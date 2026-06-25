2026-06-25 16:03 旅奇傳媒 TR Omnimedia
踩出你的節奏！全民踩舞趣味競賽開放報名 總獎金20萬元 冠軍榮登主舞台演出
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- 重點一：2026台中國際踩舞嘉年華將於9月12日至13日登場，首度擴大至四區辦理踩街。
- 重點二：全民踩舞趣味競賽即日起報名，10人即可組隊，不限年齡與舞風參加。
- 重點三：兩日總獎金20萬元，冠軍隊伍還能登上當日晚會主舞台演出。
【旅奇傳媒/編輯部報導】台中年度指標性國際盛事「2026台中國際踩舞嘉年華」將於09/12-09/13熱鬧登場。臺中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）表示，今年活動邁入第11屆，不僅首度擴大至潭子區、后里區、北屯區及北區四大行政區舉辦踩街活動，更推出「全民踩舞趣味競賽」，兩日總獎金高達20萬元，並加碼安排各場次冠軍隊伍登上晚會主舞台演出。活動即日起開放報名，邀請揪團上街、盡情舞動，一同感受踩舞嘉年華的熱情與魅力。
觀旅局長陳美秀表示，「全民踩舞趣味競賽」自推出以來深受遊客及地方舞團喜愛，今年持續擴大辦理，秉持「街道就是舞台」的精神，將分別於09/12在潭子區、09/13在北屯區舉行。不限年齡、不限舞風，只要10人即可組隊參加，準備好音樂與創意造型，就有機會成為全場最吸睛的焦點。參賽隊伍可自由選擇參加其中一場，也可同時報名兩場活動，但同一場次中隊伍成員不得重複參賽。
觀旅局表示，今年競賽獎勵全面升級，除頒發各場次前三名及七隊特優獎外，更首度邀請冠軍隊伍於當日晚會活動登上主舞台演出，向更多民眾展現團隊創意與舞蹈實力。期盼透過活動鼓勵市民走出戶外，以舞蹈凝聚情感、激發創意，共同打造充滿歡樂與活力的城市嘉年華。
此外，今年「台中國際踩舞嘉年華」活動內容也全面升級，首度結合樂儀隊展演，並邀請來自日本三大踩舞組織的表演團體，以及全台各地專業舞蹈團隊共襄盛舉，透過精彩演出呈現國際文化交流、表演藝術與城市魅力交織的盛大嘉年華。
觀旅局提醒，參與踩街及競賽活動時，表演內容不得涉及違反善良風俗、妨害風化或政治性行為，歡迎各參賽隊伍發揮創意、展現團隊特色，以舞蹈傳遞熱情與自信。
相關競賽資訊及報名方式，可至「2026台中國際踩舞嘉年華」活動網站查詢，或參閱「台中觀光旅遊網」及「大玩台中－台中觀光旅遊局」臉書粉絲專頁掌握最新活動資訊。
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精華 FAQ
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競賽分兩日舉行，9月12日在潭子區登場，9月13日在北屯區舉辦。活動鼓勵民眾揪團參加，以街道為舞台展現創意與舞蹈熱情。
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每隊只要10人即可報名，且不限年齡、不限舞風，參賽者可自由發揮音樂、造型與表演創意。隊伍也可選擇參加其中一場或兩場賽事。
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今年總獎金高達20萬元，將頒發各場次前三名及七隊特優獎，並首度安排各場次冠軍隊伍在當日晚會登上主舞台演出，展現團隊實力。