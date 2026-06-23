AI重點 文章重點整理： 重點一： 北投老爺與淡水將捷金鬱金香推雙城住房專案。

北投老爺與淡水將捷金鬱金香推雙城住房專案。 重點二： 專案價9299元，含兩晚住宿可自由拆分安排。

專案價9299元，含兩晚住宿可自由拆分安排。 重點三：入住可享早餐、門票與打卡贈禮等多項優惠。

北投老爺攜手淡水將捷金鬱金香 邀您來場雙城拾光遊(圖：業者提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】



「北投」與「淡水」皆位於台北捷運淡水信義線上，地理位置雖相近，但兩者因不同的地理環境與歷史發展，形塑出截然不同的旅遊特點，想感受「北投」與「淡水」雙城不同旅行風情嗎？北投老爺酒店與淡水將捷金鬱金香酒店攜手推出「滬尾．八投．雙城拾光」住房專案，專案價9,299元，即可一次收藏北投與淡水兩地風景，享受雙城共兩晚的住宿體驗。旅程不受連住限制，可自由安排入住日期與旅遊節奏，無論規劃三天兩夜小旅行，或分別於不同時間造訪兩座城市皆相當便利。專案自即日起至12月15日止，入住期間至今(2026)年12月30日止，邀請旅人以最輕鬆的方式，感受北台灣「日式慢活人文溫泉之鄉」與「山海交會的落日河岸風情」。

※.北投老爺酒店：







北投老爺沐泉療設有男女裸湯溫泉設施，水療池則結合大面觀景窗，讓旅客在享受水療洗禮時，也能放鬆眺望窗外綠意。圖北投老爺酒店提供







入住可享景緻客房雙人住宿乙晚及PURE歐式餐廳雙人早餐，並獲贈國立臺灣科學教育館門票兩張，讓旅程更添知性。值得期待的是，7月底前入住還能特別品嚐到PURE歐式餐廳與米其林綠星餐廳陽明春天聯名合作的限定早餐餐檯，讓房客在早晨就能享受到精緻且兼具永續蔬食理念的星級美味。此外，旅客於飯店社群平台分享與新北投捷運站或淡江大橋的合影，即可獲得鬆餅下午茶乙份。房客亦可免費參加館內休閒活動，並使用男女裸湯、水療池等休閒設施，在溫泉氛圍中享受放鬆愜意的假期。









北投老爺酒店景緻客房擁有沉穩溫潤的木質色調與溫馨燈光，亦有採光極佳的落地窗，為旅客營造放鬆療癒的度假氛圍。圖北投老爺酒店提供







北投擁有多元且富歷史底蘊的觀光資源，漫步於地熱谷等溫泉源頭步道，煙霧繚繞的夢幻場景與周邊翠綠山林交織成獨特的美景。圖北投老爺酒店提供





※.捷金鬱金香酒店：







從高空鳥瞰淡水將捷金鬱金香酒店，純白色的弧形建築與綿延的綠色屋頂花園，與淡水河畔、觀音山及興建完成的淡江大橋構成絕美的山海線條。圖淡水將捷金鬱金香酒店提供







入住可享標準客房雙人住宿乙晚、河畔餐廳早餐、迎賓點心及Mini Bar服務，並獲贈十三行博物館門票兩張，深入探索淡水的人文歷史與在地故事。旅客亦可預約使用捷動能互動體驗區、健身房及兒童遊戲室等館內設施。入住期間於滬尾之星出示與淡江大橋或新北投捷運站的合照，並完成指定打卡活動，還可獲贈特調午茶組，於河岸美景中享受悠閒時光。









淡水將捷金鬱金香酒店標準客房採光通透、設計現代典雅，客房皆設有專屬陽台，拉開窗簾即可將大片園區綠意盡收眼底。圖淡水將捷金鬱金香酒店提供







淡水將捷金鬱金香酒店坐擁得天獨厚的日落景緻，黃昏時分絢麗的晚霞倒映在戶外水池，與現代藝術裝置相互輝映，展現迷人的淡水夜色。圖淡水將捷金鬱金香酒店提供

專案以「雙城慢旅」為概念，串聯北投溫泉文化與淡水河岸風光，透過雙館住宿互贈機制，讓旅客自由選擇旅程起點，不論從北投出發感受溫泉療癒，或自淡水展開河岸漫遊，都能以彈性方式探索兩座風格截然不同卻同樣迷人的城市。北投老爺酒店與淡水將捷金鬱金香酒店表示，期望透過此次合作進一步串聯北投與淡水兩地觀光資源，打造兼具山城溫泉與河岸風光的特色旅遊路線。藉由「滬尾．八投．雙城拾光」專案，不僅讓旅客能以更彈性的方式規劃行程，也能深入感受雙城不同的人文底蘊與生活風景，體驗北台灣獨有的旅遊魅力。





