2026 韓國釜山 5天4夜親子自由行-搭乘星宇航空，入住Prime普瑞瑪觀光酒店、奧西里亞機張豪德飯店 (Hound Hotel Gijang Osiria)及Air bnb。行程與費用總覽。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 兩大一小於畢業與生日檔期，搭星宇航空展開釜山五天四夜親子自由行。

兩大一小於畢業與生日檔期，搭星宇航空展開釜山五天四夜親子自由行。 重點二： 行程涵蓋樂天世界、廣安里、海雲台、松島纜車與多次轉乘計程車。

行程涵蓋樂天世界、廣安里、海雲台、松島纜車與多次轉乘計程車。 重點三：因BTS演唱會撞期拉高住宿費，總花費約七萬九千元台幣。

今年家有國小畢業生的關係，不用等到暑假再出國，

剛好林恰他恰生日在6月，也可以讓體驗一下在國外過生日的感覺。

因此為了慶祝苳畢業及恰恰生日，我們畢業典禮完的隔天，就飛去釜山。

話說我從沒想過有天會去韓國旅行，

對韓國一直興趣缺缺的我，

要不是苳喜歡K-POP的舞蹈，林恰恰最近愛看韓劇愛情片...

兩父女都想去韓國，畢竟是苳畢業+恰生日之旅，

我只好尊重兩位主角，把韓國這個旅遊清單先解決掉。

對都市沒有太多興趣的我們，本來想說若去韓國，首選就是濟州島。

一開始我是直接查濟州島的機票，

查過以後發現濟州島只有廉航在飛，而且票價居然也不算便宜，

同樣的票價，我甚至可以坐傳統航空飛釜山了。

釜山有我愛的大海，加上最近又很夯，

最後決定捨棄濟州島，先衝釜山啦!

話說在去釜山之前，在網路上看到不少網友分享，

覺得釜山就像台灣的高雄，

實際去過之後，我覺得高雄高攀了釜山好嗎XDD

高雄人不要揍我，我不是說高雄不好，

但釜山的海，是跟墾丁、台東一樣的深藍色耶!

我們去的那幾天天氣都超好，藍天與海洋互相呼應，美翻了!

至少我沒有在高雄看過這麼藍的海啊...

去完釜山，沒想到居然有後勁，

會想念那片海，想念韓式烤肉。

原來韓國人普遍英文都不錯，原來釜山司機開車真的比台灣還兇。

話說我們本來打算租車自駕，後來看到很多人分享釜山人開車很兇，

坐計程車方便又不貴，最後決定還是坐車就好。

實際去過以後，發現這個決定很正確，

一來釜山司機真的猛，這種乘車的貼背感與暖心感，

集合刺激跟熱情的體驗，我想只有釜山能給了吧！

二來計程車費用確實便宜，實在不需要自己開車，

找路之餘還要找停車位，外加油錢跟過路費，沒有比較划算。

很多地方就是要親自造訪，才能有自己專屬的旅遊體驗。

按照之前的習慣，全部行程先奉上。

2026 韓國釜山 5天4夜親子自由行

DAY1

搭乘星宇航空 台灣桃園機場 14:45起飛 韓國時間17:55抵達 釜山金海國際機場

出關以後搭計乘車 =>入住 普瑞瑪觀光酒店 Prime Tourist Hotel 先放行李

=>搭地鐵 釜山鎮站 去 西面站 逛街吃飯

DAY2

退房直接計叫車去 釜山樂天世界 =>晚餐 산해숯불갈비 韓式肋排料理餐廳

=>入住 奧西里亞機張豪德飯店 (Hound Hotel Gijang Osiria)

DAY3

退房前往AIR BNB先放行李=>午餐 米拉克市集 Millac the Market

=>廣安里海水浴場、廣安里商圈逛街 => 晚餐 Lamb Steak House 韓式燒烤餐廳

=>入住 廣安KCC Switzen Harbor View Apt.airbnb 兩房獨立房型

DAY4

乘坐天空膠囊列車 青沙浦 至 尾浦站=>自然島鹽麵包=>바다마루전복죽 미포본점 大海鮑魚粥

=>X the SKY 全世界最高的星巴克=> 午餐 고래사어묵 해운대점 古來思魚糕 海雲臺店

=>海雲台傳統市場=>HILL SPA 汗蒸幕（Jjimjilbang)=> 乘坐 海雲台海岸列車 回青沙浦站

=>入住 廣安KCC Switzen Harbor View Apt.airbnb 兩房獨立房型

DAY5

退房叫車到松島纜車站 寄放行李=> 松島纜車 松島天空公園

=>午餐 명성고깃집 송도점 韓式燒烤餐廳=>白淺灘文化村 =>龜島

=>叫車到釜山金海國際機場 =>星宇航空 18:55起飛 台灣時間20:15 抵達桃園中正機場

再來就是來分享大家一向最愛問的，2大1小總共花了多少旅費。

我們這趟旅程美中不足就是碰到BTS演唱會!

我訂完機票，在看住宿時，很疑惑為什麼前兩晚都已訂不到飯店?

或者同樣一間飯店同樣房型，前後日期的房價居然可以差到台幣8000元以上?

後來才知道，原來BTS的首場回歸演唱會，選在釜山，而且還跟我們前兩天的旅程撞期!

所以在住宿上面，我們算是多花了一點預算，第二晚也被迫住到比較偏一點的地方。

這次經驗讓我知道，之後在規劃旅程時，

除了要避開一些當地國家的節慶以外，連演唱會都需要好好搜尋一下。

2026韓國釜山5天4夜自由行總花費

機票:

星宇航空 ３個大人（已滿１２歲的苳，無法再買兒童票了） 共$28965元

交通:

到機場的交通費： 3人$1620 +1000+$103 (去程叫uber到火車站)及 火車費 $50

釜山五天叫uber車資共約 $3758元

網路:網卡 林恰恰+我 共$461元

保險:

旅平險 兩大一小 共$897元

住宿:

普瑞瑪觀光酒店 (Prime Tourist Hotel) $2863

奧西里亞機張豪德飯店 (Hound Hotel Gijang Osiria) $6696

廣安KCC Switzen Harbor View Apt.airbnb 兩晚$10888

門票:

釜山 Visit Busan Pass Big5 通行證 3人 $3860

其它花費(吃飯、伴手禮、買東西….等等的所有支出) 全部加起來 $18739

所以這趟5天4夜的旅程，2大1小，總共花了台幣大概 $79900元

好了最近都是去日本韓國，下一趟想要回到我愛的東南亞了。