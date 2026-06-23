台中頂級住宿，沈醉在絕美城市星空與浪漫夜景之中

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台中五星飯店主打高空夜景、頂級設施與奢華住宿體驗。

台中五星飯店主打高空夜景、頂級設施與奢華住宿體驗。 重點二： 林酒店、裕元、日月千禧適合追求高質感與城市景觀的旅客。

林酒店、裕元、日月千禧適合追求高質感與城市景觀的旅客。 重點三：金典酒店與清新溫泉飯店兼顧親子需求、泡湯與便利機能。

想看百萬夜景不必跑至台中大肚山！本期小編要介紹擁有無敵夜景的飯店，恰到剛好的高處可以看到滿天的星星，搭配著美酒享受這難得的美景，真的超享受，體驗生活中的小情趣一定要來住，馬上來看看是哪些台中飯店吧～

看詳細全文連結：【台中五星飯店】住在星空裡！9間超浪漫夜景台中飯店

台中景點全攻略：台中吃喝玩樂分類總整理

更多超實用旅遊攻略：跟著FunTime趣旅行

台中五星級飯店｜快速導覽＋分類

台中的五星級飯店選擇非常多元，不論是追求頂級服務、溫泉湯屋，還是帶孩子放電的家族旅遊通通能滿足。小編幫大家整理出2大主題分類，可以根據自己的需求輕鬆挑選！

➢ 奢華推薦：坐擁高空夜景與多種設施，感官體驗與頂級服務一次滿足

➢ 親子推薦：不僅設有超好玩的遊戲室，還有貼心提供嬰兒備品

如果想要追求奢華體驗的話，推薦選擇以下幾間台中五星級飯店！從精品級的室內設計、露天泳池等服務設施到可以俯瞰整個台中夜景的高空景觀，都能在這裡享受最完美的感官體驗與頂級服務。

The Lin Hotel 林酒店

#高級奢華風 #LV百匯吃到飽 #完美隔音品質

The Lin Hotel 林酒店。圖／agoda

The Lin Hotel 林酒店。圖／agoda

The Lin Hotel 林酒店。圖／agoda

外觀就有著高貴氣質的The Lin Hotel 林酒店，帶點弧形的建築顯露出不凡，一進大廳氣派的風格立刻透過大廳的挑高展現。進到房間內，金色的擺飾凸顯奢華感，房內備品也很頂級，像是潘海利根、歐舒丹的沐浴品等。而The Lin Hotel 林酒店有著健身房、三溫暖、泡湯區、露天溫水游泳池，而這些設備也都相當新穎，當然，住頂級飯店更重要的就是睡眠品質和衛浴，台中林酒店的不管是落地窗、隔壁房間這些聲音都進不來之外，床選用頂級品牌席夢思，整間房整晚都可以感受到沈穩的舒適。

小編偷偷說：入住這間台中住宿，一定要去吃看看大名鼎鼎的LV百匯吃到飽！

地址：台中市西屯區朝富路99號

附近景點：台中國家歌劇院、秋紅谷

訂房網站評價：8.8/10(Agoda)

裕元花園酒店

#無敵豪華早餐 #CP值超高 #日夜景色都美

裕元花園酒店。圖／agoda

裕元花園酒店。圖／agoda

裕元花園酒店。圖／agoda

裕元花園酒店房間內部典雅舒適，飯店內有室內游泳池、健身房，戶外還有水療池可以邊泡邊欣賞台中璀璨的夜景啊～裕元花園酒店內白天可以看到的景色很舒服，天氣好一點看到附近山巒都沒問題，當然夜景更是一絕，這也是吸引情侶或親子一同住宿的原因之一。

小編偷偷說：早餐豐盛的五星級台中飯店，房間乾淨又寬敞！

地址：台中市西屯區台灣大道四段610號

附近景點：東海大學、秋紅谷

訂房網站評價：9.0/10(Agoda)

日月千禧酒店

#飽覽台中七期夜景 #華而不奢 #精華地段

日月千禧酒店。圖／agoda

日月千禧酒店。圖／agoda

日月千禧酒店。圖／agoda

日月千禧酒店是中部首家國際頂級酒店，位在台中七期精華地段，交通很方便；一進到飯店就聞到淡淡的清香，感覺空間潔淨，讓人非常放鬆。飯店裝潢品味獨具、華而不奢，房間寬敞舒適，還選用了愛馬仕的備品。窗外是有著「台中曼哈頓」美譽的市政七期夜景。令人印象深刻的是員工總是掛著笑容，服務態度禮貌親切。公共設施上，日月千禧酒店設有露天游泳池、三溫暖，頂樓還有星空酒吧，入住的旅客除了充分放鬆外，也飽覽了台中的無敵夜景。

地址：台中市西屯區市政路77號

附近景點：台中國家歌劇院、秋紅谷

訂房網站評價：8.9/10(Agoda)

台中五星級飯店｜親子飯店推薦

台中這幾間五星親子飯店，提供超好玩的遊戲室、兒童戲水池等，讓孩子入住也能在飯店內玩得開心。此外，如果是帶嬰幼兒的家長，這幾間也有貼心提供嬰兒備品，讓爸媽不用帶大包小包的行李，就能輕鬆育兒～

台中金典酒店

#早餐我給滿分 #燈光可全控 #秒到百貨書店

台中金典酒店。圖／agoda

台中金典酒店。圖／agoda

台中金典酒店。圖／agoda

台中金典酒店位在臺灣大道（中港路）上，附近機能不錯，離勤美誠品只要5分鐘路程。一進入房間，就可以感受台中金典酒店的細緻，空調、燈光都整合在電子面板上，可以調整到最適合自己的環境，這樣入住真的能好好放鬆～房間有著大片的落地窗，飯店還有超完備的設施，像是游泳池、健身房、三溫暖，其中游泳池還是露天的。當然，也不能錯過隔天的自助早餐，雞蛋區還可以請廚師現點現做呢！

小編偷偷說：對面就是廣三SOGO百貨，走路就能到勤美誠品，位置超方便！

地址：台中市西區健行路1049號

附近景點：科博館、勤美綠園道

訂房網站評價：8.7/10(Agoda)

清新溫泉飯店

#台中Top1夜景飯店 #高高俯瞰台中夜景 #在飯店就能泡溫泉

清新溫泉飯店。圖／agoda

清新溫泉飯店。圖／agoda

清新溫泉飯店。圖／agoda

清新溫泉飯店位在地勢較高的大肚山上，從房間裡的一大片落地窗就能夠看到整片無敵夜景，走出去還有個露台，飯店還擺上座位讓大家可以在晚上坐著看夜景聊天，真的超懂浪漫！飯店還有厲害的溫泉，這裡的溫泉是經過認證的碳酸氫鈉泉水，不管是想要在露天享受泡湯樂趣，或者想要有著私人空間的湯屋，在清新溫泉飯店都可以享受得到！

小編偷偷說：這間台中飯店的泡湯設施相當齊全，完全是個放鬆身心的好地方！

地址：台中市烏日區溫泉路2號

附近景點：彩虹眷村、望高寮

訂房網評價：8.3/10(Agoda)

台中住宿即時比價：FunTime台中住宿

台中飯店推薦：高CP值！台中3大住宿區、特色住宿總整理

台中親子飯店特輯：超夯住宿！孩子入住玩到瘋