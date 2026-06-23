2026-06-23 13:03 旅遊經
台北凱撒攜手「春一枝」 邀遊台北清涼一夏！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台北凱撒推出清涼一夏住房專案，早鳥每晚3599元起。
- 重點二：住房專案攜手春一枝，入住可獲水果冰棒兌換券與飲品券。
- 重點三：宴會廳加碼微醺饗宴桌席，提供啤酒暢飲或升級美饌。
台北凱撒攜手「春一枝」 邀遊台北清涼一夏！(圖：台北凱撒、春一枝提供)
【旅遊經 洪書瑱報導】
暑假即將到來，也象徵夏天旅遊旺季腳步已近，位於台北車站正對面的台北凱撒，因位處台北交通樞紐，兼具台北城市微旅行的彈性與便利性，一直以來都是國內外遊客旅宿台北時熱門的選項之一，在暑假期間在住宿及餐飲，為旅人規劃一夏台北的清涼！包括：推出「清涼一夏 饗住凱撒」住房專案，攜手台灣在地水果冰棒品牌「春一枝」，將在地農產風味融入旅宿體驗，以實際行動支持地方產業並傳遞永續理念；另「台北凱撒」宴會廳同步推出「沁涼一夏 微醺饗宴」桌席專案，凡預訂即可享台灣啤酒無限暢飲或主廚升等美饌優惠二選一，為企業聚會、部門餐敘及親友歡聚，提供美味超值的宴席。
台北凱撒大飯店正對台北車站，透過官網預訂「清涼一夏 饗住凱撒」住房專案，即可享Checkers自助早餐，連住兩晚以上再加贈自助晚餐。圖／台北凱撒大飯店提供
※.住宿部份：
台北凱撒大飯店「清涼一夏 饗住凱撒」住房專案適用精緻客房，舒適雅緻的住宿空間結合便捷交通優勢，6月30日前預訂，即享早鳥優惠價每晚3,599元起。圖／台北凱撒大飯店提供
「清涼一夏 饗住凱撒」住房專案，於即日起至8月31日開放預訂，凡於6月30日前完成訂房，可享早鳥優惠價每晚3,599元起，入住期限至9月13日，適用精緻客房、悠遊客房及綺幻客房。台北凱撒特別攜手台灣在地水果冰棒品牌「春一枝」推出限定住房專案，依房型人數贈送水果冰棒兌換券，旅客在盛夏期間入住，就可免費品嚐100%台灣水果製成的天然冰品，感受清爽沁涼的消暑滋味。此住房專案除贈送「春一枝」水果冰棒兌換券外，每房再加贈館內1樓 Drink Bar飲品兌換券，白天可兌換由「星巴克咖啡服務」提供的咖啡飲品，於綠意空間中享受悠閒時光；夜晚則轉化為微醺氛圍空間，提供旅客小酌放鬆的休憩選擇。此外，入住期間還可免費享用Checkers自助餐廳豐盛早餐；連續入住兩晚以上，再加贈Checkers自助晚餐，一次品嚐多國風味料理。
台北凱撒大飯店推出「清涼一夏 饗住凱撒」住房專案，即日起至8月31日開放預訂。入住即享「春一枝」水果冰棒，以台灣在地鮮果製成，為旅客帶來消暑解熱的甜蜜滋味。圖／春一枝提供
台北凱撒大飯店正對台北車站，透過官網預訂「清涼一夏 饗住凱撒」住房專案，即可享Checkers自助早餐，連住兩晚以上再加贈自助晚餐。圖／台北凱撒大飯店提供
台北凱撒大飯店一樓 Drink Bar 為旅客提供多元休憩空間，白天供應咖啡飲品、夜晚營造微醺氛圍。圖／台北凱撒大飯店提供
※.桌席專案：
台北凱撒大飯店宴會廳推出「沁涼一夏 微醺饗宴」桌席專案，預訂即可享台灣啤酒無限暢飲或主廚升等美饌二選一，適合企業餐敘及親友歡聚。圖／台北凱撒大飯店提供
「沁涼一夏 微醺饗宴」桌席專案，於即日起至9月30日開放預訂，每桌11,888元＋10%起，凡預訂桌席專案，即可享台灣啤酒無限暢飲，或主廚精選佳餚升級禮遇，以超值價格盡享暢快暢飲與升級美饌，在微醺氛圍中與親友共度賓主盡歡的夏日盛宴。
台北凱撒表示，以季節為主題，串聯住宿、餐飲與休閒資源，打造多元豐富的優惠專案，讓旅客無須遠行，在城市中享受輕鬆愜意的微度假時光。
※.提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有礙健康──
精華 FAQ
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「清涼一夏 饗住凱撒」住房專案提供早鳥優惠每晚3599元起，入住可享自助早餐，連住兩晚以上再加贈自助晚餐，並搭配水果冰棒與飲品兌換券。
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飯店與春一枝合作，是希望把台灣在地水果風味融入旅宿體驗，讓旅客在盛夏享受天然冰品，也以實際行動支持地方農產與永續理念。
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「沁涼一夏 微醺饗宴」桌席專案自即日起至9月30日開放預訂，每桌11888元加10%起，可二選一享台灣啤酒無限暢飲，或主廚升等美饌優惠。