚兩場，採預約制且席次有限。
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