入住日本三景絕美海景溫泉飯店 獨享限量松島「四大觀」秘境探索

AI重點 文章重點整理： 重點一： 宮城松島新飯店YOKI MATSUSHIMA將於八月開幕，主打慢步調度假。

宮城松島新飯店YOKI MATSUSHIMA將於八月開幕，主打慢步調度假。 重點二： 全館二十六間客房皆可賞松島灣海景，並配有源泉掛流天然溫泉。

全館二十六間客房皆可賞松島灣海景，並配有源泉掛流天然溫泉。 重點三：限量專案含專屬導覽四大觀、會席晚餐與房內檜木露天浴池。

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】隨著去日本自由行的次數變多後，很多人開始想避開人擠人的市區，找個安靜的地方好好休息。如果你也想找個能完全放鬆的度假地點，名列「日本三景」之一的宮城縣「松島」，即將在今年8月開一間主打慢步調的全新度假飯店「YOKI MATSUSHIMA」。這家飯店最吸引人的地方，就是每一間客房都能直接看到「松島灣」的無敵海景，而且房間裡就有源泉掛流的天然溫泉！對於喜歡保有隱私、不想被打擾的旅客來說，是非常棒的住宿選擇。

▲「松島四大觀」之一的「偉觀 多聞山」。 圖：GRANVISTA HOTELS & RESORTS／提供

為了讓大家提前體驗松島的特色，飯店現在提前推出了「一天只接一組客人」的專屬住宿行程。這個行程會有飯店的專業在地嚮導親自帶路，帶你去看非常有名的「松島四大觀」。

你可以從「壯觀」大高森、「麗觀」富山、「偉觀」多聞山和「幽觀」扇谷這四個視野最好的地方任選兩個。嚮導會帶你走私房路線避開人潮，讓你可以安靜地欣賞海灣裡兩百多座島嶼的漂亮全景，同時也會用輕鬆的方式跟你分享當地的歷史和故事，讓這趟旅行玩得更深入。

▲YOKI MATSUSHIMA 設計奢華，且每間客室都有附個人溫泉浴池。 圖：GRANVISTA HOTELS & RESORTS／提供

出門度假，吃得好跟住的好絕對不能少。本行程附的晚餐會提供精緻的會席料理，吃得到用稻草燒烤的三陸海域新鮮生魚片，還有炭烤的宮城縣特產「漢方和牛」。早餐也很有誠意，使用在地農家種的米煮出來的熱騰騰白飯，配上當地老字號味噌煮的湯和各式小菜。吃飽後，回到房間就能在專屬的檜木露天浴池裡，泡有「美人湯」稱號的太古天泉松島溫泉，舒舒服服地看著海景放空。這個包辦絕景、在地美食和房內專屬溫泉的專案，每人每晚大約是78,300日圓起跳。

如果你之後去日本東北玩想好好犒賞自己一下，可以先把這間新飯店存進清單裡喔！

DATA／YOKI MATSUSHIMA

・地 址：宮城縣宮城郡松島町

・交通方式：搭乘 JR 東北本線至「松島站」步行約15分鐘；或搭乘 JR 仙石線至「松島海岸站」步行約17分鐘。

・客房數量： 26室

・價 位： 巡遊松島灣絕景「四大觀」住宿專案價－每人每晚78,300日圓起（2人1室，含稅及服務費）

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