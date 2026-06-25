2026-06-25 18:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
雙城魅力再續！北投老爺ｘ淡水將捷金鬱金香 推「滬尾．八投 雙城拾光」聯賣專案
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：北投老爺與淡水將捷金鬱金香合作推出雙城住房專案。
- 重點二：專案價9299元，提供兩館各一晚住宿與彈性入住安排。
- 重點三：入住可享早餐、門票、餐飲優惠及多項館內休閒設施。
【旅奇傳媒/編輯部報導】今夏最具話題性的雙城旅行提案登場！「北投老爺酒店」與「淡水將捷金鬱金香酒店」攜手推出「滬尾．八投．雙城拾光」住房專案，專案價只要9,299元，即可一次收藏北投與淡水兩地風景，享受雙城共兩晚的住宿體驗。
旅程不受連住限制，可自由安排入住日期與旅遊節奏，無論規劃三天兩夜小旅行，或分別於不同時間造訪兩座城市皆相當便利。專案自即日起至12/15限時販售，入住期間至12/30止，邀請旅人以最輕鬆的方式，感受北台灣山城與水岸交織而成的雙城魅力。
本次專案以「雙城慢旅」為概念，串聯北投溫泉文化與淡水河岸風光，透過雙館住宿互贈機制，讓旅客自由選擇旅程起點，不論從北投出發感受溫泉療癒，或自淡水展開河岸漫遊，都能以彈性方式探索兩座風格截然不同卻同樣迷人的城市。
入住「北投老爺酒店」，可享景緻客房雙人住宿乙晚及「PURE」歐式餐廳雙人早餐，並獲贈「國立臺灣科學教育館」門票兩張，讓旅程更添知性。值得期待的是，7月底前入住還能特別品嚐到「PURE」歐式餐廳與米其林綠星餐廳「陽明春天」聯名合作的限定早餐餐檯，讓房客在早晨就能享受到精緻且兼具永續蔬食理念的星級美味。
此外，旅客於飯店社群平台分享與「新北投捷運站」或「淡江大橋」的合影，即可獲得鬆餅下午茶乙份。房客亦可免費參加館內休閒活動，並使用男女裸湯、水療池等休閒設施，在溫泉氛圍中享受放鬆愜意的假期。
入住「淡水將捷金鬱金香酒店」，則可享標準客房雙人住宿乙晚、河畔餐廳早餐、迎賓點心及 Mini Bar 服務，並獲贈「十三行博物館」門票兩張，深入探索淡水的人文歷史與在地故事。旅客亦可預約使用捷動能互動體驗區、健身房及兒童遊戲室等館內設施。
入住期間於滬尾之星出示與「淡江大橋」或「新北投捷運站」的合照，並完成指定打卡活動，還可獲贈特調午茶組，於河岸美景中享受悠閒時光。
「北投老爺酒店」與「淡水將捷金鬱金香酒店」表示，期望透過此次合作進一步串聯北投與淡水兩地觀光資源，打造兼具山城溫泉與河岸風光的特色旅遊路線。藉由「滬尾．八投．雙城拾光」專案，不僅讓旅客能以更彈性的方式規劃行程，也能深入感受雙城不同的人文底蘊與生活風景，體驗北台灣獨有的旅遊魅力。
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精華 FAQ
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本次專案由北投老爺酒店與淡水將捷金鬱金香酒店共同推出，主打串聯北投溫泉文化與淡水河岸風光，讓旅客一次體驗兩地不同風格的住宿與旅遊魅力。
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專案售價為9299元，即日起至12月15日限時販售，入住期間可到12月30日。旅客不必連住，能依行程自由拆分安排兩晚住宿，彈性相當高。
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北投老爺提供客房、雙人早餐、科教館門票與溫泉設施，7月底前還有聯名早餐餐檯；淡水將捷則有早餐、迎賓點心、Mini Bar、十三行博物館門票與館內設施。