2026-06-23 14:03 旅遊經
「珊瑚小學堂」暑假開課了 帶你走進東北角海底世界，體驗珊瑚復育的奧秘！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：新北市暑假推出珊瑚小學堂，讓親子走進海洋復育園區。
- 重點二：課程結合講座、觀察與實作，認識東北角珊瑚生態。
- 重點三：學員可親手種珊瑚苗並彩繪基座，體驗復育流程。
「珊瑚小學堂」暑假開課了 帶你走進東北角海底世界，體驗珊瑚復育的奧秘！
【旅遊經 洪書瑱報導】
海洋佔了地球表面積的 70% 以上，不僅是生命的搖籃，更是調節全球氣候、維持生態平衡的關鍵系統，尤其臺灣四面環海，加上3C在小朋友的生活層面上步步近逼，在暑假之際，不妨為孩子安排一場兼具趣味與教育意義的海洋體驗嗎？新北市政府漁業處於7月暑假之際，於7月份每週末(4、5、11、12、18、19、25及26日) ，在新北市海洋資源復育園區，推出「珊瑚小學堂」課程，活動已開始開放報名，邀請親子一同走進復育園區，認識東北角豐富多樣的珊瑚生態，並透過實作體驗參與珊瑚復育，度過一個難忘又充滿意義的暑假。
民眾動手自己將珊瑚固定在基座上
民眾透過觀察白化珊瑚的外觀特徵，學習辨識不同珊瑚種類
家長帶著孩子用顯微鏡觀察珊瑚
新北市政府長期致力於海洋漁業資源保育與永續利用，除推動劃設保育區、禁漁區外，也持續辦理海底覆網清除、九孔及花枝培育放流等工作，積極維護海洋生態環境。今年更持續爭取海洋委員會海洋保育署補助，以新北市海洋資源復育園區作為海洋教育與復育基地，透過「珊瑚小學堂」體驗課程，將海洋保育觀念向下扎根，讓大家能建立正確的環境保護意識，了解海洋復育不只是口號，而是能夠親身參與、實際行動的生活實踐。
「珊瑚小學堂」是一場寓教於樂的親子海洋教育活動，不單單只是課堂講座，不僅有國立台灣海洋大學珊瑚復育團隊研擬教材外，課程還結合互動教學與實作體驗，並由專業講師帶領學員認識東北角常見珊瑚種類、珊瑚的生態價值及復育的重要性。活動中，學員不僅能近距離觀察珊瑚骨骼與共生藻，了解珊瑚如何生長與維持生命，也能親手種植珊瑚苗、彩繪珊瑚基座，透過實際操作認識珊瑚復育流程，進一步感受珊瑚與海洋環境之間密不可分的關係。
國立臺灣海洋大學珊瑚復育團隊表示，海洋保育的最終目標，是讓保育意識真正落實於日常生活之中，透過「珊瑚小學堂」的知識傳遞與實作體驗，能將海洋保育轉化為孩子們看得見、摸得到、做得到的行動。
新北市漁業處表示，海洋孕育豐富生命，也是人類生活中不可或缺的重要資源，誠摯邀請大小朋友於今年夏天走進新北市海洋資源復育園區，親眼見證珊瑚苗的誕生與成長，從體驗中認識海洋、親近海洋，期待每位參與者都能成為守護海洋的種子，將保育觀念帶回家庭與生活。相關訊息可至北市漁業處(https://fishery.ntpc.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=20)或新北漁樂快爆FB、珊瑚農場FB 或IG查詢！
※.活動報名資訊站──
珊瑚小學堂(種子教師版)報名網址 :https://www.beclass.com/rid=30527016a283569b2333
珊瑚小學堂(一般版)報名網址 :https://www.beclass.com/rid=30527016a2830e09f812
以上圖片：新北市政府漁業處提供
精華 FAQ
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這項活動由新北市政府漁業處於7月暑假期間推出，地點在新北市海洋資源復育園區，開放親子報名參加，期望透過體驗課程推廣海洋保育觀念。
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課程結合專業講師導覽、珊瑚種類與生態價值介紹，並安排觀察珊瑚骨骼與共生藻、親手種植珊瑚苗、彩繪珊瑚基座等實作活動，讓學員理解復育流程。
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活動希望把海洋保育從口號變成可實踐的生活行動，讓孩子與家長透過親身參與建立環境意識，並將守護海洋的觀念帶回家庭與日常生活中。