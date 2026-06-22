2026-06-22 19:56 海帶呀海帶吃遍台灣美食
台中北區｜紅太陽台中一中店．炎炎夏日來杯飲料最消暑！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台中北區紅太陽一中店主打炎夏消暑飲品，紅色招牌十分醒目。
- 重點二：店員推薦新上市水蜜桃系列，吸引原本少喝飲料的作者前往嘗鮮。
- 重點三：蜜桃冰點與多肉霸氣蜜桃春烏龍口感清爽，還可加購實用配件。
前幾天連續下雨讓心情變得很煩悶，與其在家不如出門走走，即使下雨。
平時很少喝飲料的我決定喝一杯🤣🤣轉換一下不同的心情！
紅色的招牌很顯目，充滿熱情😍
通常我是有選擇障礙啦，但是店員說最近有新推出水蜜桃系列的飲品
剛好最近很想喝水蜜桃味道的飲料，真的有夠幸運＞＜
如果想喝其他飲品這裡也都有賣，店員超親切的👍
紅太陽台中一中店店面
紅太陽台中一中店TOP8飲品推薦
紅太陽台中一中店
紅太陽台中一中店飲品價格品項
紅太陽台中一中店(巨無霸多多瓶和雪克搖搖杯可加購)
這次選擇的飲品是
蜜桃冰點$89
多肉霸氣蜜桃春烏龍$89
蜜桃冰點是養樂多加上茉香綠茶
喝起來有微酸甜的FU，加上裡面滿滿的多肉水蜜桃
每一口都吸的到料完全不無聊！十分爽口又耐喝
多肉霸氣蜜桃春烏龍是咀嚼控蠻愛的一款
有多肉水蜜桃和茶凍結合
尾韻可以感受到淡淡的茶香氣，但水蜜桃的香還是多一些，整體喝完很不錯
連我平常少喝的都愛上，隔天還再去買來喝欸🤤
飲品我有加購巨無霸多多瓶和雪克搖搖杯
可以重複利用也很美觀實用喔🥰🥰
這間紅太陽台中一中店推薦給你們❤️
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精華 FAQ
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文章主要介紹台中北區的紅太陽台中一中店，分享店面位置、店員服務，以及新推出的水蜜桃系列飲品，並記錄實際品嚐後的口感感想。
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作者點了蜜桃冰點與多肉霸氣蜜桃春烏龍。前者是養樂多加茉香綠茶，帶微酸甜與多肉水蜜桃；後者則有茶凍與果香，適合喜歡咀嚼口感的人。
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除了飲品本身，作者也提到店員親切、紅色招牌醒目，且可加購巨無霸多多瓶和雪克搖搖杯，外觀實用又能重複利用，整體體驗相當不錯。
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