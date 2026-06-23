2026-06-23 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走
開啟健康的早晨，騎Ubike 2.0E 暢遊台北29個河濱公園，輕鬆達到汗流浹背的運動的效果！（城市輕旅 七）
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台北河濱公園自行車道平整連貫，適合騎車健身與賞景。
- 重點二：YouBike 2.0E提供電力輔助，讓不想太累的人也能輕鬆騎乘。
- 重點三：文章分享淡水到新店等河濱路線，並提醒補水與備點心。
騎單車運動，對中年婦女而言是很好的運動，它屬於低衝擊的有氧運動，除了能有效保護膝關節，同時強化心肺功能、促進血液循環、燃燒熱量減脂，並改善睡眠和預防骨質疏鬆。
在台北市，想要不受干擾地騎單車運動，車水馬龍的街道並非是理想選擇，也不是每個街道都有自行車道，幸好，有29個河濱公園沿著水岸都有地面平整好騎的自行車道，不論從哪出發，都可以不停歇的串連起來了連續的騎，輕鬆達到汗流浹背的運動的效果。還有最棒的一點，就是沿途河岸漂亮療癒的美景更是看不盡，好天氣時的眼前盡是晴空萬里的寬闊，療癒極了！
沒有單車的人，不想買單車，又想騎單車，又不想太累的，怎玩呢？😘
- 很簡單，手機下載app，即可輕鬆租借Ubike2.0E 來玩玩！
- 怕太累時，就租台有電動輔助功能的，相較一般的單車騎來輕鬆很多。
- 微笑單車（YouBike）提供的電動輔助自行車稱為「YouBike 2.0E」。特色為「電力輔助」，騎乘時仍然必須踩踏板，車輛會在需要的時候主動的電力支援，讓上坡或長途騎乘更輕鬆省力。
- 電力輔助：此車款非全自動「電動自行車」，不踩踏板是不會前進。
微笑單車初體驗在15年前，沒有繼續的小故事☹️
- 當年因為騎單車後的膝關節不適而不再騎，也許可能多年來富養，膝關節踝關節扭傷舊疾復原了，腿力腳力不再有卡卡的情況，想重溫重啟騎單車運動了。
- 也發現有了電動車款的Ubike 2.0E，在嘗試短程的騎了多次，完全沒有膝關節不適的情況發生，甚至在連續一個小時或以上的騎單車運動都沒問題，在慢慢變老的日子裡，行動自如的阿婆卡娃思依然可以在日常生活的健身運動中加上騎單車，很開心呢！女人，不分年紀的都要讓自己開心！😘
🔻有一天騎到淡水，捷運廣場前，面對觀音山的八里，完成舒暢的運動後的拉伸，阿婆超美麗的心情，疼愛自己就是要這樣開心的享受陽光、運動和伸展身體，開啟健康的早晨，天天都是元氣滿滿的健康！
上星期搭捷運在捷運新店租微笑單車，暢遊台北幾個熟悉的河濱公園，從新店溪的碧潭風景區的出發，目標終點淡水水，沿途經過了淡水河右岸的古亭、中正、馬場町、華中、大稻埕、延平、社子島等河濱公園、關渡等河濱公園，在終點的淡水還車，再搭乘捷運返家。一路享受悠閒的騎行運動時光，療癒極了，若不曾這麼玩的朋友們，可以試試，未有意想不到的收穫喔！
即將進入暑假，來台北旅遊，可以來個微笑電動單車半日遊或一日遊的安排，二個小小叮嚀💕
- 出發前要備齊“水”和簡單可充飢的“餐點點心”，休息時隨時補充。
- 馬場町河濱公園和大稻埕的出口附近就有超商，可臨時買補給食物。
🔻清晨的淡水右岸是河水退潮時間，藍天白雲有晴天的河面倒影風景，美不勝收！
精華 FAQ
-
因為河濱公園沿岸自行車道平整、連續又少車干擾，能安全地長時間騎乘，達到流汗運動效果，同時欣賞水岸與晴空景致，讓運動更療癒。
-
YouBike 2.0E屬於電力輔助自行車，騎乘時仍需踩踏板，但遇到上坡或長途時會提供助力，因此比一般單車省力，較適合怕累或想舒適運動的人。
-
作者提醒出發前要先準備足夠的水與簡單點心，方便途中補充體力；若臨時需要補給，也可利用馬場町或大稻埕河濱公園附近的超商購買食物。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數