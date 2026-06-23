山与中式料理餐廳 (SHINEYU)～舒適華麗中的美味再晉級

AI重點 文章重點整理： 重點一： 山与中式料理位於台中西屯，主打全包廂預約制與藝廊般空間。

山与中式料理位於台中西屯，主打全包廂預約制與藝廊般空間。 重點二： 由粵菜名廚許文光掌勺，兼具經典功夫菜與創新擺盤巧思。

由粵菜名廚許文光掌勺，兼具經典功夫菜與創新擺盤巧思。 重點三：餐點從文房四寶到龍蝦湯泡飯皆精彩，並入選2025米其林指南推薦。

拜訪山与，在猶如藝廊的舒適空間裡，品嘗底蘊深厚而美感獨具的菜式，道道精彩，型美味更美，值得專程跑一趟台中。

2025年拜訪大菜迷人點心精彩的与玥樓，足令人津津樂道；朋友說起山与中式料理餐廳是進化版本，於是午餐專程來到台中。山与中式料理餐廳是獨棟別墅，外側以大量綠植隔離馬路喧囂，推門而入，空間寬敞舒適，藝術品在恰好的位置，點綴空間而不喧賓奪主，是種舒適華麗的氣氛。今天午餐是四位一起，因此是較小的包廂，即使是山与較小的包廂，空間依舊相當充裕，設有備餐區與洗手間。選了普洱茶，服務人員介紹是普洱生茶與熟茶以合適比例沖製而成。

山与由粵菜名廚許文光掌勺，經典老菜與昂貴食材的演繹自不在話下，更令人驚喜的，是未預想到的嶄新風貌，揭開序幕的文房四寶，懸掛的「毛筆」是以當季脆嫩的筊白筍，由師傅精湛刀工雕琢，茭白筍呈現玉筆的質感，能寫字的筆頭是切筍作絲而成，茭白筍清甜爽口。藤椒鮑魚凍猶如珠寶璀璨，包裹鮑魚的晶凍，呈現剔透的琥珀色澤，這是由鮮鮑汁、高湯、豬腳、雞爪熬製而成，滋味清雅而豐富。大菜之脆米海鮮龍蝦湯泡飯、蝦籽蔥燒釀刺參、花雕黃湯蒸黃魚足見師傅底蘊，我們連醬汁幾乎吃完了。光哥珠蔥鮮蟹肉炒米粉是桌邊服務，朋友笑說米粉似乎飛起來了，炒米粉鑊氣十足，香氣猶如王者登場，米粉纖細而有剛好的彈實感，非常迷人。今天的甜點是南瓜起司蛋糕，保留南瓜些許纖維與起司混合，冷凍後產生些許冰晶，頂部焦糖中間冰晶，讓南瓜起司蛋糕滋味靈動可人。今日午餐的確道道精彩。

午餐拜訪山与。

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氣氛舒適華麗。

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普洱茶，溫潤。

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小菜椒鹽牛蒡、菊花苦瓜、涼拌牛肚。小菜就有精彩感，椒鹽牛蒡加入些許韓式辣椒粉，香脆可人；涼拌牛肚以洋蔥絲與彩椒絲帶出清甜感，而菊花苦瓜一點都不苦，入口感覺非常降火，好適合這個炎熱的中午。

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文房四寶：茭白筍筆與茭白筍干貝捲，佐特調椒麻醬。

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茭白筍呈現玉筆的質感，而且真的可以寫字。

猶如珠寶的藤椒鮑魚凍。師傅選用新鮮的南非活鮑魚，以老母雞高湯煨煮，驚凍是鮑魚汁、高湯、豬腳、雞爪熬製而成。先吃原味感受韻味。

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再加上藤椒醬汁，風味旖旎。

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胡麻醬三絲捲，說是三絲而不只三絲，包括：小黃瓜、紅蘿蔔、貢菜、木耳。以越南米紙包裹後再捲上腐皮。齒間迸發不同爽脆感。

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金磚脆皮燒肉拼蔥油雞。金磚燒肉選用溫體黑毛豬五花，以粵式工法細緻醃製後高溫烘烤，外皮喀滋酥脆而肉香濃郁。以玫瑰露酒慢火滷製的玫瑰油雞，切製成塊，以蔥油凍包裹，上方是酥脆雞皮碎，向來以嫩著稱的油雞，多了Q彈與香脆。

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鮮蟹肉空氣春捲。內餡選用手剝蟹腿肉與洋蔥拌炒製作，吃起來會有洋蔥的甜與蟹肉的鮮。一口咬下，外皮是帶有輕盈感的脆，蟹肉內餡燙口，極好。

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脆米海鮮龍蝦湯泡飯。

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湯底以大量的蝦殼熬煮，並加入越光米以使湯底呈現稠狀；師傅再將泰國香米炸過為脆米，倒入滾湯中能瞬間吸收湯底的精華。

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新鮮龍蝦能輕易剝除蝦殼。

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白米與脆米呈現不同口感，相同的是鮮味迷人。

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蝦籽蔥燒釀刺參，這是極其費工的傳統手工菜，選用日本刺參，蒸熟後反覆泡熱水及冰水定型，才能使纖維舒展而煨煮入味。刺參裡面釀入蝦滑、豬肉增添彈牙口感。佐上青蔥醬與炸過的蔥白絲增添風味與香氣。醬汁豐醇迷人。

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花雕黃湯蒸黃魚。黃湯為粵菜著名的湯底之一，山与以玉米雞的油脂加上雞爪的膠質熬煮至濃稠狀後，再加入一點花雕酒提味而成的黃湯，搭配去骨去刺帶著獨有的鮮嫩質感的小黃魚。

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光哥珠蔥鮮蟹肉炒米粉，選用新竹有名的佛祖牌米粉，取下新鮮蟹肉與雞蛋炒香後再將米粉炒至帶有空氣感，加入銀芽及洋蔥增加口感及甜味。鍋邊淋入醬油增加層次。鑊氣啊鑊氣！

米粉纖細而有剛好的彈實感。

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首回吃到的田菜．脆嫩。

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芋頭西米露與南瓜起司蛋糕。

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南瓜起司蛋糕，保留南瓜些許纖維與起司混合，冷凍後產生些許冰晶，頂部焦糖中間冰晶，讓南瓜起司蛋糕滋味靈動可人。

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「山与」於2025年入選《米其林指南》推薦，需預約的全包廂餐廳，富有藝術感的空間分別容納 2 ~22人。套餐制。套餐價格自2,980元至16,888元(外加10%服務費)，可搭酒(四杯1880元)。

山与中式料理餐廳 (SHINEYU)

地址：臺中市西屯區惠來里惠來路一段88號

電話：04 2251 5208