2026-06-23 15:03 旅遊經
滿月圓蝶舞季暑假登場 是「蝶」還是「諜」？來看看就知道！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：滿月圓國家森林遊樂區暑假推出蝶舞季活動，邀遊客觀察蝴蝶生態。
- 重點二：園區已記錄約一百九十三種蝴蝶，被譽為北部蝴蝶谷。
- 重點三：活動包含現場真假蝴ㄉㄟˊ與預約達人帶路，寓教於樂認識擬態。
滿月圓蝶舞季系列活動照片(滿月圓遊客中心提供)
【旅遊經 洪書瑱報導】
大自然的舞者──蝴蝶，隨著四季百花飛舞，讓整個世界有了流線的靈動，牠一生經歷了「卵、幼蟲、蛹、成蟲」四個截然不同的階段，是一種完全變態的動物，相當值得人們欣賞與觀察！而位於新北市三峽區的「滿月圓國家森林遊樂區」，一直以來以處女瀑布及滿月圓瀑布聞名，漫步林間步道時，沁涼舒適的森林氛圍，成為夏季避暑的熱門景點，尤其夏日同時也是蝴蝶活躍的季節，滿月圓豐富的植物生態提供良好的棲息環境，孕育出種類繁多的蝶類資源。園區目前已記錄約193種蝴蝶，約占全臺種類近半，因此有「北部蝴蝶谷」之美名，為此於暑假期間推出「滿月圓蝶舞季」活動，邀請民眾漫遊步道之際，放慢腳步、仔細觀察周遭環境，來發現藏身其中的美麗蝶影。
滿月圓蝶舞季系列活動照片(滿月圓遊客中心提供)
滿月圓蝶舞季系列活動照片(滿月圓遊客中心提供)
滿月圓蝶舞季系列活動照片(滿月圓遊客中心提供)
為了讓到訪遊客認識滿月圓豐富的蝴蝶生態，滿月圓遊客中心於7月13日起至9月6日辦理【滿月圓蝶舞季】活動，活動期間包含：現場活動【真假蝴ㄉㄟˊ】及預約活動【達人帶路－蝶舞山林】。透過趣味互動挑戰與自然生態觀察，帶領遊客認識蝴蝶不同生命階段的樣貌，及自然界中有趣的擬態與偽裝現象，歡迎喜愛自然生態的大小朋友一同走進滿月圓，展開一場夏日森林中的蝴蝶探索之旅。
新竹分署說明現場活動【真假蝴ㄉㄟˊ】以蝴蝶幼蟲、蛹及成蟲三個生命階段為主題，透過互動辨識挑戰，引導觀察不同生物的外觀特徵，完成挑戰即可獲得滿月圓紀念小物。預約活動【達人帶路－蝶舞山林】則邀請專業講師帶領走入滿月圓森林步道，觀察園區豐富自然生態，及認識蝴蝶與棲地之間的關係。活動採預約報名制，於7月18日（六）、7月19日（日）辦理兩梯次，已開放線上報名，每梯次開放30人，25人成團，額滿為止。
滿月圓國家森林遊樂區開放時間為非假日上午8時及假日上午7時，閉園皆為下午5時。民眾不妨把握機會參加蝴蝶主題活動，認識豐富的滿月圓蝴蝶生態。相關訊息可追蹤「滿月圓國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁，亦可洽詢滿月圓國家森林遊樂區遊客中心電話02-26720542（08：30-17：00，週二休館）。
精華 FAQ
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活動自7月13日至9月6日登場，分為現場互動「真假蝴ㄉㄟˊ」與預約制「達人帶路－蝶舞山林」，透過觀察與挑戰認識蝴蝶生命階段、棲地與擬態現象。
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因園區植物生態豐富，能提供蝴蝶良好棲息環境，現已記錄約193種蝴蝶，約占全臺種類近半，因此被稱為北部蝴蝶谷，十分適合賞蝶與觀察自然。
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預約活動於7月18日與7月19日辦理兩梯次，每梯30人、25人成團，額滿為止；園區非假日8時、假日7時開放，皆於下午5時閉園。