2026-06-23 15:46 金亮亮吃喝玩樂趣
【實心蛋捲】台中十大伴手禮金口碑獎，粹蛋捲+爆餡實心蛋捲一吃成主顧！彌月禮盒送禮推薦
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：實心蛋捲曾獲台中十大伴手禮金口碑獎與百大糕餅伴手禮。
- 重點二：產品分為爆餡實心蛋捲與輕薄粹蛋捲，口感各有特色。
- 重點三：禮盒採獨立封膜與固定結構，兼顧保鮮、防碎與環保。
實心蛋捲曾獲得台中十大伴手禮金口碑獎、台灣百大糕餅伴手禮等獎項，在伴手禮市場也具有一定知名度，是不少人在挑選彌月禮盒或節慶伴手禮時會考慮的選擇。實心蛋捲光是名字就滿滿誠意，而實際品嚐後也相當驚喜，酥脆外皮搭配飽滿內餡的層次感相當明顯，不是單調的蛋捲口感，反而會讓人忍不住一支接一支，也讓我之後在送禮或日常解饞時，多了一個很不錯的選擇。
彌月粹蛋捲禮盒｜粹蛋捲（40入）
這款禮盒口味為厚香蜂蜜，甜度溫和不膩，外皮經過多次研發打造千層酥脆口感，拿在手上完全不油不沾手，入口鬆脆療癒，原生蛋香濃厚自然；內層帶著淡雅的蜂蜜香，甜度拿捏得剛剛好，整體不會膩口。不管是長輩、不喜歡重甜口味的人，或是家中小朋友都相當適合。
彌月實心米香禮盒｜實心蛋捲（兩款各4入）、小圓米香（15入）
這盒是綜合款，甜鹹兼具，口味最豐富，也是不少人挑選彌月禮盒時會考慮的組合款式。經典肉鬆實心蛋捲為鹹香人氣款式，選用台灣溫體豬後腿肉製成肉鬆，搭配扎實餡料，每一口都能品嚐到濃郁肉鬆香氣，鹹甜平衡剛剛好，越嚼越香。鹽之花奶酥實心蛋捲以濃厚奶香為基底，淡淡鹹韻中和奶味厚度，內餡綿密潤滑，風味細緻迷人。莓果玉米小圓米香則是最佳解膩配角，莓果的微酸甜搭配玉米的自然清甜，口感輕爽酥脆，與濃郁蛋捲交錯享用也不容易膩口。
彌月粹蛋捲禮盒｜粹蛋捲（兩款各32入）
同樣屬於粹蛋捲體系，適合喜歡濃厚風味、偏愛鹹甜口感的人。濃香原味粹蛋捲保有純粹蛋香風格，沒有多餘調味，單純凸顯蛋香本身的濃郁感，千層酥脆口感越吃越耐吃，屬於經典不膩款。金沙鹹蛋粹蛋捲為人氣鹹香風格，金沙鹹蛋黃的濃醇鹹香滲入層層蛋捲中，香氣飽滿卻不油膩，記憶點相當明顯，送給喜愛鹹點的親友特別合適。
蛋捲盒設計上也有不少細節值得一提，採獨立封膜設計，能有效隔絕空氣、降低受潮變軟的情況，同時鎖住新鮮口感，讓每一口都維持酥脆風味。搭配獨家專利固定結構設計，使蛋捲在盒內擺放穩定、不易移動，不僅取用方便，也能在運送過程中牢牢固定，大幅降低碎裂風險。包裝採用100%可回收材質，兼具環保理念，吃完後也能重複利用，用來收納家中小物也相當實用。
不同於傳統中空蛋捲，產品主要分成兩大品項：紮實滿餡的實心蛋捲、輕薄層次的粹蛋捲，各自有不同風味特色。這次開箱的幾款蛋捲中，紜紜特別喜歡粹蛋捲的酥脆口感，每次給她都吃得津津有味；而我們大人則偏愛內餡飽滿的實心蛋捲，不同口味各有支持者。實心蛋捲系列禮盒設計簡約有質感，無論作為彌月禮盒、過年禮盒、端午禮盒、中秋禮盒，或是平時拜訪親友的伴手禮都相當合適。
實心蛋捲
客服專線：04-23822178
營業時間 10：00-20：00
實心蛋捲官網：https://www.trueroll.com.tw/
實心蛋捲LINE@：https://line.me/R/ti/p/@trueroll
實心蛋捲FB：https://www.facebook.com/trueroll.tw
實心蛋捲IG：https://www.instagram.com/trueroll_tw
實體門市資訊：
永春總店
台中市南屯區永春東路1348號
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北屯旗艦店
台中市北屯區旱溪西路三段266、268號
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鳳山門市
高雄市鳳山區過勇路186、188號
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忠孝敦化門市
台北市大安區敦化南路1段184號
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精華 FAQ
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文章指出，實心蛋捲曾獲台中十大伴手禮金口碑獎等肯定，產品兼具爆餡口感與酥脆層次，且禮盒設計簡約有質感，因此很適合彌月、年節與拜訪親友送禮。
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粹蛋捲主打千層酥脆與純粹蛋香，口感輕薄不膩；實心蛋捲則是內餡飽滿、風味更濃厚，像肉鬆、鹽之花奶酥等口味，帶來更明顯的咀嚼與滿足感。
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文中提到禮盒採獨立封膜，可降低受潮並鎖住酥脆口感；另有專利固定結構，能減少運送碎裂風險，包裝材質也強調100%可回收，兼顧保鮮與環保。
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