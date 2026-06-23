2026-06-23 09:33 FunTime旅遊比價
太宰府不只有神社，這些伴手禮可愛到荷包失守！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：太宰府表參道商店街充滿昭和復古氛圍，適合邊逛邊吃。
- 重點二：光明禪寺與竈門神社兼具庭園美學與祈福、賞楓特色。
- 重點三：米飛兔點心堂、橡子之森與草莓最中是必買必吃亮點。
來到福岡，去過太宰府才算真正領略過九州的迷人之處！這裡不僅是祈求學業進步的聖地，還可以感受充滿昭和復古感的日式風情 ~不但有許多人來此祈求好運，更是一品當地美食的極佳好去處。小編整理了來到太宰府絕不能錯過的美食購物景點，準備好的話我們就一起出發吧～
看詳細全文連結：【福岡太宰府一日遊】熱門景點、伴手禮、美食清單
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太宰府景點
太宰府前表參道商店街
來到太宰府，絕對不能錯過充滿懷舊氣息的「表參道商店街」！這裡兩側的商店都是古色古香的日式傳統建築，復古的氛圍讓人一踏入就彷彿穿越時空。不管是特色小吃還是伴手禮商店，這裡通通應有盡有。小編等等也會推薦幾間必吃必買的店家給大家喔～
交通：搭地鐵至「太宰府站」，步行約1分鐘
光明禅寺
如果想在熱鬧的太宰府找個安靜角落，小編私心推薦一定要來「光明禪寺」走走！這裡因為庭園裡佈滿翠綠迷人的苔蘚，又被大家稱為「苔寺」。而且所有的擺設都帶有寓意，例如前庭的「佛光石亭」利用15塊石頭排列成一個「光」字，象徵佛光普照，意境深遠；後亭的「一滴海亭」則是運用青苔代表陸地、白沙代表大海。如果喜歡日式庭園美學，這座充滿靜謐感的古寺絕對值得你停留～
小編小提醒：寺院有些地方是禁止拍照的，大家拍照前要注意標示喔！
交通：搭地鐵至「太宰府站」，步行約4分鐘
營業時間：08:00-17:00
寶滿宮竈門神社
相信所有熱愛「鬼滅之刃」的朋友應該都對「寶滿宮竈門神社」不陌生吧！劇中許多細節與這裡息息相關，包括主角的名字「竈門炭治郎」與神社相似，於是這裡成為鬼滅之刃粉絲們的熱門朝聖地之一！在每年3月底櫻花盛開時寶滿宮竈門神社會舉行「櫻花季」，除此之外，這裡還是一個超小眾的賞楓地點！在11月下旬至12月上旬是楓葉的最佳觀賞期，同時還會有「紅葉季」，許多活動等你來參加～最吸引人的是，這裡的主神能夠拉近靈魂與靈魂之間的距離，不管是想求個甜蜜戀情，還是想在職場遇到神隊友、跟家人朋友感情升溫，都能來這裡祈求良緣！
交通：搭地鐵至「太宰府站」，轉乘巴士至「竈門神社站」
營業時間：08:30-18:00
太宰府購物
米飛兔點心堂
這家超顯眼的「米飛兔點心堂」外面有一個超大的米飛兔公仔讓大家合照，裡面也賣了很多超可愛的小零食與點心，當然還有太宰府限定的商品。店內空間很大，從文具、雜貨到裝飾品這裡都有賣。不妨進來感受一下被米飛兔包圍的幸福感，小心荷包一不留神就會失守喔！
交通：搭地鐵至「太宰府站」，步行約1分鐘
營業時間：09:30-17:30
橡子之森
宮崎駿迷快筆記！在太宰府表參道上的「橡子之森」裡販售各式各樣龍貓、神隱少女等吉卜力工作室的經典周邊，許多商品是在台灣沒有販售的，重點是價錢比在台灣買便宜超多！而且在跨年的前後幾天這裡還會販售「龍貓限定福袋」，一定有很多各種實用又可愛的驚喜周邊！
交通：搭地鐵至「太宰府站」，步行約3分鐘
營業時間：10:00-18:00
太宰府美食
草莓最中大福 天山本店
如果你在太宰府表參道看到一家大排長龍的店，那一定是這家超人氣的甜點店「草莓最中大福 天山本店」。小編強烈推薦現做的「草莓最中」！它一共有紅豆、白豆沙、八女抹茶三種口味，一口咬下能吃到超大草莓的甜度與酸度，完全不會搶走內餡的甜味。裡面還有一塊Q彈的麻糬增加口感，最外面酥脆的最中包裹著豐富的內餡，這個幸福的滋味絕對值得你排隊等待！
必吃推薦：草莓最中
交通：搭地鐵至「太宰府站」，步行約2分鐘
營業時間：10:00-17:00
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精華 FAQ
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文章首推太宰府前表參道商店街，沿路都是古色古香的日式建築，能同時買伴手禮、吃小吃，還能感受濃厚的懷舊氣氛。
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光明禪寺以苔蘚庭園聞名，適合欣賞日式美學；寶滿宮竈門神社則是鬼滅迷朝聖地，也能祈求良緣，並在櫻花與紅葉季賞景。
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購物可去米飛兔點心堂買可愛零食與太宰府限定品，也可到橡子之森找吉卜力周邊；美食則推薦天山本店的現做草莓最中。
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