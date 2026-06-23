布丁狗夏日派對開跑！ABC Cooking Studio手作布丁狗麵包、COLD STONE限定冰品可愛登場

布丁狗控今年夏天真的太幸福了！迎接布丁狗30週年，三麗鷗人氣角色不只變身冰淇淋甜點，還直接走進烘焙教室，讓粉絲可以親手做出布丁狗麵包、布丁狗貝果，把可愛從螢幕一路搬到餐桌上。

ABC Cooking Studio今年夏天再度攜手三麗鷗，推出台灣限定「布丁狗&大耳狗喜拿 夏日烘焙派對」手作烘焙課程，主打布丁麵包、造型貝果兩大主題；COLD STONE也同步推出布丁狗30週年聯名冰品與限定甜點，從布丁奶茶冰淇淋到QQ布丁狗冰心捲，每一款都很適合拍照打卡，也很適合拿來療癒上班日的心～

*ABC Cooking Studio烘焙課開跑！布丁狗、大耳狗喜拿一起出爐*

ABC Cooking Studio繼2025年在台推出布丁狗聯名課程後，今年夏天再度攜手三麗鷗，帶來台灣限定「可愛製造所」手作烘焙課程，讓布丁狗與大耳狗喜拿變身成可以親手完成的造型麵包與貝果。課程延續4人小班教學特色，學員可從揉麵、發酵、整形、烘烤，一路學到內餡製作與角色五官繪製技巧，把可愛從麵團一路做到成品上。

布丁狗麵包太犯規，檸檬凝乳和可爾必思奶酪超夏天

「可愛製造所－布丁麵包篇」主打柔軟Q彈的造型麵包，學員可以親手做出「布丁狗麵包」與「大耳狗喜拿麵包」各2個，圓滾滾麵團搭配角色五官細節，完成後可愛到讓人捨不得吃。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝

口味也很有夏日感，布丁狗麵包內餡是清爽檸檬凝乳，大耳狗喜拿麵包則搭配可爾必思奶酪，酸甜輕盈、不容易膩。課程也會教全手揉麵團、快速發酵、布丁內餡製作與五官繪製，就算不是烘焙高手也能完成可愛成品。

圖片來源：ABC Cooking Studio提供

布丁狗貝果走鹹香，大耳狗喜拿甜甜咬一口

除了布丁麵包，「可愛製造所－貝果貝果篇」也把兩大人氣角色變成造型貝果，完成品包含「布丁狗貝果」與「大耳狗喜拿貝果」各2個。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝

布丁狗貝果夾入燻鮭蒔蘿塔塔乳酪，走鹹香異國風；大耳狗喜拿貝果則搭配肉桂蘋果核桃乳酪，甜香中帶有果香與堅果口感。課程會學到貝果整形、水煮製程、烘烤與內餡製作，完成後裝進限定餐盒，直接變成超療癒夏日野餐小物。

上課就送限量紀念品，只送不賣，布丁麵包篇可獲得L資料夾、明信片及聯名餐盒

四大樣式10款周邊登場，台灣限定貝果吊飾必收

這次ABC Cooking Studio也同步推出四大樣式、共10款限量聯名周邊，7月1日起於門市與官網限量開賣，包含絨毛娃娃吊飾、旅行收納包、角色繡布貼與限定扭蛋。其中南港與台北101教室限定設置驚喜扭蛋機，款式包含布丁狗貝果吊飾、大耳狗喜拿貝果吊飾、好朋友束口袋與角色造型鎖圈；貝果吊飾更是台灣限定款，小巧又有收藏感，粉絲看到扭蛋機應該很難忍住不轉。

05_療癒拍檔自己選！報名課程就送限量紀念品，只送不賣；還有4大樣式10款布丁狗、大耳狗喜拿周邊等你收藏.jpg

ABC Cooking Studio 「布丁狗&大耳狗喜拿 夏日烘焙派對」聯名限定扭蛋有機會珍藏台灣限定款吊飾.jpg

ABC Cooking Studio「布丁狗&大耳狗喜拿 夏日烘焙派對」 課程時間：2026年7月6日（一）至9月30日（三）

預約時間：即日起開放預約

授課教室：ABC Cooking Studio台北101教室、南港教室、環球板橋教室

*COLD STONE布丁狗30週年聯名，生日派對變成冰淇淋*

COLD STONE酷聖石首度攜手布丁狗，推出「歡慶布丁狗30週年生日」期間限定聯名！這次以「生日派對」為主題，Sanrio特別繪製COLD STONE限定圖素，從杯身、插卡到套餐周邊，都能看到布丁狗和好朋友們拿著冰淇淋開派對的畫面。聯名期間也推出「酷聖石好冰友」布丁狗限定套餐，購買指定組合可獲得限定周邊，還有30週年隱藏版隨機登場，粉絲可以邊吃冰邊收藏。

布丁奶茶冰淇淋開吃，布丁狗最愛甜點變新口味

這次主打兩款夏季限定冰淇淋，其中「嚼對要布丁」把布丁狗最愛的布丁變成布丁奶茶風味冰淇淋，拌入海綿蛋糕、塔殼餅乾，再加上布丁風味珍珠，吃得到奶茶香、布丁甜味和QQ口感。另一款「金芒盛宴」則主打本土愛文芒果，以芒果冰淇淋搭配愛文芒果丁、海綿蛋糕與芒果風味晶珠，吃起來像芒果蛋糕變成冰淇淋。兩款售價皆為小杯170元、中杯220元、大杯270元。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝

QQ布丁狗冰心捲萌翻，外皮也有布丁狗剪影

除了冰淇淋，COLD STONE也推出「QQ布丁狗冰心捲」，以布丁風味冰淇淋拌入黑糖QQ，再用海綿蛋糕包覆，外皮還點綴布丁狗剪影圖案，拍照感很足。QQ布丁狗冰心捲售價850元，自2026年5月29日起於COLD STONE直營門市販售。5月29日至6月28日期間購買可享嘗鮮價現折150元，喜歡布丁狗或冰淇淋蛋糕的人可以列入口袋名單。

圖片來源：COLD STONE提供