2026-06-23 17:41 舌尖上的旅人 Eric Hsu
一桶難求的歲月佳釀！噶瑪蘭以1982年份波特桶打造頂級單桶威士忌
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：噶瑪蘭推出1982年份波特桶單桶威士忌原酒。
- 重點二：採用斗羅河谷Colheita波特桶，2017年注入新酒熟成。
- 重點三：限量原桶強度上市，750ml售價12000元。
台灣威士忌再掀收藏熱潮！噶瑪蘭威士忌推出全新「經典獨奏 Colheita 波特桶威士忌原酒」，首度選用來自葡萄牙斗羅河谷的1982年份珍稀 Colheita 波特酒桶熟成，結合台灣亞熱帶氣候催化，打造濃郁果香、細膩花韻與圓潤酒體兼具的限定佳釀，為藏家帶來全新風味體驗。
「經典獨奏 Colheita 波特桶威士忌原酒」精選珍稀 Colheita 波特桶進行釀造，透過長時間熟成與熱帶氣候交織，淬鍊出層次豐富的風味。此次選用葡萄牙斗羅河谷1982年份 Colheita 波特酒桶，並於2017年注入新酒進行全時熟成。相較一般波特桶，Colheita 波特桶以單一年份葡萄釀製，歷經歲月沉澱，能帶來更深邃的果香。
入口能感受到成熟桑椹、酸甜莓果的濃郁香氣，伴隨紫羅蘭與玫瑰花香，尾韻帶有淡淡水蜜桃與柑橘香味，酒體飽滿圓潤，讓人一試難忘。全新包裝也呼應波特桶的風土特色，將葡萄牙斗羅河谷山谷地景與河流紋理融入視覺設計，延續噶瑪蘭波特桶系列代表性的綠色調。
「經典獨奏 Colheita 波特桶威士忌原酒」售價12000元，酒精濃度為原桶強度，容量750ml，即日起於全台噶瑪蘭展售中心、噶瑪蘭酒堡門市、噶瑪蘭威士忌酒吧及各大酒專通路限量販售。
※提醒您：飲酒過量，有礙健康！
精華 FAQ
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最大特色是首度採用葡萄牙斗羅河谷1982年份Colheita波特桶熟成，並在台灣亞熱帶氣候中長時間培育，呈現濃郁果香、花香與圓潤酒體的層次風味。
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它於2017年注入新酒後全程熟成，透過波特桶與熱帶氣候交互作用，淬鍊出成熟桑椹、莓果、紫羅蘭與玫瑰等香氣，屬於限量單桶原酒。
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這款「經典獨奏 Colheita 波特桶威士忌原酒」售價12000元，容量750ml，酒精濃度為原桶強度，即日起於噶瑪蘭展售中心、酒堡門市、酒吧及酒專通路販售。
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