2026-06-25 12:03 旅遊經
臺南安平運河百年 推「運河100 雙城好河」，走讀運河水陸兩域與美食！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：臺南安平運河通航百年，市府推出雙城好河導覽活動。
- 重點二：活動結合陸域走讀與搭船遊河，重讀運河沿線歷史。
- 重點三：四梯次開放報名，每人200元含船票餐食保險。
臺南安平運河(攝影：洪書瑱)
【旅遊經 洪書瑱報導】
臺南安平運河自1926年正式通航以來，扮演的角色不只是交通命脈，更是承載不同世代記憶的文化長河，在流轉百年光陰下，同時也見證府城的發展與變遷。今（2026）年迎來通航100週年，為迎接運河百年，臺南市政府觀光旅遊局特別策劃「運河100 雙城好河」導覽活動，推出可一次走讀運河周邊陸域景點，以及搭船暢遊運河水域的主題導覽，邀請民眾走入歷史現場，重新閱讀這條串聯城市記憶的重要水道。
安平漁人碼頭
臺南市政府觀光旅遊局局長林國華表示，此次導覽特別邀請安平在地資深文史工作者歐財榮老師、邱明賢老師擔任解說，採取雙導覽方式，每梯次分為兩團進行、每團20人，讓參與者能在老師生動的講解中，深入聆聽運河的歷史故事，在從容的步調中，更貼近運河的歷史脈動。
原台南運河安平海關
安億橋
新臨安橋
導覽路線橫跨陸域與水域，行程自下午4時展開，至6時進行陸域導覽，隨後於6時至7時搭船暢遊運河，串聯動靜交織的多元體驗。陸域首站為原臺南運河安平海關，沿途經過17世紀臺灣第一條運河(大員市鎮運河)舊址、17世紀荷蘭開合橋舊址、安平小礮臺砲牆、19世紀安平洋行運河舊址、安平小礮臺、安平漁港、安億橋、安平漁人碼頭，帶領民眾一站一站拼湊出完整的城市發展圖景。水域則規劃「金色流域航線」，自安平漁人碼頭啟航，行經安億橋、承天橋、望月橋、臨安橋、新臨安橋、金華橋、河樂廣場往返，讓參與者從水上視角欣賞運河風光，還可在船上享用安平在地小吃，在波光流轉之中感受百年水道的今昔風華。
活動將分為4梯次，分別於7/5、7/12、7/19及7/26，每梯次開放40個名額，額滿將提前截止報名，參與者每人酌收200元費用(包含船票、餐食、保險等)，完成報名後請於10分鐘內繳費。報名、繳費後如未能出席，恕不受理退費。如遇有颱風或天候不佳等，臺南市政府宣布停止上班或上課時，則取消散步導覽活動並退費。喜愛臺南故事的民眾，不妨在這特別的時刻中，一起在百年運河的流動時光中，一同見證城市記憶的延續與新生！相關訊息可至臺南市政府觀光旅遊局官方粉絲團查詢。
※.活動資訊站：
第一梯次：7/5，7/2中午12時截止報名。
第二梯次：7/12，7/9中午12時截止報名。
第三梯次：7/19，7/16中午12時截止報名。
第四梯次：7/26，7/23中午12時截止報名。
報名網址：https://ibontw.com/TainanCanal100
以上圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供
精華 FAQ
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臺南市政府觀光旅遊局策劃「運河100 雙城好河」導覽活動，讓民眾同時走讀運河周邊景點與搭船遊覽運河水域，並藉由導覽重溫百年水道的城市記憶。
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活動先進行陸域導覽，走訪原臺南運河安平海關、安平小砲臺、安平漁人碼頭等地；接著搭船走金色流域航線，欣賞運河風光，船上還能享用安平在地小吃。
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活動共四梯次，分別在7/5、7/12、7/19、7/26舉行，每梯次40名，每人收費200元，含船票、餐食與保險，須於指定截止前完成報名與繳費。