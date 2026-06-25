2026-06-25 16:03 旅奇傳媒 TR Omnimedia
人氣玩水樂園齊聚新北 河濱戲水區開放迎暑假
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文章重點整理：
- 重點一：新北多處河濱戲水設施已整備完成，自六月十三日起全面開放迎暑假。
- 重點二：熊猴森、陽光遊戲場、星際遊戲場等景點，成為雙北免費玩水熱門前四名。
- 重點三：現場強調水質檢測、安全維護與家長陪同，並依天候彈性調整開放。
【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著夏季高溫來臨，新北市政府水利局以及高灘地工程管理處已完成戲水設施整備，包括三重「熊猴森海世界水樂園」、新店「陽光遊戲場蝶形水道區」、汐止「星際遊戲場水星戲水區」、新莊「塭仔底濕地公園戲水池」，以及備受親子期待的「重陽花漾水樂園」，自06/13起全面開放，邀請大小朋友一起走出戶外，享受安全又清涼的夏日水樂趣。
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查近兩年（2023/08/05-2025/08/04）網路討論聲量顯示，「2025雙北免費玩水景點 TOP 9」中，三重「熊猴森海世界水樂園」、新店「陽光遊戲場」、汐止「星際遊戲場」、新莊「塭仔底濕地公園戲水池」戲水設施名列一至四名，顯示河濱戲水空間已成為雙北家庭夏季出遊的好選擇。調查指出，民眾最重視的除了免費與便利性外，設施安全、水質管理及周邊休憩空間也是影響討論熱度的重要因素。
高灘處黃裕斌處長表示，為迎接暑假親水人潮，今年各戲水設施已完成設備檢修、水質檢測及環境整備工作，並持續比照往年標準辦理定期水質監測與場域維護。其中「重陽花漾水樂園」以花朵造型噴水設施及繽紛地景，打造沉浸式戲水空間，鄰近重陽橋及新北大都會公園，可結合「熊猴森樂園」、「幸福水漾園區」及自行車道安排一日遊行程。「海世界水樂園」則鄰近新北大都會公園與辰光橋景觀區，提供親子多元遊憩體驗。汐止「星際遊戲場」夜間燈光與噴水效果更是深受孩童喜愛，成為夏夜熱門打卡景點。
水利局及高灘處共同提醒，戲水設施雖然都有使用防滑地坪，仍有滑倒風險，禁止在戲水區內奔跑。並且，身高未滿140公分及12歲以下孩童，親水時請家長務必陪同小朋友一同遊玩並注意自身安全。戲水池內禁止飲食、吸菸及寵物進入，更嚴禁以眼睛探看噴水孔、也不可攜帶易產生危險物品入池。
此外，戲水設施開放期間將依天候狀況及現場安全條件彈性調整，如遇豪雨、雷擊或其他不適合戲水情形將暫停開放。為維護遊憩安全，孩童戲水時應由家長全程陪同，並遵守現場公告事項，禁止奔跑、推擠、攀爬設施或將危險物品帶入戲水區，共同營造安全舒適的親水環境。
「重陽花漾水樂園」、「海世界水樂園」、「陽光遊戲場」蝶型水道區及「星際公園」水星戲水區，6月及9月為每週例假日及國定假日開放， 7、8月暑假期間除週二休園進行場地維護及整體清潔外，其餘時間每日開放。噴水時間為每日10:00-12:00、15:00-19:00，「星際公園」噴水至20:00。
新莊「塭仔底濕地公園」內戲水池噴水設施，6月及9月為每週例假日及國定假日開放，暑假期間每週二至週日開放，逢週一進行設施及場地維護暫停開放，戲水池開放時的噴水時間從09:30-18:30，每半小時噴水10分鐘。
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精華 FAQ
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包含三重熊猴森海世界水樂園、新店陽光遊戲場蝶形水道區、汐止星際遊戲場水星戲水區、新莊塭仔底濕地公園戲水池，以及重陽花漾水樂園，已自六月十三日起開放。
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網路聲量調查顯示，免費、便利性高是主要吸引力，同時民眾也很重視設施安全、水質管理與周邊休憩空間，因此河濱戲水區成為家庭夏季出遊首選。
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孩童戲水時家長須全程陪同，未滿一百四十公分及十二歲以下更要注意安全；區內禁止奔跑、飲食、吸菸、寵物入場與攜帶危險物品，也要留意天候公告。