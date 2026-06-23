IKEA榴槤季回歸！20元榴槤霜淇淋開吃，「榴槤風味冰狗」榴槤控必挑戰

榴槤控夏天又有理由衝 IKEA 了！IKEA 榴槤季即日起限時回歸，不只人氣「榴槤風味霜淇淋」再度登場，一支只要 20 元就能吃到濃郁榴槤香，今年更首度推出超有話題的「榴槤風味冰狗」，把榴槤霜淇淋夾進熱狗麵包裡，冷熱交錯、甜香爆發，光聽就很獵奇，卻也讓人忍不住想挑戰。

圖片來源：ikea

20元榴槤風味霜淇淋回歸 銅板價吃到榴槤香

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每年榴槤季最受期待的「榴槤風味霜淇淋」再度回歸，主打濃郁榴槤香氣搭配綿密滑順的霜淇淋口感，入口香甜但不會過於厚重，配上酥脆甜筒更有層次。

最可愛的是價格依舊很親民，一支只要 20 元，完全是路過 IKEA 美食小站很難不順手買一支的夏日小確幸。對榴槤控來說，這支不是甜點，是一種季節儀式感。

「榴槤風味冰狗」登場 霜淇淋夾進熱狗堡超獵奇

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今年最有話題的新品就是「榴槤風味冰狗」。IKEA 直接把榴槤風味霜淇淋夾進柔軟微熱的熱狗麵包中，讓冰涼霜淇淋遇上溫熱麵包，吃起來有冷熱反差，也有鹹甜之外的濃郁果香。

這款新品售價 35 元，適合喜歡嚐鮮的人挑戰。它不是傳統甜點路線，而是那種會讓人邊吃邊問「我到底吃了什麼」，但下一口又默默咬下去的趣味系美食。

三款榴槤霜淇淋接力開賣 榴槤控一路吃到7月底

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除了基本款榴槤霜淇淋，IKEA 這次也推出三款加入不同品種榴槤果泥的限定霜淇淋，依照日期輪番登場。

首先開吃的是「D888甘榜榴槤霜淇淋」，選用來自馬來西亞的甘榜榴槤果泥，風味香甜柔和，對第一次想嘗試榴槤的人來說相對友善。霜淇淋售價 45 元，也可以加購一份約 20 克甘榜榴槤泥，讓榴槤香氣再升級。

接著登場的是「D24蘇丹王榴槤霜淇淋」，D24 蘇丹王是相當經典且受歡迎的榴槤品種，甜度適中，果香飽滿，搭配霜淇淋後更能吃到綿密感。售價 65 元，7 月 2 日至 7 月 15 日限定販售。

壓軸則是榴槤老饕不能錯過的「D197貓山王榴槤霜淇淋」，貓山王向來是許多榴槤迷心中的夢幻品種，果肉厚實細緻、香氣濃郁，搭配霜淇淋後更有奢華感。售價 85 元，7 月 16 日至 7 月 29 日限定登場。

金絲榴槤捲外酥內香超罪惡

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不只冰品，人氣「金絲榴槤捲」也同步回歸 IKEA 瑞典餐廳。外層以麵包絲包裹後炸至金黃酥脆，咬下去先是酥香口感，接著是濃郁榴槤內餡在嘴裡化開，外酥內綿的反差很涮嘴。

一份 3 個售價 55 元，適合和朋友一起分食，也很適合當成榴槤季的收尾甜點。對不敢直接挑戰濃厚榴槤冰品的人來說，這款熱食點心反而可能更容易入門。

IKEA榴槤季品項資訊

榴槤風味霜淇淋

售價：20 元

期間：即日起至 2026/7/29

榴槤風味冰狗

售價：35 元

期間：即日起至 2026/7/29

D888甘榜榴槤霜淇淋

售價：45 元

加購甘榜榴槤泥約 20 克：25 元

期間：即日起至 2026/7/1

D24蘇丹王榴槤霜淇淋

售價：65 元

加購蘇丹王榴槤泥約 20 克：45 元

期間：2026/7/2 至 2026/7/15

D197貓山王榴槤霜淇淋

售價：85 元

加購貓山王榴槤泥約 20 克：65 元

期間：2026/7/16 至 2026/7/29

金絲榴槤捲

售價：55 元／3 個

期間：即日起至 2026/7/29

實際販售品項與供應狀況以 IKEA 各店為準。